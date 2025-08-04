Сохранено и восстановлено, ч.18

Сегодня тема будет посвящена только одному городу и его области. Это Калининград. Наверно вы в курсе, с какой невероятной отдачей работает Фонд капитального ремонта Калининградской области. Но, как говорится, пока лично не увидишь, все остается красивыми картинками из интернета. Ну и фото ведь тоже не плохо.

Не все могут посетить сам город. Смотрим конкретный пример — дом 1905 года постройки, бывшее здание еврейского сиротского приюта. Улица Октябрьская, 3. Посмотрите, сколько деталей внутри. Двери с витражным остеклением фрамуг. Лестницы. Мозаичное панно с изображением кафедрального собора, на которое ушло 60 килограммов стекла (художник Паша Савельев). Керамические изразцы с ручной росписью от мастера Татьяны Ляшук (есть даже с Домом Советов и с новыми трамваями «Корсар»). Поставили калитки во дворе. Сделали художественную подсветку. Установили индивидуальный тепловой пункт (была угольная котельная). Да, это исторический центр города в двух шагах от острова Канта и Рыбной деревни, но именно такие здания и становятся визитной карточкой Калининграда.

Одним из главных культурных событий России 2025 года станет открытие замка Тапиау. Он уже частично доступен для посещения — тут отличный ресторан, набережная, большой интерактивный музей, посвящённый истории Восточной Пруссии с акцентом на события, исторически связывающие эту область с Россией. Готова экспозиция оружия, сейчас приводят в порядок концертную площадку во дворе, где в этом году планируют провести фестиваль «Кантата».

В Гурьевске находится комплекс замка Нойхаузен. Еще недавно тут царил дух промзоны, все было покрыто серой штукатуркой. В 2023 году начались работы по восстановлению Нойхаузена (за счёт региональной программы кредитования ОКН под 0%). Скорость поразительная — всего за полтора года готов новый музейный объект. Вычинена кладка и валуны. Найдены интересные артефакты вроде работоспособных ливневых колодцев и подвалов под башней. Здесь трудится порядка 60 специалистов, почти все местные. Техническое открытие замка запланировано на июнь 2025 года. Потрясающая башня, где будет расположен панорамный ресторан. Тут можно проводить мероприятия — предусмотрен конференц-зал на 300 мест. Появление на культурной карте России Нойхаузена и Тапиау точно станет одним из главных событий этого сезона. Об этом надо помнить при посещении Калининграда, тем более что это всего в 7 км от города.

Стоит заглянуть и в поселок Светлое в получасе езды от Калининграда. С 2018 года энтузиасты восстанавливают здесь водонапорную башню конца 19 века. Художница Анна Федосеева превратила некогда полузаброшенный объект в место силы — внутри четыре яруса с мастерской и уютными помещениями. Здесь проходят выставки, лекции и мастер-классы. Участники проекта помогают детям с ограниченными возможностями, пекут хлеб, выращивают лаванду, из которой делают мороженое. В буфете можно выпить чашечку кофе. В красивых домиках у башни живут мини-пиги Сеня и Веня. «Светлая башня» — очень хороший проект, который меняет к лучшему пространство вокруг себя.

В 2020 году предприниматель Олег Бармин вместе с женой Ксенией пережидал ковид в Калининградской области. За это время намотал по региону больше 6000 километров, заодно искал симпатичный старинный домик, чтобы его восстановить. Процесс пошел. Сейчас возрождённых зданий уже несколько, а улыбающийся Олег с удовольствием показывает обширное хозяйство. Может долго говорить про каждую деталь, конкретную дверную ручку или черепицу. Гостевой дом «Постникен» в поселке Заливное привлекает множество гостей. До аэропорта Храброво чуть больше 20 минут езды. Начав с Дома пастора, Бармины вдохнули жизнь в сам поселок Заливное: «Мы строим здесь творческое пространство для ретротерапии во вдохновляющей исторической обстановке и атмосфере деревенской гармонии. Уже открылся гостевой дом, запустились коворкинг и столовая. По вечерам весело и шумно в руин-баре. Скоро появятся творческие мастерские и лавки, кузница, оживёт кирха. Вокруг покупают землю наши друзья и партнёры, строятся и реставрируются дома, появляется вся необходимая инфраструктура». Ощущение, будто попал в потрясающую смесь бабушкиного дома, пансионата и летнего пионерского лагеря с развевающимся по ветру флажками.

