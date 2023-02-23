Вагнера, они такие

Бойцы "Вагнера" отправили новую партию погибших во время битвы за Соледар украинских военнослужащих.
Отправка в рамках договоренностей с украинской стороной стала четвёртой по счету.Доставка осуществляется силами взятых в плен украинцев - один из них попал в кадр.
https://t.me/grey_zone/16932
После освобождения Клещеевки и занятия крупного опорного пункта противника к северу от села "вагнеровцы" расширяют зону контроля и продавливают оборону противника в направлении села Красное.Прощупываются позиции националистов и западнее от Клещеевки в селе Ступочки с помощью ударов артиллерии.Преимущественно оборону в этих двух н.п. держат силы 3 ОШБ "Азов" и 116 ОБрТрО.На кадрах бойцы "Вагнера" в освобождённом селе Клещеевка
https://t.me/orchestra_w/4736?single
Кадры из освобождённого села - в фоторепортаже Anna Newshttps://t.me/radioARBAT/26392
«В основном запоминаются дети».Боец ЧВК «Вагнер» в эксклюзивном комментарии рассказал корреспонденту СИГНАЛА, как происходила эвакуация мирных жителей из Соледара. По его словам, ВСУ открывали огонь по группам эвакуации, но всех получилось вывезти живыми и здоровыми.
https://t.me/ssigny/54456
Командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер (позывной "Бес") о залоге эффективности ЧВК "Вагнер".Успех заключается в грамотном управлении подразделением и скорости реализации задач, поскольку все решения принимаются в короткие сроки без излишнего согласования.
Командир отряда принял решение - противнику наносится огневое поражение, после чего о результатах осуществляется доклад.
"Разведка нашла цель, передали, отработали - и уже видны результаты".
https://t.me/c/1780774638/11182
Сегодня прошёл первый день учебного курса для военкоров от ЧВК «Вагнер». Выдали всё необходимое по сезону для работы на территории. Не буду всё перечислять, скажу кратко: тут все семь слоёв, как это принято у профи.
Плюс фонарь, часы, компас и много всякого другого. Всё это плотно забило 100-литровый рюкзак, который, к слову, тоже выдают для дальнейшей работы корреспондентов.Отдельно получили шлем и броник. Важная деталь: броня с плитами даётся вместе с разгрузкой под магазины. Ведь, как известно, одно из главных правил "вагнеров" - бой с противником ведётся до конца и без сдачи в плен.
https://t.me/krovmeshki/275
«Мы все живем в долг, расплачиваясь временем и совестью»
На днях общался с бывшими заключенными, вступившие в состав ЧВК «Вагнер».
Спрашивал про мотивацию их поездки на войну. Ответы, которые я услышал, в принципе были ожидаемы.
– Не мог остаться в стороне.
– Лучше тут, чем в тюрьме.
– Хочу смыть грехи, и чтобы дети гордились.
Были и другие ответы, но в основном мотивация ясна. А самое главное, что я заметил, все эти ребята в один голос говорят, что их жизнь перевернулась, поменялись приоритеты, появились цели и желания, не связанные с былой жизнью. Многие из них пойдут работать в компанию дальше.
Можно к ним относиться как угодно, но именно эти ребята сейчас — одни из тех, кто защищает наши земли и нашу Родину.
https://t.me/yaremshooter/912
Эндрю Милберн заявил, что его группа «Моцарт» прекращает работу на УкраинеОснователь американской ЧВК «Моцарт» добавил, что сегодня был последний день. Интересно, что с территории Украины они уходят именно в тот момент, когда ЧВК «Вагнер» методияно окружает Артемовск.
Примерно также США выкинут Украину как использованный контрацептив, когда поймут, что половой акт с ними окончен😂
https://t.me/genarmageddon/10283
Пятая группа бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных вернулась домой
Федеральное агентство новостей
Сразу после прилета бойцы поделились с корреспондентом ФАН своими впечатлениями и планами на будущее.
