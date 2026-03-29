Русская звезда Наталья Палей

«Был самым симпатичным из четырех дядей царя»

Натали Палей родилась во второй, морганатической семье дяди российского императора Николая II — великого князя Павла Александровича. Это был добродушный человек из тех, о ком говорят «звезд с неба не хватает», бравый гусарский офицер и бонвиван. Серов Валентин Александрович. Портрет великого князя Павла Александровича. 1897

Князь Павел Александрович был самым симпатичным из четырех дядей царя. Он хорошо танцевал, пользовался успехом у женщин и был очень интересен в своем темно-зеленом, с серебром, доломане, малиновых рейтузах и ботиках Гродненского гусара. Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла - князь Александр Михайлович (внук Николая I)

Как и подобало члену императорской фамилии, Павел Александрович женился на девушке, равной ему по положению: греческой принцессе Александре Георгиевне. Великому князю исполнилось 29 лет, его невеста была на десять лет моложе.

Дмитрий на руках у отца, вместе с сестрой и приёмными родителями

Как складывались отношения пары, сказать сложно: Павел привык к романам и флирту с красивейшими женщинами двухроссийских столиц, а его молодая жена была полновата и не отличалась привлекательностью.К сожалению, и здоровье Александры было не слишком хорошим: она умерла от осложнений беременности и родов вскоре после появления на свет второго ребенка пары — сына Дмитрия.Возможно, к печальному исходу привело то, что великая княгиня забеременела буквально сразу после появления на свет старшей дочери Марии, и ее организм просто не справился с нагрузкой. Дмитрий родился недоношенным, но врачам удалось его спасти. Великий князь овдовел спустя чуть более двух лет после женитьбы.Но Павел Александрович горевал недолго. Он оставил детей на попечение своего брата Сергея Александровича (генерал-губернатора Москвы) и его жены Елизаветы Федоровны (благотворительницы, основательницы Марфо-Мариинской обители, после гибели от рук большевиков причисленной к лику святых) и вернулся к привычному образу жизни: офицерским вечеринкам, путешествиям, флирту и романам. Вступать в новый подобающий его статусу брак Павел Александрович не спешил.

«Я дочь камергера»

Однако любви покорны люди любых сословий и положений. Через несколько лет после смерти жены великий князь всерьез влюбился. Причем еще и скандально: в замужнюю женщину, жену своего подчиненного, полковника гвардии Эриха фон Пистолькорса, мать троих детей (старшая дочь пары умерла в младенчестве).

Примечательно, что впоследствии сын Пистолькорсов Александр женился на сестре фрейлины Вырубовой (приближенной императрицы Александры Федоровны и большой поклоннице Григория Распутина), а дочь Марианна, напротив, принадлежала к кружку Феликса Юсупова и, возможно, принимала участие в подготовке убийства «старца». Семья Натали Палей. В центре великий князь Павел Александрович с дочерями Ириной и Натальей, крайняя слева — графиня Ольга Палей

Ольга Валерьяновна Пистолькорс, дочь камергера Валерьяна Гавриловича Карновича, эффектная светская женщина, была всего на пять лет моложе своего высокопоставленного поклонника. Устоять против ухаживаний великого князя, несмотря на свой опыт, Ольга не смогла и не захотела. В 1897 году она родила от Павла Александровича сына Владимира, будущего офицера и поэта.

«Великие князья не могли жениться на особах неравнородных»

Полковник Пистолькорс развелся с супругой: то ли от возмущения ее открытой связью с Павлом Александровичем, то ли просто уступая жену своему шефу. Ольга получила развод в августе 1902 года. Великий князь Павел не мог жениться на разведенной любовнице в России: это противоречило закону и придворному этикету.

Великие князья не могли жениться на особах неравнородных, то есть не принадлежавших к владетельным домам Европы, а женщины, состоявшие в разводе, не имели права приезда ко двору. Ввиду этого он должен был покинуть пределы России и переселиться на неопределенное время в Париж. (…) Великий Князь Павел, встречаясь в своем вынужденном изгнании с выдающимися людьми, от этого только выиграл - князь Александр Михайлович

Пара эмигрировала, обвенчалась в итальянском порту Ливорно и поселилась в имении Булонь-сюр-Сен под Парижем. Племянник Павла Александровича, царь Николай II, лишил дядю всех постов и наложил арест на его собственность в России, но, конечно, великий князь с женой не бедствовали. Год спустя после свадьбы у пары родилась дочь Ирина, а еще через год баварский принц-регент Луитпольд — очевидно, приличия ради — даровал Ольге, Владимиру и Ирине титул графов фон Гогенфельзен. Еще год спустя, в 1905-м, в семье появилась еще одна маленькая графиня — Наталья, или, как ее звали на французский лад, Натали.

