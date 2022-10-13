Заклятая дружба Москвы и Лондона

«Англичанка гадит!» Сколько раз слышали вы эту фразу, которую, по легенде, первым произнёс Александр Суворов. Доказательств, впрочем, этому нет. Зато есть – с чем сложно поспорить – вражда между Англией и Россией, которая то вспыхивает, то затухает на протяжении уже почти шести веков. Откуда же она взялась?

Начать стоит с того, с чего вообще начались русско-английские отношения. Пять веков назад Англия вовсе не являлась той «владычицей морей», которой она будет называть себя позже. В то время католические короли Кастилии, Арагона и Португалии на море были кратно сильнее английских. И южнее Бискайского залива англичане пройти не могли, ибо там находились испанские и португальские воды, где им грозил как минимум арест. А с Индией и Востоком английскому купечеству торговать очень хотелось. То, что пройти в Индию можно и посуху, доказал ещё Марко Поло. Соответственно, в XVI веке английские купцы-авантюристы начали искать маршрут в Индию, минуя испанцев.

В поисках альтернативного пути на Восток некоторые из английских купчин с удовольствием представлялись местным царям и князьям (в том числе русскому царю) в качестве посланников английской короны. Вернувшись в Европу, они описывали в своих книгах приключения в далёкой Московии и то, как их радушно встретил русский царь.

Заодно проводилась главная мысль: мол, только они, эти купцы, могут возглавить торговые предприятия в непознанной Руссии. А потому дайте денег, господа инвесторы! Увы! Такой писаниной грешили и, и, и даже. И инвесторы давали деньги. Недоумевал только русский царь, вопрошая сих посланников, почему-де сама королева ему не пишет, почему письма написаны разным почерком и где на грамотах королевская печать? Для проверки даже посылал своих людей в Лондон. Те и выяснили, что большинство сих купцов-авантюристов официальными посланниками не являются. Царь осерчал, но это не произвело впечатления на английских банкиров-инвесторов. Ведь перед ними маячили богатства далёкого Востока, а дух наживы подсказывал, что русского царя вполне можно перехитрить.

Взлёт и падение Московской компании

Героизм при переходе через Альпы Суворову и его солдатам пришлось демонстрировать из-за коварства английских союзников.

Так или иначе, в 1555 году в Лондоне была создана Московская компания, которая попыталась наладить торговые связи с Россией, опираясь на информацию указанных авантюристов. Естественно, ничего не вышло. И до Индии через Россию пройти англичанам никто не дал, и русские оказались вороватыми и ненадёжными партнёрами, и осерчавший русский царь не особо возлюбил пройдошистых англичан, сделав ставку на голландцев. В итоге все успехи английских купцов ограничились тем, что в 1567 году им позволили открыть торговую контору в Москве, построить в Холмогорах прядильную фабрику, а также какое-то время (до 1588 года) иметь представительства в Новгороде, Пскове, Ярославле, Казани, Астрахани, Костроме и Ивангороде. Но потом компания прогнозируемо обанкротилась, к 1619 году почти всех купцов-англичан из России выгнали. Заодно царь запретил своим подданным работать на англичан. А в 1649 году в Москве закрыли английское торгпредство, разрешив англичанам торговать только в Архангельске, откуда в 1698 году их тоже выгнали после полного провала миссии Петра I во время «Великого посольства» в Англии. Впрочем, англичане недолго огорчались. К тому времени они уже разбили «Великую армаду» и сами стали властелинами моря-океана, контролируя заветный морской путь в Индию.

В СМИ появилась информация, что в период приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией авиаперелеты по-прежнему осуществлялись. Цены на билеты в этот период были значительно выше, рассказала пассажирка одного из рейсов.

Но давайте зададимся вопросом: почему же провалилась миссия Петра I в Англию и Голландию? Причина была уже не в Индии, а в Дании. В то время она была главным конкурентом англичан на Балтике, в Северном и Баренцевом морях. Более того, датчане были конкурентами англичан в Индии, ибо в 1620 году захватили Никобарские острова, и в Африке, где им принадлежал с 1658 года Золотой Берег. И те же самые датчане были союзниками русских по складывающейся антишведской коалиции. Швеция, окружённая враждебными датскими, саксонскими и русскими владениями, могла стать лёгкой добычей Дании, что Англия допустить не могла, а потому правитель Туманного Альбиона Вильгельм Оранский очень холодно принял Петра I. Вот и союзники Англии голландцы были готовы поить-кормить высокого гостя из Московии, давать ему махать топором на верфи, но в союз тоже не вступили и тайны строительства океанских судов не показали. Результат – во время Северной войны Россия и Англия находились во враждующих коалициях. Англичане и голландцы поддержали шведов, что и затянуло войну на долгие годы. Но затем ситуация неожиданно поменялась.

Тайны ганноверского дома

Заключив с Наполеоном мир, Александр Первый объявил войну Англии.

