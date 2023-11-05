Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.1

«Люблю тебя, Петра творенье!..» (с) Продолжаем наши вертуальные прогулки по Питеру. Дом А.Ф. Бубыря 1906—1907 гг Архитекторы: А. Бубырь, Н. Васильев Дом А.Ф. Бубыря — это великолепный памятник «северного» модерна. Он привлекает внимание своей необычной формой и роскошным фасадом. На фасаде здания можно увидеть элементы скульптуры и различные оконные проемы, которые придают ему особый шарм и изысканность. Он состоит из двух шестиэтажных корпусов и трехэтажного флигеля, имеет П-образную форму и небольшой внутренний двор. Квартиры в доме формируются в основном вдоль узких коридоров. Усадьба, на которой потом был возведён дом, сначала принадлежала детям Марии Угрюмовой, а лишь в 1905 году её приобрёл архитектор А. Ф. Бубырь. Дома Бубыря стал первым сооружением в Петербурге, дополненным собственным гаражом. В 1960-х годах в доме открылось кафе "Эльф", которое позднее посещали художники, поэты, рок музыканты: Олег Гаркуша, Виктор Цой и др.

Цветущий дворик, в который может попасть любой желающий Дворик расположен на набережной Мойки, 26

Коттедж №13 или Дом с привидениями — очень загадочная постройка в Ломоносове. Причина строительства дома с драконами до конца не известна. Кто-то говорит, что это частная постройка, а некоторые утверждают, дом должен был стать частью творческого центра. Черепичная крыша, фасад замка, остановившиеся часы, и скульптура, изображающая охраняющих меч драконов, создают атмосферу таинственности. Сейчас замок с драконами является одним из 5 коттеджей, сдающихся в посуточную аренду на территории базы отдыха. Если коттедж не арендован, пройти на территорию и пофотографироваться можно свободно

Ломоносов, Краснопрудская, 2

Граффити, посвященные Сергею Довлатову Во дворе пространства «Вавилов Лофт» на Васильевском острове в июле около 15 художников представили стену, посвящённую писателю Сергею Довлатову. Все эти работы расположены: Кадетская линия В.О., 5 к.2.

Красивейшая православная (!) церковь святых Петра и Павла в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге.

Вообще изначально появился склеп, поставленный графиней Шуваловой для своего второго мужа Адольфа Полье в 1830 году (считается, что прям история сказочной любви), потом обратилась в высшие инстанции для благословения поставить церковь. Ей разрешили, но так, чтобы склеп был за оградой, так как муж был неправославным. Стиль: неоготический. Архитектор: А.П. Брюллов (брат художника Карла Брюллова). Внутри церковь ну очень уютная, так как была по факту семейной церковью рода Шуваловых.

Сейчас склеп пуст, прах перевезён в Германию, где умерла графиня.

В Петербурге открылся памятник подвигу врачей. Мемориал появился на территории городской многопрофильной больницы № 2 в Учебном переулке.

Памятник посвящён подвигу всех ленинградских и петербургских врачей, медсестёр и младшего медперсонала, которые работали во время блокады и спасали людей во время пандемии.

Библиотека Бестужевских курсов Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) были открыты осенью 1878 г, и с того же момента начала работать библиотека. Первым библиотекарем была Екатерина Балобанова. Она завела в библиотеке поформатно-крепостную расстановку, то есть книги расставляются не по алфавиту, или отраслям знаний, или языкам, на которых написаны, а исключительно по размеру. Уникальность библиотеки в том, что собрание сохранилось на своем историческом месте, на 70-80% в дореволюционной полноте и в исторической расстановке.

Перестройка Горсткого моста в 1949 году Название мост получил от торговых помещений, которые ранее находились рядом и принадлежали отставному поручику и купцу С.П. Горсткину. Однако среди народа существует легенда о том, что настоящее название моста связано с торговлей сухими товарами на Сенном рынке, где продавцы измеряли товар горстями.

В 1910 году мост был трёхпролётным и предназначался для пешеходов.

Потом, в 1928 его перестроили, чтобы проложить теплофикационные трубы, в 1949 году Горсткин мост капитально перестроили.

