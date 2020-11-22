Слово «Стоп» на русском хорошо понимают армяне и азербайджанцы

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе — факт уже свершившийся. Ещё не было подписано трехстороннее соглашение (Путин-Алиев-Пашинян) о прекращении огня с 10 ноября, но уже за несколько дней в Ереван десятки российских военно-транспортных самолётов доставили некие «неопознанные» грузы. Их предназначение быстро выяснилось — Россия, выждав в состоянии нейтралитета время для определения позиций враждующих сторон (по сути, дав возможность Азербайджану вернуть часть своих «оккупированных» территорий), всё-таки вмешалась в конфликт — пришла на Южный Кавказ.

Это политическая подоплёка, в определённой степени вопрос геополитики, возможность влияния на ситуацию в регионе, который, как предсказывали, для России был уже безнадёжно потерян. Ввод российского миротворческого контингента в Карабах всё расставил по своим местам — Южный Кавказ для Москвы по-прежнему представляется в зоне основных приоритетов. Не пришли бы русские, над Степанакертом развевался бы уже турецкий флаг.

Что, собственно, представляет собой российский миротворческий контингент в Карабахе? Из озвученного, это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основной состав — военнослужащие 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислокация в городе Самара), одно из предназначений которой являются именно миротворческие миссии. Это костяк миротворческих сил (МС) в Карабахе. При этом, у них есть и подкрепление, которое не особо-то и афишируется. Например, говорилось о том, что в число миротворцев вошли также подразделения 31-й воздушно-десантной бригады (тоже миротворческой и также из Самары, известной по-прежнему названию города, как ульяновская бригада ВДВ).

Численность десантников не озвучивается, равно как и увеличившееся количество российских пограничников, которые создали на границах Карабаха, Лачинском и Нахичеваньском «коридорах» пять дополнительных постов, предположительно численностью в сто человек на каждом. В состав российских миротворцев в Карабахе можно включить также представителей центра мониторинга ситуации (отдельный будет создан на территории Азербайджана), а также пять гуманитарных центров, основными представителями которых будут представители МЧС России.

Общая численность представителей российских военных структур в Карабахе оценивается порядка в три тысячи человек. Примерно такое же количество российских военнослужащих находится сейчас и в Сирии. Минобороны РФ точных цифр не выдаёт, здесь можно сослаться на мнение Майка Карпентера, экс-помощника замминистра обороны США, который в своём докладе для Dini Patriciu Eurasia Center (Евразийский центр Атлантического совета) отмечал, что в Сирии находится порядка 2900 кадровых российских военных. Подобное сравнение с Карабахом уместно лишь по численности, а не по характеру выполняемых задач.

Здесь основное отличие именно в нынешней миссии российских миротворцев — они пришли в Карабах именно для разграничения сторон, а не для того, чтобы выступить на чьей-либо стороне. И слово «Стоп!», произносимое на русском языке будет совершенно понятно как для армян, так и для азербайджанцев. И эту команду уже приходится произносить с максимальной твёрдостью. Сообщается об эпизодах конфликтных ситуаций, когда, например, российским военнослужащим пришлось «выдворять» с позиций в Агдамском районе представителей карабахской армии. Те уселись в окопах и не желали слышать приказ об оставлении позиций. Их пришлось в буквальном смысле слова уговаривать оставить занимаемые рубежи. Без применения силы, практически также, как действовали «вежливые люди» в 2014 году в Крыму — без выстрелов и насилия. Аргументы, что в Крыму, что сейчас в Карабахе, это убедительные слова, подкрепленные соответствующими решениями (в Крыму это был референдум, в Карабахе пока это трёхстороннее соглашение), ну и плюс достаточное весомая демонстрация силы. Это действует.

