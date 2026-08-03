Памятник Матрёне Вольской открыли в Городце в 2020 г. Фото: АиФ

Операция «Дети»: как беременная учительница Матрёна Вольская спасла 3225 детей

В 1942 году 23-летняя учительница начальных классов Матрёна Вольская, будучи беременной, совершила настоящий подвиг: вместе с двумя помощницами она спасла от фашистов более 3 тысяч детей.

Героизм девушки долгое время оставался неизвестным, так как она искренне считала, что просто выполнила свой гражданский долг.

Матрёна Вольская родилась 6 ноября 1919 года в деревне Задириха Смоленской губернии в бедной крестьянской семье — настолько, что девочка начала учиться в школе с опозданием, так как ей попросту не в чем было посещать занятия.

По окончании школы 18-летняя Мотя поступила на заочное отделение педагогического техникума и параллельно стала работать учительницей начальных классов в деревне Басино.

В той же школе она встретила своего супруга — учителя математики и физики Михаила Вольского. Вместе они жили и преподавали в Басино.

В июне 1941-го Матрёна окончила техникум, получив среднее педагогическое образование, но блеснуть корочкой и знаниями ей не довелось — началась Великая Отечественная. Уже через месяц после начала боевых действий немцы оккупировали Смоленскую область, в том числе и Басино.

«Они совсем озверели. Фашистские банды за три дня сожгли 24 деревни. Деревню Кишкинцы сожгли, население поголовно уничтожили.

Чудом спаслись двое из 75 жителей. Детей рядами клали на дорогах. Затем подавили их танками. Одну женщину бросили в огонь, когда ее дом уже догорал, затем туда же бросили трех ее малюток», — писал в своем донесении секретарь Духовщинского райкома КПСС Петр Цуранов.

Супруги Вольские не могли оставаться в стороне и стали активными членами подполья — занимались сбором оружия, распространением листовок, помощью беженцам. Цуранов был в числе тех, кого Вольские приютили: с сентября по ноябрь в их доме располагалась его конспиративная квартира.

Матрёна бесстрашно выполняла любые поручения. Молодая учительница собирала сведения о расположении вражеских частей и передавала их партизанам: вскоре ее сделали связной, присвоив позывной «Месяц».

В ноябре 1941-го оставаться в деревне уже было слишком опасно, и Вольские вместе с другими членами подполья ушли в партизанский отряд. Матрёна-Месяц продолжала работать связной, участвовала в боевых действиях и за героизм в бою 5 марта 1942 года у деревни Закуп была представлена к награде.

Летом 1942 года партизаны выяснили, что немцы планируют карательную операцию, которая предусматривает в том числе вывоз детей и подростков в Германию — для работы на промышленных предприятиях Третьего Рейха и в качестве прислуги для арийских господ. Тогда было принято экстренное решение – эвакуировать детей и подростков в советский тыл. Был разработан маршрут длиною около 200 километров через леса, болота и минные поля, определены пункты питания и точки связи. Вести колонну детей поручили Матрёне Вольской, ее помощницами назначили еще одну учительницу Варвару Полякову и медсестру Екатерину Громову. Ни одной из девушек на тот момент не было и 25 лет, а 23-летняя Вольская ко всему прочему была беременна.

В деревню Елисеевичи, которая находилась под контролем партизан, стали переправлять детей со всей округи. Итого в ночь с 22 на 23 июля 1942-го на попечении у трех молодых девушек оказалось около полутора тысяч детей.

23 июля на площади деревни Елисеево стоял плач. Полторы тысячи детей, с узелками в руках, строились в колонну, садились на подводы.

– Сколько ей? – спросила Матрёна женщину, кивая на девочку, державшуюся за руку матери.

– Десять, – испуганно ответила мать.

Вольская с сомнением посмотрела на девочку: командование запретило брать в колонну детей младше 10 лет. «Дорога тяжёлая, опасная. Малые и слабые просто не дойдут. Возьмёшь – потом сама хоронить их будешь», – объясняли ей.

Матрёна присела на корточки перед девочкой:

– Сколько тебе?

– Десять, – заученно ответила та.

Вольская поднялась:

– Становись в колонну.

По свидетельствам участников перехода, в колонне были и 7-летние, и 6-летки. Вольская никому не сказала «нет», взяла всех.

Матери, утирая слёзы, крестили детей. Страшно отправлять своих детей в неизвестность, но оставлять их здесь ещё страшнее.

23 июля 1942 года из д. Елисеево вышли полторы тысячи детей и три ещё совсем девчонки, старшей из которых недавно исполнилось 23 года. Большая часть из ушедших детей не увидят своих матерей уже никогда.

