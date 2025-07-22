Юсуповский дворец в Крыму

Недалеко от Ялты, в Кореизе есть роскошный дворец, который принадлежал одной из богатейших семей — князьям Юсуповым. Кстати, его я посетила первым. Это одно из редких поместий, двери которого открыты до сих пор. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть на величие дворца и шикарную обстановку внутри.

Но стоит добавить, что от самой обстановки времен Юсуповых (в частности менбели и убранства) мало что осталось. Юсуповским имение в Кореизе стало в 1867 году. На участке уже была дача «Розовый дом», который не стали сносить, а только отремонтировали и придали более современный на тот момент вид. До строительства дворца на его месте находилась дача «Розовый дом», принадлежавшая княгине Анне Сергеевне Голицыной. Впоследствии имением владел винодел Морозов, а в 1880 году его приобрёл князь Ф. Ф. Юсупов. В 1909 году архитектор Н. П. Краснов, автор дворца Дюльбер и Ливадийского дворца, перестроил «Розовый дом» в дворец и придал ему его современный вид. Княжеский род Юсуповых был одной из самых богатых и самых влиятельных аристократических семей в Российской империи. Над дворцом работал ялтинский архитектор Николай Краснов, которого уже нанимали князья и графы для строительства своих усадеб. Его задумкой было добавить к неомавританскому стилю чуточку неоромантизма.

В эклектичной архитектуре Юсуповского дворца прослеживаются и неороманский стиль, и разные элементы архитектуры эпохи итальянского Возрождения. Лестницы и арки у входа украшены скульптурами львов, различных персонажей древнегреческой мифологии, выполненных из мрамора и привезённых из Венеции.

Осенью 1912 года во дворце состоялась помолвка Феликса Юсупова-младшего с племянницей императора Николая II княжной императорской крови Ириной Александровной. Юсуповский дворец построен в стиле эклектика. В проекте смешались неомавританский и неороманский стили, которые дополняются элементами из эпохи итальянского Возрождения.

Чтобы попасть в сам дворец, его пришлось обходить. Про увлечение своего отца дворцово-парковой скульптурой Феликс Юсупов отзывался так:

”Купил огромное количество статуй и уставил ими весь парк. Нимфы, наяды, богини стояли у каждого кустика... Вдоль берега стояли бронзовые фигуры – персонажи крымских легенд, а на пристани статуя Минервы напоминала нью-йоркскую Свободу с факелом в руке. На скале сидела наяда. Если бурей ее сносило, немедленно ставили новую”.

Это фото взято из открытых источнико, а мне мешали люди.

В наши дни ни скульптур, ни статуй в парке почти не осталось. Сохранились “Нимфа” и “Сатир” у лестницы-перголы, рядом с восточным фасадом дворца. По легенде, “Нимфу” делали с Зинаиды Николаевны Юсуповой, а в чертах “Сатира” проступают черты Феликса Сумарокова-Эльстона. Взгляд от стен дворца в сторону моря. Виды, конечно потрясающие. И вот, наконец, обошли боковую часть дворца. Мраморные скульптуры львов и персонажей из древнегреческих мифов у парадного входа специально привезли из Венеции. Стенд с родословной Юсуповых. Вот эти три пальмы перед дворцом высадили уже после войны, в честь трех глав стран, принимавших участие в Ялтинской конференции. Как сказал экскурсовод, пальма, посвященная Черчилю сейчас высыхает. Виден памятник начальнику советской контразведке Федотову П.В., который обеспечивал безопасность мероприятия. Он был открыт в 2023 году.

Дворец по площади очень большой — почти 10 гектаров. В нем несколько богато украшенных парадных залов и многочисленные покои, которые предназначались для хозяев и гостей. Интерьеры дворца были выполнены в стиле модерн, отделаны деревом и мрамором. Комнаты были обставлены дорогой мебелью: венскими стульями из натурального дерева, диванами с роскошной обивкой, на полках стояли статуэтки из бронзы и фарфора. Отличался только кабинет Юсупова — там висел старинный французский гобелен, а мебель была массивной.

