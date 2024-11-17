У нас своего "добра" такого навалом

Мигранты-мигранты... да, это головная боль, да вот только такого "добра" у нас и самих выше крыши. Вот, например.

Ставропольский край, вилайет Невинномысск. Задержали ваххабитов, которые залезли на Вечный огонь и тусовали как по кайфу. Можно хорошенько рассмотреть глазёнки этих существ. Там ничего нет, кроме шариата.

Невинномысску на самом деле не повезло. Ввиду географической близости к ваххабитским заповедникам, Вечный огонь там регулярно подвергается набегам человекообразных приматов.Примерные семьянины возвращаются к исконным культурным традициям. В вилайете Невинномысск (это где ваххабиты топтались на Вечном огне) другие ваххабиты (двое из Чечни, трое из Дагестана) похитили девушку и несколько дней её халяльно насиловали. Потом повезли в МФЦ, требуя переписать на них имущество машину и дом. Когда муджахидов упаковали, они заявили, что им просто нужно было кормить свои семьи. Каждый из них имеет жену и детей.Пятеро примерных семьянинов из Дагестана и Чечни похитили девушку ради выкупа. Жертве повезло, что её похитители оказались умственно отсталыми.11 ноября у дагестанцев Салмана, Абдулмуслима и Шамиля появился дерзкий, но надёжный как швейцарские часы «бизнес-план» — похитить Диану И., запугать ее и забрать имущество. У жертвы имелись дом, машина и крупные накопления. К воплощению задумки присоединились еще двое абу-бандитов из Чечни. Они выследили Диану в Невинномыске, затолкали её в автомобиль и поехала в сторону Ставрополя. От девушки потребовали снять украшения, надетые на ней: сережки и бриллиантовое кольцо, стоящих 100 тыс. Этого похитителям оказалось мало.Они заперли её в неизвестном помещении и стали требовать переписать на себя жилой дом, машину «Лада Приора» и 3 млн рублей. Диана согласилась на все условия и её отпустили домой.На следующий день к ней приехал Шамиль, опять пригрозил расправой и поехал с Дианой в МФЦ, оформлять документы на требуемое имущество. Казалось бы, что здесь могло пойти не так? Бумаги оформили, но после этого их задержала полиция.Рэкетирами оказались 26-летний Салман Г., успевший посидеть за аналогичное преступление и имеющий на иждивении трех несовершеннолетних детей; 34-летний Абдулмуслим А., 52-летний Шамиль А., тоже имеющий на иждивении несовершеннолетнего; а также жители Чечни, 30-летний Адам М. и 26-летний Расул Д., воспитывающий трех малолетних детей. Салман организатор рэкета. Как заявили абу-бандиты: — Деньги им понадобились, чтобы накормить свои семьи.

А в Твери неизвестные многонационалы насильно посадили девушку в свой чёрный джип и увезли в неизвестном направлении.

На бульваре Ногина за бутиками нерусские мужчины силой пихали девушку в свой чёрный джип, несмотря на то, что она была против. Девушка просила не делать этого и кричала о помощи - за это её били об машину. Попытаться спасти жертву правоверных семьянинов пытались только женщины продуктового.

Сразу скажем: автор видео это несовершеннолетняя девочка, которая никак не могла помочь бедной девушке. Никто девушку больше не видел. Полиция приехала уже когда братки уехали.

https://t.me/c/2050257270/2242 "Все здесь стоящие ребята - участники СВО. С нашего села около 400 человек принимают участие в СВО. 15 - погибли, 20 - без вести пропавшие. Сейчас мы стоим на землях, которые выделены участникам СВО. Но представители чеченского народа снимают колышки, которые забиты на каждом участке. Возникает вопрос: тех людей, которые никогда не принимали участие в СВО и не планируют, почему их военкомат не привлекает? Почему они наводят смуту? Чего они хотят добиться?" Бойцы русской армии из Дагестана приехали домой в отпуск и решили размежевать участки, которые им выдали как участникам СВО. Но вот закавыка - в селе живут ещё и привилегированные, которых чисто по блату не призывают. И они против того, чтобы воины владели землёй. Нюанс ещё и в том, что когда-то село Ленинаул было чеченским. Потом "Чечевица", то, сё, и сегодня аул находится в Дагестане. Но примерные семьянины с таким раскладом не согласны. И воцаряют. Кто за это ответит?

ttps://t.me/russkiegramoty/51806

А вот этих как и кем считать? Они что, совсем не соображали, что делали? В Туле задержаны шесть начальников местного МВД. Все они проворачивали коррупционные схемы, и нелегально завозили в нашу страну тысячи мигрантов. Работали они так последние 4 года, представляете, сколько иностранных специалистов они завезли?

