Красоты и музеи Подмосковья, ч.3

Музей-заповедник Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева — литературно-мемориальный музей, созданный потомками поэта на базе родовой усадьбы в деревне Мураново. С 1816 года имение принадлежало родственно связанным семействам Энгельгардтов, Баратынских, Путятов и Тютчевых.

Главный дом усадьбы построен поэтом Е. А. Баратынским в 1842 году. В 1920 году В. И. Ленин поддержал открытие музея-усадьбы имени Ф. И. Тютчева в Муранове. В июле 2006 года главный дом усадьбы был серьёзно повреждён пожаром, вызванным попаданием молнии. Благодаря оперативной реакции сотрудников музея практически все его экспонаты остались в сохранности. Реставрация здания завершилась в 2009 году. К 1 августа 2015 года экспозиция музея была полностью восстановлена и открыта для посещения. Билеты от 50р

вл1, д. Мураново

Музей «Железное царство» «Железное царство» – частный музей кузнеца-художника Валентина Воробьева. Здесь представлены как его личные работы, так и его коллег из Союза кузнецов-художников. В коллекции музея числятся сотни произведений. Все они неповторимы по форме и несут в себе философский смысл, о котором Валентин лично рассказывает во время экскурсии.

Некоторые произведения выставлялись в Лондоне и Париже. Лувр даже хотел приобрести его «Благодать», но художник не смог расстаться со своим детищем. Больше всего Воробьев гордится выставкой в средневековом французском замке Кло-Люсе, который является Домом-музеем Леонардо да Винчи. Оплата добровольная

24, д. Коростово

Церковь Уара Мученика В деревне Вешки, известной с начала XVIII века, некогда существовал храм в честь пророка Илии. Однако и он не избежал горькой участи многих наших святынь – был разрушен в годы лихолетий, и восстановить его оказалось невозможным. Совместными усилиями верующих жителей поселка в феврале 2003 года, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, было начато строительство нового храма. В настоящее время белокаменная церковь радует глаз изяществом архитектуры, закончена роспись храма, выполненная в стиле творений известного русского художника Виктора Васнецова, построен дом причта. Храм был спроектирован Мастерской Ижикова. Великолепный Иконостас, который является настоящим произведением искусства, создан по проекту мастерской «Палехский Иконостас». Роспись храма и написание икон для иконостаса выполнялись художниками живописно-альфрейной мастерской «СФЕРА». Вход свободен

Подсолнечная ул., 175, посёлок Вёшки

Усадьба Никольское-Гагарино В начале 1770-х князь Гагарин Сергей Сергеевич приобрёл у свояка село Никольское — прежнюю вотчину князей Троекуровых. Не позднее 1776 года был выстроен загородный дом центрально-осевой планировки, увенчанный круглым бельведером, откуда открывается вид на Тростенское озеро. После национализации в 1918 году усадьба подверглась разорению. Мебель, зеркала и княжеская библиотека были вывезены в 1922 году в Новоиерусалимский монастырь. Основная часть экспонатов погибла от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь находится детская психиатрическая больница. Входа нет

Московская область, Рузский городской округ

Усадьба Волынщина-Полуэктово Первым владельцем имения был боярин Полуэкт из рода Волынских — внук героя Куликовской битвы Дмитрия Боброка. В 1743 году усадьба в качестве приданного досталась князю Василию Долгорукову, наиболее известному званием «Крымский», которое он получил в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Выйдя в отставку, Долгоруков-Крымский обустроил Волынщино в качестве основной резиденции. В советское время усадьба стала разрушаться и увядать. Большую часть территории бывшего имения затопили в 1960-е годы при создании водохранилища. Из-за переувлажнения и подтопления постепенно теряют свой облик интерьеры, разрушаются фундаменты зданий. После реставрации, которая завершилась в 2013 году, флигели и главный дом перекрасили в желто-белые цвета, хотя изначально до революции особняк всегда был красным, а его колонны и лепной декор, неизменно, белыми.

После реставрации в усадьбе расположился филиал учебно-тренировочного центра «Новогорск», в котором проходят тренировочные сборы команд России по тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ. Это закрытое учреждение со строгим пропускным режимом.

