Казань. Было-стало - 49

Улица Университетская. Начало спуска к улицам Профсоюзной и Баумана. Чёрно-белая сделана в апреле 1973 года. Нижний снимок — 50 лет спустя.

Давно уже снесён старинный квартал. На его месте в середине 1980-х построен комплекс УНИКС.

На первом плане верхней фотографии — дом №26 по улице Университетской. Он отлично просматривался с середины нынешней Кремлёвской улицы и визуально дополнял ансамбль университета.

Дом связан с именем Михаила Леонтьевича Магницкого. Он был попечителем Казанского учебного округа и занимался делами Казанского университета. Был отстранён императором Николаем I за растраты и разгром казанской науки.

Обе фотографии сделаны с одной точки. ДК имени Урицкого (он же Клуб моторостроителей; ныне КЦ Московский). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1950-е годы. Нижний снимок — около 70 лет спустя.

Посёлок имени Урицкого был построен для инженерно-технических работников Казмашстроя (будущие КМПО и КАЗ имени Горбунова). Рядом, на берегу водоёма, появилась рабочая столовая, которая вскоре была переоборудована под клуб. В 1938-м бывшую столовую разобрали и заложили новый деревянный клуб, который мы видим на верхней фотографии. На аэроснимках 1942 года его хорошо видно. Хотя из-за войны строительство затянулось, и полностью закончили работы уже после Победы.

В 1961 году старый рабочий клуб был разобран и на его месте построено новое здание. Авторы нового ДК моторостроителей — Геннадий Михайлович Пичуев (он, кстати, спроектировал Казанский цирк) и Ричард Генрихович Вахтель. В 2018 году после реконструкции ДК поменял имя (имя чекиста Моисея Урицкого тихо было заменено на нейтральное название района Казани — «Московский»). Теперь это не Дворец культуры, а культурный центр — КЦ.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Лево-Булачная улица. На старой фотографии — двухэтажный дом с мезонином. Некогда дом принадлежал Ивану Степановичу Жаркову и его жене Марии Матвеевне.

Иван Степанович Жарков в 1803–1804 годах служил городским головой Казани и построил напротив своего дома единственный в городе разводной мост: он поднимался при проходе судов по Булаку. Потом Жарковский мост сгорел в пожаре 1815 года и был восстановлен как обычный, неразводной.

Жарковым принадлежала обширная территория в границах нынешних улиц Ташаяк, Лево-Булачной, Московской и переулка Кирова. По традиции той эпохи рядом с домами хозяев располагались принадлежавшие Жарковым заводы: мыловаренный и свечной. Был ещё пивоваренный завод. Очень удобно: отходы сбрасывались прямо в реку, а по воде можно было отправить грузы куда угодно.

Дом Жаркова был снесён в 1980-е для строительства нового квартала, но началась Перестройка, потом развал Союза. На пустыре в 1999 году начали строить «Пирамиду». Теперь только ограда Булака напоминает о прошлом.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Декабристов. 1957 год. Нижняя фотография — с той же точки 66 лет спустя. Буквально несколько лет назад построены два жилых дома на углу Восстания и Декабристов. Они были сданы в 1953 году.

На дальнем плане виден дом №164/91 — одна из двух башен, что украшают перекрёсток Декабристов. Эти два были завершены в 1955 году.

Улица мало изменилась за минувшие десятилетия. Разве что проезжая часть стала шире. Сохранился трамвай. Он был запущен по Декабристов ещё в 1937 году. Улица Николая Ершова. Чёрно-белая фотография сделана в 1949 году. Нижний снимок — 74 года спустя.

На месте, где сейчас башня гостиницы «Корстон», был трамвайный парк — первое в Казани депо, возведённое на Арском поле в самом конце 1890-х, когда трамвай на конной тяге сменил электрический трамвай. Первый вагон вышел именно отсюда.

Это было большое предприятие с ремонтной базой. Трампарк недотянул считаные три-четыре года до своего столетия и был закрыт в апреле 1996-го.

