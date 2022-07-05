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Московское «Лето любви»

Московское «Лето любви»: VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в СССР

Московское «Лето любви»

На XX съезде КПСС в феврале 1956 года советское руководство заявило о сближении со всеми миролюбивыми государствами, экономическом и культурном сотрудничестве. После польского и венгерского восстаний СССР было необходимо показать, что коммунисты несут добро и строят социализм с человеческим лицом. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, прошедший под лозунгом «Мир и дружба!» с 28 июля по 11 августа 1957 года, стал одним из наиболее ярких событий в послевоенной истории Страны Советов.

В Москву приехали 34 тысячи человек из 131 страны мира, что стало рекордом для фестивального движения. Советские граждане удивлялись неожиданной свободе: люди открыто общались с иностранцами, органы правопорядка этому не препятствовали. За две недели прошло свыше восьмисот мероприятий. Писатель Габриэль Гарсиа Маркес писал: «Фестиваль стал спектаклем для советского народа, в течение 40 лет оторванного от всего света».

В сталинскую эпоху Москва была не приспособлена для приёма туристов. К фестивалю построили гостиничный комплекс «Турист» и гостиницу «Украина». Также был заложен парк «Дружба», в котором установили скульптуру «Фестивальный цветок».

Для комфортного передвижения визитёров в столицу впервые привезли венгерские автобусы «Икарус», советские заводы выпустили ГАЗ-21 «Волга» и микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль». Помимо этого, после московского «Лета любви» в стране распространилась мода на джинсы, кеды, рок-н-ролл и прочие атрибуты западной жизни.

VATNIKSTAN совместно с телеграм-каналом «Артефакты эпохи» представляет фотоподборку с «социалистического карнавала» на улицах и площадях столицы СССР летом 1957 года.

Фотографии швейцарского репортёра Леонара Джанадды

Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»

Архив Валентина Хухлаева

Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»

Фото Ивана Шагина

Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»

Другие фото с места событий

Московское «Лето любви»

Московское «Лето любви»Вид на Цветной бульвар на Открытии фестиваля 28 июля 1957 года. Фото Леонида ВолковаМосковское «Лето любви»Ивановская площадь. Фото Николая РахмановаМосковское «Лето любви»Из архива Т. БальтерманцаМосковское «Лето любви»Из семейного архива Марии КосаревойМосковское «Лето любви»Фото Виктора АхломоваМосковское «Лето любви»Фото Виктора АхломоваМосковское «Лето любви»Фото Евгения Умнова

Открытки и плакаты

Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»

Почтовые марки

Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»Московское «Лето любви»

https://vatnikstan.ru/archive/festival-1957/

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