В первую же ночь её догнал связной из штаба: гитлеровцы знают о колонне, гарнизоны в деревнях, расположенных вдоль маршрута, предупреждены.

Весь с таким трудом разработанный план полетел ко всем чертям. Маршрут необходимо срочно менять. Значит, не будет ни пунктов питания, ни проводников, ни связи – ничего.

– Что передать в штаб? – спросил связной

– Передай, – ответила, немного помолчав, Мотя, – что мы продолжаем путь.

Годы спустя Варвара Полякова признавалась, что не верила в успех операции «Дети»:

«Такой плач стоял, упаси бог услышать еще когда-нибудь! И у нас троих не было уверенности, что всё обойдется, закончится благополучно...»

Чтобы хоть как-то управлять огромной колонной, которая растянулась на несколько километров, детей разделили на три группы, каждой из которых управляла одна из девушек. Каждую группу делили на группы поменьше, во главе которых ставили ребят постарше, назначали связных, что позволяло сохранять хоть какой-то порядок.

Вольская шла впереди вместе со старшей группой, проверяя дорогу и сохранность маршрута. Уже в первую ночь всё пошло не по плану: Матрёну вызвали в штаб партизаны, чтобы сообщить, что немцы в курсе переправы, поэтому устраивают бомбардировки и делают всё возможное, чтобы помешать операции. Пришлось экстренно менять маршрут на более сложный, что сводило шансы на успех к минимуму.

Матрёна, разместив детей на привал, сама шла на разведку, проверяя безопасность нового пути. 25 июля колонна добралась до деревни, где предполагалось пополнить запасы, но немцы их опередили: все колодцы были отравлены. Вскоре с неба посыпались листовки с угрозами, а на следующий день — бомбы.

Спрятав детей, Вольская снова шла на разведку на 20 километров вперед, искала броды через реки. Лишь на следующий день, 26 июля, впервые с начала похода она, изможденная, отекшая и голодная, смогла немного поспать — пока ее подвозил встретившийся на пути солдат. Ее не переставали мучить боли — беспокоил будущий ребенок, беременность была под угрозой.

Вторая попытка пополнить запасы тоже не увенчалась успехом: 27 июля колонна направлялась в деревню Ильино, но поселение уже бомбили немцы.

Шли глухими тропами и болотами. Одежда и обувь быстро пришли в негодность. Спали в лесу, не разводя костров, в мокрой одежде. Однако никто из детей не хныкал, не плакал, не капризничал. По первому слову все поднимались и молча шли вперёд.

Взятые с собой продукты скоро кончились, ели сырые грибы, щавель, заячью капусту, одуванчик, подорожник, ягоды. Несколько раз колонна выходила к сёлам, где Вольская надеялась получить хоть немного продуктов и отдыха. Но вместо сёл дети видели обгорелые печные трубы, в колодцах плавали трупы расстрелянных жителей: это был немецкий «новый порядок».

Иногда попадались села, до которых немцы ещё не добрались, где дети могли получить еду и кров, и тогда к Матрёне приходили люди и приводили с собой детей: возьмите! Вольская объясняла, что дорога предстоит опасная, что на колонну охотятся фашисты, но пришедшие упрямо повторяли: «Возьмите. Выведите к нашим. Спасите».

В этом было нечто ирреальное, какая-то вера в чудо. И Вольская никому не отказала, принимала всех. Уже через несколько дней пути в колонне было более двух тысяч детей, и число их росло с каждым прожитым днём, с каждым пройденным километром.

По пути к колонне примыкали новые группы детей из окрестных деревень и сел. В какой-то момент детей уже насчитывалось более трех тысяч!

Еды катастрофически не хватало: запасы давно закончились, и детям приходилось питаться тем, что они находили в лесу: ягодами, щавелем, одуванчиками и подорожником. Еще сильнее детей мучала жажда: колодцы в деревнях были отравлены, а в водоемы немцы складывали трупы, так что пить из них воду тоже было опасно.

Обессиленные дети уже с трудом передвигались, постоянно падали и много плакали. 28 июля колонна подошла к Западной Двине. Журчание реки свело измученных жаждой детей с ума, и они ринулись к воде, через мгновение попав под обстрел. По сообщениям, была ранена лишь одна девочка.

29 июля особенно измождённых погрузили в четыре нагнавшие колонну полуторки и отправили на станцию Торопец. Остальные шли пешком. Когда до пункта прибытия оставалось 8 км, дети окончательно ослабли. Старшие несли малышей на руках, ноги у многих были стёрты в кровь. Собравшись с последними силами, они смогли дойти второго августа до Торопца. Прошло еще четыре дня, прежде чем за детьми наконец приехал поезд. Бомбардировка со стороны фашистов не прекращалась, но советским летчикам удалось отразить атаку и дать эшелону уйти.

