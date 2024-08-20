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Шедевры советской фотографии-2

Выпуск 1

На минуту остановите сумасшедший бег третьего тысячелетия и окунитесь в атмосферу той эпохи, когда наши родители были детьми.Фотография: Шедевры советской фотографии №2 - BigPicture.ruДмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова, «Вратари», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №3 - BigPicture.ruГунар Бинде, «Дорога», 1975. Фотография: Шедевры советской фотографии №4 - BigPicture.ruЮрий Кривоносов, «После бала», 1954.  Фотография: Шедевры советской фотографии №5 - BigPicture.ruЛев Бородулин, «Мы играем в волейбол», 1965.

 Фотография: Шедевры советской фотографии №6 - BigPicture.ruАлександр Птицын, «Трюк», 1964.

 Фотография: Шедевры советской фотографии №7 - BigPicture.ruВладимир Богданов, «Ф.Г. Раневская», 1968. Фотография: Шедевры советской фотографии №8 - BigPicture.ruАндрей Князев, «Скамейка юности», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №9 - BigPicture.ruВладимир Лагранж, «Бабуся», 1961.Фотография: Шедевры советской фотографии №10 - BigPicture.ruМаторин Николай, «Ритм труда», 1960. Фотография: Шедевры советской фотографии №11 - BigPicture.ruВалдис Браунс, «Элегия», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №12 - BigPicture.ruВасилий Егоров, «Удивление Евгения Моргунова», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №13 - BigPicture.ruМихаил Трахман, «Фестиваль молодежи и студентов. На улицах Москвы», 1957.Фотография: Шедевры советской фотографии №14 - BigPicture.ruЕвгений Умнов, «Лебеди», 1963. Фотография: Шедевры советской фотографии №15 - BigPicture.ruАлександр Устинов, «Парад победы», 1945. Фотография: Шедевры советской фотографии №16 - BigPicture.ruАлександр Гращенков, «Долганка», 1979. Фотография: Шедевры советской фотографии №17 - BigPicture.ruМикола Гнисюк, «Грачи прилетели», 1964.Фотография: Шедевры советской фотографии №18 - BigPicture.ruИгорь Гневашев, «Воскресение», 1965. Фотография: Шедевры советской фотографии №19 - BigPicture.ruВадим Виханский, «Двое», 1965. Фотография: Шедевры советской фотографии №20 - BigPicture.ruВладимир Лагранж, «Сольфеджио», 1967. Фотография: Шедевры советской фотографии №21 - BigPicture.ruВильгельм Михайловский, «Переход», 1975. Фотография: Шедевры советской фотографии №22 - BigPicture.ruАлександр Птицын, «Нефть Сибири», 1962.Фотография: Шедевры советской фотографии №23 - BigPicture.ruМихаил Дашевский, «Игры во дворе», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №24 - BigPicture.ruБорис Кауфман, «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970. Фотография: Шедевры советской фотографии №25 - BigPicture.ruВиктор Ахломов, «Плевать мне на Мальтуса», 1960. Фотография: Шедевры советской фотографии №26 - BigPicture.ruГригорий Мхитараян, «Мартовское солнце», 1962.

 

Добавлю сюда фото из популярного в те годы журнала "Огонёк"
Журнал «Огонек» — иллюстрации советской жизни
Счастливые люди с открытыми, спокойными улыбками и ясными глазами, уверенные в завтрашнем дне, готовые к свершениям. Именно такими глядят на нас простые советские граждане со страниц легендарного журнала «Огонек» 50-х годов… Общенациональный иллюстрированный журнал «Огонек» с момента своего основания в 1899 году призван исследовать жизнь с помощью фотографий и фоторепортажа.
В 50-х огромная страна только пришла в себя после страшной войны. В то время люди были полны энтузиазма и надежд на светлое будущее, а страницы «Огонька» пестрели яркими кадрами, иллюстрирующими бодрые истории о трудовых подвигах и социалистических стройках.
Конечно же, эти фото были постановочными и тщательно отретушированными, но это не просто снимки, это иллюстрации к жизни целого поколения, целой эпохи, которая так кардинально отличается от нашей с вами.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниВыпускники ВГИКа. Дмитрий Бальтерманц, 1954 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниБудущие педагоги Тамара Худякова и Нила Шумская на лыжной тренировке, 1953 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниФото карусели в неизвестном городе, Анатолий Гаранин, 1950 годфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизни«Приезд учительницы», Дмитрий Бальтерманц, 1950 годфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниАгитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам, Малопургинский район, фото Михаила Савина, 1950 годфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниДеревня Кишма, 1950-е

