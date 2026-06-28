Сад трансформер в центре Москвы

Сегодня хочу пригласить вас на прогулку в центр Москвы, рядом с Историческим музеем. Там открылся сад-трансформер. Почему трансформер? Потому что его открывают только летом вот уже в течении нескольких лет. Как я понимаю свозятся растения из оранжерей, где они обитают большую часть времени.

Много описывать не буду, сами все увидите.

Все цветы , кусты и деревья растут в горшках. Вот как эти алоэ Или вот такой молочай. Их составили на платформы, которые потом прикрыли корой или мелкими камнями, словно они растут на самой площади. А это прямо гигантское алоэ Разновидностей масса. В середине сада небольшой фонтанчик. А красное здание - Исторический музей. Какое-то тропическое растение с большими листьями. Бывшее здание Гос. Думы, которое сегодня является филиалом Исторического музея. Если не ошибаюсь - это платаны. Цветущие гортензии. Кусты олеандра На фоне Исторического музея. Довольно-таки необычный вид. Агава Королевы Виктории. Это я озвучила надпись. Единственный вид рода Криптомерия. Растение называют также японским кедром. Считается национальным деревом Японии. Вот тут хорошо видно, где примерно расположен сад. Тропические растения на фоне Арсенальной башни

Японский кедр Цветущий олеандр Клен веерный Инаба шидаре (подсмотрела название) А рядом небольшой прудик. Кусты пиона. Правда листья весьма гигантские. Скорее всего сортовой. Это тоже веерный клён. Весьма впечатляет на фоне зелени Садовая сосна. Ну такой кадр не смогла пропустить. Жуков на фоне зелени. Правда немного смазан. Небольшой водопадик Сад не такой большой. Его можно не спеша обойти минут за 15. Сосна пиния, так же называется итальянская сосна. А вообще такое сочетание сукулентных и хвойных я не встречала, а потом вспомнила, что видела подобное. Сосны и кактусы видела, но только в Индии. На склонах холмов ближе к долине Кулу. Это растение называется котовник. Шалфей и сальвия Шалфей и лук декоративный. Часть сада и на заднем фоне гостиница "Националь" Цветы агапантуса. А это уже хоста в цвету А потом мы с подругой пошли на Красную площать. Вернее я хотела посетить Народный мемориал на Варварке. Тем более это было 11 июня, День Рождения Вагнера-Девятого-Уткина. Взгляд назад на сад. Между Кремлевской стеной и Историческим музеем. На Красной площади. Впереди Никольская улица. Опять вывесили эти фонарики. Может это и нарядно, но архитекруру невозможно оценить при такой сетке. Шикарные розы по дороге к мемориалу Ирисы, конечно, уже отцвели. Пора роз.

Сам мемориал тут не буду показывать. Мне лично его реконструкция не понравилась.

И на сегодня все.