Минискульптуры, ч.6

Побываем еще в четырех городах.

В Зеленоградске появились свои "хомлины" – хранители Балтики водяные Тина и Куршик.



Тина Куршик.

Если гулять вокруг Тихого озера в Светлогорске, рано или поздно обратишь внимание на миниатюрных милых ежей. В прошлом мае таких скульптур было три а в этом году их стало уже восемь, а первого июня колючую семью пополнит ещё один Светлоёжик по имени Глаша. Автор проекта Серафима Москаева и Ксения Чакон – она занимается квест-прогулками по Светлоёжикам. Подруги также работают над городским маршрутом «Мозаичный путь». Если планируете в Светлогорск, заглядывайте на их страницу, (https://t.me/mozaic_way) там много информации по арт-объектам, карте и аудиогиду. Серафима и Ксюша рассказали, что всего Светлоёжиков пока планируется двенадцать. А их мозаичных зайцев я, кстати, видел год назад. Вот несколько кадров.

Необычное открытие сделали недавно жители Светлогорска. РПЦ решила тут составить конкуренцию хомлинам и светлоёжикам и установила возле Серафимовской церкви двух миниатюрных Серафимов Саровских. Молодцы!

Но главные зайцы поселились в Костроме. С недавних пор в Костроме появились новые достопримечательности: воссозданный Богоявленский собор Кремля и туристический квест «Мазайские зайцы», предполагающий поиск установленных в разных частях города героев стихотворения Николая Некрасова.

Как вообще связаны Мазайские зайцы и Кострома? Детство Николай Некрасов провёл в деревне Грешнево Ярославской губернии, а в 1861 году для летнего отдыха он приобрёл усадьбу Карабиха, что также находится недалеко от Ярославля и, соответственно, недалеко от Костромы (между этими городами всего 80 километров).

Если собрать всех костромских Зайцев – должно получиться десять героев!

В начале ХХ века в нашей стране работало около 40 000 молочных кооперативов. В Костромской губернии было почти 100 сыроваренных артелей. Сыровары занимались изготовлением масла и сыра и уходом за ним в процессе вызревания. В 1932 году был создан и утверждён, как всесоюзный производственный стандарт, сорт сыра под названием «Костромской». Сейчас в Костроме сыр можно купить в том числе в магазинах Больших мучных рядов, а напротив них в Сусанинском сквере установлена фигурка Заяца-Сыровара. Ориентир – угол сквера рядом с памятником Сусанину.

Следующая скульптура установлена на улице Молочная гора, что лежит между Сусанинским сквером и набережной реки Волги. Волжский берег у Молочной горы всегда был многолюден. Здесь встречались и различные колоритные персонажи. Например, те, которых в Нижнем Новгороде называли босяками, в Москве – хитровцами, в Самаре – горчичниками, а в Ярославле и Костроме - зимогорами. Говорят, зимогоры почти не нищенствовали и редко замечались в кражах. Они были разнорабочими, ночевали прям на берегу, и зимой им было непросто. Скорее всего, их прозвище и появилось от слов «зимой горевать». Зайца-Зимогора вы найдёте лежащим на скамейке.

Кострома расположена на реках Волге и Костроме, а Волга всегда была важной водной артерией страны. Так что не удивительно, что в Костроме на набережной в районе кафе «Старая пристань» решили установить фигурку Заяйца-Моряка. Удивительно другое: фигурка уже исчезла и её место пустует. В 1857 году в Костроме было открыто «училище I-го разряда для девиц всех сословий». В 1870 году оно было преобразовано в Григоровскую женскую гимназию, ставшую первой всесословной женской гимназией в России. Задумка ещё одной фигурки из туристического квеста «Мазайские зайцы» состоит в том, что даже самой серьезной гимназистке нравятся прогулки и игры. Зайхича-Гимназистка была изображена в учебной форме, но с катящимся обручем. Мы говорим была, потому что эта фигурка, к сожалению, тоже исчезла… Она стояла у беседки Островского. В любом случае, прогуляйтесь до этого места и поднимитесь в беседку – здесь очень красиво.

Красивые места для прогулок начали появляться в Костроме в первой четверти ХIХ века. За Масляными рядами был заложен Общественный сад - сейчас это Центральный парк. В саду можно было увидеть благородных дам в нарядных платьях и богато украшенных шляпках. На лестнице, ведущей с набережной в Центральный парк, была установлена Зайчиха-Благородная дама. Но она с помощью кого-то тоже «сбежала»… Грустная история. Но остальные Зайцы пока на месте.

Трактиры в нашей стране ведут историю со времён правления Петра I. К середине XIX века они были распространены повсеместно. В Костроме в начале XX века насчитывалось уже 53 трактирных и 135 питейных заведения. Фигурка Заяца-Трактирщика установлена на столбе на пересечении улицы Чайковского и Советской улицы.

