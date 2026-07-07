Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.53

Удивительно красивый кадр из морозного Петербурга Лунное затмение, Санкт-Петербург. Фотограф: Вячеслав Голубцов Удивительный факт В Казанском соборе божница с шевронами участников СВО. Данная божница представляет собой киот, в котором, вместо традиционных икон, разместили множество шевронов, принадлежащих военнослужащим.

На этих шевронах изображены символические фигуры — Иисус Христос, Богоматерь и Георгий Победоносец. ***

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом почему доходные дома строились с размахом и некоторым шармом? А все потому, что они сдавались в аренду и приносили доход владельцу. Аренда жилья в дореволюционном Петербурге: что влияло на стоимость? Жилье в Петербурге 19-нач.20 века нельзя было приобрести в собственность, квартиры можно было только арендовать у владельцев доходных домов. Кстати, аренда в Петербурге была дороже, чем в других европейских столицах.

Однокомнатная квартира в Берлине в 1900 году в стоила 108 рублей по курсу того времени, а в Петербурге — 154 рубля; двухкомнатная — 175 и 249 рублей соответственно. И это при том, что средняя заработная плата в Западной Европе была выше!

Зависела стоимость аренды от следующих факторов:

☑️ Район

Как и сегодня, в 19 веке огромную роль играло расположение и престижность района. Очевидно, что стоимость аренды в центральных районах была выше, чем, например, на Выборгской стороне.

Интересно, что дорогая сегодня Петроградка (раньше - Петербургская сторона) в 19 веке была одним из самых дешевых районов города. Но после открытия в 1903 году Троицкого моста и активной застройки район резко вырос в престиже, и цены на аренду в нем тоже немедленно выросли.

☑️ Благоустройство и удобства дома

Если в первой половине 19 века дома могли конкурировать только роскошью экстерьеров и интерьеров, то к 20 веку на первый план выходит техническое оснащение: есть ли в доме водопровод, ватерклозеты, паровое отопление, телефоны, лифты.

☑️ Главный корпус или флигель

Главное здание ценилось больше флигеля, а окна на улицу — больше окон во двор. У главного здания парадные были отделаны более роскошно, на лестницах были расстелены ковры, в некоторых парадных служили лакеи. Это, конечно же, влияло на стоимость аренды.

☑️ Этаж

Первые этажи доходных домов использовались под торговые или хозяйственные цели, поэтому квартир там не размещали. Второй этаж считался самым престижным в первой половине 19 века. Но к концу века квартиры на третьем и четвертом этажах начинают цениться больше, а второй этаж стал стоить примерно так же недорого как пятый и шестой. В чем причина? Во-первых, увеличился уличный трафик, а значит жить на втором этаже, где прямо под окнами громыхают по булыжной мостовой экипажи и конки, орут извозчики и шумят пешеходы, стало просто невыносимо. А кроме звуков, были еще запахи (например, навоза). С другой стороны, начиная с 1890 года, в домах стали появляться лифты, так что подъем на третий-четвертый этаж перестал быть проблемой.

☑️ Количество комнат (а не площадь!)

В дореволюционных объявлениях о сдаче квартир площадь никогда даже не указывалась среди параметров, да и сами жильцы затруднились бы сказать, сколько в их квартире квадратных метров или саженей. Важно было только количество комнат и окон.

☑️ Квартира или комната

Владельцы доходных домов могли сдавать некоторые квартиры покомнатно, например, приезжим студентам. Иногда и сами арендаторы квартир сдавали излишние комнаты в субаренду. Еще более дешевый вариант жилья - «угол» в комнате с соседями (в каждом углу комнаты находилась кровать, отгороженная перегородкой или ширмой). «Угловыми» жильцами обычно были рабочие или группы студентов.

А вот еще интересные то ли статуи, то ли памятник. Брат и сестра у стены: кто они?

Пушкин. Кадетский бульвар, дом 6. У стены стоят два ребёнка — мальчик в розовой рубашке и голубых шортах, девочка в голубом сарафане и розовой шляпке. Босиком, рука об руку. Краска облезлая, фигуры потрескались. Никто не знает, кто они и откуда. Там есть клеймо завода Сан-Галли. Значит та версия которую с детства слышал я не выдерживает критики. Даже нет точной информации когда эта скульптура появилась. Кто-то помнит с 1963-го, кто-то — с послевоенных лет.

Версий — десятки. Дети, погибшие в войну. Дети потерявшиеся в лесу, сошедшая с ума мать и отец скульптор поставивиший скульптуру под окнами своих детей (мне именно так рассказывал мой одноклассник который жил в этом доме) Взрыв газа в доме и погибшие дети.