Узнать больше о подлинных интерьерах усадебного дома можно в Рузском краеведческом музее (стоимость билета от 50 руб.).

Также музей организует выездные экскурсии в усадьбу, цена одного билета — от 800 руб.(при наборе группы от 10 человек цена на одного человека составит 80 рублей).

Московская обл, деревня Волынщино

Введенский Владычний женский монастырь Монастырь основан в 1360 году митрополитом Киевским и всея Руси Алексием. Через два года в обители появилась первая каменная церковь. В 1806 году, после обращения митрополита Платона к российскому императору Александру I, монастырь из мужского преобразовали в женский. В 1919 году Владычный монастырь полностью закрыли, а на его территории разместили школу «красных военлетов», а затем летное училище. В 1978 году военная школа покинула монастырскую землю, и в следующие годы храмы и корпуса обители без должного присмотра постепенно разрушались. Церковь вернулась в стены обители только в 1995 году. В настоящее время здания и храмы полностью восстановлены. Вход свободный

Октябрьская ул., 40, Серпухов

Музей брендов, истории и дизайна упаковки Музей упаковки, основанный в 1999 году журналом «Тара и упаковка», являлся одним из разделов московского Политехнического музея вплоть до его закрытия на реконструкцию в 2010 году.

В 2017 году сотрудники журнала и научно-образовательного и выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки» создали филиал Музея истории и дизайна упаковки в Российском государственном университете имени Косыгина.

Музей был условно поделен на три части. В первой части была представлена мировая история упаковки и ее история в России начиная с глубокой древности и до 1917 года ХХ века. Во второй части была представлена история упаковочной промышленности в СССР с начала 20-х – до начала 90-х годов ХХ века. В третьей части были представлены современные технологии производства упаковочной и этикеточной продукции. Вход от 350р

Пионерская ул., 16, Сергиев Посад

Музей истории русского десерта Музей знакомит посетителей с забытыми русскими сладостями — хлебными конфетами из ржаных сухарей, меда и пряностей, горячими баранками и яблочной пастилой. На мастер-классах желающие смогут приготовить в старинной русской печке хлеб, гурьевскую кашу и кулагу из черной редьки. На первом этаже музея расположены «Чайная», «Печная» и экспозиция «Назад в СССР», которая рассказывает о кухне в коммуналке времен Советского Союза. На втором этаже находится зал с буфетами и комната с картинами художника Феиной — создательницы музея. Вход 300р

ул. Фрунзе, 23/2, Звенигород

Спасо-Бородинский женский монастырь Половину средств на строительство монастыря вдове генерал-майора Маргарите Тучковой выделил император Александр I. Возведение первого храма началось в 1818 году. В будущем рядом с церковью стали селиться одинокие женщины, вдовы и сироты. Вскоре образовалась общежительная Спасо-Бородинская пустынь. В 1838 году общину преобразовали в монастырь. К концу XIX века в обители построили стены, башни, храм во имя Филарета Милостивого, колокольню, собор Владимирской иконы Божией Матери, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи и новые келейные корпуса. В 1929 году монастырь прекратил свою деятельность, а на его месте был образован поселок Ворошилово. В разное время помещения обители использовались под школу, общежитие, госпиталь и машинно-тракторную станцию. В 1992 году монастырские постройки разделили между церковью и Бородинским музеем-заповедником. Вход свободный

Московская область, Можайский городской округ, деревня Семёновское

Большой Волжский маяк Большой волжский маяк находится в Дубне, рядом с Дмитровским шоссе. Его построили силами заключенных Дмитровского исправительно-трудового лагеря во время строительства Канала имени Москвы. Маяк представляет собой кирпичную башню высотой 25 метров, стоящую на бетонном основании. Рядом с ним расположены аварийные ворота канала, действующая паромная переправа № 1, и второй в мире по высоте памятник Владимиру Ленину. Входа нет Московская область, Дубна, район Большая Волга

Станция Ленинская В 1898 году купцы братья Герасимовы добились разрешения на постройку платформы со станционным помещением на 28 мест для сидения в двух верстах от их владения, потратив на строительство 150 рублей золотом и назвав её Герасимово. В 1924 году после кончины В. И. Ленина платформа была переименована в Ленинскую.

