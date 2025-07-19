Роскошь Питера 10

7 (или 17?) февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа – первого в России публичного художественного музея, для хранения и показа экспонатов которого было построено специальное здание.Коллекции императорского Эрмитажа начали складываться в середине 1760-х гг., когда Екатерина II приобрела 225 картин, преимущественно голландской и фламандской школ.
Вплоть до середины XIX в. эти коллекции были доступны лишь небольшому кругу лиц.
Следуя примеру европейских государств, Николай I решил создать новый музей, открытый для публики. Его здание, возведённое в 1840–1851 гг. по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце, примыкало к зданиям Большого и Малого Эрмитажа и получило название Нового Эрмитажа.Новый Эрмитаж стал первым в России профессионально спроектированным музеем со специальными выставочными помещениями для отдельных коллекций, систематизированных в соответствии с научными принципами. Для шедевров античного искусства и для каждой национальной художественной школы: итальянской, французской, голландской, испанской, фламандской и русской отводились отдельные залы.
Кленце, мастер музейного ансамбля, учёный, археолог, живописец, разработал проект музея с учётом опыта европейского музейного строительства XIX в. Согласно проекту, первый этаж предназначался для размещения античных коллекций, древней и новой скульптуры, экспозиции рисунков и гравюр, а также библиотеки. В оформлении залов первого этажа Кленце были использованы приёмы античной архитектуры: гранитные и мраморные колоннады, орнаментальные росписи. Залы второго этажа отводились для экспозиции живописи и декоративно-прикладного искусства.В 1851 г. была разработана «Инструкция по управлению музеем», которая касалась всех сторон деятельности Эрмитажа: определялось штатное расписание, приёмы экспонирования, порядок допуска посетителей. В 1863 г. были утверждены новые штаты, во главе музея был назначен директор. Первым директором Эрмитажа стал С. Л. Гедеонов; одним из его решений стала отмена в 1866 г. входных билетов. С этого момента популярность музея возросла и к 1880-м гг. посещаемость доходила до 50 тыс. человек в год.
(Гервиц М. Лео фон Кленце и Новый Эрмитаж в контексте современного музейного строительства. СПб, 2003).
Внутри Никольского морского собора в КронштадтеМорской собор – самая высокая постройка Кронштадта. Его купол виден со всех точек Невского фарватера.Храм, освященный в июне 1913 года, проработал недолго. Службы в нем проходили до 1927 года, а через два года – в 1929 - президиум Леноблисполкома вынес постановление о закрытии храма и передаче здания под культурно-просветительские цели.Через год с собора скинули купола и кресты, мозаичные иконы замазали, с куполов смыли позолоту и разобрали иконостас.
Вскоре там открылся кинотеатр имени Максима Горького, прозванный в народе «Максимка».
Еще через несколько лет в здании собора появился клуб Кронштадтской крепости и концертный зал с театральной сценой, устроенной на месте иконостаса.В 1974 году в соборе открылся филиал Центрального военно-морского музея.В 2000-х годах началась реставрация храма, которая продолжалась до весны 2013 года. На ремонтно-реставрационные работы было затрачено около 1,3 млрд. рублей.Кронштадт, Якорная площадь, д. 5А
Заглянем в особняк Слепцова?Вы сможете насладиться красотой внутреннего убранства и сделать фотографии. В этом же здании располагаются кафе и винтажные магазины, так что — заглядывайте!Вход свободный!Большая Конюшенная ул 9, м. Невский Проспект
Интерьеры Дома Демидовых на Большой МорскойЭтот особняк - ровесник Исаакиевского собора. И строился также по проекту архитектора Огюста Монферрана.Талант Монферрана и деньги Павла Николаевича Демидова — одного из богатейших промышленников России — позволили создать в центре Северной столицы изящный особняк в стиле необарокко.Демидов приобрёл особняк когда готовился к свадьбе с одной из первых петербургских красавиц, баронессой и фрейлиной Авророй Шернваль. Монферран полностью переделал фасад дома, добФигуры Славы держат картуш с гербом.Павел Николаевич Демидов скончался через четыре года после свадьбы, в 1840-м, оставив вдову с полуторагодовалым сыном Павлом, будущим князем Сан-Донато.В 1910 году дом был выкуплен послом короля Италии и перешел в собственность итальянского государства. В начале Первой мировой войны посольство пустеет. Но в 1924 году, когда устанавливаются дипломатические отношения между правительством Муссолини и Страной Советов, здание возвращается Италии.На сегодняшний день дом пустует.