Павел Александрович и его семейство переждали в Париже первую российскую революционную бурю — события 1905-1907 годов. В 1908 году Николай II дозволил дяде, его младшим детям и жене, графине фон Гогенфельзен, вернуться в Россию. В 1911 году Павел Александрович с супругой заказали архитектору Карлу Шмидту проект роскошного особняка в Царском Селе, который был достроен в 1914-м, в год начала Первой мировой войны.

В годы войны и Ольга Валерьяновна, и ее дочь от Пистолькорса Марианна активно участвовали в благотворительной деятельности и помощи госпиталям. Возможно, это стало одной из причин того, что в 1915 году Николай II окончательно простил дядю и его жену и даровал Ольге фон Гогенфельзен и ее детям титул князей Палей. Под этой фамилией маленькая Наташа в будущем и вошла в историю моды.

«Поставили князей на краю и открыли по ним стрельбу»

Во время Октябрьской революции особняк Палеев реквизировали, а потом взялись и за них самих. Первым погиб Владимир: этот блестящий офицер, романтичный поэт и глубоко верующий православный христианин в 1918 году был убит большевиками в Алапаевске, как и его тетка, великая княгиня Елизавета Федоровна, и впоследствии канонизирован. Следом, в январе 1919 года, погиб отец семейства, великий князь Павел Александрович. Его расстреляли вместе с другими великими князьями, его кузенами.

В три ночи солдаты (…) вывели их голыми по пояс и провели на территорию Монетного двора, где у крепостной стены напротив собора была вырыта общая могила, где уже лежали тринадцать трупов. Поставили князей на краю и открыли по ним стрельбу. За миг до выстрелов служитель слышал, как великий князь Павел произнес громко: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают» - княгиня Палей

Сама Ольга Палей смогла бежать в Финляндию вместе с Ириной и Натальей, а затем перебраться в Париж. «Княгиня Ольга Валерьяновна Палей в Эмиграции. (2 (12) декабря 1865, - 2 декабря 1929).»

В европейских банках у княгини имелись некоторые средства, предусмотрительно отложенные покойным мужем. Спасся и ее пасынок, старший сын Павла Александровича великий князь Дмитрий, активный участник убийства Распутина. Дмитрий Павлович и Коко Шанель в 1920-е годы

Он эмигрировал в Европу и впоследствии стал одним из возлюбленных Коко Шанель, а его сестра Мария Павловна зарабатывала в Париже на жизнь, держа ателье вышивки и кружев «Китмир». Это впоследствии повлияло на выбор их единокровной сестрой Натали Палей карьеры манекенщицы.

Княжна-манекенщица

Не испытывая острой нужды в деньгах, Ольга Палей смогла в первое время в эмиграции обеспечить младшим дочерям относительно благополучную жизнь. К моменту отъезда из революционного Петрограда старшей, Ирине, было шестнадцать лет, Натали — четырнадцать. В 1923 году Ирина вышла замуж за своего дальнего родственника Федора Романова, сына уже упомянутого великого князя Александра Михайловича и брата Ирины Александровны, жены князя Феликса Юсупова. Через год после свадьбы у пары родился сын Михаил.

Натали Палей была куда беспокойней своей старшей сестры, ей хотелось быстрой смены впечатлений. Она не стремилась поскорее выйти замуж и родить. Ее захватил омут модной парижской жизни, в котором уже «крутились» ее родственники. Ирина Романова и Феликс Юсупов

Мария Павловна

Единокровная сестра Мария держала ателье «Китмир», золовка родной сестры, Ирина Юсупова, с мужем открыли модный дом «ИрФе», а единокровный брат Дмитрий стал возлюбленным Коко Шанель — на тот момент уже широко известного модельера. Натали Палей с первым мужем, модельером Люсьеном Лелонгом

Натали — молодая женщина без комплексов, с княжескими манерами, холодной северной красотой и безупречной фигурой стала популярной манекенщицей. Но поскольку это было не слишком респектабельной профессией, особенно для незамужней девушки, Натали решила упрочить свое положение. Она близко познакомилась с модельером Люсьеном Лелонгом и стала его женой (по одной из версий, этому знакомству активно способствовала Коко Шанель).