Город на рубеже XIX – XX веков было невозможно представить без многочисленных чиновников, одетых в соответствующих рангу и ведомству мундиры. Поэтому в Костроме появился Заяц-Чиновник. Он находится на Советской площади рядом с фонтаном.

Кострому можно смело назвать купеческим городом, а самый яркий памятник купечеству здесь – ансамбль Торговых рядов. Всего в паре минут пешком от Заяца-Чиновника находятся Мелочные ряды, а там – Зайчиха-Купчиха. От Сусанинской площади идите прямо по проспекту Мира. На бульваре на пересечении с улицей Князева вы найдёте Зайца-Фонарщика. Первые фонари на улицах Костромы появились в середине XIX века, а штаб-квартира фонарщиков находилась в деревянном домике на Сенной улице. Отсюда они выходили на работу: в снег — с саночками, в другое время — с тележками, на которых возили заправленные керосиновые лампы. Им предстояло приставить лестницу к фонарю, снять копоть и протереть фонарь, заменить лампу – и так много раз! Потому и фигурка Зайца-Фонарщика.

Главную площадь Костромы – Сусанинская. Здания, расположенные здесь, датируются концом XVII – началом XIX века и представляют собой памятники архитектуры в стиле классицизма. Не так давно закончилась их масштабная реставрация, и теперь вы можете увидеть яркую визитную карточку города – Пожарную каланчу - без строительных лесов. Пожарная каланча – одна из визитных карточек Костромы. В 1898 году в городе было организовано «Вольное пожарное общество», объединяющее добровольных помощников пожарных. В 1910 году для общества построили специальное депо на улице Марьинской (сейчас она называется Шагова), которое сохранилось и в наши дни. Депо располагалось рядом Козьмодемьянским прудом. Всего в Костроме было около десяти прудов, которые подходили для тушения пожаров, но этот - единственный сохранившийся (сейчас носит название Шаговский). На берегу Шаговского пруда на улице Шагова вы увидите фигурку Заяца-Пожарного.

Вот такие тут зайцы!

Киров – родина не только Дымковской игрушки, но и, как тут уверяют, кикимор!

Киров был построен на Кикиморской горе (говорят, на ней происходили всяческие колдовские вещи). Озорные кикиморки жили на этой горке, катались с нее и купались в речке. Проказничать любили... а как же иначе?

Однажды, например, за одну ночь сплавили все брёвна для строительства Новогородской крепости вниз по течению реки.

Но за годы совместного проживания кировчане, видимо, подружились с кикиморами и поставили в честь них 7 бронзовых статуэток.

Здесь в их честь даже маленькие фигурки установили. У каждой кикиморы есть друг - маленький лягушонок, который сопровождает свою подругу повсюду.

Кикиморки получились не только невероятно симпатичными, но и символизируют прекрасное: удачу, любовь, здоровье, семью, искренность, яркость и богатство. В позе лотоса - здоровье. Любовь. Семья Яркость Богатство Удача Искренность.

Как видите, от Искренности осталась только лягушка, а вот Кикиморку стащили.

Самая неоднозначная фигурка из всех - Яркость. Лично мне она напомнила сцену из Титаника, помните? А вот в контексте города... эту кикимору установили на поручне моста, в народе прозванном мостом самоубийц. Крайне неоднозначно, верно?

Кикимора Богатство тоже для меня не очень ясна. На фото непонятно, но напротив нее сидит лягушка с зеркалом, и кикимора в него смотрится. Причем тут богатство, интересно?

Всего Вятских кикимор семь. Каждая дружит с лягушонком, и эти скульптуры настолько милые, что в моём личном рейтинге они и рязанской грибной братии

Местные кикиморок любят, на зиму вяжут и шьют для них тёплую одежду, а одну на днях и вовсе украли унесли домой.

В Калининграде есть минискульптурки хомлинов. Их можно посмотреть в первой части. Ссылка в начале темы.

Но в Калининграде естье ще маленькое скульптурное изваяние. Это памятник гопнику Вене.

Всё началось с дедушки Карла В 2018 году на Медовом мосту в Калининграде поселился дедушка Карл с этой фотографии. Эта бронзовая фигурка стала первой в семействе хомлинов – мифических персонажей, ставших со временем неофициальными символами города и запустивших общероссийский тренд.

Популярность хомлинов быстро вышла за пределы региона, и свои талисманы стали появляться на улицах многих городов страны. Я гнапомню вам подборку таких мини-скульптур из разных уголков нашей необъятной: Ульяновск

Йошкар-Ола

Архангельск

Суздаль

Рязань

Серпухов

Симферополь Самара Тобольск Псков

Впрочем все они у нас есть. Постаралась собрать всё на сегодняшний день!

Но думается, что такая тенденция будет расширяться.