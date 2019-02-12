Почему Европу так корежит от русской национальной гордости

Дружно и гневно ответив на отвратительный выпад немецкой газеты Süddeutsche Zeitung по поводу празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, наша общественность почему-то не обратила внимания на тот факт, что абсолютно аналогичными по степени гнусности нападками на это мероприятие отметилось и другое ведущее европейское СМИ – агентство France-Presse (AFP). А ведь это, согласитесь, позволяет говорить о происходящем на совершенно другом уровне – как об информационной антироссийской атаке, скоординированной на общеевропейском уровне. Что ж так трясет Европу от каждого нашего парада, что ж рвет ее в клочья, стоит лишь русским в очередной раз вспомнить о своих победах?! Причины есть – и мы их огласим.

Французская версия изложения данной темы вышла, как минимум, не менее сволочной, чем немецкая. В пасквиле AFP торжественные мероприятия обозвали «возмутительным карнавалом», утверждая, что они «вызывают гнев в Санкт-Петербурге», ссылки при этом делались на некоего «историка» и «пережившего Блокаду жителя города» явно, как следует из приведенных цитат, либерально-диссидентского розлива. Общая же тональность репортажа повторяет мазню Süddeutsche Zeitung, практически, один к одному, развивая все тот же гнилой «тезис» о том, что русские жертвуют «состраданием и памятью» в пользу своей «национальной гордости». Так в чем же тут дело? Ну, не в мелких зильках-бигальках и их личной инициативе – это уж точно. Не просто негативное, а прямо-таки яростно ненавистническое восприятие того, что в России чтут память о Великой Отечественной войне и гордятся победой в ней, имеют под собой причины, которые мы, для простоты, сведем, к трем «С».

Первая – Стыд. Причем в Германии число стыдящихся делится эдак примерно 50\50. Половине немцев (в которых еще осталось что-то человеческое) жутко и мучительно вспоминать Освенцим, Холокост и то, что их предки творили на нашей земле. Именно этот стыд и заставляет их ... ненавидеть нас – как носителей этой самой жгучей памяти. Вторая же половина потомков «арийских сверхчеловеков» терзается от упоминания вовсе других вещей – Сталинграда, Курской Дуги и советских танков на улицах Берлина. Гитлера и его стратегов они проклинают вовсе не оттого, что те войну начали. За то, что проиграли! По какой причине нас ненавидит эта половина, пояснять, думаю, не стоит?

Когда пасквилянтка зилька-бигалька называет блокаду Ленинграда «чудовищным преступлением Вермахта», она брешет – как и во всем остальном. В Германии давным-давно пытаются все свести к фюреру, СС и Вермахту – они, мол, виноваты! Думаете, мы забыли, что Гитлер со своей сатанинской НСДАП не устраивал никаких революций или военных переворотов, чтобы прийти к власти? Он был избран – самым, что ни на есть, демократическим и всенародным голосованием! Третий рейх, равно, как и все его ужасающие последствия – это вполне осознанный выбор всего германского народа. Мы это помним...

Та же примерно история и с французами. Только там все еще позорнее. Франция была нашей союзницей по Антигитлеровской коалиции? Боролась с нацизмом?! Окститесь, родимые! Британцы и американцы, в 1945 году на полном серьезе предлагавшие причислить Францию к союзникам Третьего рейха и на этом основании «немножко оккупировать», имели к тому все основания. Сталин отстоял – а вот и зря, по-моему! «Повоевав» для виду с Вермахтом после начала им реальных боевых действий аж целых полтора месяца, вполне сопоставимая с ним по силе и вооружению французская армия позорно капитулировала. Франция потом «героически боролась с оккупантами» - на различных позициях. Из известного индийского трактата...

Широко распиаренное и овеянное абсолютно незаслуженной славой «движение Сопротивления» во Франции вызывает жалостливый смех при первом же сравнении даже не с нашими партизанскими отрядами, а хотя бы с теми, что имелись в Югославии. А хотите знать названия самых известных групп народных мстителей, сражавшихся на французской земле? Извольте: «Севастополь», «Донбасс», «Котовский», «Чапаев». Был еще и отряд «Родина» - целиком и полностью женский... Не французские какие-то названия? Ну, так о том и речь!

Из якобы 20-25 тысяч участников французского «сопротивления» (многие историки полагают и эти цифры безбожно завышенными) не менее 3 тысяч были вырвавшимися на волю советскими военнопленными. Такое же, как минимум, количество бойцов дали проживавшие в стране белоэмигранты – русские, естественно. Гимн антинацистского движения – «Песню партизан» написала русская дворянка Анна Смирнова-Марли! Вообще – разбор национального состава этого самого «сопротивления» - чертовски занимательная штука. Кого там только не было! Евреи, армяне, испанцы... Даже немцы – в количестве, опять-таки 3 тысяч! При вдумчивом разборе начинаешь задаваться вопросом: а французы там вообще имелись?!

