Красоты и музеи Подмосковья, ч.3

Музей-заповедник Усадьба Мураново имени Ф.И. ТютчеваУсадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева — литературно-мемориальный музей, созданный потомками поэта на базе родовой усадьбы в деревне Мураново.С 1816 года имение принадлежало родственно связанным семействам Энгельгардтов, Баратынских, Путятов и Тютчевых.
Главный дом усадьбы построен поэтом Е. А. Баратынским в 1842 году.В 1920 году В. И. Ленин поддержал открытие музея-усадьбы имени Ф. И. Тютчева в Муранове.В июле 2006 года главный дом усадьбы был серьёзно повреждён пожаром, вызванным попаданием молнии. Благодаря оперативной реакции сотрудников музея практически все его экспонаты остались в сохранности. Реставрация здания завершилась в 2009 году. К 1 августа 2015 года экспозиция музея была полностью восстановлена и открыта для посещения.Билеты от 50р
вл1, д. Мураново
Музей «Железное царство» «Железное царство» – частный музей кузнеца-художника Валентина Воробьева. Здесь представлены как его личные работы, так и его коллег из Союза кузнецов-художников. В коллекции музея числятся сотни произведений. Все они неповторимы по форме и несут в себе философский смысл, о котором Валентин лично рассказывает во время экскурсии.
Некоторые произведения выставлялись в Лондоне и Париже. Лувр даже хотел приобрести его «Благодать», но художник не смог расстаться со своим детищем. Больше всего Воробьев гордится выставкой в средневековом французском замке Кло-Люсе, который является Домом-музеем Леонардо да Винчи.Оплата добровольная
24, д. Коростово
Церковь Уара МученикаВ деревне Вешки, известной с начала XVIII века, некогда существовал храм в честь пророка Илии. Однако и он не избежал горькой участи многих наших святынь – был разрушен в годы лихолетий, и восстановить его оказалось невозможным.Совместными усилиями верующих жителей поселка в феврале 2003 года, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, было начато строительство нового храма.В настоящее время белокаменная церковь радует глаз изяществом архитектуры, закончена роспись храма, выполненная в стиле творений известного русского художника Виктора Васнецова, построен дом причта. Храм был спроектирован Мастерской Ижикова. Великолепный Иконостас, который является настоящим произведением искусства, создан по проекту мастерской «Палехский Иконостас». Роспись храма и написание икон для иконостаса выполнялись художниками живописно-альфрейной мастерской «СФЕРА».Вход свободен
Подсолнечная ул., 175, посёлок Вёшки
Усадьба Никольское-ГагариноВ начале 1770-х князь Гагарин Сергей Сергеевич приобрёл у свояка село Никольское — прежнюю вотчину князей Троекуровых. Не позднее 1776 года был выстроен загородный дом центрально-осевой планировки, увенчанный круглым бельведером, откуда открывается вид на Тростенское озеро.После национализации в 1918 году усадьба подверглась разорению. Мебель, зеркала и княжеская библиотека были вывезены в 1922 году в Новоиерусалимский монастырь. Основная часть экспонатов погибла от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.Сейчас здесь находится детская психиатрическая больница.Входа нет
Московская область, Рузский городской округ
Усадьба Волынщина-ПолуэктовоПервым владельцем имения был боярин Полуэкт из рода Волынских — внук героя Куликовской битвы Дмитрия Боброка. В 1743 году усадьба в качестве приданного досталась князю Василию Долгорукову, наиболее известному званием «Крымский», которое он получил в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Выйдя в отставку, Долгоруков-Крымский обустроил Волынщино в качестве основной резиденции.В советское время усадьба стала разрушаться и увядать. Большую часть территории бывшего имения затопили в 1960-е годы при создании водохранилища. Из-за переувлажнения и подтопления постепенно теряют свой облик интерьеры, разрушаются фундаменты зданий.После реставрации, которая завершилась в 2013 году, флигели и главный дом перекрасили в желто-белые цвета, хотя изначально до революции особняк всегда был красным, а его колонны и лепной декор, неизменно, белыми.
После реставрации в усадьбе расположился филиал учебно-тренировочного центра «Новогорск», в котором проходят тренировочные сборы команд России по тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ. Это закрытое учреждение со строгим пропускным режимом.
