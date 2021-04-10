Некоторые интересные места Пушкина в Санкт-Петербурге

Интересные места Пушкина.



1. Александровский парк - Садовая улица, 7.



Александровский парк отличается от своего соседа, Екатерининского парка, разнообразием. Ведь в нем гармонично переплелись широкие прогулочные аллеи и узкие тропки по непроходимому лесу, поля и красивые лужайки, полуразрушенные павильоны и мосты, которые выделяются на фоне уже отреставрированных исторических строений. Сам парк состоит из двух частей – из Нового сада и пейзажного парка. На 200 гектаров великолепного парка можно найти Белую башню, Ратную палату, Императорскую ферму и даже… гору «Парнас». Самое чудесное место для прогулки. Памятник миноносцу «Стерегущему» в Александровском парке

В 2002-2003 годах проводилась реконструкция Александровского парка. Здесь была организована пешеходная зона, высажено 283 новых дерева и 1974 кустарника, заменено устаревшее освещение, обновлены ограждения, отремонтированы газоны.



2. Дача Китаевой (музей-дача А. С. Пушкина) - Пушкинская улица, 2/19.



Деревянное здание построено в 1827 году и во многом сохранило свой первозданный архитектурный облик. Пушкины снимали 8 комнат, в том числе комнату в мезонине, в которой располагался кабинет поэта. В этом скромном кабинете были написаны «Сказка о царе Салтане», «Письмо Онегина к Татьяне» и другие произведения.

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Тихая жизнь в Царском Селе очень нравилась поэту. По утрам он имел обыкновение купаться в пруду Александровского парка, пил чай, после чая поднимался к себе в кабинет и работал. Это время его жена Наталья Николаевна обычно проводила за чтением или вышиванием. После обеда молодую пару часто можно было видеть гуляющими по аллеям императорских парков, куда многие царскосельские дачники нарочно ходили посмотреть на Пушкина с женой. Как писал сам Александр Сергеевич о своей жизни в Царском:

- «Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской; насилу до нас и вести доходят…»

Пушкины переехали из дома Китаева в Петербург глубокой осенью 1831 года.По этим комнатам ступала нога величайшего поэта России. В музее организуются временные выставки, проводятся литературно-музыкальные вечера и концерты, презентации различных книжных изданий. Позже дом Китаевой сменил несколько владельцев, но в целом сохранил узнаваемый облик пушкинского времени.

В 1910 году на фасаде дома была установлена памятная доска, сохранившаяся до нашего времени. На белом мраморе золотом написано: «В этом доме жил А. С. Пушкин с 25-го Мая по 20-е Октября 1831 года».

После революции в доме Китаева размещались дом отдыха сестер милосердия и акклиматизационная станция агрономического института, с 1931 по 1976 год — дача служила обычным жилым фондом. В 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта, на доме была установлена вторая мемориальная доска с надписью: «Здесь жил А.С. Пушкин в 1931 году», а Колпинскую улицу переименовали в Пушкинскую. В 1957 году часть дома Китаева была освобождена от жильцов и 1 сентября 1958 года в нем были открыты первые четыре музейные комнаты. Долгое время экспозиции музея соседствовали с квартирантами и только в 1976 г. дом был полностью освобожден от жильцов. После проведённого ремонта и реконструкции, в доме Китаева с 1981 г. открыта мемориальная экспозиция, рассказывающая о пребывании поэта в Царском Селе летом 1831 года.



3. «Китайская деревня» - Александровский парк.



За Крестовым каналом располагается Китайская деревня. Расписные игрушечные домики, восточные мотивы вызывают восторг у посетителей. В 70-х годах XVIII века в европейский парках стали популярны англо-китайские увеселительные забавы. Российская императрица Екатерина II, всегда идущая в ногу со временем, в противовес Европе задумала создать в Царском Селе целый комплекс в китайском стиле, превосходящий известные образчики.