Утром 2 февраля на одном из аэродромов Северо-Западного региона приземлимся очередной борт с бойцами ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных. Это уже пятая группа «музыкантов», завершившая контракт.
Несмотря на то, что бойцы только вернулись с самых горячих участков фронта, многие из них уже собираются ехать обратно после небольшого отдыха.
«Сейчас отдохнем немножко и обратно. Как говорят: никто, кроме нас. Ни шагу назад, мы ни одной позиции не сдали. То, что мы забирали, все оставалось за нами. Вот это самое главное», — говорят они.Федеральное агентство новостей
При этом, пройдя через самое пекло, никто из них не жалеет, что согласился поехать в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Некоторые открыто заявляют: для них это лучшая работа в мире.
«Для меня многое в жизни изменилось. Жизнь заново начал, с чистого листа. Такой шанс один раз выпадает. И оказалось то, что я умею — это там. Это прям мое. Надо было, значит, как-то раньше связаться», — поделился своими впечатлениями от командировки один из штурмовиков.Федеральное агентство новостей
Как оказалось, некоторым бойцам даже пришлось устраивать небольшой бунт в исправительной колонии, чтобы попасть в зону СВО и исполнить свое непреодолимое желание послужить Родине.
«У меня был срок 11 лет, оставалось сидеть мне год. Когда узнал, что идет набор добровольцев, я сразу же записался. Но были некоторые трудности с администрацией и пришлось приложить некоторые усилия. <…> Пришлось разломать камеру, вырвать унитаз, раковину. Администрация поняла, что я настроен серьезно и отправила меня туда, куда я хотел — [потому что] пацаны там, [хотел сражаться] за Родину, я патриот России. Хотел и себя испытать, и пацанам хотел помочь. Не жалею, сейчас отдохну и, скорее всего, поеду обратно», — рассказал боец о своей отправке на фронт.Федеральное агентство новостей
Возле автобуса «вагнеровцев» встречали близкие и родные, которые не могли сдержать эмоций.
«Я очень довольна. Я рада, что ребята наши прибыли», — сквозь слезы радости сказала одна из встречающих.Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей"Лучшая в мире работа""Отдохнем и обратно поедем""Самый запоминающийся момент, когда из Кодымы выводили мирных жителей и сам штурм"
В настоящий момент штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают проламывать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бахмутском и Соледарском направлениях. Одними из их последних успехов стали освобождение населенного пункта Сакко и Ванцетти, а также физическое перекрытие трассы снабжения противника Бахмут — Северск.
https://riafan.ru/23876745-reportazh_fan_pyataya_gruppa_boit...
Вчера стало известно, что под Бахмутом еще в декабре погиб мой товарищ, профессиональный сапер и просто хороший человек Саша Попов. Воевал в ЧВК «Вагнер», хотя ему предлагали остаться в Молькино инструктором. Саша проходил военную службу в 16 Отдельной Бригаде Специального Назначения ГРУ ГШ, там получил навыки минно-подрывной войны, контрпартизанских действий, действий в тылу противника. В составе 664 Отдельного Отряда Специального Назначения ГРУ ГШ выполнял задачи на Северном Кавказе. Был заместителем командира разведывательной группы. В 2003 году продолжил службу в ОМОН ГУВД Нижегородской области на должности инженера-сапера. В составе Сводного отряда ОМОН принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2005 году.
Имел несколько научно-технических статей по инженерным и артиллерийским боеприпасам. Написал несколько научных работ по промышленным ВВ, малочувствительным ВВ, артиллерийским боеприпасам и ствольной артиллерии.
С 2015 года работал в составе научного отдела Института Химической Физики РАН над НИОКР по созданию современных ствольных гиперзвуковых боеприпасов. Работа успешна защищена и сдана заказчику.
