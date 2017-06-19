Русская Идея. Русский коммунизм. Вперёд в СССР 2.0!

Ресоветизация нашей страны требует ответа на один проклятый вопрос: Почему распался Советский Союз? СССР был великим государством (высочайшим гуманистическим государством в мировой истории, мы в этом убеждены), имевшим непобедимую армию и блестящий ВПК, двадцати миллионная коммунистическая партия, мощные спецслужбы, сильную экономику (чье наследство мы проедаем по сей день), грандиозные геополитические позиции в мире (пик геополитического могущества исторической России) и многое другое. Но страна, тем не менее, распалась...

... Почему?

Говорят, что ЦРУ строило козни. Это так. Но что делало КГБ?

Говорят, что предатель Горбачев развалил страну. Это так. Но что делала партия? Почему Горбачева не сняли на 27 и, тем более, на 29 съезде партии, когда было очевидно, что Горбачев – это убийца партии и страны? Все делегаты съезда (4683 человек) были агентами ЦРУ?

Говорят, что элита сгнила и предала страну. Это так. Но что делали 20 миллионов членов партии? Почему никто не дернулся? Только не нужно говорить, что людей не организовали. Неравнодушные граждане самоорганизовываются.

А армия, что делала армия и силовые ведомства вообще?

Наконец, кто выбрал Ельцина президентом РСФСР в 1991 году? Того самого Ельцина, который уже все сказал и пообещал ускоренное построение капитализма за 5 лет. Выбрал, а потом продолжил жить по инерции: ходить на работу, в магазины, проводить время с семьей и в компании друзей. А что это за инерция такая, и когда она началась? Ведь не в 1991 году и не в 1985, правда?

Великие свершения Советского Союза навсегда останутся в истории человечества, как вершина классического гуманизма. Восхищаясь достижениями СССР, мы не можем закрыть глаза на позорную и капитуляцию советского проекта в 1991 году. Ведь закрывая на нее глаза, мы тем самым обесцениваем достижения СССР, превращая их из живой истории в музейные артефакты непонятного прошлого.

Мы восхищаемся достижениями Советского Союза и, одновременно, хотим понять и избыть ту червоточину, которая привела к позорному краху 1991 года.

То есть мы хотим СССР 2.0, а не лобовой реставрации советского проекта.

Инерция жизни привела нас из отпадения от советского государства в 1991 году до ресоветизации в 2015 году. Вдумайтесь в произошедшее. Советский проект позорно пал, на смену разгромленным советским конструкциям пришли симулякры, призванные укрепить антисоветскую систему... а ресоветизация уже такова, что она является ключевым фактором любой выборной политики, на любом уровне.

Советского проекта нет.

А ресоветизация есть.

Значит, ресоветизация опирается не только на советский опыт, не только на советский проект. Не опирается по той простой причине, что они не выжили. А что-то выжило, выдержав страшные удары Перестройки и последующей ломки идентичности нашего народа. И, выжив, стало стихийно ресоветизироваться.

Очевидно, что речь идет о русскости. Русскость вопреки всему выдержала смертельные удары по своему историсофскому ядру и стала производить советскость (ресоветизацию) из самой себе. Именно из самой себя, потому что больше взять ее было не откуда!

Русский коммунизм существенно отличается от немецкого, выросшего на почве бывших протестантов, ставших атеистами. Россия переварила немецкий коммунизм по-своему и поставила на вековые традиции соборности, общины и коллективных форм выживания человека. Буква во многом сохранялась немецкой, а дух становился русским. Потому Россия вновь и вновь возвращается к опыту СССР, извлекая из него нужные уроки и возвращаясь к своим истокам и глубинным основам.

Русский коммунизм, именно русский и именно коммунизм – это ответ нашего народа на вызов конца истории, на вызов фашистского реванша и наш дар всему миру, являющий собой мессианские претензии России в XXI веке.

Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у тех, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы...

У кого есть сердце и голова знают - Социализм неизбежен. СССР 2.0 будет.

Будет другим. Каким будет неизвестно..... известно только одно.

Русское рождает советское.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОСТЬ БУДЕТ В ОСНОВЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.

СССР- ЭТО НАША РОДИНА. СССР- ЭТО СТРАНА ЧЕЛОВЕКА.

СССР- ЭТО БЛИСТАЮЩАЯ СВЕТЛАЯ ИДЕЯ.

До встречи в СССР!

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