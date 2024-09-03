600 ципсошников для Курска - псивойна с помощью украинской армии паники

На сколько этапов разделена инфокампания ЦИПсО в Курской области, как её ведут, и почему она может модерироваться по ходу событий — в материале Life.ru. Подразделения украинского ЦИПсО были задействованы при атаках ВСУ на Курскую область. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

6 августа, когда ВСУ начали атаку на курское приграничье, впереди наступала армия паники — украинские центры информационных психологических операций (ЦИПсО). Новости СМИ2 Их главная цель в любой из кампаний — захватить повестку дня. Для этого они пытаются наводить ужас на население и войска противника, заходить в информационные тылы, формировать раздрай в обществе и негатив к власти, вызывают шок и смятение. А занимаются этим четыре подразделения общей численностью 600 человек. В расход пускается всё, что можно: постановочные ролики, манипуляции, откровенное враньё, дипфейки, убийства на камеру. Вбросы делаются точечно или массированно, цели и стратегия рассчитаны заранее, как в серьёзном маркетинговом исследовании по методичкам НАТО.

Во время атак на курское приграничье люди в Сети постоянно натыкались на фейки ЦИПсО о массированном наступлении ВСУ. Пока десятки героев-пограничников сражались с мобильными боевыми группами, украинские силы псивойны в соцсетях и мессенджерах уже собирали урожай.

Заброс фейков о наступлении на Курск

Условно действия вражеских информационных центров, которые давно знакомы россиянам по мошенническим кол-центрам и «операторам» банков, фейкам в Сети и ложной информации, можно разделить на несколько этапов.

Первый этап курской кампании ЦИПсО — вброс заранее снятых роликов о том, что наступление на курское приграничье продвигается бешеными темпами, а спустя сутки ВСУ, мол, будут уже в областной столице. Велась также оперативная отработка «захватов», когда диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника заезжают в населённый пункт, вешают свой флаг и снимают ролик об очередном взятии села, а потом также быстро его покидают. Курское приграничье атаковали в том числе и наёмники в составе мобильных боевых групп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Поскольку работа ЦИПсО направлена на сумасшедшую пропаганду на территории Украины, на создание иллюзорных побед, этот этап был профессионально отработан заранее. Так же как и десятки видео от «курян», заброшенных в соцсети, где они писали, как из захватили. Правда в том, что реально захваченные граждане в населённых пунктах остаются очень быстро без техники и связи, им приходится прятаться, а не вести репортажи, а те, кого эвакуируют, не успевают этим заниматься. Поэтому большинство роликов на эту тему были заготовками, выполнявшими свою задачу: сеять панику в России и расколоть общество.

В ход идут даже нарисованные нейросетью шестипалые вэсэушники-тройняшки на фоне таблички со словом "КYPCK". Кроме того, у всех трёх вэсэушников одно лицо. Авторы фейка сфальсифицировали изображение при помощи нейросети, добившись шести пальцев на руке. Фото © Telegram / Война с фейками Авторы фейка сфальсифицировали изображение при помощи нейросети, все три лица одинаковы. Фото © Telegram / Война с фейками Фейковое изображение. Фото © Telegram / Война с фейками Авторы фейка сфальсифицировали изображение. Фото © Telegram / Война с фейками

— Задача боевиков хунты после выхода на российское приграничье и атак состояла в разгоне тезисов о проблемах нашей армии. После того как вторжение было остановлено, они переключились на неспособность вывести население. При том что эвакуация проходила даже под обстрелами. И пик вот этой волны пришёлся на вбросы о том, что якобы захватчики создают комендатуру на оккупированных территориях, создавая иллюзию окапывания, — объясняет профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Несмотря на это, россияне сплотились, власти и волонтёры разных регионов начали организовывать помощь для пострадавших и вывозить эвакуированных в другие области.

