Роскошь Питера 10

7 (или 17?) февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа – первого в России публичного художественного музея, для хранения и показа экспонатов которого было построено специальное здание. Коллекции императорского Эрмитажа начали складываться в середине 1760-х гг., когда Екатерина II приобрела 225 картин, преимущественно голландской и фламандской школ.

Вплоть до середины XIX в. эти коллекции были доступны лишь небольшому кругу лиц.

Следуя примеру европейских государств, Николай I решил создать новый музей, открытый для публики. Его здание, возведённое в 1840–1851 гг. по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце, примыкало к зданиям Большого и Малого Эрмитажа и получило название Нового Эрмитажа. Новый Эрмитаж стал первым в России профессионально спроектированным музеем со специальными выставочными помещениями для отдельных коллекций, систематизированных в соответствии с научными принципами. Для шедевров античного искусства и для каждой национальной художественной школы: итальянской, французской, голландской, испанской, фламандской и русской отводились отдельные залы.

Кленце, мастер музейного ансамбля, учёный, археолог, живописец, разработал проект музея с учётом опыта европейского музейного строительства XIX в. Согласно проекту, первый этаж предназначался для размещения античных коллекций, древней и новой скульптуры, экспозиции рисунков и гравюр, а также библиотеки. В оформлении залов первого этажа Кленце были использованы приёмы античной архитектуры: гранитные и мраморные колоннады, орнаментальные росписи. Залы второго этажа отводились для экспозиции живописи и декоративно-прикладного искусства. В 1851 г. была разработана «Инструкция по управлению музеем», которая касалась всех сторон деятельности Эрмитажа: определялось штатное расписание, приёмы экспонирования, порядок допуска посетителей. В 1863 г. были утверждены новые штаты, во главе музея был назначен директор. Первым директором Эрмитажа стал С. Л. Гедеонов; одним из его решений стала отмена в 1866 г. входных билетов. С этого момента популярность музея возросла и к 1880-м гг. посещаемость доходила до 50 тыс. человек в год.

(Гервиц М. Лео фон Кленце и Новый Эрмитаж в контексте современного музейного строительства. СПб, 2003).

Внутри Никольского морского собора в Кронштадте Морской собор – самая высокая постройка Кронштадта. Его купол виден со всех точек Невского фарватера. Храм, освященный в июне 1913 года, проработал недолго. Службы в нем проходили до 1927 года, а через два года – в 1929 - президиум Леноблисполкома вынес постановление о закрытии храма и передаче здания под культурно-просветительские цели. Через год с собора скинули купола и кресты, мозаичные иконы замазали, с куполов смыли позолоту и разобрали иконостас.

Вскоре там открылся кинотеатр имени Максима Горького, прозванный в народе «Максимка».

Еще через несколько лет в здании собора появился клуб Кронштадтской крепости и концертный зал с театральной сценой, устроенной на месте иконостаса. В 1974 году в соборе открылся филиал Центрального военно-морского музея. В 2000-х годах началась реставрация храма, которая продолжалась до весны 2013 года. На ремонтно-реставрационные работы было затрачено около 1,3 млрд. рублей. Кронштадт, Якорная площадь, д. 5А

Заглянем в особняк Слепцова? Вы сможете насладиться красотой внутреннего убранства и сделать фотографии. В этом же здании располагаются кафе и винтажные магазины, так что — заглядывайте! Вход свободный! Большая Конюшенная ул 9, м. Невский Проспект

Интерьеры Дома Демидовых на Большой Морской Этот особняк - ровесник Исаакиевского собора. И строился также по проекту архитектора Огюста Монферрана. Талант Монферрана и деньги Павла Николаевича Демидова — одного из богатейших промышленников России — позволили создать в центре Северной столицы изящный особняк в стиле необарокко. Демидов приобрёл особняк когда готовился к свадьбе с одной из первых петербургских красавиц, баронессой и фрейлиной Авророй Шернваль. Монферран полностью переделал фасад дома, добФигуры Славы держат картуш с гербом. Павел Николаевич Демидов скончался через четыре года после свадьбы, в 1840-м, оставив вдову с полуторагодовалым сыном Павлом, будущим князем Сан-Донато. В 1910 году дом был выкуплен послом короля Италии и перешел в собственность итальянского государства. В начале Первой мировой войны посольство пустеет. Но в 1924 году, когда устанавливаются дипломатические отношения между правительством Муссолини и Страной Советов, здание возвращается Италии. На сегодняшний день дом пустует.

