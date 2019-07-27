Монетизация ГУЛАГа

Забавная история про "самую известную чешскую жертву ГУЛАГа"

ГУЛАГ — это сегодня не только название, являющееся частью отечественной истории, но и бренд, с помощью которого, как выясняется, можно добиться известности и неплохих доходов. Особенно выгодно торговать ГУЛАГом в странах бывшего социалистического лагеря, где с конца 1980-х годов возникла целая индустрия разоблачения «ужасов сталинизма».

«Живых людей там сжигали заживо»

На протяжении последних полутора десятков лет в Чехии самой известной узницей сталинских лагерей считается Вера Соснарова.

Уроженка города Брно, отметившая в мае 88-летие, была арестована сотрудниками НКВД вместе с сестрой и матерью в 1945 году. Попав в ГУЛАГ в четырнадцатилетнем возрасте, она провела там 19 лет. Соснарова — героиня многочисленных статей, телепередач, про ее жизнь написана книга «Кровавые ягоды». Она регулярно выступает с лекциями в чешских вузах в качестве живого свидетеля преступлений сталинизма.

Вот, например, какими воспоминаниями она поделилась в рамках проекта «Национальная память»: «Один раз мы пришли с работ в лесу, и комендант сказал: „Сейчас все в барак! Никому не выходить!“ Мы не понимали, что происходит. Там был амбар, в который загнали множество людей, потом его облили горючим и подожгли. Живых людей там сжигали заживо».

«Рыси сидели на каждом дереве и ели людей»

Как ни странно, это не самое жуткое место из рассказов госпожи Соснаровой. Вот, например, что она рассказывает на своих лекциях: «Волки ходили за нами, собирались стаями, рыси сидели на каждом дереве и ели людей, которые кричали в лесу». А еще заключенных ГУЛАГа, по версии дамы, кормили другими заключенными: «Нам готовили борщ из человечины. Когда мы нашли в борще пальцы, мы поняли это». Изнасилования, согласно воспоминаниям Веры Соснаровой, были поставлены на поток. Насиловать ее начали еще в поезде, который вез их с сестрой и матерью в ГУЛАГ, а потом никогда не прекращали. По словам Соснаровой, в лагере она ежедневно работала по 12 часов на рубке леса, после чего ее и всех остальных женщин насиловали пьяные охранники. Еще в лагерях, согласно рассказам Веры Соснаровой, заключенных травили мышьяком. Тех, кто выживал, расстреливали, и ей самой постоянно приходилось сбрасывать тела убитых в ямы. Освободили женщину только в 1964 году, выпустив в Чехословакию после того, как она дала расписку о том, что нигде и никогда не будет рассказывать о том, что была в ГУЛАГе.

Разоблачение многолетнего обмана

История Веры Соснаровой в Чехии стала канонической. Преподаватели вузов настоятельно советуют студентам, дабы понять суть сталинского режима, прочитать книгу «Кровавые ягоды» или сходить на лекцию дамы. «Кровавые ягоды» превратились в чешский «Архипелаг ГУЛАГ», который, казалось бы, не подлежит сомнению. Голоса скептиков в расчет не принимались: их сразу клеймили как «сталинистов, пытающихся оправдать ужасные преступления».

Но летом 2019 года против Соснаровой выступил историк Адам Градилек из Института по изучению тоталитарных режимов. Градилек, возглавляющий проект «Граждане Чехословакии в ГУЛАГе», назвал женщину лгуньей. Изучив биографию Веры и ее семьи, он пришел к удивительному выводу: она вообще не была в ГУЛАГе.

По утверждению Веры Соснаровой, ее мать, рожденная в России, после Гражданской войны уехала в Чехословакию, влюбившись в солдата Чехословацкого корпуса. За принадлежность к Белому движению их якобы и арестовали в 1945 году. Градилек, основываясь на изучении чехословацких документов, приходит к выводу, что семья Соснаровой уезжала в Советский Союз добровольно. У матери Веры не было иного выхода, потому что она опасалась расправы со стороны чехов. Основания для опасений были серьезными. При изучении полицейских архивов выяснилось, что мать будущей «жертвы ГУЛАГа» постоянно скандалила с соседями и нередко это выяснение отношений заканчивалось вызовом полицейских. Во время гитлеровской оккупации Соснарова-старшая решила избавиться от надоевшей соседки и написала на нее... донос в гестапо. Из-за этого доноса Соснаровым в 1945 году и пришлось уезжать из Чехословакии.