Разрабатывал проект Китайской деревни Ч.Камерон. В работе он использовал чертежи, доставленные из российской миссии в Пекине, хотя есть мнение, что авторский замысел вполне может принадлежать и другим архитекторам. Изначально планировалось построить 18 домиков в китайском стиле и павильон-обсерваторию, а за деревней возвести высокую пагоду. Строительство Китайской деревни велось с 1782 по 1786 годы, но не было завершено по причине смерти Екатерины II. Камерон успел построить только 10 домиков, пагода и галереи остались на бумаге. Новый император Павел I, ненавидя всё связанное с планами покойной матери и испытывая неприязнь к Царскому Селу, велел разобрать домики и передать материалы на постройку Михайловского дворца в Петербурге. По неясным причинам, его указание не было исполнено. Вид с Большого Каприза на Китайскую деревню и Александровский дворец. Рисунок великой княгини Ольги Николаевны Деревня достраивалась и перестраивалась в 1817-1822 годах архитектором В.Стасовым. Домики были объединены между собой и переделаны под квартиры и службы, а недостроенную обсерваторию Стасов завершил сферическим куполом, сохранявшимся до 1941 года.

В 19 веке Китайская деревня использовалась под гостевые апартаменты. Каждый домик был меблирован и имел свой маленький садик. В 1822-1825 годах здесь жил и работал над "Историей государства Российского" историк Карамзин, бывали Пушкин, Лермонтов, Вяземский и др.В настоящее время Китайская деревня полностью восстановлена. Домики используются как гостевые и жилые апартаменты. Во время войны Китайская деревня сильно пострадала. Восстановление продвигалось мучительно и долго. В 60-х годах домики превратились в коммунальные квартиры, затем после перепланировки трансформировались в туристическую базу отдыха.

Полномасштабные восстановительные работы в погибающей Китайской деревне начались только в 1996 году. Датская фирма, вложив 12 млн. долларов, восстановила деревню, взамен получив право сдавать комплекс в аренду на 49 лет. Существовал ещё проект шанхайской проектной группы, согласно которому парк украсила бы подземная парковка, подземные рестораны и пр. Смутные были времена.В настоящее время Китайская деревня полностью восстановлена.

Домики используются как гостевые и жилые апартаменты, туристам вход туда заказан. Для обычного человека остался доступен только фасадный вид Китайской деревни с окружающих дорог и панорам Яндекса. Поразительно, но в самом сердце Царского Села, в музее мирового масштаба, часть исторического достояния России является фактически собственностью другого государства.

Увы, бизнес - грязное дело, а настоящие меценаты давно перевелись.



4. Драконов мост - Александровский парк.



Драконов мост через Крестовый канал одно из самых любопытных сооружений Александровского парка, несущее на себе заметный отпечаток характерного для XVIII века китайского влияния в архитектуре. Находится он на ведущей от дворца аллее, рядом со входом в Зверинец. Драконов мост был возведен в 1785 году по проекту архитектора Ч. Камерона. Его украшают четыре фигуры крылатых драконов, установленные на гранитных пьедесталах. В XVIII веке фигуры драконов были гипсовые. Цинковые, которые стоят сейчас, были отлиты в 1860 году на заводе Морана. Во времена строительства этот мост называли не иначе как мостом с чудовищными фигурами, что вполне закономерно: четыре каменных крылатых дракона на гранитных пьедесталах украшают его. Мифические создания настроены явно недружелюбно: их силуэты причудливо изогнуты, лапы вытянуты, хвосты извиваются. Изначально, в Екатерининскую эпоху, фигуры драконов были известняковыми, но впоследствии, в 1860 году, их отлили из чугуна по моделям И. Шварца, так как изваяния к тому времени заметно обветшали и потеряли вид.



5. Музей-Лицей - Садовая улица, 2.



