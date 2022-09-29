Спасибо СВО – Хабаровский край перешёл на расчёты за газ в рублях досрочно

Представьте уровень и размах экономического мазохизма: с 2005 года российский регион покупал российский газ у американской компании Exxon Mobil за доллары США.Хабаровский край досрочно избавился от кабального договора с американской компанией Exxon Mobil, согласно которому субъект Российской Федерации с 2005 года покупал российский газ за доллары США. Освободить бюджет от долларовой зависимости помогла специальная военная операция и санкции в отношении Российской Федерации. Подробности в материале Vostok.Today.
Кабальный договор
В 2005 году Хабаровский край в лице тогдашнего губернатора Виктора Ишаева и американская компания Exxon Mobil, участника проекта «Сахалин-1». Контракт был международным, стоимость газа, согласно документу, не подлежала российскому государственному регулированию, расчёты были предусмотрены только в долларах США.
Контракт был заключён на 20 лет. Расторгнуть его было практически невозможно – у Exxon Mobil очень хорошие юристы. В случае расторжения по инициативе Хабаровского края, пришлось бы заплатить баснословную неустойку.
В 2005 году власти Хабаровского края утверждали, что это очень выгодно. Выгодно, и правда, было – но не долго.
Потом случился кризис, обвал рубля, цена для российского региона за российский же газ выросла в разы. Региональные власти бросились в Госдуму и Правительство, лучшие юристы страны изучили контракт вдоль и поперёк, но вердикт их был неутешителен: избавиться от «американского рабства» регион сможет только по истечении контракта – в 2025 году.
В 2015 году цена за российский газ для Хабаровского края выросла с 7,5 млрд рублей до 11 млрд рублей. Через год регион заплатил американцам ещё два «лишних» миллиарда, в 2017 – ещё миллиард…
Регион не мог наращивать приобретение газа для нужд развивающихся предприятий, рабский контракт, фактически, тормозил экономику.
Прибывший в 2020 году в Хабаровский край врио губернатора Михаил Дегтярев, изучив историю газоснабжения региона с американским участием, сказал, что для него это стало настоящим шоком. Дегтярев неоднократно обращался в Правительство России с просьбой принять меры для избавления края от «долларового ярма».
Спасибо СВО
Сразу после начала специальной военной операции Вооружённых Сил Российской Федерации на Донбассе, в марте ткущего года, Exxon Mobil (оператор проекта Сахалин-1) опять резко взвинтила цену на газ для Хабаровского края. Из-за роста курса доллара к рублю коммерческие потребители региона получили уведомление о повышении цены на 30%. Бюджету края «крокодилий аппетит» Exxon Mobil на этот раз мог обойтись в 2,2 млрд потерянных рублей.
Но 30 июня текущего года Президент России подписал Указ о специальных мерах поддержки топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств.
sakhalin.gov.ru: иностранцев потеснили из нефтегазовых проектов Сахалина
Американского оператора проекта «Сахалин-2» сменил российский.
Что же до «Сахалин-1», то там для американцев тоже всё весьма проблематично.
В марте Exxon Mobil заявила о намерении выйти из проекта, в апреле объявила о введении форс-мажора.
Буквально в конце прошлой недели консорциум проекта «Сахалин-1» изменил для Хабаровского края валюту платежей с долларов на рубли. Об этом сообщил Комитет по развитию ТЭК регионального Правительства.
В будущем региону будет ещё проще. Правительство Хабаровского края обратилось в Правительство России с просьбой о смене поставщика голубого топлива. Если с 2026 года получится уйти к российскому «Газпрому», то край ждет принципиально иная схема поставок газа – по регулируемым тарифам, не привязанная к биржевой цене на нефть.
Напомним: в Хабаровском крае строятся новые газопроводные мощности, готовится к консервации старый газопровод «Оха (Сахалин) – «Комсомольск (Хабаровский край)».
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Построенную в 1987 году ветку советского газопровода полностью перекроют в 2025 году. Строится новый газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Начать подключение потребителей к нему планируют уже в 2023 году.
https://vostok.today/42892-habarovskij-kraj-pereshel-na-rasc...
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