Внутреннее убранство сохранилось только частично. В 1945 году во дворце останавливался Сталин, ради которого интерьер полностью переделали и изменили модерн на сталинский ампир. Вид перед дворцом Фонтанчик и сохранившаяся со времен Юсуповых статуя Амура Еще один памятный знак, расположенный на площади рядом с двоцом. Стела "Связь времен". Почти перед тем, как нас позвал экскурсовод ваышел вальяжный котяра. Он не черный. У него удивительный окрас. В 1920-х годах дворец был национализирован и попал в ведомство Всесоюзной чрезвычайной комиссии в качестве дома отдыха для её сотрудников (государственная дача № 4). После революции дворец национализировали. Он стал государственной дачей № 4 для работников Всероссийской чрезвычайной комиссии. Начиная с 1920 года и до начала войны тут останавливались важные партийные деятели. В 1925-1926 годах здесь отдыхал и глава ряда народных комиссариатов Феликс Дзержинский.

Во время Великой Отечественной войны дворец не пострадал. Это был один из нескольких ялтинских дворцов, который не тронули обстрелы, и за 4 года он никак не изменился.

В 1945 году в нем останавливался Сталин, приезд которого изменил внутренний облик дворца. Чтобы вождю было комфортно, интерьеры почти полностью поменяли. В 1945 году в Юсуповском дворце останавливалась советская делегация во главе со Сталином для участия в Ялтинской конференции. К его приезду готовились 2 месяца, наняли 1600 работников и прислали 50 вагонов с мебелью из Москвы. Элементы интерьера того времени, бильярд, письменный стол вождя до сих пор хранятся во дворце, а в его кабинете установлена восковая фигура. И поэтому почти вся экспозиция посвящена именно временам Ялтинской конференции. В комнатах Сталина висят Маршалы победы

Это те маршалы, которые получили ордена победы. Они были изготовлены из платины и украшены бриллиантами, по наследству не передавались. После смерти обладателя орден сдавался в казну, а взамен выдавалась копия.

В 1945 году во время Ялтинской конференции Юсуповский дворец стал резиденцией советской делегации во главе с Иосифом Сталиным. С тех времён здесь сохранились некоторые элементы интерьера, бильярд и письменный стол Сталина. Советская делегация разместилась в Юсуповском дворце, который не просматривался ни с моря, ни с гор, что было очень хорошо, с точки зрения безопасности.

Комнаты, которые принадлежали Сталину аскетичны.

Переговорная была очень маленькой и личный кабинет Сталина немного в глубине, его не сразу видно. После национализации дворца в нем сначала располагалась госдача ВЧК, на которой в 1925 и 1926 гг. отдыхал Железный Феликс. Винные погреба Юсуповых были переоборудованы под бункер. Возможно это, а также то обстоятельство, что дворец скрывает пышная растительность, повлияли на решение Сталина остановиться здесь во время Ялтинской конференции 1945 г. Проживал во дворце и Молотов, любивший поиграть на здешнем рояле. Сталин впоследствии не единожды приезжал сюда отдыхать и после войны, так что от великолепных юсуповских интерьеров не осталось и следа.

Спальня Сталина Его кабинет с подлинным столом и телефоном. Кресло современное. Разве что столовая напоминает нам о прежних владельцах. Она вся наполнена светом. Так и представляешь, как гости Юсуповых после чая любовались необыкновенным видом на море... Но опять-таки, стол накрыт как во времена конференции.

Несколько окон во дворце не меняли с дореволюционных времен. Они сделаны не из стекла, а из хрусталя.

Ну вот, собственно и вся экскурсия по дворцу. правда экскурсовод обратила внимание, что у львов, которые расположены у входа, во времена Юсупова глаза были сделаны из изумрудов. Конечно же с приходом новой власти их то ли украли, то ли изъяли. И только не так давно львами поставили опять изумруды, но исскуственно выращенные.

В послевоенный период дворец становится дачей Центрального комитета КПСС, на которой отдыхали многие партийные и государственные деятели Советского Союза и руководители зарубежных коммунистических партий.

С 1991 по март 2014 года Юсуповский дворец находился в собственности управделами президента Украины. Совет министров Крыма 21 октября 2014 года принял решение о передаче в безвозмездное пользование управлению делами президента России объектов, находившихся ранее в собственности управделами президента Украины. Так Юсуповский дворец стал спецкомплексом Управления делами Президента Российской Федерации.