Если увеличить первый снимок, то на дальнем плане видна белая проходная трампарка и справа белые колонны — вход в парк Горького.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Восстания (бывшая 9-я Союзная). На верхней фотографии пять каркасных домов. Они были построены в 1935 году для сотрудников фабрики киноплёнки №8 имени Валериана Куйбышева (так называлась тогда будущая «Тасма»).

Это было первое индустриальное жильё в слободе Восстания. Тогда дома выглядели очень современно, особенно в окружении деревянных избушек, которыми была застроена округа. К концу 1990-х они представляли собой трущобы. Их стали выселять к 1999 году и снесли, а в 2008-м на этом месте закончили современную 10-этажку.

Кстати, в этом году «Тасма» отмечает 90 лет. Это была третья в СССР фабрика киноплёнки (первые две были в украинской Шостке и Переславле-Залесском).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около четверти века. Ближнее Устье. Весенние пристани. Чёрно-белая фотография сделана в 1890-е годы. Нижний снимок — примерно с той же точки 130 лет спустя.

До 1950-х в Казани было два речных порта. Первый — на Дальнем Устье (оно затоплено в 1957 году). Второй — на Ближнем Устье — перед вами. С началом весеннего половодья здесь кипела жизнь.

В 1957 году, с пуском Куйбышевской ГЭС, уровень волжской воды поднялся на несколько метров. Казанка тоже поднялась примерно на 11 метров. Около трети городской территории оказалось под водой. Теперь Казанка впадает в Волгу под мостом на Кировской дамбе. Старое русло превратилось в затхлый пруд. От речных пристаней Ближнего Устья мало что осталось.

Прежняя точка съёмки более или менее хорошо вычисляется по расположению куполов Зилантова монастыря. Он едва виден на горизонте чёрно-белой фотографии. Когда-то здесь было оживлённое и многолюдное место! Приезжающие в Казань по воде начинали знакомство с городом отсюда. Теперь это малообитаемый район. Продолжим тему весенних пристаней на Ближнем Устье. Чёрно-белая фотография сделана в 1890-е годы. Теперь здесь дамба. Отсюда начинается улица Боевая.

На дальнем плане верхнего снимка видна Игумнова слобода (в советские годы Красная слобода). По линии противоположного берега и по уцелевшей застройке определялась прежняя точка съёмки. В половодье деревянный мост, соединяющий Адмиралтейскую и Игумнову слободы, разбирался. На сообщение между берегами вставал паром. Он хорошо виден на старинной фотокарточке.

К середине 1950-х здесь была построена дамба инженерной защиты. Часть реки Казанки была отрезана с двух сторон (здесь и в районе нынешней улицы Несмелова). О прежней портовой жизни не напоминает более ничего.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 130 лет. Сибирский тракт. Чёрно-белая фотография сделана в 1960 году. Нижний снимок — 63 года спустя. Четырёхэтажный жилой дом был построен в 1958 году. Это типовая постройка, творчески переосмысленная знаменитым тандемом Саначина — Солдатова.

Сибирский тракт до 1940-х годов был границей Казани. Капитально застраивать тракт начали на заре 1950-х. Тогда этот микрорайон официально назывался Жилплощадкой. Трамвайная остановка на углу Сибирского тракта с улицей Пионерской называлась Жилплощадкой. Потом имя перекочевало на другую строящуюся окраину Казани, да там и осталось навсегда. Трамвай по тракту был запущен в 1955 году.

Деревья, что были высажены тогда, сильно разрослись. Проезжая часть тоже увеличилась.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Угол Карла Маркса и Муштари (бывшие Грузинская и Комиссариатская). На чёрно-белом снимке — дом семьи Апехтиных. Он был построен в XIX веке. Известно, что в 1830-х годах домом владел Николай Андреевич Апехтин. Его сестра Александра Алексеевна была женой Карла Фукса. В советские годы, в начале 1930-х, здесь проживал председатель Казгорсовета Павел Васильевич Аксёнов с семьёй. Здесь же первые годы жизни провёл его сын Василий, будущий знаменитый писатель.

В начале 2000-х дом был снесён до основания. На месте был поставлен новый дом на железобетонном монолите. Он отдалённо напоминает прежний, только стоит на высоком цоколе. Теперь здесь музей Василия Аксёнова и ресторан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Перекрёсток Бутлерова и Муштари (бывшие Ново-Горшечная и Ново-Комиссариатская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1930-х. Нижний снимок — 90 лет спустя.

