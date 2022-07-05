Московское «Лето любви»: VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в СССР

На XX съезде КПСС в феврале 1956 года советское руководство заявило о сближении со всеми миролюбивыми государствами, экономическом и культурном сотрудничестве. После польского и венгерского восстаний СССР было необходимо показать, что коммунисты несут добро и строят социализм с человеческим лицом. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, прошедший под лозунгом «Мир и дружба!» с 28 июля по 11 августа 1957 года, стал одним из наиболее ярких событий в послевоенной истории Страны Советов.

В Москву приехали 34 тысячи человек из 131 страны мира, что стало рекордом для фестивального движения. Советские граждане удивлялись неожиданной свободе: люди открыто общались с иностранцами, органы правопорядка этому не препятствовали. За две недели прошло свыше восьмисот мероприятий. Писатель Габриэль Гарсиа Маркес писал: «Фестиваль стал спектаклем для советского народа, в течение 40 лет оторванного от всего света».

В сталинскую эпоху Москва была не приспособлена для приёма туристов. К фестивалю построили гостиничный комплекс «Турист» и гостиницу «Украина». Также был заложен парк «Дружба», в котором установили скульптуру «Фестивальный цветок». Для комфортного передвижения визитёров в столицу впервые привезли венгерские автобусы «Икарус», советские заводы выпустили ГАЗ-21 «Волга» и микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль». Помимо этого, после московского «Лета любви» в стране распространилась мода на джинсы, кеды, рок-н-ролл и прочие атрибуты западной жизни.

VATNIKSTAN совместно с телеграм-каналом «Артефакты эпохи» представляет фотоподборку с «социалистического карнавала» на улицах и площадях столицы СССР летом 1957 года.

Фотографии швейцарского репортёра Леонара Джанадды

Архив Валентина Хухлаева

Фото Ивана Шагина

Другие фото с места событий

Вид на Цветной бульвар на Открытии фестиваля 28 июля 1957 года. Фото Леонида Волкова Ивановская площадь. Фото Николая Рахманова Из архива Т. Бальтерманца Из семейного архива Марии Косаревой Фото Виктора Ахломова Фото Виктора Ахломова Фото Евгения Умнова

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