Сейчас дворец и парк вокруг него открыты для всех желающих.

Вокруг дворца раскинулся огромный парк — больше 16 гектаров с разнообразными растениями. Здесь посажено около 7500 деревьев, кустарников и цветов, 32 из которых — редкие. А некоторые деревья росли еще до постройки поместья — им по 100-500 лет. Но по парку мы не гуляли. Только несколько наспех сделанных фото по дороге ко дворцу и обратно. Конечно же и розарий, но розы только-только начинали зацветать. Парк Юсуповского дворца был заложен одним из самых известных садовников того времени Карлом Кебахом. Территория парка занимает 16,5 га, здесь растёт около 7,5 тысяч растений, среди которых до 200 видов декоративных деревьев и кустарников, 32 из них является редкими. Возраст 155 деревьев от 100 до 500 лет. Нельзя не сказать хотя бы несколько слов и о замечательном парке. Во времена Юсуповых здесь произрастало множество роз, которыми заплетали фасады зданий и перголы.Тысячи цветов отправлялись в Москву, Петербург и Ялту. В парке также много реликтовых деревьев, здесь были высажены виноградники и фруктовые деревья. Увы, ни того, ни другого сегодня уже не встретишь. Нет больше и кипарисовых рощ, которые были вырублены по приказанию Сталина, отчего-то не переносившего кипарисы. Но и то, что удалось сохранить - впечатляет. Утрачено, конечно, очень много. Иногда даже кажется, что это был абсолютно другой дом, если сравнивать его нынешний вид. Однако хорошо, что дворец все же дожил до наших дней. Чего он только не повидал на своем веку: был и госдачей, и отелем, до 2014 г. принадлежал Службе безопасности Украины. Сейчас он перешел в ведение Администрации Президента. Его бы отреставрировать и привести в должный вид парк...

Там же, на территории парка есть, так называемый, Бункер Сталина

На самом деле это никакой не бункер, а бывшие винные погреба Ну и еще рядом находится отель, в котором можно заказать проживание, но цены, сами понимаете, весьма кусачие. И не столько из-за повышенного комфорта, сколько из-за престижности. Все-таки территория юсуповского дворца. бассейн при отеле С другой стороны. Путь к самому дворцу ведет по дороге, которая была переоформлена ко дню 80-летия со Дня Победы над фашизмом.

И здесь была открыта аллея в честь героев Специальной военной операции. Сделали это совсем недавно. Но важно понимать, что это не просто фото и тексты. Это намного больше. Ведь напротив современных героев размещена информация о тех, кто победил в Великой Отечественной войне.

Аллея длиной 1418 шагов, по количеству дней в Великой Отечественной войне. Напротив героев ВОВ разместили фото героев СВО.

Торжественное открытие Аллеи Героев прошло по инициативе специального представителя управляющего делами президента Российской Федерации в Республике Крым и городе Севастополе Олега Подолько.

«Юсуповский дворец - это историческое место. Здесь 77 лет назад был заложен фундамент послевоенного мироустройства, который долгие годы обеспечивал нам мир и покой. Мы живём в непростое время, когда важно понимать, что наша сила заключается в единстве и помнить, что от каждого из нас сегодня зависит будущее России. Вместе мы - сила, и победа обязательно будет за нами», - отметил Олег Подолько на открытии.

Если честно, то Аллея меня впечатлила больше, чем сам дворец. С одной стороны расположены названия фронтов и их командующие Полностью стенды не помещались, поскольку дорога шла вдоль них. А вот с другой стороны шли стенды со знаменитыми снимками тех времен с фронта и тыла А поднявшись по лестнице по дороге ко дворцу открывается та самая Аллея героев СВО. А это перспектива сколько именно там расположено портретов. Вот некоторые фото стендов. Все разместить просто невозможно Красные стенды вдали - это времен Великой Отечественной. Вот фото не мое, а с сайта открытия Аллеи И вот уже виден сам Юсуповский дворец. А вот так выглядит Юсуповский дворец в пору цветения роз, но фото из сети Вот и завершилась вторая прогулка.

А впереди еще Ливадийский дворец