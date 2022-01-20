Послевоенные планы Сталина

На протяжении всей своей истории наша страна испытывала невероятные сложности, связанные с сельским хозяйством. Огромные территории были неосвоены, а в Центральной России - неплодородные земли, низкий уровень агрокультуры, крохотные наделы, несовершенные (древние) орудия труда не позволявшие русскому крестьянину жить, не то, что в достатке, а хотя бы - не голодно. Сказки о природной лени мужика разносили по Европам или иностранцы, или «баре», брезговавшие даже выйти из своего экипажа, чтоб не запачкаться.

Ну, а если мы дополним, и без того безрадостную картину, различными природными катаклизмами… Все слышали (читали) о повальном голоде, который случался с «завидной» регулярностью, об эпидемиях, о бунтах и восстаниях. Наводнение в Перми, 1914 год

Нельзя сказать, что цари, князья, помещики смотрели равнодушно на беды основной массы населения – налогоплательщики! Однако хоть как-то реально повлиять на ситуацию, естественно, не могли.

Выход из сложившейся безрадостной ситуации был найден, разумеется, в СССР, послевоенном СССР, это когда, кроме галош ничего делать не умели, а «величайший гений» СоЛЖЕницын «безвинно страдал».

Советское правительство ещё с довоенных пор самое пристальное внимание обращало на развитие сельского хозяйства страны, однако, наиболее актуальными направлениями всё же оставались индустриализация и армия – им и отдавалось предпочтение.

Первый послевоенный год омрачился сильнейшей засухой в южных (зерновых) регионах СССР, а в Сибири и на Дальнем Востоке серьёзный урон урожаю нанесли проливные дожди. Катастрофическое положение с продовольствием и начавшийся голод привели к гибели почти 770 тысяч человек. Народ бежал в города, где по карточкам можно было получить хоть какие-то продукты и ВЫЖИТЬ.

Неплохие урожаи 1947-48 годов, отмена карточной системы, денежная реформа, снижение цен снизили остроту продовольственной проблемы, но саму проблему – борьбу с природными аномалиями и слабое плодородие пахотных земель – необходимо было решать. В октябре 1948 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) приняли знаменитое постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительстве прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». В советской печати эта, не имеющая аналогов в мировой практике пятнадцатилетняя программа (1949―1964) научного регулирования природных процессов, разработанная на основе трудов ряда выдающихся русских агрономов, справедливо была названа «Великим сталинским планом преобразования природы», поскольку ее инициатором был именно Иосиф Виссарионович Сталин.

Согласно этому плану, уже в 1949 г. началось грандиозное «наступление» на засуху путем научно обоснованной посадки лесозащитных насаждений, широкого внедрения травопольных севооборотов и строительства десятков тысяч водоемов и прудов. Сила этого плана была в его комплексности и масштабности, не имевших аналогов во всей мировой практике, поскольку по этому плану за пятнадцать лет предполагалось создать 8 крупных государственных лесозащитных полос общей протяженностью свыше 5300(!) километров, высадить защитные лесонасаждения общей площадью 5 млн 700 тысяч(!) гектаров и соорудить в колхозах и совхозах страны более 44 200(!) прудов и водоемов. Все это, в соединении с передовой советской агротехникой, должно было обеспечить высокие, а главное, устойчивые, не зависящие от капризов природы, урожаи зерновых на площади свыше 120 миллионов(!) гектаров пашни. План, задуманный И. В. Сталиным и утвержденный руководством страны, появился не на пустом месте. Его появлению предшествовали долгие исследования и эксперименты ученых. С 1928 года специалисты Академии Наук и других научных центров СССР, студенты сельскохозяйственных университетов из всех городов и добровольцы трудились над преобразованием одного из участков пустыни в Астрахани: сажали деревья, проводили постоянные замеры, пытались приспособить непригодные для растений земли под нужды сельского хозяйства. Двадцать лет потребовалось на то, чтобы их труд дал плоды. Выращенные руками ученых и лесоводов деревья, никогда ранее не виданные в пустыне, не только смогли выжить сами, но и начали менять климат и землю вокруг: благодаря тени стало на 20 % прохладнее. Изменились испарения воды. Эксперимент, в ходе которого замерялось, сколько осадков собирает за зиму одна небольшая сосна, показал, что за счет высадки рощи можно оросить землю несколькими тоннами влаги.

Масштабы озеленения были настолько велики, что лесные посадки должны были изменить климат на огромной территории. Она была примерно равна площади половины Европы. Главной целью стало предотвращение природных катаклизмов, столь часто обрушивающихся на страну и вредящих сельскому хозяйству – засух, бурь, ураганов. В масштабном плане целью сталинских преобразований было изменение климата на всей территории СССР. Строительство водоемов, изменение русел рек, посадки леса и новых видов растений должны были благоприятно сказаться на климате огромной страны. Особое внимание уделялось в сталинском плане преобразованию природы юга СССР (Украина, Кавказ, Казахстан), так как на этих территориях находились самые плодородные земли, а жаркие юго-восточные ветра мешали ведению сельского хозяйства.

Для проработки и реализации плана был создан институт «Агролеспроект» (ныне институт Росгипролес). По его проектам лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Выполнение поставленных задач стало делом всего народа. Борисоглебский лесной массив

Одновременно с полезащитным лесоразведением надо было принять меры по сохранению и улучшению особо ценных лесных массивов, в том числе Шипова леса, Хреновского бора, Борисоглебского лесного массива, Тульских засек, Чёрного леса в Херсонской области, Великоанадольского леса, Бузулукского бора. Восстанавливались насаждения, уничтоженные во время войны, разрушенные парки.

Одновременно с устройством системы полезащитных лесонасаждений была начата большая программа по созданию оросительных систем. Они позволили бы резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешёвой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов.

Для решения проблем, связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ, был привлечен Институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.

В дополнение к этому грандиозному «Плану преобразования природы» в апреле 1949 г. Политбюро и Бюро Совета Министров СССР утвердило «Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства», и хотя из-за недостатка капиталовложений выполнить полностью этот план не удалось, к концу четвертой пятилетки производство мяса, молока и шерсти в стране превысило довоенный уровень.

А уже в 1951 г. первые мероприятия по реализации этих планов привели к существенному росту урожайности зерновых на 25—30%, овощей — на 50―75% и кормовых трав — на 100—200%. Также в результате значительного роста капиталовложений в сельское хозяйство и улучшения технической оснащенности колхозов и совхозов удалось создать прочную кормовую базу для развития животноводства, в результате чего всего за три года производство мяса и сала возросло на 80%, в том числе свинины — на 100%, производство молока — на 65%, яиц — на 240%, шерсти — на 50% и т.д.

Однако, со смертью Сталина в 1953 году, выполнение плана было свёрнуто. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые предназначались для разведения рыб, были заброшены, созданные в 1949—1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по указанию Н. С. Хрущёва.

Одним из прямых следствий бездумного (преступного!) свертывания «Сталинского плана преобразования природы» и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни (разработка целинных земель) было то, что уже в 1962―1963 годах в стране произошла крупная экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, что неизбежно привело к масштабному продовольственному кризису, в результате чего цены на мясо повысились на 30%, на масло – на 25–35%, а советское правительство впервые после окончания войны вынуждено было продать более 600 тонн золота и закупить на внешнем рынке более 13 миллионов тонн зерна. Если кто помнит, расстрел рабочих в Новочеркасске произошёл в 1962 году, вследствие антинародной деятельности Генерального «кукурузника» страны.