Самая правдоподобная — нашли после войны в Глинках (восемь километров отсюда), в разрушенном особняке, и приволокли сюда. Установил житель дома, спасая от вывоза на свалку

Знаменитые колонны Исаакиевского собора возвели не сразу.

Почему? Первые два собора в честь Исаакия Долматского были деревянные и располагались близко к Неве, которая регулярно разливалась, поэтому и не уцелели.

Нынешний же храм стал четвёртым по счёту, который возвели на этой площади. И выглядел он иначе.

Его начали воздвигать при Екатерине II, но после её смерти строительство остановилось. Достраивал собор уже Павел I — проект упростили, удешевили, и в результате он получился достаточно несуразным: нижний этаж был из мрамора, в то время как верхний — из кирпича.

В 1825 году Монферран спроектировал новое грандиозное здание в стиле классицизма, по этому проекту и был возведён храм.

Из-за болотистой почвы на создание фундамента ушло более пяти лет. И вместе с этим шла работа по заготовке гранитных монолитов для колонн.

Колонны вырезали из скал целиком и доставляли на специально изготовленных плоскодонных судах. В Петербурге монолиты выгружали и перевозили по рельсовому пути на строительную площадку – применение такого рельсового пути специально для строительных нужд было осуществлено в России впервые.

И на момент строительства Исаакиевский собор стал самым дорогим храмом в Европе.

Всегда интересно сравниватьфото, разницев в сто лет.

Вот, например, перекрёсток Вознесенского проспекта и улицы Гоголя (ныне Малой Морской) 1909 год Сегодня

Колбаса это не только продукт. О Ленинграде в 1920-е гг.: «Распространенным развлечением «уличных мальчишек» было катание на трамвайной «колбасе», то есть шланге подвода воздуха к пневматической тормозной системе прицепного вагона, расположенной на его задней стенке» (Поздняков, в 1994)

И у Маршака был детский стишок:

К семнадцатой школе

Примчался трамвай.

Взобрался на буфер

Блинов Николай.

Трамвай – по проспекту.

Трамвай – по шоссе,

А он на трамвайной

Висит колбасе…

У самого дома

Тряхнуло трамвай,

Сорвался с трамвая

Блинов Николай...

Но только, пожалуйста,

Помните все:

Кататься не следует

На колбасе

1935 г.

А еще в Питере есть дом-колбаса

Как становится понятно из названия постройки, «дом-колбаса» получил своё народное прозвище за продолжительный дугообразный фасад, длина которого составляет около 300 метров. На момент постройки это здание было в числе самых длинных. В 1930-е годы Советский Союз переживал строительный бум, направленный на быстрое и массовое создание жилья для рабочих. Архитекторы искали решения, которые позволили бы максимально упростить и удешевить процесс строительства, и одной из таких идей стало проектирование длинных многоквартирных домов с минимальными бытовыми удобствами. Дом на улице Бабушкина задумывался именно так — длинное, практически бесконечное жилое здание, состоящее из 25 секций. Его длина превышает 370 метров, и на момент постройки он считался самым длинным жилым домом Ленинграда. Протяженность, отсутствие лишних капитальных стен и минимум выступающих элементов обеспечивали экономию материалов и ресурсов. Дата постройки «дома-колбасы» — 1932 год. Здание до сегодняшнего дня является жилым, согласно Реестру объектов жилищного фонда, в нём расположено 247 жилых помещений. Архитектор – Григорий Симонов – создал свой дом по образцу работ немецких функционалистов-конструктивистов: Симонов побывал в Германии и вдохновился этим стилем. В доме разместились рабочие, которые были не притязательны к жилью. Надо сказать, что бытовые условия поражают своим дискомфортом: на одного человека считалось нормой 4,5 кв.м. Люди проживали в небольших секциях, как в огромном муравейнике. Не было канализации и горячей воды. Этой 370 метровой колбасе почти 100 лет. Вытянутый изогнутый дом был построен в 1932 году, это часть Щемиловского жилмассива. Сегодня «дом-колбаса» остается интересным объектом для исследователей архитектуры, а также примером того, как утилитарный подход может превратиться в часть городской мифологии. Он по-прежнему заселен, многие квартиры уже приватизированы, но значительная часть остается коммунальными.

Сложно сказать, какое будущее ждет это здание. В отличие от конструктивистских домов-коммун, попавших под охрану как памятники архитектуры, «дом-колбаса» остается просто жилым домом, постепенно ветшающим, но все еще живым.