Здание Казанского отделения Крестьянского поземельного банка было заложено в мае 1913 года, то есть 110 лет назад. Закончено в 1914 году. В царской России банк выдавал займы крестьянам на покупку земли, потому и назывался Крестьянским и Поземельным. Проектировал здание инженер Павел Павлович Голышев. Банк почти не работал здесь. Отделение было упразднено декретом ВЦИКа от 14 декабря 1917 года. Советская власть отдала бывший банковский дом Казанскому клиническому институту имени Ленина (будущий ГИДУВ).

В 2020 году здание было реставрировано (не без потерь исторических, оригинальных деталей). Теперь здесь Минздрав РТ. Мы на улице Айвазовского (бывшая Лихачёвская, она же Поперечная 2-й и 3-й горы). Между фоторгафиями около 120 лет.

Здесь всё до неузнаваемости изменилось. Сохранились лишь трассировка улицы и рельеф.

Храм, что стоит на вершине холма, был освящён во имя Кирилла и Мефодия. Заложен почти 140 лет назад на углу нынешних улиц Лесгафта (бывшая Муратовская) и Айвазовского. Закладка была приурочена к 1000-летию со дня смерти Мефодия. Храм, как тысячи других, был снесён в 1930-е годы. На его месте ныне стоит дом мукомольного комбината.

Одно время по улице ходил трамвай. Перекресток Московской и Чернышевского (когда-то давно эти улицы назывались Владимирская и Гостинодворская). Улица Владимирская получила своё имя от Владимирского собора. Он перед вами. 50-метровую колокольню со шпилем в народе называли Святым Владимиром. Это был известный казанский ориентир, почти как сегодня — часы на Баумана.

Собор был снесён в годы борьбы с религией в апреле 1936-го. Сначала били ломами и кувалдами — не получилось. В итоге взорвали. Взрывал латышский полк. Почти все храмы в Казани взрывали они — у них был доступ к взрывчатке. Последние постройки собора разбивали уже в 1960-е годы.

В 1937 году на освободившемся месте был заложен дом для сотрудников завода обозных деталей (№169) по проекту Виктора Андреевича Дубровина. Большую часовню, построенную в память об убитом императоре Александре Втором, сломали последней, ибо её занимал прораб стройки.

Владимирский собор был поставлен ещё при Петре Первом, в 1690-х; в 1774-м храм разграбили лихие мужики Пугачёва. В 1836–1847-м архитектор Фома Петонди построил знаменитую пятиярусную колокольню со шпилем. Деньги на неё дал 2-й гильдии купец Пётр Герасимович Корюкин, который и был похоронен под колокольней в 1843 году, а в 1854-м — его жена Марина Матвеевна. Сад машиностроительного завода на улице Клары Цеткин (больше известный как Сад рыбака). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в послевоенные годы. Нижний снимок с той же точки — более 70 лет спустя.

До революции это была Адмиралтейская площадь — торговое место в Адмиралтейской слободе. К середине 1930-х здесь было решено разбить сад завода подъëмно-транспортного оборудования «Серп и Молот». Слободу к тому времени называли новым именем. Она перестала быть Адмиралтейской и стала Кызылармейской. Улица Московская стала Клары Цеткин.

Название «Сад рыбака» появилось из-за огромного фонтана, где на чаше стоял полуголый атлет, ловивший рыбу. От фонтана осталась одна чаша. Относительно недавно шли разговоры о воссоздании фигуры рыбака. Но план так и остался нереализованным. Сегодня чаша была снесена. Образец советского паркового искусства 1930-х годов превращён в обломки. Это в нашем родном колхозе называется «реставрация» и «благоустройство». Нижняя фотография была сделана несколько дней назад.

Получен официальный ответ от имени Института развития городов Татарстана.

Композиция появилась в 1936 году — чаше уже почти 90 лет.

Специалисты (архитекторы, скульптор) обследовали чашу: она сделана из бетона, неармированной каменной кладки из керамического кирпича. Средний срок службы такого материала — 50–70 лет. К 2023 году конструкция уже стала аварийной. Устанавливать на неё статую, встраивать фонтанные механизмы невозможно.

