Вагнера, они такие

Бойцы "Вагнера" отправили новую партию погибших во время битвы за Соледар украинских военнослужащих.

Отправка в рамках договоренностей с украинской стороной стала четвёртой по счету. Доставка осуществляется силами взятых в плен украинцев - один из них попал в кадр.

https://t.me/grey_zone/16932

После освобождения Клещеевки и занятия крупного опорного пункта противника к северу от села "вагнеровцы" расширяют зону контроля и продавливают оборону противника в направлении села Красное. Прощупываются позиции националистов и западнее от Клещеевки в селе Ступочки с помощью ударов артиллерии. Преимущественно оборону в этих двух н.п. держат силы 3 ОШБ "Азов" и 116 ОБрТрО. На кадрах бойцы "Вагнера" в освобождённом селе Клещеевка

https://t.me/orchestra_w/4736?single

Кадры из освобождённого села - в фоторепортаже Anna News https://t.me/radioARBAT/26392

«В основном запоминаются дети». Боец ЧВК «Вагнер» в эксклюзивном комментарии рассказал корреспонденту СИГНАЛА, как происходила эвакуация мирных жителей из Соледара. По его словам, ВСУ открывали огонь по группам эвакуации, но всех получилось вывезти живыми и здоровыми.

https://t.me/ssigny/54456

Командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер (позывной "Бес") о залоге эффективности ЧВК "Вагнер". Успех заключается в грамотном управлении подразделением и скорости реализации задач, поскольку все решения принимаются в короткие сроки без излишнего согласования.

Командир отряда принял решение - противнику наносится огневое поражение, после чего о результатах осуществляется доклад.

"Разведка нашла цель, передали, отработали - и уже видны результаты".

https://t.me/c/1780774638/11182

Сегодня прошёл первый день учебного курса для военкоров от ЧВК «Вагнер». Выдали всё необходимое по сезону для работы на территории. Не буду всё перечислять, скажу кратко: тут все семь слоёв, как это принято у профи.

Плюс фонарь, часы, компас и много всякого другого. Всё это плотно забило 100-литровый рюкзак, который, к слову, тоже выдают для дальнейшей работы корреспондентов. Отдельно получили шлем и броник. Важная деталь: броня с плитами даётся вместе с разгрузкой под магазины. Ведь, как известно, одно из главных правил "вагнеров" - бой с противником ведётся до конца и без сдачи в плен.

https://t.me/krovmeshki/275

«Мы все живем в долг, расплачиваясь временем и совестью»

На днях общался с бывшими заключенными, вступившие в состав ЧВК «Вагнер».

Спрашивал про мотивацию их поездки на войну. Ответы, которые я услышал, в принципе были ожидаемы.

– Не мог остаться в стороне.

– Лучше тут, чем в тюрьме.

– Хочу смыть грехи, и чтобы дети гордились.

Были и другие ответы, но в основном мотивация ясна. А самое главное, что я заметил, все эти ребята в один голос говорят, что их жизнь перевернулась, поменялись приоритеты, появились цели и желания, не связанные с былой жизнью. Многие из них пойдут работать в компанию дальше.

Можно к ним относиться как угодно, но именно эти ребята сейчас — одни из тех, кто защищает наши земли и нашу Родину.

https://t.me/yaremshooter/912

Эндрю Милберн заявил, что его группа «Моцарт» прекращает работу на Украине Основатель американской ЧВК «Моцарт» добавил, что сегодня был последний день. Интересно, что с территории Украины они уходят именно в тот момент, когда ЧВК «Вагнер» методияно окружает Артемовск.

Примерно также США выкинут Украину как использованный контрацептив, когда поймут, что половой акт с ними окончен😂

https://t.me/genarmageddon/10283

Пятая группа бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных вернулась домой

Федеральное агентство новостей