Кстати об архитектуре района. Рядом с «колбасой», например, находится первый в городе бескаркасный панельный дом. «Петербург глазами инженера» тут водит экскурсию «40 цветов против серого» о палитре фасадов, и о том, как со сменой эпох менялись и типовые колеры. Помогает настроить фокус внимания не столько на форму, сколько на цвет. Интересное упражнение для фотопрогулки.

Улица Бабушкина, 61

Доходный дом Мельцеров Среди доходных домов эпохи модерна достойное место занимает доходный дом Н. А. Мельцера.

Здание построено по заказу вдовы потомственного почётного гражданина М. Н. Мельцер, после неё домом владел инженер Н. А. Мельцер — они были дальними родственниками архитектора Роберта-Фридриха Мельцера. Дом построили в 1904-1905 годах известным зодчим Федором Лидвалем. В работах участвовали также архитектор С. В. Беляев и гражданский инженер С. В. Баниге. Пятиэтажный дом выполнен в популярном тогда стиле модерн. Дом был оборудован лифтами и паровым отоплением. Однако в доме имелись и печи (то ли для подстраховки, то ли для особо теплолюбивых жильцов), а в 3-х самых больших, 14-комнатных квартирах, расположенных на 3, 4 и 5 этажах - камины. Квартиру на 5-м этаже занимали сами домовладельцы. Двор совсем узкий и тесный. По счастью для жильцов, при застройке соседнего участка корпуса выстроили не вдоль границы, а поперек, так что двор не превратился в ущелье.

Парадный вход в дом акцентирован порталом из камня. Цоколь дома отделан силикатным кирпичом — Лидваль здесь применил новый материал, только начинавший использоваться в Петербурге. Фасад архитектор декорировал деталями, характерными для классицизма — это венки, картуши, гирлянды. Два нижних этажа со стороны Большой Конюшенной улицы заимали магазины. Эту часть Лидваль выделил на фасаде большими окнами и отделкой горшечным камнем. Работа Лидваля над фасадом дома Мельцеров была оценена по достоинству: он получил серебряную медаль в 1907 году. Хотя сегодня фасал дома явно просится на капитальный ремонт.

Большая Конюшенная улица, 19

Тучков буян Буянами в Петербурге раньше именовали небольшие острова, часто искусственного происхождения, на которых располагались склады для хранения товаров. Кроме Тучкова, в нашем городе существовали, например, Винный, Масляный, Сельдевой буяны. Остров в русле Малой Невы, впоследствии названный Тучковым буяном, возник после наводнения 1726 года. Вскоре на островке была устроена пристань, а в 1735 году — склады для пеньки. В середине XVIII века местность получила своё название по имени Авраама Тучкова — строителя первого моста, соединившего Васильевский остров с Петроградским. История Тучкова буяна начинается с 1735 года, когда на острове в русле Малой Невы архитектор Джузеппе Трезини возвел деревянные амбары для хранения льна и пеньки – волокна из стеблей конопли, используемые для изготовления канатов и ткани. Остров, на котором находились склады, именовался Пеньковым, или Тучковым буяном. Последнее название связано с расположенным здесь Тучковым мостом, который, в свою очередь, получил своё имя по лесопромышленнику Аврааму Тучкову, который участвовал в финансировании постройки и содержания моста.

В начале XX века остров присоединили к современному Петроградскому острову. Деревянные амбары были уничтожены огнём в 1760-х годах, тогда же началось строительство каменного здания Тучкова буяна, сохранившегося до наших дней.Интересно, что в течение долгого времени, вплоть до начала XX века, в Петербурге существовал миф о том, что классическое складское здание на берегу Малой Невы — это дворец, принадлежавший фавориту императрицы Анны Иоанновны, Бирону. Большой проспект Петроградской Стороны, 1А

Особняк Бутурлиной На пересечении улиц Моховой и Чайковского расположен один из примечательных памятников петербургской архитектуры — бывший дом Бутурлиной. Сохранился один из самых изящных особняков Петербурга. Участок, на котором сегодня расположен памятник архитектуры, перешел во владение супруги сенатора Дмитрия Бутурлина, Елизаветы Михайловны, в 1844 году. Но ещё до этого, первым владельцем этого участка был Василий Дмитриевич Корчмин. Ему даже в городе есть памятник

Одна из городских легенд связывает имя Василия Корчмина с названием Васильевского острова. В начале XVIII века на Стрелке Васильевского острова была устроена артиллерийская батарея Василия Корчмина, что по мнению некоторых историков способствовало закреплению наименования Васильевский остров. Корчмин командовал батареей на стрелке Васильевского острова, когда Пётр I адресовал записки "Василию на острову". До конца 1840-х на участке стоял одноэтажный деревянный дом со службами. В 1844 году участок перешёл во владение статс-дамы Елизаветы Михайловны Бутурлиной. Особняк в необарокко возвёл в 1857-1860 годах архитектор Г. Э. Боссе и это творение по чувству стиля, общей композиции, исполнению декоративных элементов фасада явилось одним из лучших работ архитектора.