В ответ на это ЦИПсО отправились на гастроли и начали снимать фейки про помощь жителям Курской области, которую якобы оказывают ВСУ. Авторы телеграм-канала «Изнанка» разобрали, кто задействован в постановках, и даже нашли актёров, привезённых для съёмок с Украины. На кадрах мы видим, как якобы жительница курского приграничья благодарит боевиков хунты за коробку с тушёнкой. Буквально вешается на плечи. Но сканирование соцсетей выдало результат, что это жительница Черниговской области. Украинский ЦИПсО заплатил женщине из Чернигова деньги, сняв с ней ролик, возможно, даже вывезя её под Курск для сохранения геолокации на видео про «добрых освободителей». Фото © Telegram / ИЗНАНКА

Медийный десант западных СМИ

Второй этап курской кампании ЦИПсО последовал спустя пару недель. Когда киевский режим отправил в оккупированные курские сёла западных журналистов. Напомним, медийным хайпом отметились корреспонденты сразу нескольких изданий: Washington Post, CNN и RAI. В репортаже с курской границы американец Ник Пейтон Уолш заявил, что она «совершенно не защищена». Фото © Edition.cnn

Например, в репортаже с курской границы американец Ник Пейтон Уолш заявил, что она «совершенно не защищена». А The Washington Post процитировала бойца хунты, который рассказал, что ВСУ не собираются покидать Курскую область. Итальянский репортёр Иларио Пьяньерелли общался с вэсэушником, который был в кепке со знаком дивизии СС. На волне поднявшегося недовольства в Италии он обвинил своих сограждан в пророссийской пропаганде.

— Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения представителей западных СМИ на свою территорию, применит меры к нарушителям. Цель медийного «десанта» на оккупированных ВСУ российских землях заключается в сокрытии преступлений Киева и дестабилизации, — отметила представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что наша страна рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлечённости в гибридную агрессию. Журналист итальянской RAI Иларио Пьяньерелли на прошлой неделе выпустил репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС. Видео © Telegram / NorthernFront_NATO

Есть в западных СМИ и негативные оценки: британский The Economist сообщает, что «решение об отправке войск в Курскую область было принято отнюдь не на фоне благоприятных обстоятельств». Якобы в начале июля главком ВСУ генерал Александр Сырский находился под давлением. И даже появились слухи о том, что он был на грани увольнения.

На самом деле никто в стане врага не испытывал иллюзий и не считал, что они прямо до Курска дойдут. Потом они запустили на ещё находящиеся под контролем территории западных журналистов, в том числе и натовских. И здесь понятно, что таким хайпом они намеревались закрыть реальность, а она такова: ВСУ на последнем издыхании, а руководство ВСУ, СБУ и прочих запрещённых в Российской Федерации экстремистских террористических организаций сплошь наркоманы, как Зеленский и его окружение. Возможно, это первая фаза общевойсковой операции, полагает эксперт. Напоминая, что в бой брошены обученные украинские резервы, которые берегли и вооружали, — несколько бригад. Теперь они будут пытаться удержать занятый контур и для этого продолжать вести военную пропаганду.

Параллельно ЦИПсО использовали в курских сёлах приём гитлеровской Германии, но только новыми инструментами. В соцсетях начался сбор информации на мнимую эвакуацию: в заявке нужно было указать свои данные и координаты. Кадры фейка о мнимой подготовке эвакуации, который запустили в Сеть ЦИПсО. Фото © Telegram / dva_majors

При этом никто из западных СМИ не решился озвучивать реальные потери ВСУ в курском приграничье. На сегодняшний день это 4138 человек, десятки танков и БТР, несколько ракетных комплексов и зенитных установок РЗСО и другая техника. Хотя критика тоже звучала, но на россиян всё это скорее действовало как эмоциональные качели. Есть такая манипуляция в психологических операциях спецслужб — разогрев клиента, доведение его до эмоциональной нестабильности. Это делается для того, чтобы затем вбрасывать нужные нарративы.

Каким может быть третий этап?

— С точки зрения тех информационных операций, которые любят проводить западные спецслужбы, например оперативный директорат ЦРУ или военная разведка РУМО, вот для них ближе всего в данной ситуации использовать схему и зацепить на слабо. Тут они могут провоцировать, пытаться вызывать ответную эмоциональную реакцию, — полагает Манойло.

Кстати, реакцией госструктур на искажение информации в Сети стали назревшие выводы и присвоение каналам, которые активно «качали» так называемое продвижение ВСУ до Курска, статуса иноагента. Речь идёт о Telegram-каналах «BRIEF Важное»*, BRIEF*, «Незыгарь»*, а также «Сирена»*. Именно они в первые дни активно проводили ципсошную линию, отмечают эксперты.

