Красный император. Уроки Сталина для России

4 января 1943 года американский журнал «Тайм» назвал Человеком 1942 года Иосифа Сталина. Красному императору удалось создать уникальную советскую цивилизацию, которая добилась невиданного сплочения народа, яркой веры в будущую Победу и наш прекрасный светлый мир.

В журнале говорилось:

«...Ни шагу назад!.. 1942 год был годом крови и силы. Человек, чьё имя означает сталь, тот, чей словарный запас на английском языке включает слова крутой парень, – это Человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942-м. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. Он и есть тот крутой парень...»

Красный император

Сталину досталась совершенно разорённая, убитая страна. Разрушенная цивилизация и обескровленный Первой мировой войной, смутой и интервенцией народ. Практически без промышленности, без золотого запаса, без технологий и будущего. Массовая безработица, нищета. Разгул криминала. Засилье бюрократии, чудовищно разросшейся по сравнению с царскими временами (из-за падения качества управления). Срастание бюрократии, местного партийного аппарата с нэпманами (тогдашние новые русские – новая буржуазия). Знаменитый «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова – энциклопедия воровства и мошенничества, которые пронизывали тогдашнюю Россию.

Казалось, что Советская Россия образца 20-х годов обречена стать сырьевым придатком более развитого Запада и Востока (Япония). В условиях, когда на Западе начинался очередной виток кризиса капитализма, деиндустриализованная, плохо вооруженная Россия неизбежно становилась жертвой более сильных соседей. Угрозой были даже Польша и Финляндия, не говоря уж о милитаристской Японии и будущем Третьем рейхе. При этом внутри самой России назревала новая смута: схватка города и деревни. В 20-е годы Советская Россия, едва выйдя из катастрофы 1917 – 1920 гг., сползала к новой национальной «хиросиме». Приближался конец: либо после военного поражения, либо из-за внутренней, экономической катастрофы. Либо всё вместе.

Сталину удалось сделать практически невозможное. Он не только удержал цивилизацию, страну и народ на краю новой катастрофы, но и бросил её в прорыв, в будущее. Железный генсек смог материализовать новую реальность, новую советскую цивилизацию. Создать новое общество, ориентированное на развитие, знание, созидание и служение. Сталин смог дать народу и особенно молодым поколениям образ нового прекрасного мира – «прекрасное далёко». Идеал новой реальности, завтрашнего мира, в котором главным будут труд, творчество и созидание. Мира, в котором не будет эксплуатации человека человеком. Мира, где за счёт труда, творчества, раскрытия интеллектуальных, духовных способностей человека, за счёт совершенно иного отношения и настроения людей (которые не работают на чужого дядю), эффективной организации хозяйства будет достигнут неизмеримо более высокий уровень развития.

Возникнет новая цивилизация-мир будущего, где желания человека будут разумными, где духовность возьмёт вверх над материальным, ответственность перед обществом перевесит звериный эгоизм. При этом все понимают, чтобы наступило счастливое завтра, сегодня надо терпеть лишения, много трудиться. Если надо, то и быть готовым к жертвам.

Таким образом, русский коммунизм, сталинизм, в сущности, повторял лучшие идеалы христианской цивилизации. Пытался спасти людей от мира «золотого тельца», от материализации, «оскотинивания» людей. Сталин и его соратники строили новую светлую реальность, где будет господствовать этика труда, совести, добро и справедливость.

Общество будущего

Притягательная, красивая мечта, манящая и возможная реальность стали основой советского чуда. Люди поверили красному императору, и вера творит чудеса. Всем миром, всем народом и всей землёй построили великую державу, отстояли её в жесточайших боях с западным миром и вывели человечество в космос.

Сталин решил несколько великих, казавшихся нерешаемыми задач. Был построен соответствующий оборонный потенциал, хозяйство страны. В результате, когда коллективный Запад нанёс удар, Россия была готова, в отличие от Российской империи образца 1914 года. Грандиозная задача – одним рывком преодолеть вековую экономическую, технологическую отсталость в 10 лет и отразить внешнюю угрозу – было решена! Была ещё одна важнейшая задача. «Пятая колонна», которая погубила Российскую империю на пороге её победы (германский блок проигрывал войну). Сталин обезвредил её. Это тайна «великой чистки». Уничтожили большую часть троцкистов, интернационалистов, националистов (в Прибалтике и на Украине), военных заговорщиков. Красный император зачистил партию, которая стремительно перерождалась, пользовалась властью для личного обогащения. Это позволило избежать развала СССР в самом начале Великой Отечественной войны, на что рассчитывали в Германии, в США и Англии.

