Какую новую провокацию подготовили Вашингтон и Лондон?

Или с чего может начаться третья мировая война.

Чем дальше, тем яснее становятся цели политики США в Европе. Это полный и окончательный раскол между Европой и Россией. Лишение субъектности и устранение с геополитической арены конкурентов в лице Европейского союза и РФ. Наконец, прекращение всяких сухопутных и морских связей между Китаем и Европой, ликвидация проекта «Один пояс – один путь» и его возможных дублёров.

Достижение этих целей позволит США сохранить своё доминирование в мире.

Для решения этих задач все способы хороши. Тут не до дипломатических тонкостей. В ход пойдут разного рода провокации, которыми всегда славились англосаксы.

Напомню, что вхождение США на Олимп мирового лидерства началось с подрыва своего же броненосца «Мэн» на рейде кубинского порта Гаваны в 1898 году. Американцы обвинили в этом инциденте Испанию, развязали войну и лишили испанцев значительных колониальных территорий.

После Первой мировой войны Вашингтон будто бы не замечал, как будущие участники следующей мировой бойни готовились к неизбежной кровавой схватке. Американцы финансировали, поставляли технологии и оружие всем сторонам будущего конфликта.

По мнению многих экспертов, Франклин Делано Рузвельт умышленно спровоцировал нападение Японии на Пёрл-Харбор, вводя против Токио всё новые и новые санкции.

Токио вынужденно развязал войну, потому что без американской нефти и других ресурсов Японии грозил полных крах.

Это дало американскому руководству повод обвинить японцев в агрессии и объявить им войну. Общественность США была вынуждена согласиться с отказом от политики изоляционизма.

Цель оправдала средства.

Тонкинский инцидент, послуживший поводом для агрессии США против Северного Вьетнама. Печально знаменитая пробирка с «белым порошком» государственного секретаря США Колина Пауэлла, положившая начало ударам Вашингтона и его союзников по Ираку. Обвинения Югославии в сербском «геноциде» албанцев, хотя дело обстояло с точностью до наоборот.

11 сентября 2001 года. Террористический удар по башням-близнецам в Нью-Йорке, который позволил забыть про демократические принципы управления в Соединённых Штатах, а также ввести войска в Афганистан. Многие в мире и самих США уверены, что это дело рук собственно американских спецслужб.

Сейчас внутренняя ситуация в США гораздо хуже, чем в любом из описанных выше периодов. Она хуже, чем во времена печально известной «Великой депрессии» 1929 – 1939 годов.

«Financial Times» рассказала, что в сентябре, согласно статистическим данным, в США уволилось рекордное количество работников, около 4,4 млн. Это явление уже получило название «Великое увольнение» («Great Resignation»), которое сравнивается с той самой «Великой депрессией 1929-1939 годов».

Государственный долг США достиг гигантских размеров и неуклонно продолжает свой рост.

Конфликт между республиканцами и демократами, теми глобалистскими силами, кто за ними стоит, никуда не исчез и продолжает раскалывать американское общество.

Выход один – нужно инспирировать большие конфликты и войны, которые позволят США ослабить и вывести из игры своих основных геополитических противников.

Случайно ли то, что именно в этот период на сцену был выпущен «его величество» коронавирус COVID-19? К его появлению причастны американские учёные, работавшие в лабораториях форта Детрик и китайском городе Ухане.

Посеянные коронавирусом хаос и паника позволили в значительно степени ослабить те государства, которым суждено стать театрами военных действий.

Повсеместно общества оказались расколоты на «ваксеров» и «антиваксеров», сторонников и противников жёстких мер по борьбе с этим заболеванием.

А как же сама Америка, где также буйствует коронавирус, спросите вы?

Но ведь сами США, по крайней мере, на начальном этапе не собираются воевать.

Смертность от коронавируса в самих США позволяет глобалистам успешно решать задачи по удержанию американского, да и не только, общества «в узде».

НАТО уже никак не может удовлетворить желаниям США развязать войны и конфликты по всему миру. Европейцы не хотят воевать за интересы Вашингтона. Европа слишком поглощена продвижением ЛГБТ и прочих «общечеловеческих ценностей». Она привыкла к комфортному мирному существованию. К тому же, в ней слишком много политиков и людей, которые хорошо понимают, что разрыв связей между Европой, с одной стороны, Россией и Китаем с другой, полностью и окончательно приведёт к «закату Европы».

Поэтому Вашингтон и Лондон принялись формировать другие союзы. Им нужно «пушечное мясо» в больших количествах. Недавно созданный новый военный блок AUKUS из этой серии. Вокруг него должны начать собираться те, чьими руками США и Великобритания намереваются бороться с Китаем и РФ. Пока на Дальнем Востоке, но это пока…

Теперь это объединение начинает принимать черты нового военно-политического союза, призванного в значительной степени заменить для Вашингтона и Лондона НАТО.

