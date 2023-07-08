Вагнер: страх и трепет

Итак, поскольку пыль от танковых колонн уже улеглась, пора всерьёз поговорить о том, какое будущее ждёт самый известный русский бренд последнего десятилетия – ЧВК «Вагнер».

Медленно, но верно идет постепенная передислокация штурмовых отрядов «оркестра» в Белоруссию, каждый день мы видим новые сообщения о готовности будущих мест пребывания «музыкантов». Вопреки заявлениям горячих голов после известных событий, сейчас подразделение скорее всего готовится к новым задачам и новым победам во славу русского оружия. Значительная часть населения по-прежнему взирает на штурмовиков с благодарностью и следит за их подготовкой. Эта поддержка ни с чем не сравнима, и музыканты благодарят всех тех, кто поддержал их, даже в самые трудные дни.

А знаете, кто ещё внимательно следит за передвижениями «оркестра»?



Наши заклятые друзья из блока НАТО. Они всерьёз опасаются, что прибытие великого и ужасного «Вагнера» в Беларусь станет началом большой военной игры, в которой штурмовики попытаются атаковать украинские подразделения на самом неожиданном участке фронта. Давеча экс-командующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил (https://t.me/infantmilitario/102015), что «история с группой Вагнер не закончена», и что США еще придется столкнуться с русскими штурмовиками. Прав старый НАТОвский ястреб или нет – скоро узнаем.

А ещё внимательно смотрят прибалты. Эти достойные потомки Иуды Искариота, едва только заслышав, что в непосредственной близости от них появятся «вагнеровцы», стали биться в агонии. Давеча наш дорогой камрад Брюс писал, что парламенты Латвии, Литвы и Эстонии в совместной декларации отметили, что размещение в Белоруссии музыкантов «делает обстановку в регионе еще более нестабильной». Жмитесь дальше, гады, вам ещё не все снесённые памятники Великой Отечественной припомнили.

Про Украину в этом контексте и вовсе говорить как-то неловко. Когда закончилось 24 июня и к украинским неонацистам пришло осознание, что

а) Россия не развалилась,

б) не было рек русской крови и

в) Вагнера передислоцируются в Беларусь, в Киеве началась истерика.

Буданов попытался выдать желаемое за действительное (https://t.me/rsotmdivision/8422), приговаривая, что ЧВК «Вагнер» больше не будет воевать на Украине.

Зеленский потребовал (https://t.me/RVvoenkor/48456) перекинуть на границу с Белоруссией дополнительные силы и с утроенной дозой белого порошка пошёл проситься в НАТО.

А Залужный внёс "музыкантов" в список своих самых больших страхов (https://t.me/rlz_the_kraken/59560).



Кстати, в этом контексте украинских страхов стоит вспомнить фразу Пригожина о том, что они показали 24 июня «мастер-класс по тому, каким должно было быть 24 февраля». С учётом того, что тот же Буданов считает «оркестр» самым эффективным подразделением России – Киеву осталось только молиться на то, что НАТО и прочие кураторы режима спасут их от наступления «Вагнера». Если же не спасут, ВСУ будут вынуждены снова сворачивать свой похабный «контрнаступ» и встретиться со своими страхами в реальности.

Так что не бойтесь, граждане. Я верю, что скоро мы услышим новую симфонию от неунывающих «музыкантов».

И думаю, очень скоро…

https://t.me/astramilitarum/33393

"Защитим Европу от сумасшедшего русского", - реклама военной службы в Польше держится на страхе перед Евгением Пригожиным и "Вагнерами".

@wagner_group_pmc

https://t.me/wagner_group_pmc/35325