Публицист Александр Роджерс напоминает про активность сеток каналов, при помощи которых ципсошники мимикрируют под российские символикой Z. Есть раскрученные паблики, которые стоило бы заблокировать, так как их читают самые разные слои населения, в том числе госчиновники. А там под видом информации о СВО идут разного рода вбросы, и люди попадают в ловушки, которые туда аккуратно инкорпорируются.

— Все специалисты по кибербезопасности говорят, что Интернет — это враждебное пространство, где огромное количество людей, пользуясь анонимностью или возможностью создавать фейковые профили, занимаются широким спектром различных преступлений — от мошенничества до дезинформации. Соответственно, при этом достаточно большое количество людей воспринимает информацию в соцсетях, например, примерно так же, как где-нибудь в курилке на работе, — говорит Роджерс.

То есть совершенно не воспринимают информацию критически. Неужели в Интернете могут врать? А часто это не только не верифицированная учётка, но и упоминание первых лиц государства. Но если нет факта, подтверждающего видео, что он такое говорил, то, скорее всего, высока вероятность, что это тоже дезинформация, поэтому изначально к любой информации в Интернете нужно относиться с высокой степенью критичности. А с учётом, что ЦИПсО сейчас штампуют дипфейки при помощи нейросетей, когда чиновник или политик начинает своим голосом на видео нести бред, то вдвойне нужно заниматься фактчекингом.

Подготовка в Сети велась заранее

Украинские киберподразделения готовились к вторжению в Курскую область заранее. Канал «Будни манипулятора» опубликовал статистику, согласно которой за месяц до начала активных боевых действий в городских сообществах в социальных сетях начали резко прибавляться подписчики. Кроме этого, активно работа шла по выявлению военнослужащих. Делалось это под предлогом передачи гуманитарной помощи. Вместе с этим украинские хакеры начали взлом веб-камер. Понятно, что необходимо это было для слежения за передвижением ВС РФ и силовых структур. Курские события можно было обоснованно спрогнозировать минимум на 20 суток, полагают осинтеры. Фото © Telegram / Будни манипулятора

Особое внимание ЦИПсО уделило вбросу контента, направленного на вызов паники. Пик таковых пришёлся на день вторжения. Канал «Джокер ДНР» опубликовал статистику распространения фейков о Судже и Курске — всё это работа украинских специалистов. Например, они активно публиковали записи «курского сопротивления», где молодые люди в масках негативно отзываются о Российской армии. Также они вбрасывали комментарии о том, что власти не выдают оружие желающим защищать регион.

Нельзя не вспомнить знаменитое фото у знака «КурсЬк 10», дающее понять, что украинские войска уже в десяти километрах от областного центра, да только забыли они правильное написание названия города. Как итог паники ни в области, ни в самом Курске не было, а вся их работа пошла прахом.

Что такое ЦИПсО или его структура

Центры информационных психологических операций внедрены в армейскую структуру Украины с 2004 года, а спустя десять лет подчинены Силам специальных операций (ССО). Информационные войска Украины, согласно внутренним документам, практически идентичны по наполнению аналогичным структурам ВС США. Они занимаются продвижением русофобии на Украине и в Европе и раскачкой ситуации внутри России. Терабайты фейковой информации с 2014 года в различных крупных социальных сетях и мессенджерах — также заслуга подразделений. Центры информационных психологических операций внедрены в армейскую структуру Украины с 2004 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Автором курса для ССО ВСУ в обнаруженных методичках ЦИПсО указан Денис Богуш. Известно, что он принимал участие в конференциях Strategic Communications НАТО, направленных на противодействие российской дезинформации в Киеве и Вильнюсе.

Существует четыре подразделения ЦИПсО. Два из них специализируются на сборе и анализе информации, пропаганде и выработке реакции на политические события. Речь идёт о 74-м ЦИПсО — во Львове и 83-м ЦИПсО — в Одессе. Оставшиеся два центра 72-й ГЦИПсО — в Бороварах и 16-й ЦИПсО — в Гуйве. Численность личного состава каждого из центров колеблется от 148 человек до 152. Специфика подразделений направлена на получение информации и дискредитацию России, её граждан и органов власти. Центры ИПсО расположены в Киевской и Житомирской областях, Одессе и Львове. Инфографика © Life.ru

Кураторы ЦИПсО