Так называемый «саммит демократий», который должен пройти 9-10 декабря 2021 года пока в виртуальном пространстве, очевидно, заявит о создании такого нового всемирного альянса. Это вам уже не НАТО.

Главным назначением «всемирного демократического союза» станет «борьба с авторитарными режимами». В них будут записывать все государства, которые сохранили и хотят сохранить свою независимость и суверенитет. Принуждать их к «демократии» по указаниям американских и британских «вождей» станут участники этого «демократического» шабаша.

Их надо сплотить и объединить для борьбы с общей угрозой. Без этого ничего не выйдет.

По замыслу Вашингтона и Лондона этот «демократический альянс» должен полностью нивелировать роль Организации Объединённых Наций. Мир везде и во всём будет обязан следовать правилам, написанным англосаксами, а не какой-то ООН.



Россия и КНР должны стать той самой «мировой угрозой», которая объединит против себя «демократии».

США и Великобритания долго и тщательно готовились к будущей провокации. Они усиленно создавали из России образ врага.

Обвинения российских спортсменов в повсеместном применении допинга, многочисленные истории с так называемыми «отравлениями» «Новичком», нынешние возгласы западных политиков «о вине РФ в повышении цен на природный газ», галопирующей инфляции и пр. — из этой серии.

Надо отдать должное США. Они заложили мины для будущей провокации (или провокаций?) по всему периметру Евразии.



Но как будет выглядеть эта провокация — большой вопрос. Возможно, это будет новый инцидент со сбитым самолётом.

В 2014 году операция с «Боингом» рейса MH-17 «Малазийских авиалинии» была вполне успешной и позволила Вашингтону принудить своих союзников ввести в отношении РФ многочисленные санкции. Тогда США всемерно стремились заставить Россию ввязаться в события на Украине.

Однако, напомню: конфликту на Донбассе предшествовало ужасное сожжение живыми 40 людей в одесском Доме профсоюзов, за которым стояли западные спецслужбы. Никого не должно обманывать то обстоятельство, что оно было исполнено руками украинских националистов. Когда-нибудь мир обязательно узнает имена те, кто давал им команды.

Когда и после этого Москва не ввела войска, была организована провокация с «Боингом».

Теперь Украине уготована участь стать главным исполнителем готовящегося террористического акта всемирного масштаба.

Можно предполагать, что это событие просто обязано стать настолько ужасным и потрясающим воображение, что оно заставит Европу разорвать все связи с Россией окончательно и бесповоротно.

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что США и Великобритания уже заявили об отправке на Украину своих специальных войск и военных инструкторов. Не зря украинский президент Зеленский посещал штаб-квартиру британской специальной службы «MI-6», а новый министр обороны Украины Резников обивал пороги Пентагона.

Напомню: очень часто в зонах будущих кровавых конфликтов появлялись снайперы «неизвестной» национальной принадлежности. Их выстрелы в сторону конфликтующих сторон приводили к многочисленным жертвам. Это заставляло участников столкновений начать убивать друг друга. И окончательно забыть о возможности мирных соглашений. Так было в Египте и Грузии. Так было на украинском Майдане.

Именно такое развитие событий больше всего сейчас необходимо США и Великобритании. И с точки зрения окончательного разрыва Европы, России и Китая. И с точки зрения сплочения «альянса демократий».



Как будет выглядеть будущая гигантская провокация, пока не известно.

Возможно, это станет новая попытка ВМФ Украины нарушить морские границы РФ в районе Керченского пролива.

Вероятно, это может быть кровавый обстрел территорий не только непризнанных республик Донбасса, но и самой России из артиллерии больших калибров. Совсем не обязательно, что его произведут украинские военнослужащие. На них надежды мало. В последнюю минуту, поняв, в какую авантюру их ввязывают, они могут отказаться и разбежаться.

Такую ответственную роль должны выполнять надёжные люди. Ими как раз являются иностранные военные инструкторы, наёмники и солдаты специальных подразделений.



Чужие кровь и жизни для них ничего не значат. Да и их участие в таком инциденте без крупномасштабного военного ответа с последующим пленением провокаторов будет доказать трудно.

Вариантов много.

В Вашингтоне и Лондоне рассчитывают, что нахождение военных кораблей и самолётов НАТО рядом с границами России в тот момент, когда будет происходить такая провокация, заставит Москву не применять весь комплекс мер военного ответа. И не переводить конфликт в глобальную фазу.

Но 100-процентной вероятности такого исхода нет. Никто не может гарантировать, что терпение России уже не лопнуло. И это надо учитывать.