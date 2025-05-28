Сталин из-под резцов беспризорницы и узника концлагеря

Промелькнула новость, что в метро появился барельеф Сталина. Восстановили на Таганской монументальную группу с вождём, рабочими и детьми, празднующими Победу. Дело хорошее, тем более история у барельефа крайне любопытная. Накопал и редкие архивные фото и про скульпторов такое, что закачаешься!

Сначала промелькнула новость в телеграм-канале, что планируют сделать уменьшенную версию исторического барельефа «Благодарность народа вождю-полководцу».

На днях и Мосметро подтвердило, что планируют восстановить утраченный барельеф

«Восстанавливаем утраченный исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне. До 1966 года он располагался в торце станции Таганская Кольцевой линии метро. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию барельеф утратили».

И даже привели крайне мутную фотографию из Главархива Москвы. По всей видимости, именно по ней создавали барельеф победители тендера. Главархив - качество так себе

Да и место выбрано не самым удачным образом. Изначально он находился в торце станции, пространство работало на скульптурную группу. Теперь его «воткнули» в узком переходе между станциями.

Известно, что первоначально барельеф изготовили из гипса. Затем материал был изменён на фаянс.

В 1961 году в рамках хрущёвской борьбы с памятниками Сталина из центра композиции спилили. Есть воспоминания, что какое-то время вместо него возвышался какой-то безымянный солдат. А в 1965 году барельеф и вовсе пустили на слом.

Сегодня барельеф воссоздан. По моему мнению, Сталин вышел не слишком похожим, не самое удачное решение. Но в целом композиция производит очень неплохое впечатление. И всё же, дело это доброе. Памятник это даже не самому Сталину, а народу-победителю. Не военный, в сугубо мирный и радостный памятник. Восстановить его – прекрасный комплимент нашей истории.

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил:

«Это восстановление исторической справедливости. Мы отмечаем 80-летие Победы, прошёл великолепный парад, и во главе этой Победы стоит личность, верховный главнокомандующий.

Кроме того, ленинско-сталинская модернизация предопределила индустриальный, технологический задел, который обеспечил нашу Победу. Поэтому личность Сталина ассоциируется не только с Победой, но и с достижениями советской экономики, которая позволила противостоять гитлеровской махине.

И послевоенное восстановление – это всё личность Сталина. Не случайно в этот год во многих городах и республиках по инициативе разных организаций и, в том числе, компартии восстанавливаются бюсты Сталина.

Конечно, мы приветствуем, в Москве это первое такое восстановление исторической справедливости, как дань памяти генералиссимусу.

Это важно. Если такая инициатива будет поддержана, и в других местах Москвы появятся памятники Сталину, остается только приветствовать не только компартией, но и всей патриотической общественностью».

Поспорить трудно. Хотя отдельные альтернативно одарённые граждане тут же принялись строчить про памятник Гитлеру в Берлинском метро. Ну тут только обнять и пожалеть, объяснять бесполезно.

Если чуть копнуть архивы, обнаружатся детальные фотографии старого барельефа. Гораздо лучше, чем на сайте метро. При желании можно сравнить.

Например, в государственном архиве кино и фотодокументов есть снимок 1949 года. Там и Сталин и Ленин на знамени видны прекрасно. РГАКФД - гораздо в лучше качестве. Барельеф только-только закончен

Есть фотография и в архиве РИА Новостей. Год следующий, 1950-й. На фоне барельефа сняты москвичи. Отличный исторический снимок! Бери и ваяй! А вот снимок 1950 года из архива РИА

И ещё поразительное – барельеф-то был поистине народный. Это не какой-то придворный ваятель с небесным самомнением, как бывает сегодня. Нет, поразительную скульптуру построили люди совершенно простые, из народа.

Первый скульптор – Евгения Петровна Блинова. Деревенская сирота, беспризорница. При советской власти определили в детский дом.

Разве могла при царе сиротка оказаться во всесоюзном художественно-техническом институте? А Блинова оказалась, училась на курсе у самой Мухиной!

Стала членом Союза художников. И да, с 1941 года – коммунистка, член партии и убеждённая. Как в известной шутке – сколько не воспитывай детей на один МРОТ, всё одно большевики получаются.

В Великую Отечественную сама пошла на фронт. Сначала медсестрой, потом выучилась на радистку. Обороняла Москву, отстояла Сталинград. Девушка-то героическая.

И благодарность вождю-полководцу ваяла, явно, от души. По заказу такое не делается. Поразительный и очень живой вышел барельеф!

Второй скульптор тоже сугубо народный – Павел Александрович Баландин. Тоже из деревенских, в три года остался без матери.

И снова непростая судьба – попал в батраки на Волге. Потом бежал от жестокого хозяина, тоже бродяжничал. Да, тоже беспризорник.

И снова подобрала Советская власть. Бродягу-подростка определили в детский дом в московском Марфино. И снова отправили учиться – художественно-промышленное училище имени Калинина. Комсомолец, как без этого.

Особенно удавались Баландину скульптуры животных. Делал из гипса, резал из дерева. Есть совершенно замечательная работа деревянной овчарки. А его металлический бык отправился на Всесоюзную выставку!

В официальных биографиях Вы этого не найдёте. Но мне посчастливилось отыскать заметки и о военном пути скульптора. Да, тоже воевал.

Вспоминал об этом советский скульптор Семен Андреевич Лоик. Тоже совсем мальчишкой отправился в военкомат, воевал в артполку 132 стрелковой дивизии. Попал в окружение и плен к фашистам.

Именно в плену, в лагере под Могилевом он познакомился… да-да, с Павлом Александровичем Баландиным. Именно в лагере тот преподал будущему скульптору первые уроки лепки.

Даже в плену товарищи умудрились выйти на связь с белорусскими партизанами. А в 1943 году организовали побег из лагеря. И оба вернулись на фронт.

Еще при Союзе была такая серия фильмов «Наша биография». По часовому фильму на каждый год Советской власти. Так вот этот барельеф гораздо более настоящая «Наша биография».

Жизнь целой страны, разруха Гражданской, стройки тридцатых, грозовые годы Великой Отечественной. Всё в судьбах двух скульпторов – в их работе на стене метро.

Вот бы про такое сериал снять. Про мальчика и девочку, оставленных рухнувшей царской империей уличными бродягами, без куска хлеба и крыши над головой. Вот так выглядел барельеф раньше

Про то, как подняла их Советская власть, отправила в детдома, а потом в институты. Сделала знаменитыми художниками и скульпторами.

Как сражались они за родную страну. Как после Победы пришли с идеей монументального барельефа с благодарностью товарищу Сталину от народа. За Победу, за мирную жизнь, за социалистические стройки.

Мало воссоздать сегодня барельеф. Получилось неплохо, но мало этого. История тех, кто его строили – вот память настоящая.

Хватит ли у чиновников Метро запала эту историю беспризорницы и узника концлагеря вспомнить? Рассказать бережно и правдиво? Или опять, как некоторые комментаторы, будут бурчать про неоднозначность фигуры Сталина и берлинское метро вспоминать?

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