Пекарь С. И. Мельников с семьей в новой квартире, 1951 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниДля пекаря московской фабрики «Большевик» С. И. Мельникова 1950 год закончился удачно — его большой семье дали новую квартиру. О нем и других новоселах рассказывал «Огонек». После войны люди въезжали в новые квартиры. И тяжелая послевоенная жизнь не мешала им быть счастливыми.
«Вот у пекаря Мельникова — трое ребятишек. А у мастера Горьковского автозавода им. Молотова Николая Григорьевича Корнева — пятеро. Самые маленькие — близняшки Зина и Таня. Но все рекорды побил сторож автозавода Иван Васильевич Зубрилин — у него девять детей.
Владимир и Жанета Савицкие — он мастер, она техник-проектировщик — только поженились и ждут пополнения. А в соседней квартире, где живет семья инвалида войны Алексея Ивановича Киреева, спит малыш. Дома с ребенком жена Киреева, сам же хозяин благодаря советским врачам восстановил утраченное на войне зрение и теперь отдыхает в санатории».фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизни«Первый Новый год малыша», О. Кнорринг, 1951 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниБогатый урожай пшеницы собран в этом году в колхозе имени Сталина Новоалександровского района Ставропольского края. Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая. Фотограф Яков Рюмкин, 1951 год.

Линкор «Севастополь», 1952 год. Автор снимка не указанфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниВ период боевых действий на Черном море линкор совершил 15 боевых походов, прошел в сложных боевых условиях около 8 тысяч миль; его орудия главного калибра произвели 10 стрельб (более 3 тысяч выстрелов) по позициям противника под Севастополем и на Керченском полуострове; его зенитная артиллерия участвовала в отражении 21 атаки авиации противника, сбив 3 самолета.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниПионервожатая рассказывает детям о Ленине, 1951 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниСтудент Московского областного пединститута Роберт Зубцов — чемпион СССР среди юношей по метанию диска. Фото Олега Кнорринга, 1952 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизни«Будущие учительницы», фото Михаила Савина, 1952 годфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизни«Детский врач», фото Михаила Ананьина.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниГвардии младший сержант В. Агапов — командир одного из лучших расчетов Н-ской гвардейской части. Фотографы Г. Макаров, А. Становов, 1952 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниЗанятия в кабинете физики Ужгородского университета, 1952 год.

Павловские лимоны. Фото А. Рощупкина, 1952 годфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниВ Павлове на Оке комнатные лимоны можно встретить везде, даже в химической лаборатории.
«Он знаменит на всю страну. Знают о нем и за границей. Его зовут павловский лимон. Достоверно известно, откуда в старинном городе на Оке, где живут кустари-металлисты, появился комнатный лимон. В начале XIX века скупщик кустарных изделий Корачистов, сбывавший хитроумные павловские „крестовые“ замки на Южном Кавказе, привез гостинцы — плоды лимонов. Ими увлекся некто Елагин, родственник предприимчивого купца. Это он вырастил первые лимоны из семян и начал их размножать».
Сейчас павловские лимоны официально признаны символом старинного города, а местные поэты посвящают им стихи.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниМосковский инструментальный завод. Рационализатор кузнец Крыгин Иван Васильевич и конструктор Букашкина Нина Юрьевна, помогающая ему в осуществлении его предложений. О. Кнорринг, 1953 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниДрагунская Валентина Оттовна с дочерью Татьяной из Забайкалья. Крым. О. Михайлов, 1954 год.фото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниУвы, автор снимка не указан. Графский кучер Иван Егоров пережил и своего хозяина, и даже Великую Отечественную. И долго еще после войны правил лошадьми в толстовской усадьбе, оставаясь живой достопримечательностью Ясной Поляныфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизнифото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниПодруги Мария Кипаренко и София Борщ (на фото слева) приехали в Северный Казахстан по комсомольским путевкам и трудились на машинно-тракторной станциифото Журнал Огонек иллюстрации советской жизниУжгородский университет получил от Московского в подарок принадлежности и оборудование для физико-математического факультета, 1954 год.
В семье шофера Свалявского леспромхоза Эрнста Вагнера. Жена Клара, сын Федор, дочь Катя. Фото Николая Козловского, 1954 годфото Журнал Огонек иллюстрации советской жизни«Шофер Свалявского леспромхоза Эрнст Вагнер только что кончил смену. Но дома его ждет новая „работа“: нужно помочь жене выкупать дочь», — писал «Огонек», рассказывая о новом, социалистическом быте Закарпатья, только лет 10 как присоединившегося к советской семье народов.
Черты новой жизни в леспромхозе налицо: во-первых, нет профессии лесоруб, есть электропильщики, машинисты лебедок и трактористы-трелевщики. Во-вторых, социалистическое планирование положило конец расхищению лесных богатств. Но и традиции тоже живы — за лентами шляп работники леспромхоза носят, как и их отцы, зеленые веточки. «Совсем иной стала их жизнь», — подытоживает «Огонек».
Вот такие красивые снимки жителей нашлей страны.

г. Севастополь
г. Москва
история
Ставропольский край
Светлана Митленко
Новоалександровский р-н
респ. Крым
фотоностальгия

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