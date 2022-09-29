Спасибо СВО – Хабаровский край перешёл на расчёты за газ в рублях досрочно

Пред­ставь­те уро­вень и раз­мах эко­но­ми­че­ско­го ма­зо­хиз­ма: с 2005 года рос­сий­ский ре­ги­он по­ку­пал рос­сий­ский газ у аме­ри­кан­ской ком­па­нии Exxon Mobil за дол­ла­ры США. Ха­ба­ров­ский край до­сроч­но из­ба­вил­ся от ка­баль­но­го до­го­во­ра с аме­ри­кан­ской ком­па­ни­ей Exxon Mobil, со­глас­но ко­то­ро­му субъ­ект Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции с 2005 года по­ку­пал рос­сий­ский газ за дол­ла­ры США. Осво­бо­дить бюд­жет от дол­ла­ро­вой за­ви­си­мо­сти по­мог­ла спе­ци­аль­ная во­ен­ная опе­ра­ция и санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. По­дроб­но­сти в ма­те­ри­а­ле Vostok.Today.

Ка­баль­ный до­го­вор

В 2005 году Ха­ба­ров­ский край в лице то­гдаш­не­го гу­бер­на­то­ра Вик­то­ра Иша­е­ва и аме­ри­кан­ская ком­па­ния Exxon Mobil, участ­ни­ка про­ек­та «Сахалин-​1». Кон­тракт был меж­ду­на­род­ным, сто­и­мость газа, со­глас­но до­ку­мен­ту, не под­ле­жа­ла рос­сий­ско­му го­су­дар­ствен­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию, рас­чё­ты были преду­смот­ре­ны толь­ко в дол­ла­рах США.

Кон­тракт был за­клю­чён на 20 лет. Рас­торг­нуть его было прак­ти­че­ски невоз­мож­но – у Exxon Mobil очень хо­ро­шие юри­сты. В слу­чае рас­тор­же­ния по ини­ци­а­ти­ве Ха­ба­ров­ско­го края, при­шлось бы за­пла­тить бас­но­слов­ную неустой­ку.

В 2005 году вла­сти Ха­ба­ров­ско­го края утвер­жда­ли, что это очень вы­год­но. Вы­год­но, и прав­да, было – но не долго.

Потом слу­чил­ся кри­зис, обвал рубля, цена для рос­сий­ско­го ре­ги­о­на за рос­сий­ский же газ вы­рос­ла в разы. Ре­ги­о­наль­ные вла­сти бро­си­лись в Гос­ду­му и Пра­ви­тель­ство, луч­шие юри­сты стра­ны изу­чи­ли кон­тракт вдоль и по­пе­рёк, но вер­дикт их был неуте­ши­те­лен: из­ба­вить­ся от «аме­ри­кан­ско­го раб­ства» ре­ги­он смо­жет толь­ко по ис­те­че­нии кон­трак­та – в 2025 году.

В 2015 году цена за рос­сий­ский газ для Ха­ба­ров­ско­го края вы­рос­ла с 7,5 млрд руб­лей до 11 млрд руб­лей. Через год ре­ги­он за­пла­тил аме­ри­кан­цам ещё два «лиш­них» мил­ли­ар­да, в 2017 – ещё мил­ли­ард…

Ре­ги­он не мог на­ра­щи­вать при­об­ре­те­ние газа для нужд раз­ви­ва­ю­щих­ся пред­при­я­тий, раб­ский кон­тракт, фак­ти­че­ски, тор­мо­зил эко­но­ми­ку.

При­быв­ший в 2020 году в Ха­ба­ров­ский край врио гу­бер­на­то­ра Ми­ха­ил Дег­тярев, изу­чив ис­то­рию га­зо­снаб­же­ния ре­ги­о­на с аме­ри­кан­ским уча­сти­ем, ска­зал, что для него это стало на­сто­я­щим шоком. Дег­тярев неод­но­крат­но об­ра­щал­ся в Пра­ви­тель­ство Рос­сии с прось­бой при­нять меры для из­бав­ле­ния края от «дол­ла­ро­во­го ярма».

Спа­си­бо СВО

Сразу после на­ча­ла спе­ци­аль­ной во­ен­ной опе­ра­ции Во­ору­жён­ных Сил Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции на Дон­бас­се, в марте тку­ще­го года, Exxon Mobil (опе­ра­тор про­ек­та Сахалин-​1) опять резко взвин­ти­ла цену на газ для Ха­ба­ров­ско­го края. Из-за роста курса дол­ла­ра к рублю ком­мер­че­ские по­тре­би­те­ли ре­ги­о­на по­лу­чи­ли уве­дом­ле­ние о по­вы­ше­нии цены на 30%. Бюд­же­ту края «кро­ко­ди­лий ап­пе­тит» Exxon Mobil на этот раз мог обой­тись в 2,2 млрд по­те­рян­ных руб­лей.

Но 30 июня те­ку­ще­го года Пре­зи­дент Рос­сии под­пи­сал Указ о спе­ци­аль­ных мерах под­держ­ки топливно-​энергетического ком­плек­са в связи с недру­же­ствен­ны­ми дей­стви­я­ми ино­стран­ных го­су­дарств.

sakhalin.gov.ru: иностранцев потеснили из нефтегазовых проектов Сахалина

Аме­ри­кан­ско­го опе­ра­то­ра про­ек­та «Сахалин-​2» сме­нил рос­сий­ский.

Что же до «Сахалин-​1», то там для аме­ри­кан­цев тоже всё весь­ма про­бле­ма­тич­но.

В марте Exxon Mobil за­яви­ла о на­ме­ре­нии выйти из про­ек­та, в ап­ре­ле объ­яви­ла о вве­де­нии форс-​мажора.

Бук­валь­но в конце про­шлой неде­ли кон­сор­ци­ум про­ек­та «Сахалин-​1» из­ме­нил для Ха­ба­ров­ско­го края ва­лю­ту пла­те­жей с дол­ла­ров на рубли. Об этом со­об­щил Ко­ми­тет по раз­ви­тию ТЭК ре­ги­о­наль­но­го Пра­ви­тель­ства.

В бу­ду­щем ре­ги­о­ну будет ещё проще. Пра­ви­тель­ство Ха­ба­ров­ско­го края об­ра­ти­лось в Пра­ви­тель­ство Рос­сии с прось­бой о смене по­став­щи­ка го­лу­бо­го топ­ли­ва. Если с 2026 года по­лу­чит­ся уйти к рос­сий­ско­му «Га­з­про­му», то край ждет прин­ци­пи­аль­но иная схема по­ста­вок газа – по ре­гу­ли­ру­е­мым та­ри­фам, не при­вя­зан­ная к бир­же­вой цене на нефть.

На­пом­ним: в Ха­ба­ров­ском крае стро­ят­ся новые га­зо­про­вод­ные мощ­но­сти, го­то­вит­ся к кон­сер­ва­ции ста­рый га­зо­про­вод «Оха (Са­ха­лин) – «Ком­со­мольск (Ха­ба­ров­ский край)».

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По­стро­ен­ную в 1987 году ветку со­вет­ско­го га­зо­про­во­да пол­но­стью пе­ре­кро­ют в 2025 году. Стро­ит­ся новый га­зо­про­вод «Са­ха­лин – Ха­ба­ровск – Вла­ди­во­сток». На­чать под­клю­че­ние по­тре­би­те­лей к нему пла­ни­ру­ют уже в 2023 году.

https://vostok.today/42892-habarovskij-kraj-pereshel-na-rasc...