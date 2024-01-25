Товарищу Анджеле Дэвис 80 лет. Поздравляем!

Свободу Анджеле Дэвис!

Каждый, кто вырос в Советском Союзе, конечно же, помнит эту очаровательную афроамериканку-социалистку и посвященный ей лозунг. Она боролась за права чернокожих, причем так активно, что попала под жесткий прессинг «самой демократической страны на свете» и даже загремела в тюрягу.

Из-за произвола карательной машины Штатов во всем мире развернулась кампания в поддержку узницы совести. Советские дети массово писали письма Анджеле Дэвис. После освобождения за недоказанностью вины она неоднократно приезжала к нам в СССР, где была желанной гостьей и даже стала почетным профессором моего родного МГУ!

Так вот, я думала, что Анджела — человек из далекого прошлого, а оказалось, что она очень даже жива и, надеюсь, здорова. Более того, ей сегодня исполняется 80 лет! Так что с днем рождения, товарищ Дэвис!

А вам, народ, не отступаться от своих убеждений!

Татьяна Монтян

https://t.me/montyan2/4048 «Свободу Анджеле Дэвис!»: история знаменитой коммунистки и идеалистки

Имя темнокожей женщины Анджелы Дэвис громко отгремело на весь мир в 70–80-е годы XX века, а потом его звонкость стала спадать, но люди, ничего о ней не знающие, всё равно хоть раз да слышали выражение «Свободу Анджеле Дэвис!». Сегодня ей исполнилось 80 лет. Когда её спрашивают, не хочет ли она сейчас приехать в Россию, Анджела отвечает: «Очень хотелось бы. Но что я там увижу? Капитализм, расистов и бездомных? Извините меня, но на это я и дома могу посмотреть».

Левыми движениями она заинтересовалась в массачусетском Университете Брандейса — участвовала в массовых уличных манифестациях, общалась с левыми активистами и увлеклась марксизмом. После прохождения стажировки в Сорбонне вернулась в Штаты и вступила в Коммунистическую партию. Это поставило крест на её научной карьере — а ей пророчили успех на этом поприще. Она была уволена по личному распоряжению тогда ещё губернатора штата, а позже президента США Рональда Рейгана. После увольнения Анджела Дэвис начала выступать в качестве «общественного защитника» на процессах левых и темнокожих активистов. На этой работе она познакомилась с активистом радикальной организации «Чёрные пантеры» Джорджем Джексоном, с которым у неё закрутился роман. Власти штатов считали, что леворадикальная организация угрожает устоям страны, поэтому членов «Чёрной пантеры» относили к террористам. В августе 1970 года рассматривалось дело Джексона. В момент заседания в зал суда вломился его младший брат Джонатан. Он был вооружён пистолетом и попытался освободить арестованных. Судья и обвинитель оказались в заложниках. Полиция начала операцию по освобождению заложников, в ходе которой был убит Джексон-младший, один из судей, а обвинитель получил ранение. Через несколько дней уже в тюрьме погиб Джордж Джексон, якобы напавший на охрану с пистолетом. Ключевое слово в этой истории — «пистолет». Полиция заявила, что оружие, которым воспользовался Джексон-младший, было куплено на имя Анджелы Дэвис. И даже пистолет, которым «пользовался» Джордж в тюрьме, тоже был приобретён на её имя. После такого поворота событий её объявили в федеральный розыск. С помощью активистов Анджеле удавалось скрываться более двух месяцев, но предатель, ранее бывший членом «Чёрных пантер», помог полиции её задержать. Суд над коммунисткой из США стал главной новостью в СССР. Появился всем известный лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!». Он звучал с высоких трибун, на заводских собраниях, студенческих сборах и в пионерских лагерях. Дети из всех стран соцблока писали ей письма поддержки. Акции в её защиту раскатами грома прокатались по Европе и Америке. Сотни тысяч человек выступили единым фронтом за её свободу. В 1972 году состоялось судебное заседание, где суд присяжных, состоявший исключительно из белых, полностью её оправдал и признал невиновной. После освобождения Анджела стала членом ЦК Компартии США, от которой дважды баллотировалась на пост вице-президента. Она побывала во многих странах Европы и в СССР. Впервые она приехала в Москву в 1972 году, а в 1980-м во время её визита с ней встретился Леонид Брежнев. Анджела Дэвис была невероятно популярной фигурой в СССР, её воспринимали как своего человека по ту сторону железного занавеса и даже вручили Ленинскую премию, а в «Артеке» приняли в почётные пионеры. В 1991 году активистка вышла из рядов Компартии США, обвинив её руководителей в поддержке ГКЧП, а также в бездеятельности и пустопорожней болтовне. Сегодня, будучи профессором Калифорнийского университета в Санта-Крус, Анджела Дэвис продолжает правозащитную деятельность, помогая тем заключённым, в отношении которых, по её мнению, была допущена несправедливость. Она по-прежнему называет себя социалисткой и критикует политику американских властей за военную агрессию. Помимо этого, Дэвис выступает против гомофобии и смертной казни, защищает права женщин и мечтает построить общество сопротивления.

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