Мемориальный Музей-Лицей, расположенный в г. Пушкине (бывш. Царское Село) в здании Императорского Царскосельского Лицея, привилегированного учебного заведения для детей дворян, основанного Императором Александром I в. 1811 году, рассказывает о юности А. С. Пушкина, который воспитывался здесь с 1811 по 1817 гг., о рождении его поэзии, и об этом передовом учебном заведении России XIX и начала XX веков. Музей воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты I, как оказалось самого блистательного, выпуска, впоследствии названного «пушкинским». На основе архивных материалов восстановлены в прежнем виде мемориальные помещения третьего и четвертого этажей, где в основном проходила жизнь воспитанников. Музей был открыт к 150-летию А.С. Пушкина и воссоздает обстановку, в которой жили и учились лицеисты. На основе архивных материалов восстановлены в прежнем виде мемориальные помещения третьего и четвертого этажей, где в основном проходила жизнь воспитанников.



6. Историко-литературный музей - Леонтьевская улица, 28.



Музей расположен в одном из самых старых домов города Пушкин. Постройка 1820-1821 года выполнена по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, а отделкой фасадов занимался зодчий Горностаев. В 1908 году у дома в стиле классицизм появился третий этаж, работами руководил архитектор Данини Сильво Амвросиевич. Здесь собраны коллекции, состоящие из музейных предметов по истории Царского Села, включая и советский период, в основном по направлениям: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, нумизматика, редкие книги и документы, скульптура, фотографии, предметы археологии. Всего 6711 предметов основного и 15407 вспомогательного фондов. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает более 29 тысяч экспонатов. Для посещения открыто восемь тематических экспозиций.

Первоначально в музейных помещениях располагалось городское полицейское управление.



7. Баболовский дворец и Царь-ванна.



Увеселительный павильон был построен в 1785 году для Григория Потёмкина в Баболовском парке Царского Села. В 1820-е годы обветшавший архитектурный каприз был обновлён по проекту Василия Стасова. С тех пор он знаменит «Царь-ванной». Эта нечеловеческих размеров ванна, весом в 48 тонн, диаметром 533, глубиной 152 и высотой 196 сантиметров и емкостью «в 800 ведер воды» была вырублена из цельного куска красного карельского гранита «каменотесных дел мастером» Самсоном Сухановым. Банный павильон из десяти комнат в Баболовском парке Царского Села. Баболовский дворец разрушен в конце Великой Отечественной войны, в настоящее время находится в руинированном состоянии.



8. Камеронова галерея – Садовая улица, 7.



Камеронова галерея, возвышающаяся над Екатерининским парком в Пушкине, — воплощение замысла императрицы Екатерины II, надо сказать, замысла весьма философского. Галерея не только в прямом смысле поднимается ввысь, открывая чудесный вид на Царское село, но и олицетворяет высоту духовную: императрица пожелала создать место для того, что ныне принято называть личностным ростом — задумчивых прогулок и философских рассуждений. Идею воплотил в жизнь архитектор Чарльз Камерон, специально приглашенный из Рима. Строительство Камероновой галереи завершилось в 1787 г., с тех пор ее композиция почти не изменилась. Значимая корректировка была внесена в проект еще в процессе возведения: Екатерина II предпочла добавить два лестничных марша до колоннады, ограничиваясь ступенями до первого яруса. Из-за этого пришлось изменить и рисунок решетки, огибающей колоннаду: она сохранилась и по сей день, напоминая о личном вкладе императрицы. Первый этаж — тяжеловесный и мрачный, контрастирует со светлым вторым этажом, украшенным нарядной и легкой колоннадой, воплощающим идеал античности. Удивительное место, которое своей архитектурой воплощает античную идею контрастов бытия.

Коллекция скульптур в галерее посвящена личностям мировой истории, судьбы и труды которых повлияли на формирование характера Екатерины Великой, становление ее личности. Гордость галереи — коллекция бюстов великих личностей, к которым Екатерина II питала особое уважение. Первым стал древнеримский философ Сенека, подавший немало актуальных и по сей день политических идей. За ним последовали другие философы (Сократ, Платон, Эпикур), драматурги (Софокл), политики (Александр Македонский, Цезарь, Флавий Веспасиан, Марк Аврелий) и даже античные герои (Геракл с Минервой). Ну а современниками, удостоившимися собственного бюста в Камероновой галерее, стали английский дипломат Чарльз Фокс, австрийский император Иосиф II и русский ученый Михаил Ломоносов. Уже в 20 столетии к ним присоединилась и сама Екатерина, отлитая в бронзе по образу памятника 1873 г.