Создание плана особняка, построенного на этой территории в 1857—1860 годах, было поручено именитому Гаральду Боссе. Этот проект стал его лучшей работой, где каждая деталь фасада пропитана стилем и тщательно продумана. Его построили в 1857-1860 годах для статс-дамы Елизаветы Михайловны Бутурлиной. Здание создал архитектор Гаральд Боссе в стиле необарокко. Трехэтажный фасад с ризалитами, лепными гирляндами и фронтонами выглядит как миниатюрный дворец.

После Бутурлиных дом несколько раз менял своих владельцев. В течение пары лет здание принадлежало графу Шувалову, позже оно перешло во владение Половцовой, супруги государственного деятеля А. А. Половцова. С 1860-х годов в бывшем доме Бутурлиной размещалось посольство Австро-Венгрии, для которого произведена перестройка внутреннего пространства особняка. В первые дни после начала Первой мировой войны толпа разгромила посольство, закидала камнями и подожгла. Пожарные же старались в основном только не допустить переноса огня на соседние здания. После 1917 года в доме № 10 проживали солдаты-военнопленные. Печки они топили мебелью, дом обветшал и стал нуждаться в ремонте. В 1924-1925 годах здание было взято под государственную охрану как памятник архитектуры. В начале 1930-х его отремонтировали и превратили в многоквартирный жилой дом. В 1940 году здесь проживал известный шахматист Михаил Моисеевич Ботвинник. Во время блокады Ленинграда, фашистская бомба уничтожила лицевой флигель этого богатого особняка. После Великой Отечественной войны фасад заново отстроили. К сожалению, интерьеры здания полностью погибли при перестройке. Несмотря на то, что он утратил величие своих интерьеров, снаружи он продолжает радовать глаз местных жителей и прохожих. На фасаде можно увидеть, как амуры держат сов, а значит любовь не спит, а рулит. Улица Чайковского, 10

Ювелирный дом Болин — ювелирная фирма, а также династия ювелиров, работавших в Российской империи до 1917 г. В доме располагалась мастерская, а на верхних этажах были покои. По заказу императорской семьи ювелирами произведены диадемы Русская красавица и Императорская венчальная корона.

На фасаде до сих пор сохранилась надпись "BOLIN". Изначально их было две - латиницей и кириллицей. Но вторая пропала во время послевоенного капительного ремонта. Владельцами были Болин Эдуард и Густав Карловичи. Болин - придворный ювелир, как и Фаберже (дом которого располагается чуть далее до Большой Морской). Семья эмигрировала в 1918 г. Теперь это известный ювелирный род Швеции.

В 1869 году участок дома №10 по Большой Морской улице перешёл во владение создателям известной тогда в Петербурге ювелирной фирмы "Болин". В это время фирмой управляла вдова потомственного гражданина К. Э. Болина. Спустя два года она была преобразована в торговый дом "Карл Эдуард Болин", ей стал руководить Эдуард Людвиг. В 1874-1875 годах на месте старого дома выросло новое здание. Его проект создали архитекторы Ф. Л. Миллер и В. И. Шауб. Фасад на уровне второго этажа украшала эмблема торгового дома. Над средним окном был изображён двуглавый орёл - фирма была поставщиком императорского двора.

В доме была также и мастерская, а в верхних этажах покои. На фасаде, среди декора, до сих пор сохранилась надпись BOLIN (изначально их было две - латиницей и кириллицей; вторая пропала во время послевоенного капремонта). Над входом в здание был оборудован металлический козырёк, позже утраченный. Старая фотография из книги "Болин в России. Придворный ювелир конца XIX - начала XX веков". Изд. СПб, Трилистник, 2006.

Фирма Болин была закрыта в 1916 году. Сейчас она продолжает действовать в Стокгольме. W. A. Bolin's shop at Sturegatan 6 в Стокгольме, Швеция.

В 1920-х годах в доме №10 находились склады московского универмага ГУМ, различные учреждения. Во время войны здание значительно пострадало от пожара.

Противопожарные стены Брандмауэры — вторая после дворов-колодцев достопримечательность непарадного Петербурга. Глухие стены с россыпью крошечных окошек, а иногда и вовсе без них.