Необыкновенная парадная лестница дворца Елисеевых Необыкновенная парадная лестница дворца Елисеевых

Скульптуры Исаакиевского собора. Фотограф: Евгений Чабанный

Следком заинтересовался липовым садом у Исаакиевского собора У Следственного комитета возникли вопросики к рекордной цене и самому процессу закупки деревьев, кустарников, кадок и т.д. — контракт на поставку всего этого великолепия Смольный заключил с одним-единственным поставщиком, причём в срочном порядке.

Напомним, что липовый сад обошёлся городскому бюджету в 162 млн рублей — за 169 деревьев, 2616 кустарников, 4356 цветов, — а через две недели после помпезного открытия сад начал потихоньку увядать по недосмотру Комблага.

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Летний Петербург Летний Петербург Прогулка по набережной Фонтанки

В Гатчинском парке поселились две милые парочки лебедей.

В музее-заповеднике поселились белоснежные лебеди. Две юные пары грациозных птиц приехали из подмосковного питомника.

Лебедей выпустили в Белое озеро. Теперь у пернатых роскошная просторная жизнь.

Впереди у парочки неделя карантина.

Малоизвестные факты про канал Грибоедова В 1764-1789 годах, когда канал был обустроен, его назвали в честь императрицы Екатерины II — Екатерининским. В 1923 году канал переименовали, назвав в честь русского драматурга А. Грибоедова — каналом Писателя Грибоедова, и лишь в 1931 он получил привычное для нас название. Многие герои романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» жили в домах именно на набережной канала Грибоедова. Набережная этого канала проходит через весь исторический центр города! Во второй половине XIX века канал Грибоедова планировали засыпать, сделав из него конку. Река, на месте которой сейчас находится канал Грибоедова, раньше называлась Кривушей, ведь она имела очень извилистое и узкое русло.

Граффити: Ребята, давайте жить дружно! Огромное граффити с героями мультфильма про кота Леопольда находится на стене жилого дома на Курляндской улице.

Как создавался "Медный всадник" Для создания памятника Петру I Екатерина II обратилась к художнику Этьену Морису Фальконе. Для постамента был найден монолит из Конной Лахты, который доставляли 11 месяцев. Ее доставка к месту установки памятника потребовала строительства специальной баржи и двух лет труда рабочих. Передвижение глыбы по суше осуществлялось на медных шарах по специальным деревянным желобам. В память и о гигантском труде по передвижению глыбы и об изобретательности русских рабочих была выбита специальная медаль с надписью «Дерзновению подобно».

Голову изготовила подмастерье Фальконе, Мари-Анн Колло, всего за одну ночь, использовав прижизненную гипсовую маску. «Сердечки» в глазах Петра являются признанием в любви ученицы к учителю. Есть миф, что коня лепили с чучела Лизетты – любимой лошади Петра. На самом деле, Фальконе лепил коня с коней графа Орлова.

С первого раза отливка не получилась: лопнула труба, по которой бронза поступала в форму. На подготовку к повторной заливке ушло еще три года.

Торжественное открытие памятника Петру I состоялось (7) 18 августа 1782 года. Скульптура была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра шёл дождь, но он не помешал собраться на Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись. На площадь вступила гвардия. Военным парадом управлял князь Голицын.

В четвёртом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда упала, под барабанную дробь полки двинулись по невской набережной.

Событие приурочили к 100-летию восшествия на престол Петра и 20-летию правления Екатерины.

Бывший сарай для императорских поездов Варшавской железной дороги (1897-1898 гг.) в окружении нового ЖК, Санкт-Петербург.

Яркие необычные дворики Петербурга

Живая стена, ул. Мира 7

Дворик искусств, ул. Жуковского, 6 ⠀

Двор Толстовского дома, ул. Рубинштейна, 15-17

"Итальянский двор", ул. Итальянская, 29

Мозаичный дворик, ул. Чайковского 2/7

Баварский двор, ул. Фурштатской, 50

Сад Сен Жермен, Литейный пр. 46

Гвардейский дворик, Дойников переулок, 4-6

Зеркальный двор, ул. Почтамтская 3-5