Большая Морская, 43
Настоящая парадная лестницаОна находится во дворце Елисеевых. Увидеть её можно, зайдя в дом с парадного входа со стороны наб. Мойки, 59
Дворец Александра Меншикова — первая каменная постройка в Санкт-Петербурге и яркий пример стиля петровского барокко.Еще в 1703 году, после основания города, Петр I подарил своему сподвижнику Васильевский остров. К 1710 году на острове были построены деревянные хоромы, получившие название Посольские. В этих хоромах часто устраивались шумные вечера, дипломатические приемы, а также состоялась свадьба Анны Иоанновны с герцогом Курляндским. Хоромы просуществовали до 1747 года.Строительство каменных палат началось в 1710 году и велось с перерывами до 1722 года. Дворец Меншикова стал не просто первым каменным строением в Санкт-Петербурге, а новым этапом в русской архитектуре, сочетая строительный опыт европейских и русских архитектурных школ. Новые архитектурные течения проявились как во внешнем облике здания, так и в бытовых деталях интерьера, например, в организации кухни в основном здании или расположении женской части дома на одном этаже с мужской.Строительством на разных этапах руководили Джованни Марио Фонтана, Иоганн Готтфрид Шедель, Доменико Трезини, а также другие именитые архитекторы того времени.Внутри сохранилась дубовая лестница (первая лестница города), голландские плитки, а также личные вещи Меншикова, его семьи и предметы, принадлежавшие Петру I. Также сохранился ореховый кабинет императора, выполненный из орехового дерева, привезенного в начале XVIII века из Персии.Все внутреннее убранство сильно отличается от дворцов более позднего периода, отражая поиск новых идей и смыслов, сочетавшийся с желанием сохранить устоявшиеся допетровские традиции.После ссылки Меншикова дворец был передан в распоряжение Кадетского корпуса.Посещение возможно только в составе экскурсионной группы. Билет на экскурсию можно приобрести на сайте Эрмитажа (цена 700₽).
Великолепный особняк Мусиных-Пушкиных.Они владели домом до революции, а потом особняк национализировали.С 1930-х годов в нем расположились книжные фонды, а затем здание было отдано библиотеке.Теперь это библиотека М.Ю. Лермонтова. Имя было присвоено ей в 1964 году в честь 150-летия со дня рождения великого русского поэта. ⠀Литейный пр., 19
Особняк Половцова в ПетербургеДля семьи Половцевых в особняке были созданы парадные интерьеры, которые можно наблюдать и сейчас в Дубовом, Ореховом, Белом или Бронзовом зале. До наших дней сохранился декор из ценной древесины и мрамора, наборный паркет и лепка.С 1934 года в особняке находится Санкт-Петербургское отделение Союза архитекторов России. С тех пор здание многим известно как Дом Архитектора.Большая Морская ул., 52
Две полностью восстановленные комнаты в коммунальной квартире В особняке находятся гобелены, сотканные в XVIII веке по эскизам Франсуа Буше, которые были подарены графу Толстому от Наполеона в качестве компенсации.
на Колокольной 11
Ну и напоследок роскошь Фермерского дворцаФермерский дворец интересен не только своей необычной историей. Это единственный дворец в России, построенный специально для Александра II.Отделка интерьеров дворца, как и всех построек на территории парка «Александрия», выполнена в неоготическом стиле.Самая значимая интерьерная деталь Фермерского дворца – Синий кабинет Александра II. Здесь император принимал министров, заслушивал доклады о ходе военных действий, проводил заседания.Именно здесь подготавливался важнейший законопроект об освобождении крестьян от крепостной зависимости!
Ну и сегодня закончим на этом прогулку
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