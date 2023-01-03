Новогодняя о музыкантах

Штурмовики, артиллеристы, танкисты, расчеты ПВО и БПЛА "Оркестра" обратились к россиянам с предновогодним обращением. "Мы здесь работаем, чтобы у вас все было хорошо".

https://t.me/orchestra_w/4079

Евгений Пригожин - человек неуемной энергии. Сложно представить, как он все успевает, но все, за что он берется, работает, как часы. Накануне прилетел в Ростовскую область, где по вопросам "Оркестра" было проведено оперативное совещание, после которого Пригожин встретился с пилотами "Вагнера". В тот же вечер руководитель ЧВК посетил своих бойцов на различных участках, встретился с пленными украинцами, осмотрел место прилета по госпиталю в Первомайске, а также записал совместное поздравление с "музыкантами" для россиян.

"Если люди, которые причастны к тому, что сейчас происходит, будут вместе с бойцами, это серьезно продвинет нас в нашем деле".

https://t.me/orchestra_w/4103

И по передовой Пригожин разъезжает уж совсем не на мерседесе. А и в танке, и в буханке, БМП... в общем, что в тот момент под рукой https://t.me/rian_ru/190369

Руководитель ЧВК "Вагнер" встречает Новый год на Луганщине, вместе с "музыкантами". "Потому что надо быть с ребятами. Бойцы здесь, поэтому и надо с ними встречать Новый год". По словам Евгения Пригожина, в Питере пластиковые елочки, а на Донбассе все по-настоящему. https://t.me/orchestra_w/4080

Украинцы осуществили удар из РСЗО Himars по госпиталю в Первомайске, Луганская область. Сообщается о четырёх прилётах с интервалом двадцать минут. Одним из первых на место прибыл Евгений Пригожин. В момент съёмки большая часть пациентов и персонала уже были эвакуированы, но под завалами оставались тела погибших. Жертвами стали шесть человек. "Три удара по госпиталю - это говорит о том, что очень хотелось как можно больше убить. Потому что мы убиваем на фронте, а они убивают здесь, в тылу, к сожалению".

Евгений Пригожин прокомментировал обстрел госпиталя в Первомайске, который прибыл в медучреждение почти сразу после атаки.

https://t.me/orchestra_w/4082

https://t.me/rt_russian/142006

Евгений Пригожин привез новогодние подарки на позиции для бойцов "Оркестра", которые работают сейчас на самом жарком направлении под Бахмутом. "Когда у тебя есть коллектив, который тебе верит, который ты можешь поддержать, надо приезжать к ним. Каждый из них задает себе вопрос, как там его близкие справляют Новый год. И что тогда получается, я сижу, красиво смотрю телевизор, а они здесь батрачат? Моя задача - здесь с ними вместе быть".

https://t.me/orchestra_w/4084

https://t.me/riafan_everywhere/15706

Петербургский бизнесмен Пригожин посетил расположение бойцов ЧВК «Вагнер», действующих на Бахмутском направлении. «Вагнеровцы» записали новогоднее поздравление для россиян и своих близких, а также рассказали, что им нужно больше снарядов и техники, чтобы успешно наступать на город-крепость. "Музыканты" поделились, что для успешного наступления на город им необходимы бронетехника и снаряды, а руководитель "Вагнера" подчеркнул, что после победы над бюрократами мы придвинем и победу над националистами.

«В этом году победим. Но сначала победим нашу внутреннюю бюрократию и коррупцию. А когда победим это, победим и украинцев, и НАТО, и весь мир. Другое дело, что бюрократы и коррупционеры сейчас нас с вами не услышат», — сказал предприниматель. "Пусть ждут и дождутся. Все дождутся. Победа будет за нами. В этом году победим. Но сначала победим внутреннюю бюрократию и коррупцию, тогда победим украинцев, НАТО и весь мир. Другое дело, что бюрократы и коррупционеры нас не услышат - они будут шампанское пить".