Памятник Пушкину

В 1860 году, накануне пятидесятилетия Лицея, в среде лицеистов возникла мысль о памятнике Пушкину. Первоначально установить его хотели на деньги лицеистов, но потом поняли, что собранных лицеистами средств будет не достаточно на выполнение памятника, достойного Пушкина. Была объявлена подписка, начавшаяся в январе 1861 года. И хотя официально конкурс не был объявлен, вскоре появился первый проект памятника (авторы художник-архитектор Л. И. Бахман и скульптор Н. А. Лаверецкий), позднее свои проекты памятника для Царского села создали скульпторы И. Н. Шрейдер и Н. С. Пименов. Все проекты представляли собой монументальные изваяния с множеством аллегорических фигур, окружающих поэта. В прессе появилась информация об этих проектах, их живо обсуждали, оценивали, критиковали. Однако успешно начавшийся сбор средств постепенно остановился. Было собрано более 13 тысяч рублей, но это составляло лишь пятую или шестую часть от предполагаемых затрат на такой грандиозный проект. А правительство, утвердившее проект Бахмана и Лаверецкого, не поддержало его финансирование. И только в связи с приближением 100-летия со дня рождения поэта, жители Царского Села предложили создать памятник в городе, где прошла юность Пушкина. По подписке было собрано 2,5 тысячи рублей, в то время как для сооружения памятника потребовалось около 13 тысяч. Недостающую сумму внесли из городских средств. Бронзовую фигуру отлили на петербургской литейной фабрике Штанге (по имени основателя Н. Штанге). Скульптор лично наблюдал за работами.

Открытие состоялось 15 октября 1900 года. Событие это не получило широкого отклика в печати: только в двух журналах появились сообщения, причем в одном из них лишь спустя два месяца. Вот что сообщал «Исторический вестник»: «Вокруг постамента разбит был газон из живых цветов. К памятнику устроен крытый вход, украшенный флагами и щитами, от входа по обе стороны из тяжелой материи и бархата сделаны шесть лож, дальше — крытые площадки, а за ними высокие помосты. За памятником находился хор из гимназистов и воспитанников городских училищ, а дальше расположился оркестр. К двум часам — времени, назначенному для молебствия и освящения памятника, прибыли и разместились в ложе великая княгиня Елисавета Маврикиевна с августейшими детьми князьями Иоанном и Гавриилом Константиновичами и её высочеством княжной Татьяной Константиновной, сын покойного поэта генерал А. А. Пушкин …, дочь жены Пушкина г-жа Арапова, Л. Н. Павлищев …».

Впоследствии монумент обнесли железной оградкой.

Сам скульптор любил этот памятник более всех других своих произведений. В преклонном возрасте Бах переехал в Детское Село, он часто приходил в Лицейский садик, навещал своё детище. В Царском Селе жил брат скульптора, архитектор Александр Романович Бах (1853—1937), создавший пьедестал для памятника Пушкину. В феврале 1937 года, когда вся страна отмечала 100-летие со дня смерти Пушкина, у памятника Пушкину состоялся торжественный митинг, на котором было оглашено постановление о переименовании Детского Села в город Пушкин.