Ходили слухи о нетрадиционной ориентации Лелонга и о том, что жена нужна ему только как ширма — особенно жена-аристократка, родственница великих российских князей. Но, даже если это и был своеобразный «брачный контракт», свои обязательства по нему Люсьен выполнял: он шил для жены роскошные наряды, она вела светскую жизнь и попадала в объективы лучших европейских и затем американских фотографов своего времени: Андре Дерста, Эдварда Стейхена, Джорджа Хойнинген-Хуэна и Сесила Битона.

Вне подиума и ателье фотографов Натали также сопровождали знаменитые и красивые мужчины. Ей приписывают почти годичный роман с прославленным писателем, драматургом, режиссером и художником Жаном Кокто Нетрадиционная ориентация Кокто была общеизвестна, но в Париже шептались, что для Натали он сделал исключение. Более того, поговаривали, что она якобы даже была от него беременна, но прервала беременность и навсегда лишилась возможности иметь детей.

Еще одним то ли любовником, то ли просто близким другом Натали Палей в ее «парижский период» был известный танцовщик Серж Лифарь, премьер «Русского балета» и протеже Сергея Дягилева. Скорее всего, отношения Лифаря и Палей не выходили за рамки богемного приятельства, допускавшего различные вольности. Такие же, хотя и более близкие и длительные отношения связывали Сержа и с Коко Шанель.

В 1933-м году, уже расставшись с Кокто, Натали переехала в США. Это было весьма предусмотрительным шагом: в Европе дело шло к войне.

Все, кто встречался с Натальей, попадали под магическое влияние ее красоты. Близкие знакомые отдавали должное ее блестящему уму.

Палей продолжала сниматься для журналов, ее фото появлялись на обложках Vogue, однако мечтала о карьере в кино. Она совершенно не стеснялась камеры и вообще была чужда каких-либо предрассудков. Известна ее довольно откровенная для своего времени съемка 1935 года в дуэте с известным манекенщиком Виктором Крафтом: полуобнаженный Виктор душит возлежащую в облаках тюля Натали. Натали Палей

Палей снималась в Голливуде, сыграла несколько маленьких ролей в картинах с участием прославленных звезд своего времени — Кэри Гранта, Мориса Шевалье, Кэтрин Хепберн. Наталья Палей в фильме "Новые люди"

Однако ни «царское происхождение» Натали, ни ее ледяная красота и безупречно стройная фигура, которую она сохранила на всю жизнь, не помогли ей сделать кинокарьеру: звездой Палей не стала. Голливуд был для нее скорее местом обретения престижных знакомств и поисков нового мужа. Ей по-прежнему был нужен «крепкий тыл», а брак с Лелонгом к тому моменту уже давно стал чистой формальностью.

Натали развелась с французским модельером и в 1937 году стала женой бродвейского продюсера Джона Уилсона. В отличие от истории с Кокто, в этом романе ничего романтического не подразумевалось априори. Уилсон был геем и нуждался в связях Палей для развития своей продюсерской карьеры. Натали, в свою очередь, интересовали деньги нового мужа. Он с молодых лет играл на бирже и сколотил недурное состояние. Тандем оказался довольно успешным: пара оставалась по сути в фиктивном браке до самой смерти Уилсона.

Дружила с Сержем Лифарем, Лукино Висконти, Марлен Дитрих.

«Ощущение, будто ты влюбился в пуму…»

Муж и жена не вмешивались в личную жизнь друг друга. У Джона были любовники, Палей тоже встречалась с мужчинами. Например, в 1942 году в Нью-Йорке у нее случился роман с Антуаном де Сент-Экзюпери, французским аристократом, летчиком и писателем. Антуан приехал в США после того, как французская армия, в которой он служил пилотом, капитулировала. Его жена Консуэло осталась в Европе. В 1939 году писатель получил Большую премию Французской академии за «Планету людей» и в Нью-Йорке встретил теплый прием читающей публики. Во время своей жизни в Америке он писал «Маленького принца» и встречался с Натали Палей, с которой затем переписывался до своей гибели в 1944-м.