https://t.me/orchestra_w/4086

https://t.me/riafan_everywhere/15707

Евгений Пригожин объяснил нелепость прогнозов по скорому взятию Бахмута Пригожин рассказал, что Бахмут превращен в крепость и тяжелые бои идут за каждый дом, который становится новой линией обороны противника. «Бойцы вам скажут, что прорвать оборону — это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом новая линия обороны. И не одна. И этих линий обороны сколько в Артемовске? Ну если сказать 500, наверно не ошибемся. Да каждые 10 метров — рубеж обороны», — сказал он. Также предприниматель ответил на вопрос, что некоторые имеют в виду под сводными силами, действующими под Бахмутом. По его словам, речь идет про ЧВК «Вагнер».

https://t.me/riafan_everywhere/15709

Евгений Пригожин показал работу ракетной системы "Ураган" по позициям украинских сил под Бахмутом в новогоднюю ночь. "Привет надо семьям передавать, а по укронацистам сейчас ребята отработают. Это не салют. Это работа боевая".

Так выглядит ответка за удары боевиков по гражданским объектам.

https://t.me/orchestra_w/4089

https://t.me/riafan_everywhere/15705

ЧВК «Вагнер» взяла большое количество пленных, — Пригожин. «Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — сказал Пригожин.

По его словам, жестокого отношения к пленным у бойцов ЧВК нет, тем более к находящимся в заключении.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10183

Евгений Пригожин в канун Нового года посетил захваченных под Бахмутом "музыкантами" украинских пленных и поздравил их с праздником.

"Они такие же, как мы, славяне, у них такой же Новый год. Будем работать над тем, чтобы их отдать. Нам главное эту историю закончить и новую не начинать".

Пригожин показал, каким должно быть человеческое отношение к людям, хоть на поля боя они и враги.

https://t.me/orchestra_w/4096

Евгений Пригожин отдал дань уважения погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» Пригожин в новогоднюю ночь посетил морг, куда свозятся в том числе тела погибших бойцов ЧВК «Вагнер». На вопрос, кто здесь ледит Пригождин рассказал:

«Здесь лежат бойцы ЧВК «Вагнер». Они погибли героически на фронте», — сказал он. «Их контракт закончен. Поедут домой через неделю. Надо готовиться к отправке», - заявил предприниматель, которого некоторые СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, в ближайшее время все тела будут отправлены с уважением домой.

https://riafan.ru/23827080-evgenii_prigozhin_v_novogodnyuyu_...

Пилоты "Оркестра", дислоцирующиеся в Ростовской области, накануне показали "подарки", которые были отправлены украинским националистам по случаю Нового года. Это были снаряды "С новым 2023 годом!", "За пацанов!", "С наилучшими пожеланиями", "Привет из Крыма!"

https://t.me/orchestra_w/4099

Евгений Пригожин посетил рембат ЧВК «Вагнер» в новогоднюю ночь Бизнесмен вместе с военными журналистами посетил ремонтный цех «вагнеровцев», где полным ходом шли работы в новогоднюю ночь. "Вот видите, они дожидаются. Им осталось ждать 12 минут" - прокомментировал Пригожин наступление Нового года По словам бойцов, нельзя откладывать дела, необходимо выполнять задачи максимально оперативно, чтобы техника была в строю и у подразделений сохранялась максимальная боеспособность.

https://t.me/riafan_everywhere/15713

Евгений Пригожин встретился с бывшими заключенными, которые отработали свой контракт с ЧВК «Вагнер» Предприниматель Евгений Пригожин в новогоднюю ночь встретился с бывшими заключенными, которые добровольно одними из первых вступили в ряды ЧВК «Вагнер». Их контракт закончится в ближайшее время.