Еще один памятник Пушкину в г. Пушкине

В Царском Селе есть три памятника великому русскому поэтому. В этом городе прошли лицейские годы молодого поэта. Шесть лет он провёл в Царскосельском лицее, открытом 19 октября 1811 года. Здесь юный поэт пережил события Отечественной войны 1812 года. Здесь впервые открылся и был высоко оценён его поэтический дар. Воспоминания о годах, проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда остались в душе поэта. В Царское Село Пушкин возвращается со своей супругой в 1831 году на летний период. Именно в Царском Селе А. С. Пушкин пишет «Письмо Онегина», тем самым окончательно завершая работу над романом в стихах. На въезде в город со стороны Санкт-Петербурга стоит памятник А. С. Пушкину. Бронзовая скульптура поэта была изготовлена в Париже скульптором Л. Бернштамом в 1912 году. У архитектора ее купил император Николай II. Сначала статуя была установлена в вестибюле бывшего здания Лицея в Царском Селе. В 1937 году Детское Село переименовали в город Пушкин и решили переставить памятник из здания Лицея ко въезду в город. Работы по переносу были закончены в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны памятник пострадал, фашисты использовали его в качестве мишени для стрельбы из пистолетов. После войны памятник отреставрировали, заделав 142 выбоины в бронзе.

Дача на Каменном острове

Летом 1836 года на Каменном острове жила семья поэта Пушкина. Здание дачи Доливо-Добровольской было построено в 1822 году. Но в 1912-16 гг. дача была разобрана и возведено здание Сельскохозяйственных курсов. Сейчас здесь также учебное заведение - рыбопромышленный колледж. Дача Доливо-Добровольской была снята Пушкиным в расчете на доъод от продажи журнала «Современник», были сняты два дома – один для Пушкина с женой, другой для детей и своячениц. Семья поэта переехала на Каменный остров в мае 1836 года. Через две недели здесь родилась младшая дочь поэта Наталия. В этот же день на дачу из Москвы приехал сам Пушкин.

Здесь в гостях у поэта бывали сестра Ольга, К.П. Брюллов, Н.А. Дурова, П.А. Плетнёв, Ф.А. Лёве-Веймар, В.А. Жуковский, М.Ю. Вильегорский, тётка жены Е.И. Загряжская. Пушкины вначале мало выезжали, Наталия Николаевна долго приходила в себя после родов. В августе открылся сезон балов, Пушкины посетили некоторые приёмы. 12 или 13 сентября семья Пушкина и его свояченицы переехали в квартиру на Мойке



Квартира на Мойке

Пушкин имел обыкновение с семьёй снимать квартиру с осени по весну, затем лето проводить на даче, а осенью снимать новую квартиру. На этот раз он снял квартиру на 1 этаже дома статс-дамы княгини Софьи Григорьевны Волконской (сестры декабриста С.Г. Волконского и супруги дальнего родственника Министра двора князя П.М. Волконского, одного из самых высокопоставленных государственных деятелей николаевской эпохи). Дом и квартира неоднократно перестраивались, в 1924 г. квартира перешла в ведение Пушкинского кружка общества «Старый Петербург», в 1925 году был отреставрирован кабинет поэта. В 1960-80 гг. было проведено воссоздание историчего облика квартиры по мемуарам, запискам, в частности В.А. Жуковского. Ну об этом надо ставить отдельную тему. Прогуляться по комнатам можно с экскурсией, которые бывают по расписанию или самостоятельно с аудиогидом. Памятник установлен в 1950 году



Отель "Счастливый Пушкин" на Галерной

Дом снаружи выглядит как среднестатистический исторический особняк Петербурга. Но внутри там проведён интересный ремонт. Отель назван «Счастливый Пушкин», потому что в этом доме поэт снимал квартиру в первый год после свадьбы, и здесь он был счастливее, чем живя по другим петербургским адресам.

В.Старк в биографии Наталии Гончаровой (М., серия ЖЗЛ, 2010) пишет: "Через неделю после приезда в Петербург «Пушкин присмотрел более удобную квартиру ближе к центру, на втором этаже. Уже 22 октября (1831 года) он сообщает Нащокину: «Пиши мне: на Галерной в доме Брискорн». О.С. Павлищева (сестра поэта) пишет мужу о чете Пушкиных: «нашли другой дом на Галерной за 2500 рублей» Хозяйка дома была Ольга Контантиновна Брискорн, вдова тайного советника Фёдора Максимовича Брискорна. Сама хозяйка с детьми от двух браков жила в особняке, выходившим на Английскую набережную. Участок дома по Галерной поначалу не был застроен.Только после смерти мужа вдова решила застроить участок с противоположной стороны, возведя на нём четырёхэтажный доходный дом, на что и получила позволение в мае 1829 года. Строительство велось быстро, и уже с сентября 1830 года «Санкт-Петербургские ведомости» стали публиковать о сдаче в наём «в доме, состоящем 1-ой Адмиралтейской части под № 225 по Галерной улице и Английской набережной… вновь отделывающихся квартир, удобных для помещения, со службами и отоплениями всех мест». В одну из них и въехали Пушкины.»