Многие петербургские дома с голыми стенами выглядят как куски некогда целого пирога. Сложно поверить, что их могли построить такими «недосказанными». Однако это так: открытые брандмауэры — следствие специфической застройки Санкт-Петербурга. В переводе с немецкого «Brandmauer» — «противопожарная стена». Возведенная из камня или кирпича без оконных проемов, она не позволяет огню перекидываться с одной постройки на соседнюю. Застройку «дом к дому» практиковали вплоть до середины 1730-х, когда в Петербурге случилась серия сильных пожаров, и новые дома начали возводить на небольшом расстоянии друг от друга. Окончательно способ брандмауэрной застройки сформировался к 1760-м, когда строительство на центральных улицах вновь начали вести «сплошною фасадою», а дома примыкали друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров. Постройки, между которыми проходили узкие улицы, были обращены одна к другой глухими стенами без окон. Постепенно каменные массивы кварталов уплотнялись и росли вверх. Городскую территорию осваивали неравномерно, поскольку принадлежала она разным владельцам. Так, из-за разницы в высоте и площади построек глухие брандмауэры неизбежно оказывались на виду. Зато какой теперь простор для графити и муралов

Запасной дом дворца вел. князя Владимира Александровича "В соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Г.А. Меньшикова (Запасный дом дворца вел. кн. Владимира Александровича)» (Миллионная ул., д. 29) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Здание обладает высокой степенью сохранности, включает в себя части различных архитектурных периодов и служит источником информации о развитии застройки Дворцовой набережной. Сохраняя информацию о социальном и экономическом аспекте жизни великих князей, оно является примером элитарного доходного дома во владении членов императорской фамилии. История дома неразрывно связана с бытом дворца великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны, который во второй половине XVIII - начале XX вв. был одним из центров культурной и общественной жизни столицы.

С 1809 по 1822 годы участок принадлежал купцу Никите Грузинову. В это время здесь располагалось двухэтажное каменное здание. В 1836 году участок находился в собственности 1-й гильдии купеческой жены Анны Ивановны Поцелуевой. При ней планировалось возведение каменного трёхэтажного дома вдоль Дворцовой набережной, каменного четырёхэтажного дома вдоль Миллионной улицы, двух трёхэтажных дворовых флигелей, примыкающих к лицевому дому по Дворцовой набережной и одного каменного четырёхэтажного флигеля, примыкающего с восточной стороны к дому на Миллионной улице. На 1854 год участок принадлежал вдове коллежского регистратора Александре Каратыгиной. В том же году было решено возвести по проекту архитектора Александра Пеля Г-образную пристройку со стороны дворового фасада флигеля по Дворцовой набережной.

В 1867 году здание значится как запасный дворец Зимнего дворца с 468 жильцами.

Закладка дворца Владимира Александровича состоялась на соседнем участке ещё в 1867 году, через год здание было достроено.

Великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра III, занимал видное положение в государстве. В течение 33 лет он занимал пост президента Академии художеств, около четверти века был главнокомандующим войск гвардии и Петербургского военного округа, занимал должность сенатора и члена Госсовета, возглавлял различные благотворительные и добровольные общества, являлся почетным членом академии наук и Михайловской артиллерийской академии.

В августе 1874 года состоялось торжественное бракосочетание Владимира Александровича с герцогиней Мекленбург-Шверинской Марией-Александриной-Елизаветой-Элеонорой. Великокняжеский дворец стал центром светской жизни, здесь регулярно устраивались пышные праздники. 1889 годом датируются работы по перестройке запасного дворца, в качестве авторов работ выступают А.И. фон Гоген, и В.А. Кенель.

Квартиры запасного дворца сдавались внаём для представителей аристократии и высокопоставленных лиц. Здесь проживали инженер Поленов, граф Ферзен, контр-адмирал Диков, граф Ивашенцев, представительница древнего дворянского рода Ададурова. В 1916 году здесь располагалась королевская миссия Греции. Мария Павловна владела домом вплоть до 1917 года. В послереволюционный период, когда сам дворец был передан Дому учёных, в запасном доме расположились квартиры его сотрудников.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом, на первых этажах располагаются различные организации".

А чем нам еще интересен этот дом?

А тем, что в Запасном доме дворца великого князя Владимира Александровича осталась последняя сохранившаяся коммунальная квартира. Изначально она была площадью около 400 м, а сейчас порядка 200. Здесь проживает несколько семей.

Дворцовая наб., 28

Ну и насегодня закругляемся.