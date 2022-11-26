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С днём морской пехоты России !

С днём морской пехоты России !27 ноября 1705 года в России появилась морская пехота. Правда в то время представители этого рода войск назывались морскими солдатами. Но именно в этот день теперь отмечает свой праздник один из самых элитных родов Вооруженных сил - морская пехота.

Создание морской пехоты России связано с борьбой государства за выход к морю и защитой границ. Это было в 1700-1721 годах во время Северной войны. Соответствующее указание от Петра I получил адмирал В.А. Головин. В ноябре 1705 года адмирал написал письмо вице-адмиралу К.И. Крюйсу о формировании первого полка морских солдат. 27 ноября принято считать датой рождения морской пехоты, так как в этот день был опуликован указ о создании Морского полка. Главное, чем занимались морские солдаты - корабельная служба и абордажный бой.

И уже в следующем году морские солдаты приняли первое сражение. Это было в Выборгском заливе. Команда капитана Бахтиярова в абордажном бою захватила шведский бот "Эсперн".

С тех пор морские солдаты принимали участие во всех крупных военных компаниях, высаживались на острова и материки, захватывали крепости, шли на абордаж для захвата судов.

Одна из ярких страниц в истории морской пехоты - участие в Средиземноморском походе командующего Черноморским флотом адмирала Федора Ушакова в 1798-1800 годах.

Благодаря бесстрашию морских солдат, были освобождены от французов Ионические острова, центральная и южная часть Италии, заняты Неаполь и Рим, взята штурмом с моря крепость Корфу, которая считалась неприступной.

Бесстрашием и отвагой отличалась морская пехота и в годы Первой мировой войны, Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны численность морских пехотинцев, принимавших участие в сражениях, составляла 100 тысяч человек. Морская пехота проявила себя в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Мурманска, Новороссийска, Керчи.

В 1956 году части морской пехоты расформировали. И, как потом признали, это было ошибочное решение. Возрождать морскую пехоту начали в начале 60-х годов. В 1963 году был сформирован Гвардейский полк морской пехоты на Балтийском флоте, потом на Тихоокеанском, в 1966-м - на Северном, а в 1967 году - на Черноморском флоте.

Морская пехота - это особый унифицированный род войск не только Военно-морского флота, но и Вооруженных сил России. Главное ее предназначение - морской десант. "Черные береты" защищают военно-морские базы как с суши, так и с моря. Они умеют вести бой и в городе, и в районе причалов и портовых сооружений.

За время существования морской пехоты 113 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы и 22 - Героями России.

Сегодня все подразделения морской пехоты перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А, сообщили в Минобороны РФ. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены современные образцы вооружения и военной техники, а именно - свыше сотни БТР-82А и более 100 единиц военной и специальной техники.С днём морской пехоты России !Василий Зайцев.С днём морской пехоты России !САУ "Вена"С днём морской пехоты России !Морские пехотинцы ведут стрельбу из противотанковых гранатометов СПГ-9.С днём морской пехоты России !Морской пехотинец в вертолете на совместных учениях разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.С днём морской пехоты России !Морские пехотинцы у вертолета на совместных учениях разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.С днём морской пехоты России !Боевая машина пехоты БМП-3.С днём морской пехоты России !Парадный расчет морской пехоты вооруженных сил РФ проходит по Красной площади Москвы во время военного парада, посвященного 66-летию Победы в Великой Отечественной войне.С днём морской пехоты России !Боевая машина пехоты БМП-3.С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !Боевая машина пехоты БМП-3.С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !Морские пехотинцы Балтийского флота в рамках учебно-практических курсов для журналистов "Бастион" в Калининградской области осуществили "захват в заложники" проходящих обучение представителей СМИС днём морской пехоты России !Высадка морского десанта в рамках театрализованного представления, посвященного Дню Военно-морского флота на акватории Амурского залива и водной станции Тихоокеанского флота во Владивостоке.С днём морской пехоты России !Десантный корабль на воздушной подушке "Зубр".С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !Показательные выступления морских пехотинцев Балтфлота на празднике в Балтийске в честь Дня морской пехоты России.С днём морской пехоты России !Морская пехота Черноморского флота (ЧФ) России. Празднование Дня Военно-морского флота России.С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !Морские пехотинцы играют в "чехарду" во время отдыха.С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !Десантный корабль на воздушной подушке "Зубр".С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !С днём морской пехоты России !Десантный корабль на воздушной подушке "Зубр".

https://rg.ru/2019/11/27/morskie-soldaty-pochemu-den-morskoj-pehoty-otmechaiut-27-noiabria.html

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