Привокзальная площадь во время наводнения в мае 1926 года. Нижний снимок сделан с той же точки с разницей 97 лет. Прямо сейчас скульптор Артур Давыдов занимается изготовлением идентичной конструкции (будет восстановлена по историко-архивным данным также фигура рыбака). На данный момент есть все расчёты, 3D-модель.Привокзальная площадь во время наводнения в мае 1926 года. Нижний снимок сделан с той же точки с разницей 97 лет.

От прежнего пейзажа остался только корпус бывшего Соболевского подворья. Небольшой край его фасада еле виден на двух снимках. К подворью также относилась баня. Она хорошо видна на чёрно-белом снимке. Баня стояла на углу Второй Мокрой и Поперечно-Мокрой улиц (сейчас они носят имена Саид-Галеева и Рустема Яхина). Чуть более 10 лет назад её снесли. На этом месте теперь стоит коробка гостиницы «Кристалл».

Это был почти центр Мокрой слободы. Неблагополучный район; его постоянно подтапливало (отсюда и название). Но неблагополучной слобода была вовсе не из-за воды, а из-за людей, которые здесь селились. Для Казани Мокрая слобода была тем же, чем для Москвы был Хитров рынок. Улица Поперечно-Покровская (в советские годы — Городецкого, ныне Карла Фукса). Деревянный одноэтажный дом под номером 10 был построен в 1840 году для купца Ивана Куприянова по проекту архитектора Петра Григорьевича Пятницкого. Потом дом стал собственностью В.Н. Заседателева. В процессе поиска информации о хозяине дома в библиотеке была найдена изданная в 1894 году Казанским Императорским университетом книга Н.И. Заседателева «Древний обряд коронования у тюркских народов». Заседателеву на Поперечно-Покровской принадлежали два дома. Деревянный дом передан хозяином для женского приходского училища. После революции здесь было обычное жильё.

В 1990 году дом внесён в реестр памятников. Несмотря на охранный статус, был снесён в наше время. На этом месте построен жилой корпус.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Вид на улицу Некрасова с парадной лестницы памятника Муллануру Вахитову. Чёрно-белая фотография сделана примерно в 1985 году. Нижний снимок — 38 лет спустя.

Старая застройка Некрасова была снесена практически полностью в 2000-е годы. На втором плане старого снимка — нечётная сторона улицы. Старинный дом Яковлева 1860-х годов постройки. Противоположная, чётная сторона улицы была снесена в начале 1980-х, перед возведением памятника Вахитову.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Право-Булачная. Гостиница «Дуслык» была построена и введена в эксплуатацию в 1971 году. Это был типовой жилой девятиэтажный дом. Его близнецы, например, стоят в самом конце улицы Татарстан. В 2012 году гостиница была значительно перестроена. Теперь здесь отель Luciano.

Рядом с гостиницей до 2016 года стоял аляповатый ресторан «Сахара». Это было сильно перестроенное здание XVIII века. Несмотря на охранный статус «исторически ценный градоформирующий объект», ресторан был снесён шесть лет назад.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 20 лет. Большая Кизическая улица. Ныне Декабристов. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1890-е годы. Нижний снимок почти с той же точки около 130 лет спустя. Почти все улицы, прилегающие к Большой Кизической, тоже носили это имя. Например, Горсоветская улица называлась 1-й Поперечно-Кизической, улица Лушникова — 2-й Поперечно-Кизической.

О Кизическом монастыре и снесённой колокольне мы уже рассказывали. Сосновый бор, что виден на втором плане, частично сохранился и стал парком у ДК химиков. Кизическую обитель окружала каменная ограда с остроконечными башнями. Она была снесена уже после революции. Ныне значительную часть бывшей монастырской территории занимает автосалон. Московская улица. Апанаевское подворье. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е годы. Нижний снимок с той же точки 100 лет спустя.

