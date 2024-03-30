Кайтэн — как появились японские люди-торпеды, и почему о них так мало известно

О японских летчиках-смертниках камикадзе знает весь мир. Это слово даже стало нарицательным для людей, беспечно относящихся к своей жизни. А вот о людях-торпедах кайтэн слышали немногие. Как воевали пилоты подводных аппаратов, имевшие еще меньше шансов выжить, чем их коллеги из авиации? Для японцев идея самопожертвования во славу страны и императора во время Второй мировой войны стала национальной. Когда в армии, авиации и на флоте начали формировать отряды смертников «тэйсинтай», от желающих не было отбоя. Среди отважных воинов, поклявшихся умереть ради императора и Японии, самыми известными были летчики-камикадзе. Но были свои герои и на флоте. При помощи управляемых человеком торпед «кайтэн» («Изменяющий судьбу»), японцы пытались переломить ситуацию на море. Толчком к появлению этого вида оружия стало поражение императорского флота возле атолла Мидуэй. В этом масштабном бою японцы потеряли свои лучшие авианосцы и львиную долю морской авиации. Стало ясно, что инициатива в Тихом океане перешла в руки американцев.

Супероружие, рожденное отчаяньем

Стране восходящего солнца ничего не оставалось, кроме как перейти к обороне. Но военно-промышленный потенциал США был гораздо выше японского и это не предвещало ничего хорошего. Спасти положение могло только нестандартное решение и оно было найдено. Два лейтенанта подводного флота Сэкио Нисина и Хироси Куроки придумали торпеду, которой управлял человек.

Это была не совсем новая идея. Еще в Перл-Харборе Япония применяла мини-подлодки. Но у экипажей этих посудин был хотя бы небольшой шанс выжить. У пилота тяжелой торпеды такая возможность отсутствовала. Идея молодых лейтенантов заинтересовало командование и им дали добро на разработку. Так как у подводников не было опыта конструкторской работы, они обратились к специалистам. Третьим в команде разработчиков стал инженер судостроительной компании Хироси Судзукавэ. Всего за несколько месяцев работа над проектом была завершена и в январе 1943 года готовый комплект чертежей передали в военно-морское министерство. Но, к удивлению авторов, их работа там никого не впечатлила. Высокие флотские чиновники просто устали от ежедневных новаторских предложений и положили чертежи кайтэна в стол.

Письмо, написанное кровью

Нисине и Куроки намекнули, что им лучше сосредоточиться на службе, а разработку нового оружия оставить военным институтам. Но лейтенанты не собирались отступать. Говорят, они написали министру большое письмо собственной кровью и тем самым завоевали его расположение. В высоких кабинетах оценили проект, похвалили его создателей и… все равно отказали.

Про управляемые человеком торпеды вспомнили позже, когда дела Японии стали совсем плохи. В конце зимы 1944 года на военных заводах начали собирать первые кайтэны. За основу взяли стандартную тяжелую торпеду «Тип 93». Правда, в первоначальном варианте аппарат снабжали катапультой, которая давала пилоту небольшой шанс на спасение. Кайтэн в музее

Но вскоре от катапульты отказались. Во-первых, она значительно усложняла конструкцию торпеды. А во-вторых, сложно себе представить, что спасшегося после торпедирования подводника кто-то будет искать, рискуя целым кораблем. В июле 1944 года первые кайтэны передали флоту. Было очевидно, что это очень «сырая» техника, но времени на доработку не было.

Как был устроен кайтэн

К этому моменту японцы понесли еще одно сокрушительное поражение в морской битве у Филиппинских островов. Это заставило производителей поторопиться. В первоначальных планах был выпуск 7 типов управляемых торпед. Но в серию вышел только самый примитивный «Тип 1». Это была торпеда диаметром 1 метр с зарядом взрывчатого вещества 1550 кг в носовой части. Этого было достаточно, чтобы нанести критические повреждения любому кораблю. Схема устройства управляемой пилотом торпеды

Общая длина аппарата составляла 14,75 метра. Торпеда могла погружаться и всплывать за счет цистерн со сжатым воздухом. В небольшой рубке пилота находился штурвал управления, минимальный набор приборов и перископ для наблюдения. Кайтэн оснащали сразу тремя взрывателями. Первый — контактный, срабатывал при ударе торпеды о препятствие. Второй электрический управлялся пилотом. Третий предназначался для самоуничтожения боеприпаса в случае неудачной атаки.

Торпеды оказались слишком большими, чтобы поместиться в торпедные аппараты. Поэтому их прикрепляли к подводным лодкам снаружи. Пилот попадал в кайтэн через специальный переходный шлюз. Одна подводная лодка могла нести на себе 4 кайтэна. Придумали и способ закреплять торпеды на надводных кораблях. Но на практике такое решение использовали очень редко.

Насколько оружие было эффективным?

Появилась также идея создать наземные базы кайтэнов, которые смогли бы защищать побережье страны. Но этот замысел реализовать не успели. Война стремительно двигалась к завершению, и японцам было уже не до нововведений. Летом 1944 года кайтэны впервые использовали в бою. Кайтэны на палубе подводной лодки

Когда капитан подводной лодки замечал цель, он отдавал приказ готовить кайтэн. Пилот переходил через шлюз в торпеду, и люк за ним задраивали. Лодка поворачивалась носом к цели и торпеду отсоединяли. Пилот запускал двигатель аппарата и дальше действовал совершенно автономно. Кайтэн шел под водой на небольшой глубине, редко превышавшей 2-3 метра.

За курсом пилот мог следить через небольшой перископ. Но этой возможностью пользовались очень редко. Чтобы следить за целью, нужно было идти на минимальной глубине. Кайтэн замечали американцы и расстреливали его из крупнокалиберных пулеметов.

Вообще, несмотря на грозный вид, управляемые смертниками торпеды показали невысокую эффективность. Всего изготовили около 300 торпед, но в бою применили только 100. Один из создателей оружия, лейтенант Куроки, погиб в ходе тренировочного выхода в море. Готовые кайтэны на заводе

Его напарник Нисина заявил о желании совершить первую в истории атаку кайтэном. В последнее плавание он взял с собой урну с прахом товарища. О результатах первого применения управляемой смертником торпеды ходит много легенд. Но достоверных данных об успешно нанесенном ударе в архивах японского военного флота нет.

Подводя итог, можно сказать, что хотя на счету кайтэнов есть несколько потопленных и поврежденных кораблей, игра не стоила свеч. Торпеды нанесли больше вреда японскому флоту, чем противнику. В создание нового оружия вложили большие деньги. Кроме этого, в не слишком успешных торпедных ударах гибли профессиональные подводники, которых катастрофически не хватало. Самый крупный успех кайтэнов — американский танкер «Mississinewa»

Так как проект оказался неудачным, о нем в Японии не любили распространяться. Поэтому мы хорошо знаем о летчиках-камикадзе, но почти ничего не слышали о людях-торпедах.

https://bigpicture.ru/pojavilis-japonskie-ljudi-torpedy/