А как же ГУЛАГ? По данным Адама Градилека, архив силовых ведомств, то есть Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ, данных о Вере Соснаровой не хранит. Историк утверждает, что иногда ему отказывают в предоставлении данных о людях, поскольку они являются секретными, но при этом подтверждают, что они есть. В случае с Соснаровой ответ однозначный: нет никакой информации о том, что в СССР она находилась в тюрьмах или лагерях. Нет данных ни о суде, ни о реабилитации. Зато данные на Веру Соснарову обнаружились в гражданских архивах. Известно, что в Советском Союзе она окончила школу, затем работала на металлургическом комбинате на Урале, а с 1947 года и вплоть до возвращения в Чехословакию являлась сотрудницей Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. Предприятие это, к слову, существует до сих пор.

В интервью чешскому журналу DeníkN Градилек заявил: «Последних заключенных (чехословацких — прим. Аиф.ru) отпустили из лагерей (в том числе для военнопленных) в 1955 году. Только в исключительных случаях кого-то оставляли там дольше. Я почти уверен, что она не могла находиться в лагере после 1955 года, потому что даже самых важных заключенных выпустили не позднее конца 1950-х. И им разрешили уехать в Чехословакию. Ее слова о том, что она сидела в трудовых лагерях до середины 1960-х годов, — абсурд».

В интервью «Чешскому Радио» Градилек развенчал и рассказы Соснаровой о ГУЛАГе: «Заключенные переживали ужасные мучения, но их не сжигали сотнями в амбарах, не травили ядом, не расстреливали за невыполнение нормы, и они не подвергались сексуальному насилию в таких масштабах, как это описывает Соснарова».

Всему виной деньги

Как же вообще обычная гражданка Чехии Вера Соснарова превратилась в «жертву сталинизма»? Ответ банальный: во всем виноваты деньги.

В 2002 году парламент Чехии принял закон, согласно которому граждане страны, побывавшие в ГУЛАГе, могли получить компенсацию в размере 12 000 крон за каждый месяц лишения свободы. И вскоре на пороге учреждения, отвечающего за выплаты, появилась Вера Соснарова, сообщившая, что провела в сталинских застенках 19 лет.

Чешское управление социального обеспечения направило запросы в российские архивы, откуда и получило ответ: никакой узницей дама не была, а трудилась в качестве наемной работницы на стройках народного хозяйства. Отказ в выплатах, однако, госпожу Соснарову не смутил. Она поведала свою историю журналистам, посетовав на то, что не может даже получить компенсацию за сломанную жизнь. С этого все и началось. Репортеры подхватили сюжет, и вскоре о Вере Соснаровой знала уже вся Чехия.

Про компенсацию она сейчас говорит так: «Почему это чешские власти должны мне выплачивать компенсацию? Ведь это не чехи нас выслали: нас забрали русские, и платить нам должны русские, а не наши власти! Мы должны благодарить наше правительство за то, что нас приняли назад, а компенсацию нам должны дать русские, но прошло уже шестьдесят лет, и я уже ничего не хочу, хочу только спокойно дожить свою жизнь».

На самом деле деньги потекли к даме рекой: ей стали помогать благотворительные организации, а также простые люди, потрясенные ее историей. Публикации, лекции, выступления по телевидению — за полтора десятилетия Соснарова и помогающие ей предприимчивые люди сумели очень хорошо заработать.

Адам Градилек не оставляет даме шансов: «Почти все, что она говорит, неправда. То, что ее племянник — ребенок, зачатый в результате изнасилования, то, что ее сестра после революции уехала из Чехословакии на Запад и так никогда и не вернулась. Неправда и то, что Соснарова, например, рассказывает об абортах в лагерях. Якобы женщинам делали клизму водкой и отправляли обратно на работы. В ее рассказах целый ряд абсурдных моментов. Она просто врет всем, кто ходит на ее семинары. Они сопереживают ей, сочувствуют ее истории, а потом покупают ее книги». Но Вера Соснарова каяться не собирается. У нее нашлось немало защитников, которые критикуют историка. Правда, возражений фактического характера они не приводят, кроме разве что излюбленного «вся правда в секретных архивах».

На самом деле многим очень нелегко признать себя идиотами, которых многие годы водит за нос ловкая пенсионерка. Ведь даже депутаты чешского парламента призывали вручить Вере Соснаровой государственную награду. В общем, судя по всему, она продолжит изображать жертву Сталина до самой могилы. Или даже дольше.



http://www.aif.ru/society/people/rysi_eli_lyudey_cheshskaya_pensionerka_17_let_vydaet_sebya_za_uznicu_gulaga?fbclid=IwAR2gT7ecEEL9DEKlqv4JgtfSSW6jvIr-ApBaiyGALgkxHfJQKIKs3Qfg3KU - цинк

https://colonelcassad.livejournal.com/5161959.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewRepost

Россия-24, программа «Вести. Об очередной "узнице" сталинского ГУЛАГа»