Подворье было возведено в самом начале 1900-х годов прямо напротив Сенной площади. Первый этаж и тогда, и сейчас занимают магазинчики. Второй и третий сдавались внаём. Здесь работала гостиница «Московские номера» (по названию улицы). В гостинице жили Тукай, Хусаин Ямашев, Мулланур Вахитов.

Относительно недавно здание было реставрировано. Если увеличить старинную фотокарточку, можно увидеть на первом этаже вывеску «Д.Г.Т.Ф. Донская государственная табачная фабрика имени Розы Люксембург». Рядом то же самое на татарском в арабской графике. Бывшее депо конно-железной дороги и бывшее трамвайное депо на улице Клары Цеткин находится в критическом состоянии. Нижняя фотография сделана накануне. Объект культурного наследия лишился кровли. Полностью разрушена одна из стен. По сути от охраняемого законом памятника остались лишь три стены. Если оставить как есть, бывшее депо рухнет.

Конно-железную дорогу в Казани учредил Густав Густавович Тальквист. Пути от речных пристаней до Проломной и депо для вагонов с конюшнями строили с 1870-го по 1975 год. Чёрно-белая фотография сделана в 1880 году. Конка работала уже пять лет.

Летом 1880 года в Адмиралтейской слободе открылась вторая Камско-Волжская частная промышленная выставка. В специально собранных павильонах было выставлено почти всё, что производилось тогда в Казани и Поволжье: пиво Петцольда, минералка Заусайлова, мыло Крестовниковых, азиатская обувь Галеева и т.д.

Экспозиция была разделена на промышленный, технический и сельскохозяйственный отделы. В депо был организован машинный отдел. За ним начинался сад «Тиволи». На дальнем плане видна башня — почти копия известного павильона Русского отделения Парижской всемирной выставки 1877 года. Выставка закрылась в ноябре. Деньги от продажи билетов пошли на открытие в Казани ремесленного училища.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 143 года. Улица Николая Столбова (бывшая Гаражная). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1980-е годы. Нижний снимок с той же точки 40 лет спустя.

Слева на старой фотографии дом Евсея Фёдоровича Фомина. Следующий за ним — дом Лаврентия Фёдоровича Фомина. Два брата. Купцы-старообрядцы (поморского согласия). Дом Евсея проектировал Павел Тимофеевич Жуковский. Дом Лаврентия — Пётр Григорьевич Пятницкий. Дома были большие — со складами. Весь этот квартал выходил на Сенную площадь, которая была центром Сенного базара. Удобно жить и торговать в одном месте. В советские годы в доме Евсея Фёдоровича была ветеринарная клиника.

Старинный квартал относительно недавно снесён. На его месте компания «Камастройинвест» возвела ЖК «Винсент». Единственное, что осталось от прежнего пейзажа, — чугунная ограда сквера имени Парижской Коммуны, он же Кировский сквер.

Upd: Во дворе после ветклиники жил Искандер Яковлевич Полторжицкий, известный тренер по боксу, который тренировал в «Локомотиве», воспитал 13 мастеров спорта СССР по боксу. Кировский район. Улица Большая. На чёрно-белой фотографии — бывшая Вторая соборная мечеть в слободе Бишбалта.

Мечеть была возведена в конце 1890-х на деньги Сулеймана Аитова, сына Мухаметзяна. Семья Аитовых, например, выкупила землю под строительство будущей Казаковской мечети на улице Татарстан.

В 1929 году Татарский Центральный исполнительный комитет постановил закрыть Вторую соборную мечеть. После закрытия были снесены два красивых минарета. Здание использовали как детский сад. Мечеть сохранялась вплоть до 1970-х годов, пока не была снесена окончательно. На верхней фотографии бывшая мечеть — детский сад. Её точное место вычислено по старым аэроснимкам: пустырь рядом с домом №65 по улице Большой.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 50 лет. Перекрёсток Мостовой и Георгиевской (ныне улицы Миннуллина и Петербургская. Храм Сошествия Святого Духа при суконной мануфактуре.

На чёрно-белом снимке видна пятиглавая часовня, возведённая в 1890-е по проекту казанского губернского архитектора Фёдора Николаевича Малиновского. В первые советские годы, когда храм был закрыт, часовня была приспособлена под парикмахерскую, потом под газетный киоск, затем вовсе была разобрана, как и храмовая колокольня. На современной фотографии воссозданная звонница. Она была закончена ровно 10 лет назад, незадолго до Универсиады.

