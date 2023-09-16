Как армянский «сокол Сталина» победил любимого силача Гитлера — Серго Амбарцумян

История 30 кратного рекордсмена СССР и мира по тяжёлой атлетике Адольф Гитлер, который предпочитал исключительно все только самое лучше, имел свои предпочтения и в тяжелой атлетике. Видимо субтильному фюреру льстило, что именно немецкий спортсмен Йозеф Мангер в 30-е годы считался самым сильным человеком планеты. Фюрер гордился им и считал это ещё одним доказательством превосходства «высшей расы» над остальными. Йозеф Мангер - самый сильный человек мира и любимый тяжеловес фюрера. / ФОТО:www.calendarz.com

Однако это было не по душе другому диктатору, и Иосиф Сталин велел найти того, кто побьет рекорд Мангера. Так начинается история армянского тяжелоатлета Серго Амбаруцмяна (настоящее имя Саркис) .

Большой армянин Серго вытянул счастливый билет и использовал свои возможности. / ФОТО: www.russian7.ru

О том, что этому мальчику уготовано особенное будущее было ясно еще при его рождении. Родился будущий тридцатикратный рекордсмен СССР и мира, в селе Бист Нахичеванского уезда Эриванской губернии (ныне Ордубадский район Нахичеванской автономной республики) в 1910 году. Младенец появился на свет весом больше 7 килограмм 200 грамм. Его мать тоже была крупной женщиной, известная в округе своей силой. Её называли Большая Софья, она пользовалась непререкаемым авторитетом. Рассказывают, что когда-то в их огород забралась соседская корова, вытоптавшая весь урожай. С досады большая Софья хлопнула кулаком бурёнку по лбу, и несчастное животное тут же упало бездыханным.

Их семья была достаточно состоятельной и до семи лет мальчика они не знали бед, затем началась армянская резня и семья бежала из родных мест на Северный Кавказ. В Кисловодске проживали родственники, там они и остановились.

Так финансовое благополучие семье заметно ухудшилось и мальчику пришлось рано повзрослеть, помогая родителям содержать семью. Он брался за любую работу, повзрослев, уезжал на заработки. Конечно же, ему приходилось заниматься тяжелым физическим трудом, ведь никакой квалификации он не имел. Сложности закаляли характер, а физический труд помог и без того крепкому пареньку, развить огромную силу.

Впрочем, Серго тогда и сам не догадывался о своих физических возможностях. Тем более ни о каких спортивных занятиях в жизни будущего тяжелоатлета не шло и речи. О его шокирующей силе впервые заговорили после весьма неоднозначного случая. В 16 лет он вернулся домой с очередных заработков. Матери к тому времени уже не было в живых, а отец встретил его не слишком ласково. Оставшись голодным с дороги, он решился на крайний шаг. Он скатил огромный валун на речку, которая протекала близь деревни, и вода стала заливать поля. Местные жители пытались самостоятельно отодвинуть огромный камень, но у них ничего не получилось, даже когда за дело брались несколько взрослых мужчин. Стать легендой ему удалось при жизни. / ФОТО: www.vstrokax.net

У Серго, конечно же, получилось отодвинуть валун, ведь он сам же его туда и задвинул. В ответ он попросил его покормить. Так о нем и заговорили как о настоящем силаче. Но, прежде чем он нашел себя в жизни, ему еще пришлось поработать и каменщиком, и на железной дороге. Ключевым поворотом в его судьбе оказалось то, что ему удалось устроиться механиком в гараж НКВД. Там он снова блеснул своей силищей, причем произошло это на глазах у местного наркома. Как-то раз семь-восемь человек безуспешно пытались приподнять «полуторку», чтобы сменить спустившееся колесо, так как машина была импортной, отечественные домкраты не могли помочь делу. Проходивший мимо Амбарцумян попросил всех отойти и один без труда приподнял грузовик. Так уж случилось, что эту картину из окна своего кабинета увидел начальник НКВД республики. «Позвать ко мне», - немедленно распорядился он.

С тех самых пор Серго стал заниматься тяжелой атлетикой под руководством тренера Григория Симоняна. Ему была выделена стипендия и продуктовый паек. Серго стал показывать отличные результаты и быстро стал одним из лучших тяжелоатлетов. С 1933 по 1935 годы три раза успел стать чемпионом СССР, бил многие рекорды. Серго назначили высокую стипендию и кроме того у него в Ереване был «открытый счёт». Серго мог прийти в любую столовую или кафе, пить, есть, а вместо оплаты расписаться и уйти.

Звездная карьера

Юный тяжелоатлет стал заметной фигурой в спорте. Лаврентий Берия предлагал ему сменить фамилию и прописку с армянской на грузинскую (отец Серго все же вернулся в родное село после смерти жены и старшего сына). Однако тот отказался менять что-либо в своем происхождении, чем крайне его разозлил. Это могло сыграть злую роль в его судьбе, поэтому он уехал в Москву, чтобы его было тяжелее найти. Однако затеряться ему не удалось, тем более, что занятия спортом продолжались.

Серго увезли на разговор в Кремль. Однако не к Берия, как он мог подумать, а напрямую к Сталину. Этому предшествовали весьма интересные обстоятельства. В 1936 году Олимпийские игры проходили в Берлине. Тогда поставил рекорд любимый тяжелоатлет Гитлера Йозеф Мангер. В жиме он показал результат в 136 кг, в рывке – 130 кг, а в толчке – 166,5 кг. И если фюрер был в восторге от такой победы, доказывающей превосходство арийской нации, то Сталин был раздосадован. Потому велел найти человека, который бы был способен побить мировой рекорд немца. В результате поисков и вышли на армянского богатыря.