Сила действительно внушительная. Две тысячи миротворцев из состава 15-й мотострелковой бригады только на первый взгляд может показаться незначительной. Всего-то три батальона, плюс вспомогательные части, среди которых, помимо непосредственно мотострелков, ещё и разведчики, сапёры, радисты, а ещё рота снайперов. Бронезащита тоже достаточно мощная — 90 БТРов, большей частью это БТР-82А, представляют собой серьезный бронированный кулак. Тяжелую технику «гусары» (4 ноября 2019 года бригаде присвоено звание «Александриинская» и вручена копия знамени Александровского 5-го гусарского полка) брать с собой не стали, впрочем, её не так сложно перебросить либо из своего резерва, либо получить подкрепление в российской военной базы в Гюмри (по трассе 374 километра). А вот роту БПЛА миротворцы из Самары прихватили свою.

Оснащенность российских миротворцев в Карабахе вобрала в себя всё самое лучшее, что есть в «боевом комплекте» Вооруженных сил РФ. Из того, что перечислил первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, можно отметить, что миротворцев «упаковали» в комплект боевого снаряжения 6Б52 «Ратник», в состав которого, помимо прочего, входит бронежилет 5А класса защиты, который выдерживает автоматную пулю с расстояния 10 метров. Также у них имеется система управления «Стрелец», которая обеспечивает связь (вплоть до Верховного главнокомандующего — в случае необходимости, наблюдая за ситуацией, Путин может сказать солдату: «Сынок, пригнись! Ты в прицеле»), а также обрабатывает целеуказания, определяет координаты и многое другое. Такими системами оснащены бойцы сил специальных операций и армейский спецназ.

Помимо упомянутых БТР-82А, миротворцы будут использовать бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Серьезной силой представляются и современные боевые машины десанта БМД-4М с боевым модулем «Бахча-У», в составе которого 100-мм орудие, способное вести стрельбу управляемыми ракетами, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемёт. Эта БМД оснащена автоматической системой управления огнём, прицелом с визирным, тепловизирным и дальномерным каналами наведения, позволяющая вести прицельный огонь в любое время суток и погодных условий.

Помимо того, что 15-я миротворческая бригада располагает своими средствами радиоэлектронной борьбы, а также БПЛА, им в подкрепление направлена и более мощная техника. «СП» уже сообщала, что в Карабах переброшены современные системы РЭБ «Леер-3», не исключено, что контингент МС усилят и другими эффективными радиоэлектронными средствами и разведывательными беспилотниками.

Впрочем, все эти военные «навороты» являются в данной ситуации не средством агрессии и боевого применения, а лишь необходимостью обеспечить собственную безопасность. Не случайно участие в миротворческой операции и 31-й бригады ВДВ, которая и осуществила «прорыв» в Карабах, заняла ключевые посты и обеспечила развертывание основных сил 15-й бригады в обозначенных пунктах. Ситуация могла разворачиваться и по непредсказуемому сценарию, в том числе с вооруженным сопротивлением как азербайджанской, так и армянской стороны. Вероятно, что был учтён и опыт 1999 года, когда российский сводный батальон ВДВ из состава международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине совершил стремительный марш-бросок в Приштину. Тогда десантники буквально на считанные часы опередили британскую бригаду из состава KFOR и установили контроль над аэропортом «Слатина» в Косово.

— Отличительной особенностью ввода российских миротворцев в Карабах была именно неожиданность и стремительность в проведении этой операции, — отмечает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, который занимал должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны в 1996—2001 годах. — И здесь некое сравнение с операцией по броску десантников на Приштину вполне уместна, хотя и есть ряд отличий в их проведении. Если бы сейчас стали «наматывать сопли на кулак», тянуть время в принятии решения, на карабахскую землю могли первыми войти турецкие «миротворцы». В Анкаре об этом заявляли как до подписания нынешнего трехстороннего соглашения, так и после него. Однако турки свой флаг там поднять не успели именно из-за успешной и молниеносной операции российской армии. Никто ещё за несколько дней не мог предположить подобного развития сюжета, подготовку России к вхождению в Карабах даже не заметили. Результат, как в Приштине — российский флаг, под которым стоят российские солдаты, «народные дипломаты», так сказать. За эту линию разграничения вряд ли кто рискнёт сунуться.