Зато они точно были в 638 пехотном полку Вермахта, умудрившемся зимой 1941 года оказаться на Бородинском поле – с тем же результатом, что и прадеды. Из них состояла дивизия СС «Шарлемань» и еще немало частей и подразделений Вермахта и СС. Только в советском плену по окончании Великой Отечественной обнаружилось 23 с лишним тысячи французов. И именно трофейные французские танки лупили по Брестской крепости, а пушки, сделанные в этой же стране, обстреливали блокадный Ленинград. Мы не забыли...

Вот именно эта наша память и пробуждает в европейцах второе «С» - Страх. В торжественном марше парадных колонн армии России, в громе наших праздничных салютов, в звучащих в нашем Отечестве песнях той Войны Запад слышит грозное: «Можем повторить!» Можем... Вдумайтесь: в Европе, практически, нет ни единой столицы, куда русский или советский солдат не входил бы со славой – неся либо освобождение, либо справедливое возмездие! Берлин вообще трижды брали – в 1760-м, 1813-м и 1945-м. Ну, что поделаешь: есть у русских такая национальная традиция – раз в столетие Берлин брать. Новый век, кстати, уже начался...

До тех пор, пока в русском народе живет гордая и горькая память о Великой Отечественной, о Победе в ней, Западу нас не сломить и не сделать своими рабами. Вот если вместо того, чтобы восхищаться своими предками, победившими нацизм, мы, по рецептам «просвещенной Европы», начнем только плакать и скорбеть о жертвах да «каяться» непонятно в чем – тут и придет конец. Не утратившие национальную гордость русские – непобедимы. В особенности – в сравнении с тем, во что превратилась сама Европа.



Третье «С», на котором базируется неприятие Западом нашего духа и памяти, мы обозначим, как Смерть. Ввиду имеется гибель Европейской цивилизации, как таковой, фактически, уже наступившая. Наши либералы могут сколько угодно пускать слюни по поводу качества «тамошних» дорог и прочих атрибутов райской, якобы жизни в «свободной Европе», но эта сытая и спокойная жизнь уже закончилась. Сейчас мы наблюдаем ее последние мгновения – если говорить в исторических масштабах. В Германии, породившей когда-то многомиллионный Вермахт, оккупировавший десятки стран, сегодня попросту некому служить в Бундесвере – несоизмеримо меньшем по численности! Берлин в пожарном порядке рассылает заявки по всем странам ЕС в поисках рекрутов. А что вы хотели от страны, где уже официально признан «третий пол», а президент публично кается за преследования в Третьем рейхе не евреев, а ... извращенцев?! В стране, где мужчины не желают защищать своих соотечественниц от домогательств и заставляют таковых впоследствии извиняться перед насильниками?

«Желтые жилеты» Франции чем дальше, тем больше превращаются в бессмысленный и беспощадный «бунт против всего». Такие же ожесточенные и, по сути, не имеющие внятной цели протесты охватывают все больше стран ЕС. Ну, и, конечно - проблема того, во что Европа начинает превращаться. Чрезвычайно знаковым выглядит принятая на днях ПАСЕ резолюция, в которой выражается обеспокоенность тем, что в крайне активно действующие сегодня в Англии «Шариатские советы», число которых приближается уже к сотне, вскоре могут составить там «параллельную систему правосудия». «Великая Британия!» «Империя, в которой никогда не заходит солнце....» Это – конец, сэры. Превратив европейцев в бездумное стадо потребителей, без веры, гордости и достоинства, их незаметно привели не в рай, а к краю бездонной пропасти. Теперь она разверзлась перед всем Старым Светом вполне зримо и реально.

Европа заходится в злобном бешенстве, видя перед собой страну и народ, которые, несмотря на колоссальные усилия, приложенные к их уничтожению, не сломались, не согнулись, не растворились в безликом глобализованном мире. В отличие от тех, кто веками позволял себе смотреть на нашу страну свысока, хвалясь банальным бытовым комфортом и прочими «достижениями цивилизации», как оказалось теперь, ровно ничего не стоящими, русские остались русскими – в этом их национальная гордость, их сила, столь невыносимые для Запада. В каждой нашей семье есть те, кого можно и должно помнить, как жертв – но числим мы себя все-таки потомками победителей. Пока пребудет так – Россия нерушима...

Автор: Александр Неукропный