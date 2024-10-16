Незаметно прошло 120-летие Николая Островского

Нет человека в нашей стране, который отучившись в советской школе не помнит слова этого Великого Человека:

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое»

Будучи слепым и парализованным, Островский сумел написать самый популярный роман в СССР, который издали в 47 странах мира на 56 языках! Сам писатель говорил, что именно работа над этим романом не позволила ему потерять силу воли и вернула желание жить.

Николай Островский появился на свет 29 сентября 1904 года в зажиточной семье в селе Вилия Волынской губернии. Детство стало самым счастливым периодом в его жизни.

Его отец, Алексей Островский, отставной унтер-офицер, служил на винокуренном заводе солодовщиком — подготавливал зерно и солод. Родители постоянно искали подработку, чтобы содержать четырех детей.

Мать, Ольга Островская, шила на заказ и служила кухаркой у состоятельных людей. Дети с 11 лет тоже помогали семье: брались за временную работу, шли помощниками в мастерские.

В шесть лет Николай Островский поступил в церковно-приходскую школу. Обычно в первый класс принимали с восьми лет, но Островский уже умел читать и писать, поэтому его взяли раньше срока — за способности. Он окончил церковную школу в 1913 году с похвальным листом. Как и другие дети в семье, пошел работать: пас лошадей, пилил дрова, помогал в мастерских.

К достижению Николаем подросткового возраста, семья Островских обеднела, а односельчане к бывшим богатеям не испытывали особо тёплых чувств. Кроме того, в это самое время к родному селу приблизилась линия фронта Первой мировой войны.

Мать забрала всех детей и в 1914 году уехала в Шепетовку. Это была крупная узловая железнодорожная станция. В 1915 году 11-летний Островский поступил в местное училище и устроился на первую постоянную работу — носил воду для самоваров на кухне вокзального буфета. Работал по вечерам, днем ходил на занятия. В 14 лет он служил помощником кочегара, потом — помощником электромонтера. Островский много читал и откладывал часть заработанных денег на книги: он любил приключенческие романы и произведения на исторические темы.

Семья Островских. Николай Островский в детстве.

Островский обладал незаурядным умом и способностями к обучению. Он поступил в церковно-приходскую школу, которую окончил с отличием. Потом поступил в училище, которое пришлось посещать урывками, работая то кочегаром, то кубовщиком, то кухонным рабочим. Николай хватался за любой труд, чтобы помочь семье выжить. В 1919 году Островский вступил в комсомольскую организацию. Вскоре , в неполные 15 лет, добровольцем отправился на фронт, в бригаду революционера Григория Котовского — шла Гражданская война, где сражался настолько неистово и храбро, что начисто забывал о самосохранении. В одном из боёв получил серьёзное ранение. После чего пришлось провести в госпитале на койке больше двух месяцев. Большую часть времени Николай был без сознания и бредил. Врачи уже было сочли его безнадёжным. Вопреки всему Островский выжил и встал на ноги. Николай Островский в юности. После этого сразу отправился на фронт опять. Прошло не так много времени и в одном из сражений он упал с лошади и повредил позвоночник. Опять госпиталь. Осложнения стали причиной ухудшения зрения — осколок шрапнели повредил нерв правого глаза. После этого его комиссовали. Неугомонный храбрец не мог сидеть сложа руки и хотел помогать стране хотя бы в тылу.

Комсомолец в 1921 году отправился в Киев — восстанавливать железную дорогу. Он поступил в электротехническое училище, работал помощником электромонтера и служил секретарем в комсомольской организации. Он перенес брюшной тиф, когда работал на строительстве железной дороги под Киевом. За тифом последовали несколько мучительных простуд, которые сильно подорвали его здоровье.

Работа была тяжёлой, строители жили в неотапливаемом здании, еды было мало. Однажды Николай почувствовал резкую боль во всём теле. Он всеми силами превозмог её и отправился на работу, где трудился наравне с другими рабочими. В результате прямо перед завершением стройки молодого человека свалил с ног полиартрит. На войне Николай Островский сражался храбро и неистово, ничуть не думая о какой-либо безопасности.

Врачи поставили неутешительный диагноз, который ведёт к постепенному окостенению всех суставов. Врачебная комиссия постановила перевести его на инвалидность, но Островский отказался от пенсии, чтобы скрыть от родителей то, что его признали инвалидом первой группы. Ему было 18 лет.

Но он продолжил работать: служил помощником электромонтера, а когда вступил в Коммунистическую партию — занимался политработой и руководил комсомольцами. Островскому было тяжело ходить, передвигался он с помощью костылей. Болезнь прогрессировала, лечение и операции приносили лишь временное облегчение.

Так закалялась сталь

Через три года парня отправили в Берездовский район в качестве секретаря райкома комсомола. К этому времени Николай уже сильно хромал и не мог передвигаться без костылей. Жалость окружающих сильно раздражала его, он терпеть не мог, когда ему пытались помочь и всегда гневно отвергал подобные попытки. В конце концов Островский слёг. Состояние день ото дня только ухудшалось. Врачи предложили ампутацию ног, но Николай категорически отказался. Своему другу в письме он написал, что чувствует себя волчонком, запертым в клетке, что не в состоянии даже сам причесаться.

С 1926 по 1928 год Островский жил в Новороссийске у знакомых матери. Там он познакомился с Раисой Мацюк, они поженились. С 1927 года и до конца жизни Островский был прикован к постели. Его состояние ухудшалось, наступала слепота: во время войны ранение повредило глаз. Николай Островский ненавидел свою беспомощность.