Главная фигура российского миротворческого контингента в Карабахе, конечно же, это командующий МС. Им назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который занимал до этого должность заместителя командующего Южного военного округа. У этого 47-летнего генерала безупречная армейская карьера, которая позволяет назвать бывшего сельского мальчика из Дагестана «военной косточкой» — настоящим профессионалом. Он является выпускником Казанского суворовского военного училища, в которое поступил ещё школьником. Затем с отличием окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. В последующем окончил и Военную академию Генерального штаба.

Прошёл все ступеньки армейской карьерной лестницы — командир взвода-роты-батальона-полка-бригады. Уже в звании генерал-майора (2012 год), был назначен начальником 473-го Лисичанского окружного военного центра ЦВО (это бывшая 44-я учебная танковая дивизия). Служил Мурадов и в должностях 1-го заместителя начальника и начальника 41-й армии, командующего 2-й гвардейской армии, а с декабря 2018 года был назначен заместителем командующего войсками ЮВО, в которой пребывал до последнего времени. 20 февраля 2020 года ему было присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант.

Стремительно взлетел Рустам Мурадов к высшим ступеням воинской иерархии. Первое генеральское звание — в 39 лет. Случай не уникальный в российской армии, но и не ординарный — таких молодых генералов в Вооруженных силах РФ можно пересчитать по пальцам (не берём в расчёт «гражданских генералов МО). С учётом того, что лампасы Мурадов не высидел в штабных кабинетах, а добился своей боевой службой — за его плечами две чеченские войны и антитеррористическая операция в Сирии, а на груди среди прочих наград два ордена Мужества, можно высказать респект и уважение такому генералу.

Выбор при назначении Рустама Мурадова на должность командующего российскими миротворческими силами в Карабахе был определён ещё и другим его опытом. Известно, что в 2016 году он являлся представителем России в Совместном российско-украинском центре по конктролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе. В задачи Центра входили контроль за прекращением применения всех видов оружия, обмен военнопленными, отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, помощь органам местного самоуправления и мирным жителям, обеспечение безопасности при восстановительных работах. Собственно именно этим Мурадову предстоит сейчас заниматься в Карабахе.

Уже в 2017 году Рустам Мурадов был командирован в Сирию в качестве военного советника. Его миссия была там далека от миротворчества, под его руководством проходило успешное наступление на Дейр-эз-Зор, однако опыт проведения переговоров и установления контактов с местным мирным населением имелся. После той командировки, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России от 28 декабря 2017 года, генералу Мурадову было присвоено звание Героя России.

В общем, с какой стороны не посмотри — очень достойная кандидатура. Оставался один пунктик, связанный с его национальностью. СМИ в Баку поспешили опубликовать заголовки: «Российскими миротворцами в Карабахе будет командовать азербайджанец Мурадов». Мол, понятно, чьи интересы он будет соблюдать в большей степени. Потом слово «азербайджанец» на официальных сайтах убрали, но вопросы остались.

— Национальность в подобных ситуациях имеет значение, — говорит Леонид Ивашов. — Ни этнический азербайджанец, ни армянин на должность командующего российскими миротворцами в Карабахе поставлен быть не должен. Этого и не случилось, однако важно было, чтобы это был человек, хорошо знающий Кавказ, его менталитет, его традиции и обычаи. Здесь есть много тонкостей и нюансов, здесь любой неосторожный шаг, любой жест или слово могут быть истолкованы превратно. Мне кажется, что именно Рустам Мурадов, как выходец с Кавказа, табасаранского происхождения, но при этом настоящий русский офицер, с этими задачами успешно справится.

https://svpressa.ru/war21/article/282142/