Храм возведён в 1730-х годах на деньги Ивана Афанасьевича Михляева и его жены Евдокии Ивановны, когда Михляев стал управлять мануфактурой. Это был храм для рабочего люда, в приходе были зарегистрированы несколько тысяч человек. Духосошественскую чудом спасли от разрушения. Когда в 1931 году она была закрыта, внутри обосновался рабочий клуб с жилыми квартирами, а с 1950-х — детский театр кукол «Экият».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Перекрёсток Карла Маркса и Гоголя. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, на рубеже 1950-х и 1960-х годов. Нижний снимок с той же точки около 60 лет спустя.

В центре двух кадров дом Дротаевского. Помещик, дворянин Александр Григорьевич Дротаевский с женой Варварой Ивановной (в девичестве Геллер) были его первыми хозяевами. Построил дом архитектор Фома Иванович Петонди в 1857 году.

Спустя много лет дом приобрёл купец 1-й гильдии Иосиф Яковлевич Молотков, а после его смерти он как наследство перешёл его вдове Марии Ивановне, единственному сыну Якову и двум дочерям — Нине и Марии.

Всю свою историю дом был жилым. В нём недолго жил Минтимер Шаймиев, когда в конце 1960-х переехал в Казань. С этого года в доме располагается Комитет РТ по охране памятников.

Если посмотреть на правый край двух снимков, можно заметить, как сильно выросло дерево, которое на старой фотокарточке ещё саженец. Улица Бутлерова. Чёрно-белая фотография сделана в 1953 году. Нижний снимок с той же точки ровно 70 лет спустя. В 1953-м на Бутлерова шла переукладка трамвайных путей, сглаживание склона и выравнивание спуска к Кольцу.

Трамвай на Ново-Горшечной (так называлась до 1927 года улица Бутлерова) появился еще в 1905 году. Зимой особенно возникали сложности: вагон скользил и не мог подняться или, наоборот, спускался слишком быстро. Один раз сошёл с рельсов и протаранил дом. Проблему исправили только в 1953-м.

На чёрно-белой фотографии трамвай МТВ-82. Их производили после войны на 82-м Тушинском авиазаводе. Аббревиатура расшифровывается как «Московский трамвай». На основе этого кузова делали как трамваи, так и троллейбусы. Трамвай по Бутлерова — маршрут №2. Двойка ходила до 2011 года.

Из всей видимой застройки Бутлерова уцелел только дом Марфы Фёдоровны Зобниной. Он же - офтальмологическая клиника. На двух фотографиях он с правого края. Левая сторона улица снесена полностью уже в наше время. Перекрёсток Большой Лядской (ныне Горького) и Гоголя. Третья женская гимназия. Ныне средняя школа №3. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-е годы.

Архитектор неизвестен. Пишут, что домом занимался Пётр Григорьевич Пятницкий.

Изначально дом выглядел по-другому. Даже на фото видно, что третий этаж надстроен. По фасаду заметно, что здание было расширено поздними перестройками.

Сохранилось четыре имени владельцев:

Дмитрий Исаевич Мозалевский. При нём дом был построен в 1850-х годах;

Иван Павлович Умов;

семья Вагнер;

последний частный хозяин — Николай Фёдорович Грибовский.

Когда-то часть дома занимала Казанская художественная школа. Затем, в 1904 году, директор школы Карл Людвигович Мюфке построил красивейшее новое здание на Грузинской улице.

Была здесь третья женская гимназия, учреждённая Александрой Ивановной Котовой. Еще раньше — женская прогимназия Софии Фёдоровны Вагнер.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Улица Комиссариатская (бывшая Комлева, ныне Муштари). Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е годы. Над крыльцом висит вывеска на русском и татарском: ТССР Международная рабочая помощь. „Межрабпом“, подотдел Казань.

Межрабпом (Internationale Arbeiterhilfe) был создан в Берлине для сбора денег пострадавшим в дни страшного голода в Поволжье. Другую гуманитарную организацию для помощи голодающим создали американцы. Она называлась American Relief Administration, или сокращенно ARA. Офис Казанского отделения ARA находился неподалёку — на Первой горе, в доме Аносова.