Сам Серго считал свой визит к Сталину одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Его привезли в Кремль, предварительно переодев во все новое. Когда завели в кабинет, он удивился тому, насколько он большой и просторный. Генсек, завидев тяжелоатлета встал с кресла, а вошедший поспешил к нему навстречу, тогда Сталин с улыбкой произнес, мол, тише, тише, пол проломишь.

Как пишет об этом в своей статье «Он стал сверхчеловеком по приказу Сталина» журналист Вардан Алоян в газете «Комсомольская Правда» за 14 декабря 1995 года:

- Фашист не может быть самым сильным, - сказал вождь. Его надо побить, Серго. Ты сможешь?

Тепло встретив, он прямо спросил его, что ему нужно для того, чтобы побить рекорд немецкого тяжелоатлета.

Простой парень кратко ответил ему: «Кушать». Почтовая марка памяти любимого тяжелоатлета./ ФОТО: www.all4coins.ru

В Армению отправили лучшего тренера Яна Спарре, спортсмена обеспечили продовольствием и лучшим инвентарем. Уже через пару лет он набрал лучшую свою форму и был готов побить мировой рекорд.

Произойти это должно было в Ереване, куда прибыли международные арбитры и другие приглашенные, для того чтобы стать свидетелями и запечатлеть мировое событие. Если оно, конечно же, состоится.

30 декабря 1938 года в Ереване Амбарцумян показал один из лучших результатов в истории — 433,5 кг (136+130+167,5). В зале было не протолкнуться – местные жители хотели увидеть, как «свой парень» побьет мировой рекорд немца. Этот результат принёс Серго славу. Он побил рекорд Мангера и был повторно приглашён в Кремль на встречу с И. Сталиным, где был награждён орденом «Знак Почета». Газеты тогда писали: «Показав Классическое троеборье – 433,5 кг, он на 8,5 кг перекрыл достижение немецкого тяжелоатлета Мангера и стал самым сильным человеком планеты. Рекорд буржуазного атлета пал».

Зрители ликовали. Газеты пестрили заголовками про Серго, причем его имя было в одном заголовке с именем генсека. Это был успех. Примечательно, что об этом событии написали даже в немецкой прессе. Тяжелоатлета вызвали в Кремль, вручили орден, одарили подарками, в числе подарков был ГАЗ М-1, так называемая «эмка». Он праздновал победу за одним столом со Сталиным, причем последний сам предложил ему руководить праздником, с чем он отлично справился. Это был триумф.

Инфаркт и запрет заниматься спортом Он до конца своих дней оставался уважаемым человеком. / ФОТО:www.barev.today/news

Когда началась война, Серго записался добровольцем в Таманскую дивизию, чтобы пойти на фронт. Когда он уже ехал в военную часть, в которую его распределили, его встретил командир дивизии С. Закиян, который оказался его земляком. Узнав Серго, он распорядился отправить его обратно. Несмотря на активные протесты самого Серго. Аргумент был один – твое дело поднимать патриотический дух со штангой в руке, чтобы наши ребята знали, что в нашей стране самые сильные мужчины! А на следующий же день дивизия была разбомблена. Погиб и комдив, тяжелоатлет до конца жизни переживал об этих событиях в жизни, коря себя за то, что тогда его не было с ними.

Он продолжал заниматься спортом, но впереди у него был лишь один рекорд – на чемпионате мира он одной рукой (причем левой) поднял 95 кг. В 1947 году СССР не участвовал в мировом турнире, а через несколько лет, Амбарцумян пообещал Сталину установить ещё один рекорд на Красной площади, но прямо во время соревнований Серго почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его увезли в больницу, где врачи диагностировали микроинфаркт и запретили большие физические нагрузки и уж тем более поднятие тяжестей были под строгим запретом.

В 40 лет Амбарцумян потеряв возможность заниматься тяжёлой атлетикой и не имея другой специальности, был вынужден работать таксистом. Неизвестно столько бы ещё он занимался извозом, если бы не случай - в один из дней в его такси сели иностранцы. Фигура человека-скалы сразу привлекла их внимание, а когда через переводчика узнали, что их везёт сам Амбарцумян, были сильно удивлены. Через месяц на имя первого секретаря ЦК КП Армении из-за рубежа пришла телеграмма: вот вы пишете в своих газетах, что в капиталистических странах знаменитые спортсмены, бросившие спорт, обречены на голод, а ваш знаменитый Серго Амбарцумян меж тем работает таксистом.

На следующий же день Амбарцумяна в приказном порядке назначили директором маленького ресторанчика «Масис», где он и проработал до конца своей жизни и в котором размеры блюд поражали своим размахом, а гостеприимность хозяина не имела границ. В 2000 и 2020 годах в Армении были выпущены почтовые марки посвященные Амбарцумяну

Во время матча за звание чемпиона мира по шахматам 1963 года между Михаилом Ботвинником и Тиграном Петросяном Амбарцумян сопровождал и охранял Петросяна, ограждая от чрезмерно назойливых поклонников и не прошенных гостей. У могучего атлета было четверо детей: три дочери и сын.

Серго Искандерович Амбарцумян скончался в Москве от сердечной недостаточности 13 апреля 1983 года. Похоронен в Ереване.

https://kulturologia.ru/blogs/100823/57092/

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