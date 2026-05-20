10 портретов А.С. Пушкина: жизнь и смерть



Рисует мой арапский профиль?

Хоть ты векам его предашь,

Его освищет Мефистофель»

— так шутливо отозвался поэт на работу английского живописца Дж. Доу, к сожалению, пушкинский портрет, нарисованный Доу, не сохранился. Пушкин с юности осознавал необычность своей внешности и трудности характера. Автопортрет в круге на заштрихованном фоне; погрудный. Предполагаемые датировки: 1817—1818 гг. или 1820 г., или 1823 г. «Зачем твой дивный карандашРисует мой арапский профиль?Хоть ты векам его предашь,Его освищет Мефистофель»— так шутливо отозвался поэт на работу английского живописца Дж. Доу, к сожалению, пушкинский портрет, нарисованный Доу, не сохранился. Пушкин с юности осознавал необычность своей внешности и трудности характера.Автопортрет в круге на заштрихованном фоне; погрудный. Предполагаемые датировки: 1817—1818 гг. или 1820 г., или 1823 г.

«Еще в Лицее в 1814 году на французском языке он написал стихотворение-шутку «Мой портрет»:

В проказах — настоящий бес,

Лицом похож на обезьяну, Во всем повеса из повес –

Вот Пушкин, отрицать не стану!»

Современники оставили противоречивые воспоминания. Кто-то называл его внешность «смесью обезьяны с тигром», а кто-то считал поэта почти красавцем; одним запомнились его задумчивые глаза, другим — курчавые волосы. Речь поэта и его живой взгляд завораживали современников.

Многие современники отмечали изменчивость его облика, способность резко преображаться в зависимости от смены настроения, от душевного состояния.

«Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, — и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту».

Об этих качествах поэта писала в своих воспоминаниях А.П.Керн:Автопортрет. Рядом, в прическах и костюмах эпохи Великой Французской революции:1780-х гг. (слева) и 1790-х гг. в черновиках стихотворения «Зачем ты послан был…». 1824.Но как быть нам? Есть графические и живописные портреты портреты, скульптура. Доля субъективности в них найдется обязательно: где больше, где меньше, но есть. Образ, художник изображает образ. Хорошо, если он создается с «натуры», при жизни, а если уже много лет спустя, после смерти?Посмертная маска Пушкина из собрания Государственного Исторического музея, 1837.Попытки восстановить внешность Пушкина при помощи посмертной маски и портретов продолжаются по сей день и в научных кругах, и в творческих. Мы смотрим на картины и привыкаем к мысли, что именно так и выглядел поэт. И множатся заблуждения. А может и не страшно? Давайте разбираться!Самой ценной частью иконографического наследия являются прижизненные изображения поэта. Именно они дают нам сегодня возможность увидеть, как выглядел поэт в разные периоды своей жизни, каким он хотел казаться и каким его запечатлели художники — профессионалы и дилетанты, русские и иностранцы.1. «Первый из известных портретов Александра Пушкина принадлежит французскому художнику Ксавье де Местру (1763 — 1852). Портрет «Пушкин-ребёнок»1802-го года изображает будущего поэта ещё малышом. Портрет этот, выполненный маслом на металлической доске, светловолосый малыш лет двух-трех, золотистые кудри заметно приглажены, видимо, для портрета, большие, выпуклые серо-голубые глаза серьезны и вдумчивы, очень живой и естественный образ.Ксавье де Местр. Пушкин-ребёнок, 1802Интересно, что об этом портрете Пушкина-ребенка более чем 150 лет никто не знал. Его передал в Государственный музей А.С. Пушкина в Москве актер Всеволод Семенович Якут, прославившийся исполнением роли Пушкина в одноименном спектакле. Надежда Осиповна, мама поэта подарила миниатюру своей доброй знакомой, дочери известного врача Матвея Яковлевича Мудрова. Долгое время он хранился в семье наследников врача, пользовавшего семью Пушкина. Последняя наследница династии врачей Мудровых и передала актеру миниатюру.

2. «Пушкин — подросток»

В 1928 г. в Москве на толкучем рынке поэтом, переводчиком, пушкинистом Владимиром Владимировичем Русловым был приобретен у неизвестной старухи акварельный портрет мальчика Пушкина. Он был в очень плохом состоянии, и владелица ничего не могла сказать о его происхождении. С.Г. Чириков. Портрет Пушкина, 1810

Эксперты признали его прижизненным портретом Пушкина, сделанным с натуры художником-любителем, предположительно учителем рисования и гувернёром в Царскосельском лицее С.Г. Чириковым. Юный Пушкин был светло-русым блондином.

«У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова» — написал он в 15 лет. Волосы его немного потемнели после перенесённого в 1819 году тифа, когда пришлось остричься наголо.