Часто пишут, что дом принадлежал Марии Царевской (эта информация под большим вопросом). Также пишут, что архитектор дома Константин Саввинович Олешкевич (также под вопросом).

К нашему времени от дома сохранились лишь наружные стены. В 2022 году дом был капитально реконструирован и открыт. Теперь здесь ресторан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 100 лет. Этим летом будет 150 лет со дня рождения выдающегося казанского архитектора Константина Саввиновича Олешкевича. Он оставил после себя много. Например, городская (она же Шамовская) больница. Строилась с 1908-го по 1910 год.

Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. Улица Третья гора (с ноября 1927 года называется улицей Калинина). Это бывшая Суконная слобода.

До нашего времени дошёл только корпус Шамовской. Уже несколько лет это не больница, а фешенебельный отель. Въездные ворота — это копия 2000-х годов. Оригинальные ворота были разрушены чуть больше 20 лет назад: в них неудачно въехал грузовик.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Лядской сад. Чёрно-белая фотография сделана в 1950-е годы. Нижний снимок с той же точки. За 70 лет садик сильно изменился. Если вы присмотритесь, то заметите на втором плане старого кадра, слева от аллеи, жилой одноэтажный домик. В нём жил дворник и одновременно сторож сада. Такой же деревянный домик сторожа стоял в Черноозёрском парке, до конца 1980-х дворник жил и в Фуксовском саду.

В 1950-е годы в Лядском был установлен небольшой фонтан. Скульптура молодой мамы с кувшином. Она лила воду на голову стоящего подле неё малыша. На удивление, этот фонтан сохранился, работает до сих пор. Он перенесён на улицу Клары Цеткин, в сквер Столярова.

В 1970-х в центре сада появилась необычная композиция — испещрённый бороздами шар, отделанный смальтой. Творение нашего известного скульптора Ильдара Ханова (многие помнят его по Храму всех религий). Шар был снесён в начале 2000-х. В 2016 году установлена максимально воссозданная в деталях копия фонтана Казанского общества водоснабжения образца 1874 года. В 1927 году на улице Академической (сейчас она носит имя великого хирурга Вишневского) была заложена детская инфекционная больница. Советский Союз в тот год отмечал 10-летие Октябрьской революции, и в честь годовщины по всей стране с большим размахом шло строительство рабочих клубов и больниц.

Проект больницы разработал казанский архитектор Михаил Степанович Григорьев. Один из незаслуженно забытых ныне казанских мастеров и преподавателей архитектуры.

Больница вышла под влиянием правившего тогда конструктивизма. В 2004 году она была снесена при расширении улицы Вишневского.

Больница стала одной из последних работ Григорьева. Незадолго до кончины он участвовал в проектировании надстройки здания бывшего Гостиного двора. Также он спроектирует перестройку здания бывшей почтовой конторы для института советского права (ныне 5-е здание КАИ на площади Свободы). В этом году ровно 90 лет со дня кончины архитектора. Он погребён на Архангельском кладбище.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около четверти века. Грузинская улица (с 1918 года — Карла Маркса). Верхняя фотография сделана, вероятно, летом 1903 года. Нижний снимок с той же точки ровно 120 лет спустя.

На Грузинской только что закончилось строительство Казанской художественной школы по проекту Карла Мюфке.

В декабре 1903 года на крыше был небольшой пожар. Его последствия устранили в 1904-м. До переезда в новое здание Казанская художественная школа занимала часть здания Третьей женской гимназии на углу Большой Лядской (ныне Горького) и Гоголя. Спустя 120 лет в здании ведутся реставрационные работы.

Справа на чёрно-белом снимке пустота. Ещё не начали возводить Казанское коммерческое училище (там сейчас аграрный университет). Его закончат в 1908 году. На месте главного здания КНИТУ-КХТИ палисадник — стройка по проекту Гурьева-Гуревича начнется только через 25 лет.

Интересно, что трамвайные пути на Грузинской проложены по нынешней пешеходной зоне. _____