Как выглядело первое советское космическое оружие

В 1967 году СССР, США и Великобритания подписали один из ключевых международных законов освоения космоса — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. В нем много чего интересного, но главное — участники договора обязались не использовать космос как площадку для испытаний, размещения и использования оружия массового поражения. При этом указанный договор совсем не запрещал вывод в космос обычного оружия, так что космические державы потихоньку разрабатывали и испытывали те виды оружия, которые считали перспективными для локальных космических боев.

Министерство обороны СССР делало ставку на группировку космических станций серии «Алмаз», их было выведено на орбиту пять штук: «Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», «Космос-1870», «Алмаз-1».

В обстановке жесточайшей секретности специально для них в начале семидесятых была сконструирована орбитальная пушка Р-23М «Картечь» на базе массовой 23-мм авиапушки системы А.А. Рихтера. Основной задачей оружия считалось прикрывать советские секретные спутники от похищения вражескими астронавтами. Разработка орбитальной артиллерии велась в КБ Александра Нудельмана. Судя по всему, с задачей конструкторы справились, они получили пушку, способную работать в условиях невесомости в безвоздушном пространстве — вести прицельный огонь 200-граммовыми снарядами на расстоянии 4 км. Скорострельность тоже внушала уважение: примерно в диапазоне от 950 до 5000 выстрелов в минуту.

Согласно имеющейся информации, Советский Союз смог провести испытания Р-23М в полевых… галактических то есть условиях: орудие успешно поразило цель (какой-то космический мусор) на расстоянии 1,5 км. Однако совершенным это орудие нельзя не назвать: после установки на станции угол обстрела был далек от 360 градусов, поэтому для прицеливания пришлось бы зачастую поворачивать всю космическую станцию. Первое советское космическое оружие: как была создана орбитальная пушка Р-23М «Картечь»

Учения проводились 24 января 1974 года на борту станции «Салют-3». Чтобы отдача при стрельбе не нарушила баланс «Салюта», на станции были запущены двигатели. Пушка благополучно выпустила около двадцати снарядов.

Даже те специалисты, которые что-то слышали о разработке Р-23М, никогда не видели ее изображений. Только в 2015 году в телепередаче «Военная приемка» пушка мелькнула в кадре, после чего энтузиасты с сайта RussianSpaceWeb.com восстановили ее точный облик в показанной ниже трехмерной модели. С учетом того, каких бешеных денег стоил вывод в космос 1 кг груза, неудивительно, что боезапас для пушки обходился стране в астрономические суммы. Так что вряд ли бы СССР смог вывести на орбиту артиллерийскую батарею. Что касается военно-космической программы станций «Алмаз», то последний из «Алмазов» был запущен в космос в 1991 году, вскоре после распада СССР программу свернули.

https://www.maximonline.ru/guide/progress/_article/r-23m-kartech/