Колонну встретил военный с петлицами медика:

– Мне поручено встретить колонну. Нам сообщили, что с вами вышли полторы тысячи детей. Сколько дошли? Сколько в колонне детей сейчас?

– Не знаю, – устало ответила Вольская, с трудом разлепив глаза (всю дорогу она спала не более 3 часов в сутки), – не считала. Что-то около трёх тысяч.

Согласно акту к станции Торопец Вольская вывела 3240 детей. За время перехода не погиб ни один ребёнок и только один был ранен – Женя Алехнович.

Никто не ожидал, что детей будет в два раза больше. 500 кг заготовленного хлеба раздали тут же, на каждого малыша пришлось по 150 грамм. На станции грузился солдатский эшелон. Кто-то принёс солдатам весть о детях, только что вышедших с оккупированной территории, и вскоре в клуб, где разместили детей, пошли представители взводов и рот с набитыми вещмешками. Они выкладывали на стол перед Вольской хлеб, тушёнку из солдатских пайков: «Детям». Многие не говорили ничего, всё было понятно и без слов.

Осмотрев спасенных детей, Матрёна поняла, что довезти их живыми до Урала, как изначально планировалось, шансов практически нет. Голодные и измученные жаждой ребята начали болеть, у некоторых на глазах развивались серьезные недуги.

5 августа детей погрузили в эшелон – 60 вагонов. На крыше написали крупными буквами «дети», хотя Вольская знала, что для фашистских стервятников эта надпись не значит абсолютно ничего.

Детей везли за Урал, но Вольская понимала, что даже до Урала измождённые оголодавшие дети просто не доедут. С каждой станции она отправляла телеграммы во все города, лежавшие на пути эшелона: «Эвакуируются 3240 детей из Смоленской области. Дети ослаблены и крайне истощены. Примите сколько можете, хоть одного».

На одной из станций к эшелону подбежала девушка-телеграфистка:

– Кто старший? Вам телеграмма.

Телеграмма была из Горького. Вольская развернула бланк и прочитала: «Примем всех». И заплакала.

14 августа в Горьком эшелон встречали представители городской администрации и врачи. На перроне стояли машины, которые должны были развезти детей по госпиталям и больницам. Многих детей выносили из вагонов на носилках. Операция «Дети», начавшаяся 23 июля, закончилась.

Где-то поодаль наблюдали за происходящим три молодые девушки: рыдая, они благодарили бога и друг друга — адски страшный и тяжелый путь позади, дети спасены.

Точное число ребят, которых Матрёна провела через линию фронта, долгое время оставалось неизвестным. Документов о ее подвиге не сохранилось, а сама она никому о нем не рассказывала.

Только годы спустя были собраны данные по обрывкам воспоминаний, и в книге «Операция "Дети"», вышедшей в 1986 году, написано, что в акте приемки было отмечено:

«Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви; приняли от Вольской 3225 детей». Там же сообщается, что Матрёна Исаевна не довезла лишь 15 человек, которые оставили эшелон в Ярославле, решив вернуться домой.

Сложнейший поход отразился на здоровье Матрёны: беременность протекала сложно, роды были тяжелыми, и тем не менее на свет появился их с Михаилом сын. Вольский прошел всю войну и после демобилизации вернулся домой: впоследствии супруги еще трижды стали родителями.

Как уже было сказано, Матрёна жила скромно и об участии в столь масштабной операции не распространялась. Молчали и ее боевые подруги. Матрёна Вольская и Варвара Полякова всю оставшуюся жизнь проработали учителями. Медсестра Екатерина Громова умерла сразу после войны. Самое поразительное – ни Вольская, ни Полякова своё участие в операции «Дети» подвигом не считали. «Мы просто выполняли задание», – отвечали они на вопросы горьковских журналистов, раскопавших эту историю в 1975 году к юбилею победы.

Это была крупнейшая за время Великой Отечественной войны операция по спасению детей. Одна из многих. Всего же только с оккупированной гитлеровцами Смоленщины было вывезено более 13,5 тыс. детей.

История получила огласку лишь в 1975 году: тогда при подготовке передачи к 30-летию Великой Победы нашлись участники того похода.

Журналисты связались с Матрёной Исаевной, записали интервью, но из-за проблем со звуком материал так и не вышел. В 1977 году краевед Леонид Кондратьевич Новиков, в свое время воевавший в партизанском отряде, с которым Вольская держала связь, заинтересовался этой историей.

Ушел год на то, чтобы убедить Горьковское телевидение сделать о Матрёне Исаевне передачу. Увы, к тому моменту из-за тяжелого заболевания Вольская уже не говорила. Материал составили на основе рассказов других участников операции.

