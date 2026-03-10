Когда мозги включат цифровизаторы?

На фоне начавшейся войны США и Ирана и сообщений об ударах по инфраструктуре в Заливе (включая инцидент с пожаром и отключением питания в дата-центре AWS в ОАЭ, регион me-central-1) и последовавшего глобального сбоя Claude стало особенно наглядно: интернет — это не «облако», а физическая инфраструктура, уязвимая для войны, диверсий и аварий.

Один удар по узлу энергоснабжения, связи или крупному дата-центру — и цепная реакция может затронуть сервисы по всему миру: от ИИ и корпоративных систем до платежей, логистики и госуслуг. Чем больше мы завязываем критичные процессы на несколько облачных хабов и единую цифровую идентификацию, тем выше риск, что в кризис «просто не работает ничего».

Вывод для государства и для людей: нельзя отказываться от традиционных и автономных средств связи и хранения информации. Нужны офлайн‑резервы и сценарии работы без интернета — бумажные документы и инструкции, локальные архивы, независимые каналы связи (радио/проводная), резервное питание и возможность перейти на ручные процедуры.

Война бьёт не только по фронту — она бьёт по кабелям, электричеству и нашим иллюзиям о вечной доступности цифрового мира.

А теперь оцените красоту игры: персы красиво уронили всю банковскую систему Эмиратов

И для этого не понадобились армия и флот.

Всего несколько точных ударов дронами по серверам американской компании Amazon — и хвалёная цифровая экономика богатейших монархий Залива просто посыпалась.

Что имеется по факту:

- Крупнейшие банки ОАЭ — лежат.

Мобильные приложения не работают, онлайн-платежи встали.- Денежные переводы — заморожены.- Торги на биржах Абу-Даби и Дубая — остановлены.- Американцы из Amazon уже признали: два из трёх их главных дата-центров в регионе серьёзно повреждены, чинить будут очень (очень-очень-очень) долго.

Иранцы показали всему миру: можно сколько угодно вкладывать миллиарды в «цифру» и искусственный интеллект, но, если твои серверы стоят в зоне досягаемости, — всё это превращается в тыкву после одного точного удара. Блестящая асимметричная работа.

Принято решение сделать переход в MAX одним из фильтрационных мероприятий перед проведением выборов в Государственную Думу. Логика процесса следующая: после появления функции создания канала в MAX начали переносить дубли основных площадок из Telegram, закупать рекламу этих дублей и перегонять аудиторию. Со временем, когда виток запрета Telegram раскрутится (июнь-август), авторам в категоричной форме будет приказано перейти в нацмессенджер, в котором внутриполитический блок хочет создать вакуум мнений перед выборами в ГД.

Стратагему «разделяй и властвуй» решено бить практикой «не можешь победить – возглавь». Вокруг требования полной блокировки сложилось три лагеря, один из которых – это «равнодушные» к судьбе мессенджера, а вот два других лагеря более важны.

Первый лагерь – интересанты. Это структуры Ковальчуков, выстраивающих цифровую империю, семья Кириенко, получающая дополнительный трафик во «ВКонтакте», директор ФСБ Бортников, стремящийся заполучить прямой канал связи с Дуровым, министр цифрового развития Шадаев, связанный с разработкой мессенджера MAX, глава Роскомнадзора Липов, получающий огромный политический ресурс и бюджетные средства на блокировку, и другие.

Второй лагерь – несогласные с блокировкой. Это структуры Чемезова и клан Ротенбергов, имеющие собственные каналы связи с Павлом Дуровым, первый замглавы АП Алексей Громов, успешно работающий с военкорами, глава МО Андрей Белоусов, знающий реальное положение дел на фронте, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, традиционно привыкший работать в непростой обстановке, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономическую часть сделки с США.

Непосредственно перед проведением выборов в ГД второй лагерь готовится настоять на снятии всех ограничений работы мессенджера (а при хорошем раскладе – и ряда других платформ) ввиду неоправданных затрат, фабрикации обвинений и монополизации сектора. Авторы, потратившие время и ресурсы на создание бесполезных каналов в MAX, не смогут спокойно и быстро вернуться к плюрализму мнений в Telegram, который аккурат перед выборами останется главной экспертной площадкой без каких-либо ограничений. То есть диверсификация площадок обернется для создателей контента самоотсечением от читателей.