Вот их имена, пусть все знают:

— Роман Корсаков - экс-врио начальника УМВД по Тульской области;

— Евгений Старцев - замначальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области;

— Денис Оськин - начальник УВМ УМВД России по Тульской области;

— Алексей Лебедев - начальник УКОН УМВД России по Тульской области;

— Ольга Паситова - замначальника УВМ УМВД России по Тульской области;

—Владимир Крикунов - экс-начальник ООД УУПиПДН УМВД России по Тульской области.

Это только по Туле. А сколько таких в каждом городе?

https://t.me/Z13_Separ/33884

В ХМАО - Югре силовики накрыли контору, которая за 5-8 тысяч рублей выдала 250 мигрантам сертификаты о знании русского языка.

С помощью нанятой работницы одного из вузов они рисовали приезжим сертификат о знании русского языка. Задержаны 4 сотрудника конторы. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Трое задержанных находятся под стражей, а их сообщница — только под подпиской о невыезде. Хотя она принимала активное участие в данной схеме. Блат?

Вся эта.... должна нести самое суровое наказание. Минимум 10 лет строгого режима с конфискацией!

https://t.me/iotrakovskiy/4546

Замечательный выпуск! Выпуск 2023-го года в Краснодарском университете МВД. Можно немного порассматривать фото. Как думаете, кого именно они будут защищать и на страже чьих интересов стоять?

https://t.me/russkiegramoty/51843

Глядя на то, каких ценных кадров готовят для челябинской полиции, сразу отпадают вопросы по поводу отношения местных силовиков к тем, кто посмел дать отпор этническим бандам. Вот этот зарезал русского парня

https://t.me/russkiegramoty/19843

В вилайете Санкт-Петербург, который многие по какой-то неизвестной причине называют Баку-на-Неве, завелась этническая азербайджанская банда, которая избивает русских подростков, снимает всё на видео и по кайфу выкладывает в сеть. Даже не удивительно, что один из участников этнической банды (https://t.me/russkiegramoty/29950) в Питере - будущий полицейский. Ну какой-нибудь "уважаемый человек" из диаспоры доступно разъяснит юнцам, что избивать и резать никого пока не надо. А надо спокойно заканчивать полицейские академии, юридические институты и вообще - получать за российский счёт любое образование. Потом методично инфильтровываться в силовые структуры, государственные ведомства и вообще - во все сферы жизни. Подтягивая везде своих, прикрывая своих, продвигая своих. Для того, чтобы постепенно брать всё под контроль и обеспечивать к тому времени уже многомиллионной диаспоре (а заодно исторической родине) безбедное существование на привилегированном положении. А эти гамадрилы, кошмарящие русских подростков, делу только мешают.

https://t.me/russkiegramoty/29976

Тожероссияне без национальности из Твери, сбиваясь в стаи по принципу "нерусские", радостно пилят ролики о том, как они избивают русских. По некоторым данным чёткий джигит - курсант Тверского филиала Московского университета МВД России. Там он, очевидно, готовится стать проводником интересов диаспоры в правоохранительных органах.

https://t.me/russkiegramoty/25163

Половина мигрантов в России хотят устроиться на работу в полицию. Потому что «это власть». Такими данными поделалась исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, которая часто беседует «по душам» с иностранными специалистами и вот, что они ей рассказали:

Суперзадача почти у каждого второго мигранта – приехать в Россию, получить гражданство, отслужить в рядах нашей армии и устроиться работать в полицию. Потому что это власть. И для них это очень существенно.

https://t.me/mnogonazi/20297

Ну и вот сами смотрите:

В эталонно многонациональном Красноярске провели конкурс "Лучший участковый". Лауреатов распределили (https://t.me/adm_krasnoyarsk/1259) строго по действующим во всех русских (только в русских!) регионах методичках:

"Победителем стал старший участковый лейтенант полиции Хусрав Мусаямов. Второе место занял старший участковый старший лейтенант полиции Дмитрий Шмидт, третье - старший участковый лейтенант полиции Айваз Сайфулин". Тут ещё фича в том, что ровно этот же самый трудолюбивый лейтенант Мусаямов становился (https://t.me/adm_krasnoyarsk/1259) лучшим участковым и в 2022-м году. Ну вот так совпало - в регионе, где почти 92% населения - русские, лучшим участковым всегда становится Мусоямов. Возможно, он тоже по две недели отбивается от хулиганов. Без воды и еды. Чисто на луке.