Программа вышла в эфир 18 декабря 1978 года. Как рассказывали родные Матрёны Исаевны, она успела ее посмотреть. А через пять дней, 23 декабря 1978-го, Вольской не стало. Ей было всего 59 лет.

Ее героический поступок так и не был отмечен государственными наградами. Однако в том, что это был настоящий подвиг, сегодня не сомневается никто. Особенно те 3225 детей, которым она подарила самое дорогое — жизнь.

Сегодня у них уже свои дети и внуки, но Матрёна Исаевна, молодая учительница начальных классов, навсегда останется для них второй мамой, бабушкой, прабабушкой.

И ангелом-хранителем.

Из заметки издательства АИФ 2022 года:

— Вообще-то память Матрёны Исаевны увековечена, — говорит учитель истории Смольковской средней школы и руководитель школьного краеведческого музея Надежда Сташкина.

— Вот только сделано это во многом чисто формально.

Я сначала позволил себе с этим не согласиться. Потому что видел мемориальную доску у входа в школу села Смольки Городецкого района Нижегородской обл., где осенью 1942 г. обосновалась Матрёна Исаевна. И проезжал по сельской улице, названной в её честь. А два года назад в Городце торжественно открыли памятник Вольской...

— Да-да, всё верно, — продолжает Надежда Филипповна.

— А теперь посмотрите на эту почтовую карточку. Видите дату рождения Матрёны Исаевны? 6 февраля 1919 г. А на самом деле родилась она 6 ноября. Отчего такая грубая ошибка? Да оттого, что подошли к делу формально! Или ещё... В интернет-энциклопедии сказано, что похоронена Вольская на кладбище села Смольки. Вот мы сейчас с вами были на её могиле... Скажите, это Смольки?

Я вспомнил поездку на машине по просёлку и разбитому асфальту — она заняла, пожалуй, минут 10. Да и дорожный указатель — «дер. Угрюмиха» — говорил о том, что локация действительно другая.

Медвежьи услуги

Готовясь к командировке, я был уверен, что Матрёна Исаевна обойдена наградами, — та самая интернет-энциклопедия в графе «Матрёна Вольская. Награды и премии» имела одну скромную сноску: «Отличник народного просвещения РСФСР». В музее же мне была представлена копия наградного листа о представлении Матрёны Исаевны к ордену Красного Знамени. Вот только эта награда не имеет никакого отношения к её главному подвигу. Орден Красного Знамени она получила по совокупности заслуг и за бой под деревней Закуп: «Тов. Вольская, поднявшись во весь рост, бросилась к паникёрам и привела на ранее занимаемые позиции, где взвод выдержал бой против роты противника».

А операцию «Дети» оставили без наград.

— Мне приходилось читать, что Матрёне Исаевне за её подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза, — грустно улыбается Надежда Филипповна.

— Вот грамота о присвоении — взгляните.

Н-да. Тут одна дата может свести с ума — 24 июня 1998 г. СССР к тому моменту давно распался. На документе стоит подпись: «Председатель Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР Сажи Умалатова».

— Эта организация официального статуса не имеет, и все её награды — пустой звук, — продолжает Сташкина. — А информация просачивается, и вот уже пишут, что Вольская — Герой Советского Союза.

А ещё Надежде Филипповне пока не удалось найти документ, подтверждающий факт приёма-передачи в Горьковской обл. 3225 детей. Свидетельства участников того марша во внимание не принимаются.

А их сотни и сотни. Музей, начавший работу в 1980-е гг., хранит и трогательные письма от повзрослевших «смоленских нижегородцев», и воспоминания объёмом в тетради... И везде имя Матрёны Исаевны упоминается с невероятным теплом — словосочетание «наша вторая мама» там обычное дело. Но нет. Нужна официальная бумага из архива. Разыскать её — задача реальная. Вот только Надежда Филипповна за это взяться не может.

— Я ведь учитель, а не сотрудник музея на зарплате, — вздыхает она.

— Да и школьный музей не та организация, с которой будут всерьёз считаться. Вот если бы...

Грустное «если бы» — камертон всей истории. Если бы к вопросу подходили не формально, не было бы ни искажений, ни ошибок, ни обид.

Память о войне и героях войны — не такая материя, где можно обойтись мероприятием «для галочки». Здесь недопустима формальность, влекущая за собой ошибки и искажения. И мелочей здесь быть не должно.

https://lazarev.ru/news/inspiration/3540-podvig-matryony-vol...

https://tsargrad.tv/articles/deti-pod-udarom-kak-uchitelnica...

https://www.rubaltic.ru/context/09022021-marsh-zhizni-bereme...

https://aif.ru/society/history/podvig_i_pamyat_matryona_vols...

http://www.demidov.library67.ru/virtualnyj-muzej-pamyati-vel...