Будущего писателя так пугала эта беспомощность, что он до изнеможения занимался гимнастикой. Над кроватью к потолку был прибит ролик, через него перекинута верёвка, один её конец был привязан к ногам, за другой Николай брался руками. Когда он тянул за верёвку, ноги его поднимались, отпускал — опускались. Отчаянные усилия не дали никакого эффекта — возможность двигаться так и не вернулась. Вместе с этим Николая полностью покинуло и зрение. В 1930 году литератор с женой переехал в Москву и начал работу над романом «Как закалялась сталь». В нем частично отразилась биография писателя с событиями времен Гражданской войны. Он стремился хоть чем-то оправдать своё существование, которое стал считать абсолютно бесполезным. При этом он прекрасно понимал, что нужно поторопиться. Островский попросил свою жену Раису писать под диктовку. Он очень нервничал, говорил, что пишет женщина очень медленно. Невидящим взглядом писатель смотрел прямо перед собой. Казалось, что он воочию видит то, что диктует. Раиса Островская не могла находиться рядом неотступно, она работала. Николай стал писать сам. Он брал листы бумаги и с огромными усилиями выводил букву за буквой карандашом, который еле мог удержать своими непослушными пальцами. Раиса и Николай Островские.

Очень часто бывало так, что строки наползали друг на друга. Написанное было потом невозможно прочесть. Для того, чтобы этого избежать, Островский сделал специальный трафарет — в листе картона были прорезаны широкие длинные полосы. В них Николай писал. Чаще всего он работал по ночам. Жена оставляла ему пачку бумаги и несколько заточенных карандашей. Писатель трудился ночи напролёт. К утру весь пол был усыпан исписанными листами. Страницы он нумеровал, а домашние потом складывали по порядку. Какое-то время спустя Островскому стала помогать соседка, Галина Алексеева. С её помощью писатель уже к осени 1931 года закончил первую часть романа «Как закалялась сталь». В романе, по его собственным словам, он передал всё то, что пережил лично. Писатель работал без устали над своим романом при помощи своей супруги.

Островский отправил рукопись в журнал «Молодая гвардия», но получил отрицательную рецензию. Писатель стал настаивать на повторном рассмотрении, и роман всё-таки напечатали. Книгоиздатели же отказали.

Популярность произведению принесла публикация журналиста Михаила Кольцова: в 1935 году очерк «Мужество» прославил писателя на всю страну. Островский выступал на радио, переписывался с читателями, работал над сценарием для экранизации книги. Писателю вручили орден Ленина — высшую правительственную награду СССР — и дали квартиру в столице.

После выхода в журнале, романом стали зачитываться, он быстро набирал популярность. В библиотеках выстраивались очереди и устраивались публичные читки. Островский стал получать огромное количество хвалебных писем от благодарных читателей. Его это чрезвычайно вдохновляло. Он был готов трудиться ещё больше на этом поприще. Успех тем временем стал завершённым - книга вышла в тираж. Ещё при жизни роман пережил более сорока переизданий.

Успех и наследие

В последующие годы книгу перевели на японский и английский языки. Всего роман издан в 47 странах мира на 56 языках. Интересный факт: переводчик, который перевёл роман на японский, сбежал из родной страны с семьёй от преследований в СССР и был расстрелян... как японский шпион! В английском переводе «Как закалялась сталь» стала носить название «The making of a hero» - «Становление героя». Островский согласился на такую адаптацию, но попросил также указать и оригинальное название. Успех романа невероятно сильно вдохновил Николая Островского.

Книга стала самой издаваемой в СССР. Она пережила только на русском больше полутысячи переизданий. На 75 языках народов Советского Союза роман вышел 773 раза тиражом более 53 миллиона! Роман экранизировали три раза: в 1942, 1956 и 1973 годах. Во время Великой Отечественной войны произведение читали в окопах бойцам вслух. В честь главного героя даже назвали улицу в Москве — это единственный случай, когда улицу назвали в честь литературного персонажа.

В 1935 году Николай Островский был награждён орденом Ленина, также ему было присвоено звание бригадного комиссара. Правительство СССР подарило ему дом в Сочи и квартиру в Москве. Последние несколько месяцев своей жизни Островский прожил на улице своего имени, принимая на дому читателей и писателей. Летом этого же года писатель публично взял на себя обязательство написать новую книгу, которую назвал «Рождённые бурей». Этот роман задумывался как произведение о борьбе пролетариата Украины против Польши и о грядущей борьбе с фашизмом. То, что новая книга слабее прежней, было очевидно, однако партийное правление в один голос твердило о таланте и профессиональном росте автора. Николай Островский выступает по радио. Сочи, 1935 год. Домой к Островскому приходили его читатели и знаменитые писатели, чтобы навестить его.

К сожалению, полностью оценить труд писателя не было суждено. Книга так и не была закончена. 22 декабря 1936 года Николай Алексеевич Островский скончался, не успев дописать даже первую часть нового романа. Ему было всего 32 года. По мнению современных медиков, писатель умер от рассеянного склероза и прогрессирующей болезни Бехтерева. Похоронен великий советский человек со стальным характером в Москве. Несмотря на все невыносимые трудности и раннюю смерть, его можно назвать кем и как угодно, но только не побеждённым.

Многое в своей жизни великий советский писатель не смог бы совершить, если бы ему не помогала во всём его верная любящая супруга Рая.

https://dzen.ru/a/ZCArqX60nU4Y9x3y

https://www.culture.ru/persons/8169/nikolay-ostrovskiy

О Николае Островском (из кинофильма «Подвиг», 1962 г.)