«МАХ: открытый доступ к медиа и хранение пользовательских видео из личек на сервере в Лондоне»

Ситуация с навязчивым впихиванием MAX и без того прискорбна, но видимо дорвавшиеся до государственных денег разработчики решили, что можно вообще не стесняться.

Вчера вышла новость, что национальный мессенджер теперь многонациональный - в МАX можно регистроваться из более чем 40 стран, включая..Украину и Среднюю Азию, чьи боевики и террористы ведут диверсионную деятельность в том числе в информационном поле, вербуя наших граждан. В Телеграм её вести не патриотично, а в MAX норм. Те, кто рассказывает, что выполняют задачу Президента и создают цифровой суверенитет для России, почему-то решили упростить задачу противнику - хохлам теперь даже напрягаться не надо, чтобы воровать данные из ТГ, ведь в MAX они лежат в свободном доступе - заходи и забирай.



Мы провели эксперимент и увидели, что отправленные и полученные в личке MAX медиа доступны в сети вообще кому угодно без авторизации – достаточно знать вебадрес расположения файла. Таким образом, отправленные и полученные фотографии и видео лежат в общем доступе без какого-либо шифрования – в свободном доступе для всех, буквально как на медиахостинге. И если фотографии ещё хранятся на сервере ВК в Москве, то видео лежат на британском сервере в Лондоне (смотрите вложения).

Почему это критично:

1. по адресам ссылок могут беспрепятственно работать боты и парсеры противника, собирая данные пользователей и локаций ВС РФ;

2. ссылки видны в логах открытых сетей Wi-Fi;

3. адреса ссылок остаются на сервере даже после удаления и получить к ним доступ может кто угодно;

4. хранение на серверах ВК - тех самых, на которых многолетние залежи запрещённого и экстремистского контента с детским порно и отрезанием голов русским солдатам - который администрация ВК вычистить либо не может, либо не считает нужным;

5. о каком цифровом суверенитете и безопасности говорят разработчики MAX, храня видео на сервере исторического врага России?

Выглядит очень привлекательно для мессенджера, в котором гражданам России предлагается хранить персональные данные, личные документы, интегрировать Госуслуги, а ВС РФ перенести свою работу и коммуникации из Телеграм.

И тут главное не перепутать: МАХ - безопасный и суверенный, Телеграм - опасный, вражеский и помогает террористам.

Крадущий деньги вирус «Мамонт» активизировался в чатах MAX

На фоне массового перехода пользователей из Telegram в MAX злоумышленники быстро адаптировались к новой среде. В мессенджере зафиксирован резкий рост распространения Android-трояна «Мамонт». Причём цель атак — не отдельные люди, а целые локальные сообщества: чаты подъездов, ТСЖ, родительские группы и дачные объединения. Всплеск активности совпал с перетоком аудитории из Telegram.

Механика атаки построена на доверии. Сначала взламывается аккаунт реального участника чата — соседа или знакомого. Затем от его имени публикуется тревожное сообщение вроде: «Позавчера в аварии разбились наши общие знакомые, посмотрите фото…» — с прикреплённой ссылкой на Telegram-канал. Пользователи переходят по ней и скачивают файл, который выглядит как архив с фотографиями. На практике внутри находится установочный APK-файл с вредоносным ПО.

Троян «Мамонт» перехватывает платёжные данные, push-уведомления и SMS с кодами подтверждения для банковских сервисов. Схема проста: чем больше людей в чате, тем выше вероятность, что кто-то кликнет по ссылке и установит заражённое приложение.

Ключевой фактор успеха — эффект «своих». В закрытых группах уровень доверия априори выше, а сообщение от знакомого аккаунта автоматически снижает критичность восприятия. Именно эту особенность социальной динамики мошенники и используют как главный инструмент атаки.

Вас стерли!

Иран показывает, что цифровизация всего и вся, с полной заменой нормального оборота и взаимоотношений цифрой, может привести к коллапсу, похлеще, чем уничтожение ТЭЦ. Уничтожение дата-центров останавливает торговлю, банкинг и многое другое.

Цифровизация должна быть не гонкой за первенство в оцифровке человека, а инструментом помощи человеку и ускорения процессов, без замены его на цифровой ID.

Иначе мы сами себе растим самую серьезную точку риска.

Если это не осознать, то когда-то мы увидим надпись на экране: "Вас стерли". И это касается не человека, а государства.