Сталин буквально на глазах, каждый год создавал будущее. Не «перестраивал», не «оптимизировал», не «модернизировал», а именно создавал. Строились тысячи заводов, фабрик, машинно-тракторных станций, лабораторий, в городах строили новые дома, новые коммуникации, транспорт. Строили железные дороги, нефтепроводы, средства коммуникации. Детские сады, школы, техникумы, институты, театры, библиотеки, дома культуры и творчества. Строили новую реальность, ту, которой не было после Гражданской войны, когда всё было разрушено. Широко известное выражение У. Черчилля, которое на самом деле принадлежит британскому историку И. Дойчеру:

«… он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организационной работы. Подобные достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось.»

Социальный творец

России повезло, что во главе оказался бывший семинарист, революционер, самоучка и, возможно, лучший управленец за всю нашу историю.

К примеру, он чётко определил, что коллективизации альтернативы в тогдашних условиях нет. Либо хозяйственный, а затем и государственный, цивилизационный крах, либо коллективизация, как полностью разумная, технологическая операция по выводу русской деревни на иной, современный уровень, при сохранении мира-общины, как фундамента русского народа. Добывались деньги и ресурсы для индустриализации, появлялись дешёвые трудовые ресурсы для подъёма промышленности. Налаживалось современное сельское хозяйство, способное дать сырьё для промышленности, устойчиво снабжать города и армию. Такое сельское хозяйство, которое давало возможность создать индустриальную основу нового мира. Планировалось, что в будущем новая советская индустрия обеспечит возрождение русской деревни. Вернёт крестьянству долги общества, возродит к новой жизни. К сожалению, сначала Великая война, а затем «хрущёвщина» не дали этого сделать. Ещё одним источником для рывка в будущее стали богатые ресурсы страны. Они шли не на обогащение узкой касты плутократов, капиталистов, и не вкладывались в западные экономики и банки, а для развития страны, вкладывались в будущее (образование, наука, технологии, индустрия и т. д.). Поэтому Сталин не только восстановил золотой запас русской державы, разграбленный разного рода революционерами, белыми и западниками, а превзошёл его.

Сталин максимально возможно использовал кризис капитализма, Запада, чтобы развивать Союз. Покупалась западная техника, технологии, проектные услуги. Запад был в кризисе. Поэтому Москва умело торговалась, сбивала цены. СССР многое взял на Западе. Пока капиталистический мир был в упадке, в России производство быстро росло. При помощи американских специалистов строили гиганты индустрии, вроде «ГАЗа» в Нижнем Новгороде, Магнитогорского металлургического комбината, тракторные заводы в Харькове и Сталинграде.

Сталин нашёл замену рыночной конкуренции: он ставил задания по регулярному снижению цен и издержек. Это вынуждало директоров завод и фабрик искать и внедрять новые технологии, снижать издержки, хозяйствовать рачительно.

Сталинская система показал, что Россия способна к удивительной мобилизации и концентрации сил. Максимальный эффект достигался при наименьшей затрате денег, материалов и времени. Так создавали современное машиностроение, металлургию, ТЭК, авиастроение и атомную отрасль.

Советская элита головой отвечала за порученное дело. Причём в высшей степени. Партийные работники, чиновники и директора заводов лично отвечали за порученное дело и вверенные ценности. Страна была избавлена от массового воровства, вывода огромных средств за рубеж. Поэтому средства шли не на наличные дворцы с золотыми унитазами, яхты и самолеты, а на заводы, школы, КБ, НИИ. Так создавалась настоящая мощь державы и страны. Индустриализация, коллективизация и научно-техническая революция шли одновременно с культурной революцией. Был создан культ юности, образования и науки, силы и чистоты. Всё лучшее отдавали детям (будущему нации). По всей стране создали сеть пионерских лагерей, домов культуры, творчества, музыкальных школ и т. д., чтобы дети могли выявить и развить свои физические, интеллектуальные и творческие способности, заниматься самообразованием, наукой, искусством, творчеством. Получить начальную военную подготовку, стать будущими парашютистами, лётчиками, снайперами, чтобы защищать Родину. Советская власть дала возможность десяткам миллионов людей реализовать свой физический, интеллектуальный и духовный потенциал.

Поэтому русские и выиграли самую страшную войну в своей истории, когда их хотели полностью уничтожить. Они дрались насмерть, и они знали, за что умирают. Советские люди верили в будущее своей страны.

Сталину удалось создать уникальную советскую (русскую) цивилизацию, которая добилась невиданного сплочения народа, яркой веры в будущую Победу и наш прекрасный светлый мир, что выразилось в ярости благородной и самоотверженном труде. Люди творили настоящие чудеса в труде и на войне. Победили. Создали сверхдержаву и основу общества будущего. Общества знания, служения и созидания. Что даёт надежду на светлое будущее и нынешним поколениям русских людей.

Самсонов Александр

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