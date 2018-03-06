Путин и новая эпоха российской истории

Последнее послание Путина — это одновременно и старт, и финиш. Это финиш американской мировой гегемонии и так же финиш российской избирательной кампании. Путину нет смысла ходить на дебаты, снимать о себе ролики и нервно хвататься за сердце при любом движении рейтинга. Путин — уже историческая фигура, и после того, что он сделал для страны и для нашей с вами безопасности, любые покусывания со стороны политических противников смотрятся просто жалко.

Путин зафиксировал финиш американской гегемонии. Это конец. Дело в том, что на всемогущее ПРО и на возможность безнаказанно наносить ядерные удары США делали главную, а если называть вещи своими именами — единственную ставку в гонке за сохранение военного и политического доминирования в мире. Российский президент отправил ПРО в мусорную корзину. А ведь на ПРО американцы потратили годы разработок и триллионы долларов. Такое уже один раз было в истории, когда американцы искренне считали, что у них есть абсолютное оружие, и они могут нагибать всех как хотят. Это было после Хиросимы и Нагасаки, и тогда советскую Россию от ядерного удара спасла отличная работа разведки и советских ученых. Вполне возможно, что сегодня Путин отодвинул нас, да и весь мир, от черты за которой начинается ядерная война. Он лишил американцев ложного ощущения неуязвимости, и теперь даже самые горячие головы в Белом Доме, Сенате и Пентагоне будут хорошо думать, прежде чем строить планы по силовому решению российской проблемы.

Некоторые наши диванные псевдопатриоты любят говорить, что Путин — слабый, и что наш МИД вечно заявляет протесты, на которые всем плевать. Нормальные люди считают диванных псевдопатриотов дураками и правильно делают. Путин сегодня наглядно показал, что пока наш МИД выражал озабоченность, наши ученые и военные ударными темпами работали над тем, чтобы эта озабоченность в случае необходимость могла долететь до Вашингтона и жахнуть по нему ядерным зарядом. У нас часто жалуются, что науки в России нет, всё плохо, всё разворовали и вообще всё будет еще хуже. Президент продемонстрировал, что наука у нас есть, но в нашей стране наука по историческим причинам занимается в первую очередь вот такими изделиями, у которых даже названий еще нет, но которые уже провоцируют истерику на Западе. Первые панические заголовки и сообщения уже пошли в западных СМИ, а дальше будет еще интереснее. Я не удивлюсь если против нас даже попробуют новые санкции ввести в наказание за то, что некоторые сотрудники Пентагона и Белого Дома наверное лежат сейчас с инфарктами и нервными срывами. Им-то говорили, что Россию порвали в клочья, а реальность вдруг оказалась совсем другой, и Путин это продемонстрировал с «кинжальной» остротой.

Как и следовало ожидать, послание Путина уже привело к тому, что все диванные специалисты по сирийским повстанцам и украинскому газу срочно переквалифицировались в специалистов по компьютерной графике и ракетным двигателям. Телеграм и соцсети заполнены ехидными комментариями, что страна, которая не может снять нормальный видос про ракеты и сверхзвуковые планирующие блоки, точно-точно не может их построить, и что вообще Путин — не Илон Маск, и весь мир якобы смеется над нашим позором. Вот реально есть люди, которых никогда и ничем не удовлетворить. Давайте вместе посмотрим за реакцией американских и европейских СМИ, и особенно за реакцией американских и европейских политиков на эти видео-презентации Путина. Гарантирую, что они-то всё воспринимают максимально серьезно. А мне очень жаль, что у нас в России теперь три беды: дураки, дороги и хипстеры, которые не понимают, что военные НИИ — это не студия Уолта Диснея. Ну, ничего, президент обещал создать центры по перепрофилированию и профессиональной переподготовке, может быть там их чему-то путному научат.

Я не зря в начале сказал, что послание президента — это старт. Это старт не только новой эры в мировой политике, но в первую очередь это старт новой эры в российской внутренней политике. Мы 18 лет лечились, мы восстанавливались после 90-х, которые действительно можно сравнить с опустошительной войной. А теперь нам нужен рывок вперед, и Путин не зря раз за разом говорил, что нужно убрать всё то, что нам мешает расти и развиваться. Он очень хорошо понимает, что нам нельзя отстать от поезда истории, нам нельзя пропустить технологическую революцию так, как СССР опоздал и не вписался в эпоху компьютеров и Интернета. Нам нужно сделать всё, чтобы мы смогли занять достойное место в новой технологической эпохе, в новой цифровой экономике.

За несколько дней до оглашения президентского послания спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что Дума будет использовать послание для определения приоритетов в законотворческой работе, и сейчас понятно, что депутатам нужно будет очень сильно перекроить свою повестку и даже поменять стиль своей работы. Для выполнения президентского послания Думе придется поработать в роли большого законодательного бульдозера. Путин возложил на депутатов сложную задачу — убрать всё то, что мешает развитию робототехники, беспилотников, использованию решений на базе блокчейна и так далее. Это будет непростая задача, а решать ее надо быстро, а значит качество решения будет зависеть от того, насколько экспертное сообщество и депутаты найдут общий язык и будут готовы друг друга не только слушать, но и слышать. В лубом случае, нам предстоит много интересных и очень серьезных изменений. Россия теперь точно защищена от внешних врагов и у нас теперь есть реальная возможность разобраться с внутренними проблемами. Это уникальный шанс. Важно его не упустить. И мы не упустим.

Руслан Осташко / ЖЖ / Пятиминутки здравого смысла

http://novorusmir.ru/archives/38401