Для полноты ощущений напомним результаты (https://t.me/russkiegramoty/16088) прошлогоднего конкурса на лучшего полицейского в Ярославской области:

В номинации "Сотрудники органов внутренних дел, участвующие в обеспечении правопорядка и безопасности в общественных местах и на улицах" победил участковый Рамидин Уруджев.

В номинации "Сотрудники органов внутренних дел, участвующие в профилактике преступлений" победил начальник Центра по противодействию экстремизму Бахадур Кадыров.

В номинации "Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающих деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений" победил начальник ОМВД по Дзержинскому району Ренат Магомедов. Нравится? Порадовались за героев?

И пока плотно поехавшие кукухой на теме многонационал очка совки-дружбонародники нас вперёд ногами не покинут, так всё продолжаться и будет.

https://t.me/russkiegramoty/52103

Ходит по телеге ролик, в котором старшеклассник бьет ногой в грудь девушке - однокласснице. Много возмущений в адрес правоохранительных органов. Ругают директрису школы. Бастрыкину вот пожаловались. Путину то письмо написали?

Куда делись мальчишки в этой школе? Это ведь по идее самое что ни на есть скрепное место, хранилище духовных ценностей и источник Силы - уральское село. На всех каналах блажат одно - мигрант ударил русскую девочку. Что за дичь? При чем здесь национальность?

Как вообще у нормального парня может на девушку лапа подняться? И ведь не первый такой случай. Избиение девочки в Самаре пару лет назад, такой же эпизод в одной из школ с дочкой участника СВО. С подонком все ясно. Но вокруг то были четырнадцати - семнадцатилетние парни. И что, это новая нормальность - считать себя мужчиной и при этом наблюдать, как на твоих глазах избивают девчонку?

Еще недавно всей страной ржали над немцем, который вызывал полицию, беспомощно взирая на то, как пытаются изнасиловать жену.

Где эти ржущие?

Конечно, сейчас начнутся разговоры о том, что заступаться за девушек опасно, можно пострадать, на учет поставят в полиции, а то и посОдЮт.. А когда то было иначе?

Соцсети заполонили возмущённые комментарии. Горожане, родители и просто неравнодушные люди требовали справедливого наказания, и не только для школьника, но и для администрации, которая, как стало ясно позже, решила замять инцидент на корню.

Сначала руководство школы решило проблему "на свой манер" — запретило ученикам пользоваться телефонами, чтобы впредь не было таких записей. Директор школы сделала заявление о том, что ученик, снявший видео и поощривший насилие, "не будет отстранён от уроков до окончания следствия". Это заявление вызвало бурю негодования: почему наказание понесли все ученики, а не один виновник? И что это за директор школы, русская на минуточку, которая встала на сторону агрессора? Директор

Avia.pro - СМИ



Почему акцентирую внимание на межнациональной стороне вопроса, хотя "онижедети". Да потому, что в редкой стране мира такое может быть, когда инородец запросто вытирает ноги о местную девушку.

Вот в Азербайджане разве может такое случиться, что русский парень, с ноги под камеру в школьном коридоре ударит в грудь девушку- азербайджанку? Мне кажется это просто невозможно, потому что последствия будут немедленные, жестокие и неотвратимые. И ещё до того, как он успеет сказать на коленях "извините". И это правильно.

И именно фактор нападения на девочку титульной национальности, чью-то дочь, сестру здесь взорвет местное общество, не важно был ли тут у подростков мотивом межнациональный конфликт или нет, потому, что женщина- это табу. Приехал, веди себя скромно, наших женщин обходи стороной. И это правильно.

А в России почему не так? Как же мы дошли до жизни такой, что 'потеряли берега" некоторые приезжие и уже над нашими детьми, девочками, женщинами куражатся? Где же наши ценности традиционные, которых у нас якобы так много, что и со всем миром поделиться хватит? Где государство, которое их для начала у себя самого защитит, прежде чем на экспорт предлагать будет?