Узнать больше о подлинных интерьерах усадебного дома можно в Рузском краеведческом музее (стоимость билета от 50 руб.).
Также музей организует выездные экскурсии в усадьбу, цена одного билета — от 800 руб.(при наборе группы от 10 человек цена на одного человека составит 80 рублей).
Московская обл, деревня Волынщино
Введенский Владычний женский монастырьМонастырь основан в 1360 году митрополитом Киевским и всея Руси Алексием. Через два года в обители появилась первая каменная церковь.В 1806 году, после обращения митрополита Платона к российскому императору Александру I, монастырь из мужского преобразовали в женский.В 1919 году Владычный монастырь полностью закрыли, а на его территории разместили школу «красных военлетов», а затем летное училище. В 1978 году военная школа покинула монастырскую землю, и в следующие годы храмы и корпуса обители без должного присмотра постепенно разрушались.Церковь вернулась в стены обители только в 1995 году. В настоящее время здания и храмы полностью восстановлены.Вход свободный
Октябрьская ул., 40, Серпухов
Музей брендов, истории и дизайна упаковкиМузей упаковки, основанный в 1999 году журналом «Тара и упаковка», являлся одним из разделов московского Политехнического музея вплоть до его закрытия на реконструкцию в 2010 году.
В 2017 году сотрудники журнала и научно-образовательного и выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки» создали филиал Музея истории и дизайна упаковки в Российском государственном университете имени Косыгина.
Музей был условно поделен на три части. В первой части была представлена мировая история упаковки и ее история в России начиная с глубокой древности и до 1917 года ХХ века.Во второй части была представлена история упаковочной промышленности в СССР с начала 20-х – до начала 90-х годов ХХ века.В третьей части были представлены современные технологии производства упаковочной и этикеточной продукции.Вход от 350р
Пионерская ул., 16, Сергиев Посад
Музей истории русского десертаМузей знакомит посетителей с забытыми русскими сладостями — хлебными конфетами из ржаных сухарей, меда и пряностей, горячими баранками и яблочной пастилой. На мастер-классах желающие смогут приготовить в старинной русской печке хлеб, гурьевскую кашу и кулагу из черной редьки.На первом этаже музея расположены «Чайная», «Печная» и экспозиция «Назад в СССР», которая рассказывает о кухне в коммуналке времен Советского Союза.На втором этаже находится зал с буфетами и комната с картинами художника Феиной — создательницы музея.Вход 300р
ул. Фрунзе, 23/2, Звенигород
Спасо-Бородинский женский монастырьПоловину средств на строительство монастыря вдове генерал-майора Маргарите Тучковой выделил император Александр I. Возведение первого храма началось в 1818 году. В будущем рядом с церковью стали селиться одинокие женщины, вдовы и сироты. Вскоре образовалась общежительная Спасо-Бородинская пустынь. В 1838 году общину преобразовали в монастырь. К концу XIX века в обители построили стены, башни, храм во имя Филарета Милостивого, колокольню, собор Владимирской иконы Божией Матери, церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи и новые келейные корпуса.В 1929 году монастырь прекратил свою деятельность, а на его месте был образован поселок Ворошилово. В разное время помещения обители использовались под школу, общежитие, госпиталь и машинно-тракторную станцию. В 1992 году монастырские постройки разделили между церковью и Бородинским музеем-заповедником.Вход свободный
Московская область, Можайский городской округ, деревня Семёновское
Большой Волжский маякБольшой волжский маяк находится в Дубне, рядом с Дмитровским шоссе. Его построили силами заключенных Дмитровского исправительно-трудового лагеря во время строительства Канала имени Москвы.Маяк представляет собой кирпичную башню высотой 25 метров, стоящую на бетонном основании. Рядом с ним расположены аварийные ворота канала, действующая паромная переправа № 1, и второй в мире по высоте памятник Владимиру Ленину.Входа нетМосковская область, Дубна, район Большая Волга
Станция ЛенинскаяВ 1898 году купцы братья Герасимовы добились разрешения на постройку платформы со станционным помещением на 28 мест для сидения в двух верстах от их владения, потратив на строительство 150 рублей золотом и назвав её Герасимово. В 1924 году после кончины В. И. Ленина платформа была переименована в Ленинскую.