В Калининградской области немало энтузиастов, работающих в сфере наследия — это и волонтеры, и создатели частных музеев, и владельцы исторической недвижимости. Особенно хочется отметить движение «Хранители руин». Они проводят субботники и благотворительные экскурсии, ухаживают за десятками объектов в регионе. У многих кирх благодаря «Хранителям» появились шефы или смотрители. «Хранители руин» создали несколько кольцевых маршрутов, которые помогут получить представление о Калининградской области. Особенно хорошо «Полесское кольцо», охватывающее северо-восток области: это три города, 18 кирх, 7 замков. На маршруте есть маяк и пивоварня.

История гораздо шире простого знакомства с достопримечательностями: таким образом «Хранители» привлекают внимание к малоизвестным памятникам, системно ухаживают за наследием, развивают не самые раскрученные уголки Калининградской области, стараются вовлечь памятники в экономический оборот. Все объекты удобно отмечены на карте и соединены между собой кольцевым маршрутом:

Вот, например, кирха Борхерсдорф в поселке Зеленополье к юго-востоку от Калининграда. Она возведена в 1730-е годы. Это один из главных объектов движения «Хранители руин», волонтёрские выезды сюда проходят уже несколько лет. Территорию очистили от кустарников и установили информационный стенд. Главная цель — показать, что руины ценны сами по себе даже без восстановления, их можно законсервировать, превратить в исторические парки и площадки для мероприятий, соединенные в удобные маршруты.

Новая порция красоты от Фонда капремонта Калининградской области — витраж с тюльпанами появился в Советске (бывшем Тильзите) на улице Искры, 39. Композицию выполнил мастер Александр Полежаев.

А реставрируют там действителдьно много, причем делают это качественно и подходят ответственно. Во все бы города такие вот Фонды капремонта. Вот просто несколько адресов, восстановленных домов в последние 2 года: Черняховск, Спортивная, 6, 8

Советск, Луначарского, 4, 6

Железнодорожный, Красноармейская, 15

Черняховск, пер. Суворова, 1 Черняховск, Госпитальная, 4

Железнодорожный, Красноармейская, 11

Вот что значит любить свой край и бережно относиться к наследию. А не то, как пытаются некоторые обезобразить Москву. Вместо раскрытой книжки дома СЭВа пытаются протолкгнуть стройку вот таких уродцев. Канал «Инсайдер» некоторое время назад опубликовал пять проектов башен для участка СЭВ, от b2barchitects. Источник не известен. Поговаривают, стилобат здания могут сохранить, но опять-таки подтверждений пока нет. Какой ужас. Это же полностью уничтожит район. Вы представляте, какой транспортный коллапс возникнет, когда такое поставят на въезде на Новый Арбат? Парковку же под ним, на берегу реки расползающемся, на всех не выкопать. Виды Садового кольца и всего центра старого города также будут полностью обезображены, этот фаллос-символ, башня Мордора будет виден с любой точки. Дело в том, что это дело рук азеровской клики, которой традициогнная Москва стоит поперек горла. Впрочем и Санк-Петебург не обошли вниманием. Фаллосомания в Дубайском стиле продолжает захватывать наши прекрасные старинные города. Захватывать неотвратимо. Моло им одной шишки. Свежая новость:

В Петербурге предстоят общественные слушания по проекту планировки территории со второй и третьей башнями "Газпрома". А некоторые еще и восхищаются этому. И совершенно не соображают, что Дубаю 20 лет, а Санкт-Петербургу более, чем 320!