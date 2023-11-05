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Мы из Советского Союза

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Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1

«Люблю тебя, Петра творенье!..» (с)Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Продолжаем наши вертуальные прогулки по Питеру. Дом А.Ф. БубыряПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.11906—1907 ггПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Архитекторы: А. Бубырь, Н. ВасильевПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Дом А.Ф. Бубыря — это великолепный памятник «северного» модерна.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Он привлекает внимание своей необычной формой и роскошным фасадом. На фасаде здания можно увидеть элементы скульптуры и различные оконные проемы, которые придают ему особый шарм и изысканность.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Он состоит из двух шестиэтажных корпусов и трехэтажного флигеля, имеет П-образную форму и небольшой внутренний двор. Квартиры в доме формируются в основном вдоль узких коридоров.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Усадьба, на которой потом был возведён дом, сначала принадлежала детям Марии Угрюмовой, а лишь в 1905 году  её приобрёл архитектор А. Ф. Бубырь.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Дома Бубыря стал первым сооружением в Петербурге, дополненным собственным гаражом.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1В 1960-х годах в доме открылось кафе "Эльф", которое позднее посещали художники, поэты, рок музыканты: Олег Гаркуша, Виктор Цой и др.

Цветущий дворик, в который может попасть любой желающийПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Дворик расположен на набережной Мойки, 26

Коттедж №13 или Дом с привидениями — очень загадочная постройка в Ломоносове.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Причина строительства дома с драконами до конца не известна. Кто-то говорит, что это частная постройка, а некоторые утверждают, дом должен был стать частью творческого центра.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Черепичная крыша, фасад замка, остановившиеся часы, и скульптура, изображающая охраняющих меч драконов, создают атмосферу таинственности.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Сейчас замок с драконами является одним из 5 коттеджей, сдающихся в посуточную аренду на территории базы отдыха.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Если коттедж не арендован, пройти на территорию и пофотографироваться можно свободно
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Ломоносов, Краснопрудская, 2

Граффити, посвященные Сергею ДовлатовуПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Во дворе пространства «Вавилов Лофт» на Васильевском острове в июле около 15 художников представили стену, посвящённую писателю Сергею Довлатову. Все эти работы расположены: Кадетская линия В.О., 5 к.2.

Красивейшая православная (!) церковь святых Петра и Павла в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1
Вообще изначально появился склеп, поставленный графиней Шуваловой для своего второго мужа Адольфа Полье в 1830 году (считается, что прям история сказочной любви), потом обратилась в высшие инстанции для благословения поставить церковь. Ей разрешили, но так, чтобы склеп был за оградой, так как муж был неправославным. Стиль: неоготический. Архитектор: А.П. Брюллов (брат художника Карла Брюллова).Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Внутри церковь ну очень уютная, так как была по факту семейной церковью рода Шуваловых.
Сейчас склеп пуст, прах перевезён в Германию, где умерла графиня.

В Петербурге открылся памятник подвигу врачей.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Мемориал появился на территории городской многопрофильной больницы № 2 в Учебном переулке.
Памятник посвящён подвигу всех ленинградских и петербургских врачей, медсестёр и младшего медперсонала, которые работали во время блокады и спасали людей во время пандемии.

Библиотека Бестужевских курсовПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские)  были открыты осенью 1878 г, и с того же момента начала работать библиотека.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Первым библиотекарем была Екатерина Балобанова. Она завела в библиотеке поформатно-крепостную расстановку, то есть книги расставляются не по алфавиту, или отраслям знаний, или языкам, на которых написаны, а исключительно по размеру.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Уникальность библиотеки в том, что собрание сохранилось на своем историческом месте, на 70-80% в дореволюционной полноте и в исторической расстановке.

Перестройка Горсткого моста в 1949 году Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Название мост получил от торговых помещений, которые ранее находились рядом и принадлежали отставному поручику и купцу С.П. Горсткину. Однако среди народа существует легенда о том, что настоящее название моста связано с торговлей сухими товарами на Сенном рынке, где продавцы измеряли товар горстями.
В 1910 году мост был трёхпролётным и предназначался для пешеходов.
Потом, в 1928 его перестроили, чтобы проложить теплофикационные трубы, в 1949 году Горсткин мост капитально перестроили.