«Они первые отработали контракт свой с честью и достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает. И сейчас у них осталось несколько дней, поэтому их вывели с боевых, чтобы они отдохнули немножко и чтоб в последний день шальная пуля не сразила», — сказал бизнесмен, добавив, что скоро встретится с ними снова. На вопрос журналистов о планах на будущее, «музыканты» поделились, что позже планируются вернуться в ряды «Оркестра». «Отдохнуть и вернуться. Доделать то, что начали. Возможность вернуться есть. Главное, чтобы желание было. Это уже не работа – это жизнь», - рассказал один из бойцов. «Мы сюда приехали все на патриотизме. Если бы не бюрократия, мы бы давно уже всех победили», - добавил другой «вагнеровец». По словам бойцов, за время службы у них многое поменялось в сознании и характере. Появилась возможность работать, быть полезными стране, чувствовать себя настоящими мужчинами, рассказали «музыканты». По словам Пригожина, они занялись любимым делом. «Самое главное, что у каждого что-то есть свое в душе. Почему часть из них попадает в тюрьму? Потому что к тебе подходит на улице какой-нибудь непонятный человек, задает вопрос. Один будет убегать, другой будет елозить перед ним, а третий накатит ему два раза в голову и пойдет дальше. И за то, что он накатил в голову, он будет сидеть 10 лет. Если бы он жил в первобытном общинной строе, то ему бы подарили еще один зуб мамонта», - заявил он. Евгений Пригожин назвал работу многих бывших заключенных в рядах ЧВК «Вагнер» призванием. «Это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. Это воины. Они родились воинами. Сегодня война, они должны свой дом защищать. А если завтра здесь войны не будет, им в Африку надо ехать, и там отстаивать русские интересы», - подытожил он. https://t.me/riafan_everywhere/15710

Вот такой снеговик у музыкантов.

https://t.me/orchestra_w/4101

Военкор Ярем написал: Кровавое золото ЧВК «Вагнер». Такую золотую монету мне подарили на новый год. С Новым 2023 годом, годом черного кролика!

https://t.me/yaremshooter/696?single

Евгений Пригожин раздал снаряжение ополченцам, проходящим обучение на базе ЧВК «Вагнер» Предприниматель пообщался с жителями Курской и Белгородской областей, которые проходят курс подготовки на базе «вагнеровцев» в Краснодарском крае. Будущие ополченцы продолжают тренировки даже 1 января — утром для них провели занятие по медподготовке (потому-то и перевязана голова, это не ранение). Евгений Пригожин также раздал курсантам новое снаряжение — компактные топоры и ножи. На их лезвиях изображена эмблема ЧВК «Вагнер».

https://riafan.ru/23827430-evgenii_prigozhin_razdal_snaryazh...

Евгений Пригожин привез новый вид вооружения на базу ЧВК «Вагнер» Бизнесмен Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал работающим там инструкторам новый вид вооружения — кувалду, ставшую символом «музыкантов». «Новую разработку привез. Нужно, чтобы вы продумали, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать. Пока передаю в единственном экземпляре», — сказал предприниматель, вручая «инструмент».



В настоящий момент на базе ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае продолжается подготовка ополченцев из Курской и Белгородской областей. Все желающие при необходимости встать на защиту Родины могут получить боевые навыки, пройдя обучение у инструкторов, имеющих за плечами реальный опыт ведения боевых действий.

Занятия на объекте продолжаются даже наутро после Нового года. При этом 31 декабря на базу поступил 31 новый доброволец — 1 января у новобранцев уже состоялась первая тренировка. Бизнесмен похвалил их за готовность бороться за Отечество в рядах «музыкантов». «Настоящие россияне, вам страна не безразлична. Вот это элита России, те, кто 31 числа не салаты ест, а сюда приезжает. Не та элита, которая сидит на Рублевке и телевизор смотрит. Успехов всем, готовьтесь лучше. Подготовка — эта основа. Две вещи: подготовка и железные яйца. Яйца в кучу соберете. Удачи вам», — заявил бизнесмен.

https://riafan.ru/23827278-evgenii_prigozhin_peredal_na_bazu...

https://riafan.ru/23827580-elita_rossii_biznesmen_prigozhin_...

В ходе своей новогодней поездки Евгений Пригожин лично раздавал бойцам ЧВК «Вагнер» вот такие памятные топорики.

https://t.me/yaremshooter/699 А это передача подарков от Дедушки Мороза на ту сторону

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10158 Российские "музыканты" показал трофейное оружие, захваченное в районе Бахмута Сотрудники ЧВК "Вагнер" продемонстрировали корреспонденту захваченные под Бахмутом американские пулеметы ВСУ. Это 7,62-мм пулемет М240 и 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт М2 "Browning". "Вот такими средствами воюет наш противник. Это американский пулемёт, американский крупнокалиберный пулемёт и наш пулемёт Дегтярёва", — рассказал боец "Оркестра".

Отечественное надёжнее, добавил "музыкант".

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10177

Тылы прикрыты! С новым годом!!!

https://t.me/rsotmdivision/3559

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