Причиной стала смена династии в Англии. На престол в новеньком Букингемском дворце взошла Ганноверская династия. Ганновер – часть Германии, и немецкие запутанные династические отношения стали частью английской внешнеполитической головной боли. В то время Франция, Австрия и Пруссия боролись за гегемонию в Германии. Германские государства Пфальц и Баден традиционно поддерживали Францию. Гессен-Дармштадт, Ангальт и Брауншвейг – Пруссию. Саксония, Вюртемберг и Бавария – Австрию. В этих условиях Ганноверу, домену английских королей, с запада угрожали профранцузские германские государства, с востока – пропрусские, а с юга – проавстрийские. Россия при этом в первой половине XVIII века сотрудничала с Австрией, а потом – с Пруссией. Эти страны помогали ей решить «польский вопрос» и разгромить заклятого врага русских царей Речь Посполитую. В этом династическо-геополитическом «винегрете» Англии надо было умело маневрировать, а потому во время войны за польское наследство (1733–1735) Англия старалась соблюдать нейтралитет. Во время войны за австрийское наследство (1740–1748) тоже, но это ей полностью не удалось, и последние три года она воевала на стороне Австрии. Соответственно фактически была союзницей России. Однако во время Семилетней вой­ны (1756–1763), когда Англия опять поддержала Австрию, позиция русского царя изменилась. На престол России взошёл пропрусски ориентированный Пётр III, и, несмотря на то, что шесть лет мы воевали на стороне Австрии, на седьмой год вой­ны мы стали воевать против неё, соответственно став противниками Англии.

В Крымской войне Англия выступила основательницей антироссийской коалиции.

Тем временем грянула Великая французская буржуазная революция, после которой Англия стала «мотором» всех антифранцузских коалиций. Во время первой из них Россия начала было сотрудничать с англичанами, да передумала. Ибо Екатерину II на престоле сменил Павел I, который счёл, что потери русских войск несоразмерно велики, и вышел из коалиции. Потом Павел вошёл всё же во вторую коалицию, но кончилось дело скандалом. Император прямо заявил, что окружение французами русских войск Суворова в Альпах и его героический прорыв через Сен-Готард с дикими потерями – дело рук ненадёжных английских и австрийских союзников. А после того, как английский флот захватил любимую Павлом Мальту (он был гроссмейстером Мальтийского ордена), русский царь и вовсе объявил Англии войну. Русские казаки были посланы через всю Россию и Среднюю Азию на завоевание Индии. Кстати, одновременно в Египте высадился Наполеон, дабы нанести удар по Индии с запада. Почему при этом мы считаем Павла идиотом, а Наполеона гением, непонятно.

Последняя война и сердечное согласие

Затея захвата Индии провалилась, самого Павла I убили заговорщики, но Россия по-прежнему осталась в состоянии войны с Англией. Новый царь Александр I довёл до совершенства непоследовательную политику своего отца. Он смог за первые полгода своего царствования заключить два противоречивых договора с Англией и Францией, оказавшись в итоге в состоянии войны и с той, и с другой. До 1807 года Россия оставалась вроде бы союзником Англии (при этом англичане вовсю вооружали враждебные России племена на Аляске). Позже, проиграв французам Аустерлицкое и Фридландское сражения, Александр заключил с Наполеоном Тильзитский мир, присоединился к континентальной блокаде и даже объявил войну Англии и её союзнице Швеции. Англичане на море быстренько уничтожили и взяли в плен почти половину нашего флота, но на суше в 1808–1809 годах мы войну выиграли, захватив Финляндию.

Во время Второй мировой англичане опять стали главными союзникам. И опять ненадолго.

После нападения Наполеона Александр быстро заключил с англичанами Эребруский мир. Но уже после победы в войне по инициативе императора был создан Священный союз, основой которого стали Россия, Пруссия и Австрия. Союз контролировал всю континентальную Европу, и его деятельность была прямо направлена против интересов Англии. Естественно, что Лондон начал борьбу за Европу. К середине 50-х годов XIX века он выиграл эту битву, вынудив распустить Священный союз и создав коалицию из Турции и европейских стран, выступившую против России в ходе Крымской войны. Крымскую войну англичане могли бы выиграть с блеском. Они вынудили русских оставить Южный берег Крыма и Севастополь, вынудили эвакуироваться с Камчатки, готовили серьёзное вторжение на севере России, но на стороне русских начал воевать «генерал Холера» и «полковник Дизентерия». А что русскому нормально, то англичанину – смерть. И Крымская война закончилась позорным, но вполне устраивавшим Россию Парижским миром, по которому Чёрное море стало демилитаризованной зоной.

В Азии у англичан к тому времени были не столь внушительные победы. Русские удачно продвигались в Среднюю Азию и Китай, активно действовали в Персии, разгромили Турцию, перекроили карту Балкан и вынудили турок отказаться от условий Парижского мира. А к 80-м годам XIX века фактически постучали в дверь британской Индии, продвинувшись до Горного Бадахшана. Одновременно у англичан начались серьёзные разногласия с Францией из-за южного Судана и с Германией – из-за активной колониальной политики кайзера в Африке и Тихоокеанском регионе. Потому, взвесив все за и против, Лондон понял, что надо воевать не против России, а против Германии. В 1885 году был подписан Лондонский протокол, демаркировавший границу России, пробританского Афганистана и британской Индии. А в 1907 году была подписана Петербургская конвенция, разграничившая «зоны влияния» России и Англии в Персии и на Тибете и послужившая основой для складывания «Антанты», союза, фактически ответственного за развязывание Первой мировой войны, из которой Англия вышла победительницей, а Россия проигравшей. Таким образом, вряд ли стоит говорить о какой-то природной ненависти англичан к России. Как видно из истории, в интригах и войнах участвовали все стороны, что вполне обусловлено естественным продвижением собственной политики.