«В нём ничего нет негритянского», — отмечала фрейлина А.О. Смирнова-Россет. Е. И. Гейтман. А.С. Пушкин, 1822

Нельзя не увидеть большую схожесть этого акварельного портрета с гравюрой Егора Гейтмана (1798—1829) , приложенной к первому изданию поэмы «Кавказский пленник» 1822 г. В послесловии книги писалось: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный». Гейтман делал гравюру с рисунка, это был не рисунок Чирикова. Пытаясь раскрыть имя художника, нарисовавшего портрет Пушкина, с которого делалась Гейтманом гравюра, некоторые исследователи не отрицали возможности участия в этом рисунке К. П. Брюллова.

3. «Вершина славы»

И.Е. Вивьен де Шатобрен (1793 – 1852). Портрет А.С.Пушкина, миниатюра.1826

Первый портрет (см. выше) выполнен карандашом в 1826 — начале 1827 гг. Оригинал картины находится во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Второй — миниатюра на костяной пластине, выполненная акварелью и гуашью. Пушкин пребывал на вершине поэтической славы, после его «триумфального возвращения» из Михайловской ссылки. На портрете Пушкин изображен в счастливый период жизни — он наконец свободен от жандармского надзора, признан императором и публикой. Первый портрет (см. выше) выполнен карандашом в 1826 — начале 1827 гг. Оригинал картины находится во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Второй — миниатюра на костяной пластине, выполненная акварелью и гуашью. Пушкин пребывал на вершине поэтической славы, после его «триумфального возвращения» из Михайловской ссылки. На портрете Пушкин изображен в счастливый период жизни — он наконец свободен от жандармского надзора, признан императором и публикой.

4. «Классика жанра» — Тропинин

«Портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами» (С.А. Соболевский из письма к М.П. Погодину 1868 г.).

А.П. Елагина в 1827-м году написала копию картины на ткани, наклеенной на картон, чтобы её собственник Соболевский смог взять портрет с собой заграницу. А.П. Елагина в 1827-м году написала копию картины на ткани, наклеенной на картон, чтобы её собственник Соболевский смог взять портрет с собой заграницу. В. А. Тропинин. Александр Сергеевич Пушкин, 1827

Тропинин изобразил Пушкина в три четверти, в халате, сидящим возле столика. Этот портрет домашний и романтичный. Несколько парадна только белая рубаха поэта. Халат не «товарищ неги праздной», а свободная одежда свободного человека, напоминают свободную драпировку римской тоги. Руку поэта, лежащую на ворохе бумаг, украшает его любимый «мистический» перстень».

С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день — в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России. Тропинин изобразил Пушкина в три четверти, в халате, сидящим возле столика. Этот портрет домашний и романтичный. Несколько парадна только белая рубаха поэта. Халат не «товарищ неги праздной», а свободная одежда свободного человека, напоминают свободную драпировку римской тоги. Руку поэта, лежащую на ворохе бумаг, украшает его любимый «мистический» перстень».С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день — в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

5. «Классика жанра» — Кипренский

«Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей: К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей.» — так описывал своего Онегина Пушкин. Так можно описать и самого поэта. «Парадный» портрет Пушкина отличают длинные, холеные ногти поэта. Особенное очарование и привлекательность этого портрета ему придает тот факт, что художник всегда писал свои картины только с натуры, поэтому точности изображения можно полностью доверять. О. А. Кипренский. Александр Сергеевич Пушкин, 1827

Заказал картину ближайший друг Пушкина, поэт Антон Дельвиг. Он же и настоял, чтобы на заднем плане появилось изображение Музы в виде небольшой античной бронзовой статуи, держащей в руках лиру. На полотне Пушкин изображен настоящим щеголем. Если не считать клетчатой подкладки плаща поэта, цветовая гамма картины достаточно сдержанная и благородная, выдержанная в мягких темных, коричневатых тонах. На их фоне лицо поэта кажется очень светлым, живым и выразительным. Может Пушкин позируя сочинял?

Самому Пушкину этот портрет понравился, что он отметил в стихотворении «Кипренскому» 1827-го года. После смерти Дельвига (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.

6. «Суровый» Пушкин — взгляд иностранца.

Взгляд на Пушкина стороннего человека, не испытывающего священного трепета перед русским национальным гением дал нам этот портрет. Мне кажется, что это не Пушкин. Может наши глаза «забиты» стереотипами? Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии .Г. А. Гиппиус. А.С. Пушкин, 1828

Художник Густав Адольф Гиппиус (1792-1856) превосходно владел техникой литографии и выполнил серию портретов знаменитых современников, среди которых был и портрет Пушкина. Рисовал сразу на камне с натуры. Пушкин на литографии Гиппиуса лишен романтического налета и лоска. Суровый человек всматривается в даль, черты лица скульптурно четки, сухи. Взгляд пристален и тревожен.