В 2005 году в связи с низкой загруженностью платформы здание вокзала было закрыто, двери и окна забиты щитами. В августе 2020 года стало известно, что обветшавший вокзал с целью его реставрации, возвращения первозданного вида и ради сбережения памяти о Ленине приобретён у ОАО «РЖД» за 5,5 млн руб. частным инвестором по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На данный момент здание по немному приводят в порядок. Проходят выставки связаны с В.И. Лениным.

Вход 500р

Московская область, городской округ Домодедово, деревня Павловское

Музейно-мемориальный комплекс История танка Т-34 Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» — единственный в мире военно-исторический музей, посвящённый целиком конкретному образцу вооружения и военной техники, легендарной боевой машине XX века — среднему танку Т-34. Основатель музея — Л. Н. Васильева (Кучеренко), дочь советского инженера-конструктора, танкостроителя Н. А. Кучеренко. Дата открытия музея — 6 декабря 2001 года. В 1941 году в этот день с Лобненского рубежа началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Вход от 50р

89А, д. Шолохово

Музей «Калачная» Музей «Калачная» стремится возродить старинный городской калачный промысел и открывает свои двери для всех желающих. По ходу приготовления старинного мучного изделия посетители увидят все процессы — от хмелевой закваски до выпекания и поедания калачей. Едят блюдо тут по-особому — начиная с «зажаристой губы» и заканчивая теплым «мякишем животка». Также коломенская «Калачная» проводит экскурсии двух типов: обзорную (с группой до восьми человек) и театрализованную (с группой до 45 человек). А каждую пятницу здесь проходят мастер-классы по выпеканию калачей. В завершение каждой программы гостей ждет дегустация калача с коровьим маслом и сладким чаем. Билет от 300р до 500р

ул. Зайцева, 14, Коломна

Усадьба Знаменское-Губайлово В XVII веке боярин Иван Волынский построил на своей земле Знаменскую церковь и несколько деревянных домиков. В середине XVIII века имение близ деревни Губайлово досталось князю Василию Долгорукову. При нем возникла основная усадебная архитектура, которая сохранилась до нашего времени. С 1836 по 1885 год Губайловым владели купцы. В начале XX века благодаря меценату Сергею Полякову усадьба стала культурным центром для московских поэтов-символистов. С 2014 года в западном флигеле размещается культурно-выставочный комплекс.

Вход бесплатный. Экскурсии от 1000р

ул. Красная Горка, 30, Красногорск

Серпуховский историко-художественный музей Музей основан в 1918 году. Чтобы сформировать первые коллекции, сотрудники обследовали ближайшие усадьбы. Через год огромные собрания искусства фабрикантши Анны Мараевой в деревне Данки перевезли в ее серпуховский особняк, который и стал главным зданием музея. В 1985 году открылся первый филиал серпуховского музея — историко-археологический отдел в Троицком соборе на Соборной горе. Через два года музею передали Покровский храм вместе с коллекцией церковного искусства XVI–XX веков. Краеведческий отдел переехал в собственное здание в 2011 году, а Троицкий собор вернули Русской православной церкви. Билет 400р

ул. Чехова, 87, Серпухов

Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина Сергей Дурылин жил и работал здесь с 1936 года. Здесь гостили знаменитый русский пианист Святослав Рихтер, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак, актеры Александра Яблочкина и Василий Качалов, художник Роберт Фальк.

Экспозиция музея — это кабинет Дурылина, гостиная и комната для гостей. Здесь хранятся личные вещи писателя, фотографии и картины современников.

В этом доме Дурылин прожил восемнадцать лет. На экскурсии рассказывают о жизни и творческом пути писателя.

Билет 300р

Свободная ул., 12, микрорайон Болшево, Королёв Путевой дворец в Солнечногорске Московской области. Построен в конце 18 века и перестроен в 1808-1810 гг. Сейчас в здании находится музейно-выставочный центр. Музейная экспозиция, которой располагает путевой дворец в Солнечногорске – отличный пример бережного отношения к истории. Пункт отдыха путешествующих между двумя столицами побывал и почтовой станцией, и земской больницей. Внутренний двор нынешнего историко -краеведческого музея расположен за кованой оградой, вывеска на которой воспроизводит старинное наименование объекта.

И на этом пока все.