Руководитель взрывных работ, мастер-взрывотехник. Я всегда к нему обращался за консультацией после терактов.
Саша пытался отправиться на СВО через военкомат, не взяли - судимость, превышение пределов самообороны. Отбился от хулиганов, докопавшихся до него с женой. Он ушел туда, где у желающих защищать Родину не смотрят на прошлое…
У Саши остались жена и двое детей.
Быть воином - жить вечно.
https://t.me/sashakots/38352
Экс-заключённые, которые провели полгода на передовой и получили помилование.«Вы сделали практически невозможное. Родина к вам обратилась. Вы отозвались, пришли и воевали. Причем воевали так, что реально в аду всем стало страшно. Мы вам всем говорили, что для нас вашего прошлого не существует, существует только ваше настоящее и в этом настоящем никто не может лишить человека права защищать свою Родину», - обратился к ним один из командиров. На столах - Ордена Мужества и награды ЧВК «Вагнер», в том числе за Соледар. В зале больше ста человек и только несколько из них прошли этот путь без ранений.
https://t.me/andrey_yashchenko/87
Турецкий бронеавтомобиль Kirpi был подбит и захвачен бойцами ЧВК "Вагнер" в районе села Благодатное, которое на днях было успешно занято.Это второй известный Kirpi, попавший в руки наших бойцов в достаточно целом состоянии. Первый сейчас служит российским десантникам под Кременной
https://t.me/c/1780774638/11216
Бойцы ЧВК "Вагнер" показали добытое в боях за Соледар трофейное оружиеНа опубликованных кадрах можно заметить автоматы, пулеметы и противотанковые управляемые ракеты с иностранной маркировкой. "В основном у нас здесь: крупнокалиберные пулеметы M2 Browning, производства США. Есть знаменитые MG 42", — уточнил боец.
https://t.me/rosich_ru/35334
«Я устал, но готов идти дальше»
C такими словами начинается каждое моё утро перед ранним выездом на обучение военкоров у ЧВК «Вагнер». Программа очень плотная, будто готовишься к олимпийским играм физически и одновременно к чемпионату мира по шахматам, развивая мышление.Очень нравится изобретательный подход к обучению. Например, вчера у нас проходили курсы по инженерной подготовке, то есть взаимодействию со всем, на чем можно подорваться.
Прошли мы теорию, выдвинулись на полигон для отработки практики, и там нас уже... а в прочем, чего я тут буду спойлерить прохождение курса для следующей группы. Сами придут — сами все увидят.
Могу лишь сказать так: вагнера очень хорошо показывают, что расслабляться с ними не стоит.
Вообще, тут теория хорошо чередуется с практикой, и главное — слушать в оба уха, потому что предстоит отрабатывать на практической части.
Отдельный абзац выделяю на благодарность инструкторам. Это люди с большой буквы. Все идейные, с горящими глазами и большим боевым опытом за плечами, желающие передать его тем, кому это интересно.
Крутые мужики, короче.
https://t.me/krovmeshki/283
Во время наступления на село Благодатное "музыканты" переходили реку Бахмутовка - хоть и не широкая, но глубокая и холодная. "Ребята переплывали реку. Обмораживали руки, ноги. Тем не менее, они шли вперед, не просили об эвакуации". Сильные духом бойцом - даже получив обморожение, продолжали наступать и зачищать н.п.Во время работы в окрестностях Благодатного был подбит турецкий бронеавтомобиль Kirpi - при должном ремонте еще может послужить. А тут сами проложили дорожку и мост, чтоб вывести мирное население.Об освобождении "музыкантами" села стало известно поздним вечером 29 января.
https://t.me/orchestra_w/4796
Выпускник Рязанского десантного училища. Антон Олегович Елизаров. Он герой России, ЛНР и ДНР. Позывной Лотос.
Тема с ответами Пригожина как всегда пойдет без рассылки, но посмотреть материал можно вот тут: Говорит Пригожин
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