7. «Во цвете лет… » Соколов П.Ф. Портрет А.С. Пушкина. 1836 г.

Художник-акварелист Петр Федорович Соколов (1791–1848) создал один из самых знаменитых прижизненных портретов Пушкина. Портрет работы П. Ф. Соколова известен в оригинале, подписанном художником, и в авторской неподписной реплике с него. На акварельном портрете поэт изображен сидящим в кресле со сложенными перед собой руками, его взгляд как бы обращен «в себя», он глубоко задумался.

8. «Странный» портрет

Рисунок художника, скрывающегося за инициалами «И.Л.» (предположительно Ивана Линева), считается последним прижизненным изображением поэта, однако высказывалась и версия, что портрет был нарисован уже после гибели Александра Сергеевича по литографическому изображению. Указывают на то, что голубоглазый Пушкин предстает на нем кареглазым, а его сюртук застегнут с левой стороны, что может свидетельствовать о характерной для литографированных оттисков зеркальной путанице. И.Л. Линёв. Портрет Пушкина,1836-1837

Есть предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе — марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Странный портрет. Похож — не похож? На голове залысины — поговаривают, что Пушкин потерял былое богатство своей шевелюры к 35 годам. Есть версия, что Линев рисовал картину с поэта лежащего на смертном одре: приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только версия.

Пушкин неплохо рисовал, он оставил множество зарисовок на полях рукописей, в текстах. Встречается множество автопортретов. Но… Это уже другая история. Галерея автопортретов А.С. Пушкина, относящихся к разным периодам его творчества:

1 — на полях рукописи поэмы «Кавказский пленник» (инвентарный № 46, лист 6), дата рисунка — май 1821 г. в период южной ссылки, Кишинев;

2, 5, 4, 6, 11 — на полях черновой записи рукописи романа «Евгений Онегин» (инв. № 834,834,835, 834. 834), даты — май-ноябрь 1823 г. в период южной ссылки, Кишинев-Одесса; 3 — на листке с записями турецких слов (инв. № 698, первый лист обложки), тогда, же;

8 — на листке с автографом стихотворения «Н.Д. Киселеву» (инв..№ 905), 14 июня 1828г., Москва;

9 — зарисовка Пушкина в альбоме Ушаковой (инв. № 1723 ), 1827- 1830 гг., Москва;

7, 10 — два автопортрета на одном листе, на первом — так автор видел себя до ссылки, на втором — после возвращения (инв. № 715), сентябрь — октябрь 1826 г., Москва;

12 — один из последних автопортретов на черновике письма к В.А. Соллогубу (инв. № 343):, 20-28 февраля 1836 г., Петербург.

Это все, что касается прижизненных портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Пушкин умер 29 января /10 февраля 1837 года в 14:45. Пушкин умер, а поколения художников старались сохранить ускользающий облик поэта, остановить мгновение.

Художники, поставив в передней мольберты, делали эскизы, наброски, запечатлевая Пушкина на смертном одре. За те 2 дня, что гроб с телом Пушкина находился в квартире на Мойке, — 30 и 31 января 1837 года, Пушкина рисовали три художника и два писателя: А.Н. Мокрицкий, Ф.А. Бруни, А.А. Козлов, В.А. Жуковский, А.И. Струговщиков. А.Н.Мокрицкий. А.С.Пушкин на смертном одре. 29-30 января 1837 г. На обороте подложки: «Снят с натуры академиком Аполлоном Николаевичем Мокрицким вечером 30 января 1837 года и подарен им Петру Андреевичу Каратыгину».

Одним из первых пришёл Аполлон Николаевич Мокрицкий. Его рисунок, выполненный 29 января, вы видите наверху (обратите внимание: на рисунке отчётливо видны печати на дверях кабинета Александра Сергеевича). Рисунок неизвестного художника. В некоторых источниках упоминается А.Г. Мокрицкий. Рисунок В.А. Жуковского

«На другой день, — вспоминал Жуковский, — мы, друзья, положили его своими руками в гроб». Рисунки второго дня — поэт лежит уже в гробу. Пушкин в гробу. Рисунок Федора Антоновича Бруни, 1837 г. Козлов Александр Алексеевич (1818-1884). Пушкин на смертном одре. 1837.

Картина Александра Козлова написана по собственному эскизу художника, сделанному 30 января 1837 года.

Еще и посмертная маска, она была снята с лица в первый день после смерти. По инициативе В. А. Жуковского в день смерти поэта была снята посмертная маска скульптором и формовщиком Полиевктом Балиным под руководством скульптора Самуила Гальберга. По снятой форме будет выполнено пятнадцать гипсовых отливов маски, которые В. А. Жуковский распределит между родными и близкими. Эти 15 копий – самые ценные. Посмертная маска Александра Сергеевича Пушкина из Государственного исторического музея до реставрации.