В 2005 году в связи с низкой загруженностью платформы здание вокзала было закрыто, двери и окна забиты щитами.В августе 2020 года стало известно, что обветшавший вокзал с целью его реставрации, возвращения первозданного вида и ради сбережения памяти о Ленине приобретён у ОАО «РЖД» за 5,5 млн руб. частным инвестором по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.На данный момент здание по немному приводят в порядок. Проходят выставки связаны с В.И. Лениным.
Вход 500р
Московская область, городской округ Домодедово, деревня Павловское
Музейно-мемориальный комплекс История танка Т-34Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» — единственный в мире военно-исторический музей, посвящённый целиком конкретному образцу вооружения и военной техники, легендарной боевой машине XX века — среднему танку Т-34.Основатель музея — Л. Н. Васильева (Кучеренко), дочь советского инженера-конструктора, танкостроителя Н. А. Кучеренко. Дата открытия музея — 6 декабря 2001 года. В 1941 году в этот день с Лобненского рубежа началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.Вход от 50р
89А, д. Шолохово
Музей «Калачная»Музей «Калачная» стремится возродить старинный городской калачный промысел и открывает свои двери для всех желающих. По ходу приготовления старинного мучного изделия посетители увидят все процессы — от хмелевой закваски до выпекания и поедания калачей. Едят блюдо тут по-особому — начиная с «зажаристой губы» и заканчивая теплым «мякишем животка». Также коломенская «Калачная» проводит экскурсии двух типов: обзорную (с группой до восьми человек) и театрализованную (с группой до 45 человек). А каждую пятницу здесь проходят мастер-классы по выпеканию калачей. В завершение каждой программы гостей ждет дегустация калача с коровьим маслом и сладким чаем.Билет от 300р до 500р
ул. Зайцева, 14, Коломна
Усадьба Знаменское-ГубайловоВ XVII веке боярин Иван Волынский построил на своей земле Знаменскую церковь и несколько деревянных домиков. В середине XVIII века имение близ деревни Губайлово досталось князю Василию Долгорукову. При нем возникла основная усадебная архитектура, которая сохранилась до нашего времени.С 1836 по 1885 год Губайловым владели купцы. В начале XX века благодаря меценату Сергею Полякову усадьба стала культурным центром для московских поэтов-символистов.С 2014 года в западном флигеле размещается культурно-выставочный комплекс.
Вход бесплатный. Экскурсии от 1000р
ул. Красная Горка, 30, Красногорск
Серпуховский историко-художественный музейМузей основан в 1918 году. Чтобы сформировать первые коллекции, сотрудники обследовали ближайшие усадьбы. Через год огромные собрания искусства фабрикантши Анны Мараевой в деревне Данки перевезли в ее серпуховский особняк, который и стал главным зданием музея.В 1985 году открылся первый филиал серпуховского музея — историко-археологический отдел в Троицком соборе на Соборной горе.Через два года музею передали Покровский храм вместе с коллекцией церковного искусства XVI–XX веков. Краеведческий отдел переехал в собственное здание в 2011 году, а Троицкий собор вернули Русской православной церкви.Билет 400р
ул. Чехова, 87, Серпухов
Мемориальный дом-музей С. Н. ДурылинаСергей Дурылин жил и работал здесь с 1936 года.Здесь гостили знаменитый русский пианист Святослав Рихтер, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак, актеры Александра Яблочкина и Василий Качалов, художник Роберт Фальк.
Экспозиция музея — это кабинет Дурылина, гостиная и комната для гостей. Здесь хранятся личные вещи писателя, фотографии и картины современников.
В этом доме Дурылин прожил восемнадцать лет. На экскурсии рассказывают о жизни и творческом пути писателя.
Билет 300р
Свободная ул., 12, микрорайон Болшево, КоролёвПутевой дворец в Солнечногорске Московской области. Построен в конце 18 века и перестроен в 1808-1810 гг. Сейчас в здании находится музейно-выставочный центр.Музейная экспозиция, которой располагает путевой дворец в Солнечногорске – отличный пример бережного отношения к истории. Пункт отдыха путешествующих между двумя столицами побывал и почтовой станцией, и земской больницей. Внутренний двор нынешнего историко -краеведческого музея расположен за кованой оградой, вывеска на которой воспроизводит старинное наименование объекта.
И на этом пока все.
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