Еще одна квартира Пушкина (вернее две)

Я о них уже писала. В Санкт-Петербурге в 2019 году на продажу выставили две квартиры, которые с 1834 по 1836 год в составе бельэтажа арендовал поэт Александр Пушкин. В этой квартире в гостях у Александра Сергеевича Пушкина бывали известные русские поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Одоевский и многие другие. Здесь вышел в свет целый ряд его произведений: «История Пугачевского бунта», «Песни западных славян», «Поэмы и повести» Пушкина, отрывок из «Медного всадника», черновые рукописи «Египетских ночей», «Истории Петра», «Сцены из рыцарских времен», «Капитанская дочка» – и превращались в полноценные литературные произведения. Он вместе с Гоголем активно работал в течение зимы 1835–1836 годов над изданием журнала «Современник». В этот период в мае 1835 года в семье Пушкиных родился сын Григорий, и родился он как раз в этой самой квартире. Александр Пушкин арендовал бельэтаж в доме Баташева в августе 1834 года. Вместе с семьей поэта здесь жили свояченицы Пушкина – сестры Гончаровы, которые занимали левую часть бельэтажа (семья Пушкина жила в правой). Год аренды этого жилья обходился в 6 тыс. рублей ассигнациями. Семья Пушкина прожила здесь два года, а осенью 1836-го переехала в печально известную квартиру на набережной Мойки, 12, где поэт умер спустя два дня после дуэли.

Продающиеся одним лотом за 55 млн рублей двухкомнатная и однокомнатная квартиры расположены на втором этаже бывшего доходного дома на набережной Кутузова, 32. Он был построен в 1816 году, а через семь лет его владельцем стал офицер лейб-гвардии Гусарского полка Сила Андреевич Баташев, который сдавал квартиры в доме состоятельным жильцам. Площадь однокомнатной квартиры, в которой некогда располагалась детская комната, составляет более 43 квадратных метров, а площадь двухкомнатной квартиры, которую занимал кабинет поэта, составляет свыше 50 квадратных метров. Для объединения квартир не нужно ломать стены, поскольку они имеют общий коридор.

Дом, в котором НЕ ЖИЛ Пушкин.

Как известно, в Питере есть много домов в которых жил Пушкин. Однако, такими домами могут похвастаться и другие города (такие как Москва, Одесса и т.д.). Но есть в Питере и уникальная достопримечательность - украшенный мемориальной доской дом, где Пушкин НЕ ЖИЛ. Вот он (наб. канала Грибоедова, 174): До 2003-го года традиционно считалось, что в период с 1816 по 1820 год Пушкин жил вместе с родителями в доме Клокачева (наб. реки Фонтанки, 186). Однако, в 1817-м году Пушкин сделал запись в книге адресов чиновников Министерства иностранных дел: "Александр Пушкин живет у Калинкина моста в доме графа Апраксина". Исследователи решили, что именно дом на канале Грибоедова и есть тот самый дом графа Апраксина, и в 2003-м году на дом установили мемориальную доску. Однако, как показали дальнейшие исследования, данный дом в 1816-м году принадлежал уже не Ф. А. Апраксину, а А. Я. Дубянскому. Клокачев же приобрел дом на Фонтанке в 1818-м году, а до этого он принадлежал как раз графу Апраксину. Так что вовсе не Пушкин менял место жительства, а у дома поменялся домовладелец. Тем не менее, мемориальная доска на доме на канале Грибоедова сохранилась до сих пор, так что дом является единственной в своем роде достопримечательностью - домом, где не жил Пушкин.