Необыкновенная парадная лестница дворца ЕлисеевыхПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Необыкновенная парадная лестница дворца Елисеевых 

Скульптуры Исаакиевского собора.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Фотограф: Евгений Чабанный

Следком заинтересовался липовым садом у Исаакиевского собора Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1У Следственного комитета возникли вопросики к рекордной цене и самому процессу закупки деревьев, кустарников, кадок и т.д. — контракт на поставку всего этого великолепия Смольный заключил с одним-единственным поставщиком, причём в срочном порядке.
Напомним, что липовый сад обошёлся городскому бюджету в 162 млн рублей — за 169 деревьев, 2616 кустарников, 4356 цветов, — а через две недели после помпезного открытия сад начал потихоньку увядатьПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1по недосмотру Комблага.
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Летний ПетербургПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Летний ПетербургПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Прогулка по набережной Фонтанки

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1В Гатчинском парке поселились две милые парочки лебедей.
В музее-заповеднике поселились белоснежные лебеди. Две юные пары грациозных птиц приехали из подмосковного питомника. 
Лебедей выпустили в Белое озеро. Теперь у пернатых роскошная просторная жизнь.
Впереди у парочки неделя карантина. 

Малоизвестные факты про канал ГрибоедоваПрогулки по Санкт-Петербургу, ч.1В 1764-1789 годах, когда канал был обустроен, его назвали в честь императрицы Екатерины II — Екатерининским. В 1923 году канал переименовали, назвав в честь русского драматурга А. Грибоедова — каналом Писателя Грибоедова, и лишь в 1931 он получил привычное для нас название.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Многие герои романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» жили в домах именно на набережной канала Грибоедова.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Набережная этого канала проходит через весь исторический центр города!Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Во второй половине XIX века канал Грибоедова планировали засыпать, сделав из него конку.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Река, на месте которой сейчас находится канал Грибоедова, раньше называлась Кривушей, ведь она имела очень извилистое и узкое русло.

Граффити: Ребята, давайте жить дружно!Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1 Огромное граффити с героями мультфильма про кота Леопольда находится на стене жилого дома на Курляндской улице.

Как создавался "Медный всадник"Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Для создания памятника Петру I Екатерина II обратилась к художнику Этьену Морису Фальконе.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Для постамента был найден монолит из Конной Лахты, который доставляли 11 месяцев. Ее доставка к месту установки памятника потребовала строительства специальной баржи и двух лет труда рабочих. Передвижение глыбы по суше осуществлялось на медных шарах по специальным деревянным желобам. В память и о гигантском труде по передвижению глыбы и об изобретательности русских рабочих была выбита специальная медаль с надписью «Дерзновению подобно».
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Голову изготовила подмастерье Фальконе,  Мари-Анн Колло, всего за одну ночь, использовав прижизненную гипсовую маску. «Сердечки» в глазах Петра являются признанием в любви ученицы к учителю.Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Есть миф, что коня лепили с чучела Лизетты – любимой лошади Петра. На самом деле, Фальконе лепил коня с коней графа Орлова.
С первого раза отливка не получилась: лопнула труба, по которой бронза поступала в форму. На подготовку к повторной заливке ушло еще три года.
Торжественное открытие памятника Петру I состоялось (7) 18 августа 1782 года. Скульптура была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра шёл дождь, но он не помешал собраться на Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись. На площадь вступила гвардия. Военным парадом управлял князь Голицын.
В четвёртом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда упала, под барабанную дробь полки двинулись по невской набережной.
Событие приурочили к 100-летию восшествия на престол Петра и 20-летию правления Екатерины. 

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Бывший сарай для императорских поездов Варшавской железной дороги (1897-1898 гг.) в окружении нового ЖК, Санкт-Петербург.

Яркие необычные дворики Петербурга 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Живая стена, ул. Мира 7 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Дворик искусств, ул. Жуковского, 6 ⠀ 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Двор Толстовского дома, ул. Рубинштейна, 15-17 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1"Итальянский двор", ул. Итальянская, 29 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Мозаичный дворик, ул. Чайковского 2/7 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Баварский двор, ул. Фурштатской, 50 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Сад Сен Жермен, Литейный пр. 46 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Гвардейский дворик, Дойников переулок, 4-6 
Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1Зеркальный двор, ул. Почтамтская 3-5

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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