Я не знаю, есть ли у Маши отец, брат, есть ли в городе "Русская Община" или "Северный человек" которые могут дать отцу Гаяза Гасымова несколько добрых, но недвусмысленных советов, но я вижу, что там, видимо, нет ответственной власти. Или она ходит под диаспорами, не важно, что там смешанный брак, все понимают чей он, этот Гаяз.

Если уж власть наша решила допустить на нашей земле диаспоры, то и методы работы с ними должны быть эффективными и под восточный менталитет заточенными. Отвечать за своего должна вся диаспора. Действия за борзые выходки их соплеменников должны быть асимметричными и непропорционально жёсткими. Асимметричными, потому, что никак с наказанием за конкретную выходку, правонарушение или преступление соплеменника не связанныеми, просто так совпало. Но каток должен проходить сразу, чтоб дошло.

* Тотальная проверка с пристрастием работодателя/бизнеса папы, мамы, всех родственников и всей диаспоры в городе/области. Налоги, пожарная безопасность, трудовой, воинский, миграционный учёт, соцсети на предмет нарушения законодательства, анализы мочи и кала на предмет запрещенных веществ.

*Уголовные и административные дела, лишение гражданства, депортации, рейды по торговым точкам земляков и их закрытие.

То есть коллективная ответственность родителей, родственников и просто соплеменников за поведение. Один за всех, и все за одного!

Тогда диаспора будет не средой роста борзости абу-бандитов и их вседозволенности, а институтом воспитания и борьбы с пороками. Когда своего подонка свои же "старшие" будут наказывать быстрее, чем история попадет в интернет или к полиции - во избежание всеобщего вздроча и катка репрессий по ним же.

Отец водитель, мать блогер? Нет, бывший водитель и оштрафованый трижды за что-то блогер. И вообще они здесь больше не живут, они на родину папы уехали. Но это не точно...

https://news.ru/vlast/postupok-podonka-deputat-ob-izbienii-u...

Вилайет Тюмень. Мигрантёныш жестоко избивает русского школьника по имени Иван. Аптиверсия стандартная - якобы русский фошист оскорблял родителей тихого и застенчивого каукаского интеллигента.

За последние дни это уже четвёртый случай зверского избиения абу-бандитами русских детей:

Свердловская область - https://t.me/russkiegramoty/51924,

Санкт-Петербург - https://t.me/russkiegramoty/52019,

Краснодарский край - https://t.me/russkiegramoty/52104.

Ведущая Елена Афонина на одной из передач рассказала об убийстве 78-летней Раисы Кирсановой, писательницы и эксперта по русскому костюму. Её буквально забил до смерти пьяный мигрант-нелегал из Киргизии. И вот сначала источники сообщили о задержании и возбуждении против него уголовного дела. А потом прокурор Восточного административного округа Москвы Виктор Савицкий отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Как уточнила ведущая, после этого следственные органы по Москве повторно возбудили уголовное дело, и "подозреваемый в организации незаконной миграции задержан". Но, что интересно, хозяйка квартиры, которая сдавала ему и другим нелегалам-мигрантам квартиру, тоже была задержана, а потом отпущена. Вопрос: почему?

Перед эфиром мы разговаривали с сотрудниками МВД, они сказали: а что, собственно, вас так удивляет? В прокуратуре такая связь уже налажена. И когда я увидела эту информацию от Следственного комитета, я подумала: мы тут с вами про диаспоры говорим и про то, что они имеют какую-то там свою мохнатую руку и влияние, в том числе на принятие определённых решений, смягчающих наказание для убийц, насильников и педофилов. Оказывается, не диаспоры виноваты, а у нас плодотворное сотрудничество. Что скажете, Иван Борисович? – спросила она эксперта.

Миронов ответил, что глава СК России Александр Бастрыкин неоднократно указывал, что дела в отношении мигрантов как возбуждаются , так и тут же прекращаются прокуратурой. И порой необходимо два, три, четыре раза, чтобы добиться расследования дела и чтобы мигрант получил приговор.

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43099221151/Rossiya-vvyazyiv...

Т.е. мигранты убивают, воруют, насилуют, грабят, а их прикрывают не только ОПГ-диаспоры, но и наши же работники правоохранительных органов, которые являются жителями нашей страны!

И это только небольшая часть... У нас продолжают толкать многонационалочку! Как вам новая реклама университета Синергия?

Можно честно сказать, что "авгиевы конюшни" тут отдыхают!