Большая Морская, 43

Настоящая парадная лестница Она находится во дворце Елисеевых. Увидеть её можно, зайдя в дом с парадного входа со стороны наб. Мойки, 59

Дворец Александра Меншикова — первая каменная постройка в Санкт-Петербурге и яркий пример стиля петровского барокко. Еще в 1703 году, после основания города, Петр I подарил своему сподвижнику Васильевский остров. К 1710 году на острове были построены деревянные хоромы, получившие название Посольские. В этих хоромах часто устраивались шумные вечера, дипломатические приемы, а также состоялась свадьба Анны Иоанновны с герцогом Курляндским. Хоромы просуществовали до 1747 года. Строительство каменных палат началось в 1710 году и велось с перерывами до 1722 года. Дворец Меншикова стал не просто первым каменным строением в Санкт-Петербурге, а новым этапом в русской архитектуре, сочетая строительный опыт европейских и русских архитектурных школ. Новые архитектурные течения проявились как во внешнем облике здания, так и в бытовых деталях интерьера, например, в организации кухни в основном здании или расположении женской части дома на одном этаже с мужской. Строительством на разных этапах руководили Джованни Марио Фонтана, Иоганн Готтфрид Шедель, Доменико Трезини, а также другие именитые архитекторы того времени. Внутри сохранилась дубовая лестница (первая лестница города), голландские плитки, а также личные вещи Меншикова, его семьи и предметы, принадлежавшие Петру I. Также сохранился ореховый кабинет императора, выполненный из орехового дерева, привезенного в начале XVIII века из Персии. Все внутреннее убранство сильно отличается от дворцов более позднего периода, отражая поиск новых идей и смыслов, сочетавшийся с желанием сохранить устоявшиеся допетровские традиции. После ссылки Меншикова дворец был передан в распоряжение Кадетского корпуса. Посещение возможно только в составе экскурсионной группы. Билет на экскурсию можно приобрести на сайте Эрмитажа (цена 700₽).

Великолепный особняк Мусиных-Пушкиных. Они владели домом до революции, а потом особняк национализировали. С 1930-х годов в нем расположились книжные фонды, а затем здание было отдано библиотеке. Теперь это библиотека М.Ю. Лермонтова. Имя было присвоено ей в 1964 году в честь 150-летия со дня рождения великого русского поэта. ⠀ Литейный пр., 19

Особняк Половцова в Петербурге Для семьи Половцевых в особняке были созданы парадные интерьеры, которые можно наблюдать и сейчас в Дубовом, Ореховом, Белом или Бронзовом зале. До наших дней сохранился декор из ценной древесины и мрамора, наборный паркет и лепка. С 1934 года в особняке находится Санкт-Петербургское отделение Союза архитекторов России. С тех пор здание многим известно как Дом Архитектора. Большая Морская ул., 52

Две полностью восстановленные комнаты в коммунальной квартире В особняке находятся гобелены, сотканные в XVIII веке по эскизам Франсуа Буше, которые были подарены графу Толстому от Наполеона в качестве компенсации.

на Колокольной 11

Ну и напоследок роскошь Фермерского дворца Фермерский дворец интересен не только своей необычной историей. Это единственный дворец в России, построенный специально для Александра II. Отделка интерьеров дворца, как и всех построек на территории парка «Александрия», выполнена в неоготическом стиле. Самая значимая интерьерная деталь Фермерского дворца – Синий кабинет Александра II. Здесь император принимал министров, заслушивал доклады о ходе военных действий, проводил заседания. Именно здесь подготавливался важнейший законопроект об освобождении крестьян от крепостной зависимости!

Ну и сегодня закончим на этом прогулку