Но «главным писателем» в личной жизни Натали стал не Сент-Экзюпери, а совсем другой человек. Еще за пару лет до начала своего кратковременного романа с французом Палей познакомилась с немцем — эмигрантом-антифашистом Эрихом Марией Ремарком. Эрих Мария Ремарк в 1929 году

«Наташа П. Красивое лицо, серые глаза, стройная, как подросток. Несколько слов, флирт, нежная кожа лица и губ, внезапно требовательная… Красивое, чистое, сосредоточенное лицо, длинное тело — египетская кошка. Вначале возникает ощущение, будто ты влюбился в пуму...» — записал Ремарк в дневнике.

Это именно ради Натали Ремарк оставил свою давнюю возлюбленную — стареющую, но все еще неотразимую кинозвезду Марлен Дитрих.

Отношения писателя и манекенщицы были бурными, порой случались скандалы. Ремарк страдал алкогольной зависимостью, что не лучшим образом сказывалось на его характере. И он, и Палей были одновременно и свободолюбивы, и ревнивы. Когда после войны Ремарк вернулся в Швейцарию, где у него был дом, Палей последовала за ним, хотя обычно она без труда забывала тех, с кем расставалась. Однако счастливого финала не случилось: в 1951-м, после более чем десяти лет встреч, ссор, разрывов и примирений, писатель и манекенщица расстались навсегда.

Отголоски сложных перипетий этой любовной истории прослеживаются на страницах последнего романа Ремарка «Тени в раю». Главную героиню зовут Наташей, но в угоду творческому замыслу писатель сделал ее не 40-летней благополучной фиктивной супругой бродвейского продюсера, а молодой незамужней девушкой без стабильного положения и постоянных источников дохода.

«Тонкая, высокая женщина с маленькой головкой. На ее бледном лице выделялись серые глаза, волосы у нее были русые и казались крашеными, — описывает Ремарк Натали-Наташу в "Тенях в раю".

— Говорила она как-то чересчур торопливо, и голос у нее был, пожалуй, слишком громкий и словно прокуренный (…) с легким акцентом. Не с русским, а скорее с французским. (…) Она была светлая, длиннотелая и стройная, и кожа ее напоминала почему-то лунный свет и жемчуг».

Несмотря на то что Ремарк писал «Тени в раю» на склоне жизни, уже давно расставшись с Палей и женившись в 1958-м на Полетт Годар, его впечатления о бывшей возлюбленной полны романтики. На страницах романа Наташа похожа «на узкую, легкую яхту, и ее профиль под сиреневым тюрбаном напоминал профиль фигуры на носу старинного корабля, фигуры, которая спокойно возвышается над водой, обрызганная пеной и устремленная в неведомое».

«Неведомое» оказалось не слишком милосердным к бывшей манекенщице. В 1961 году она похоронила своего фиктивного мужа Джона Уилсона и осталась относительно небедной 56-летней вдовой. Однако стареющая женщина уже никого не интересовала. 20 оставшихся ей лет жизни она провела полузабытой затворницей.

В 1981-м, когда ей было уже 76, Палей сломала шейку бедра. Врачи поставили неутешительный прогноз: до конца жизни оставаться неподвижной. Оставшись одна, в комнате, где по стенам были развешаны ее собственные снимки – в пору ослепительной молодости – и портреты последнего императора и императрицы, матери, отца, брата Владимира, она приняла большую дозу снотворного. В записке написанной изящным романовским почерком со сложными росчерками стояло три слова: «Хочу умереть с честью». Была похоронена на кладбище Первой пресвитерианской церкви в Эвинге, Нью-Джерси. Палей покончила с собой в Нью-Йорке 27 декабря 1981 года. Натали ушла из жизни так же независимо, как и жила.

Княжна из императорского дома Романовых стала не просто первой топ-моделью, покоривших мир, она заставила всю индустрию моды восхищаться славянской красотой по сегодняшний день и она была одной из тех, кто ввел моду на Россию.



https://www.rusamny.com/2020/561/t06-561/

https://stuki-druki.com/authors/paley-natalja.php

https://lenta.ru/articles/2021/06/07/paley/