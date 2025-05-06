Подвиг танкистов

16 февраля 1942 года геройски погиб Федор Фролович Фомин, лейтенант, командир взвода 129-й танковой бригады. Родился в 1915 году в селе Петровка Кур минаевского района Оренбургской области в семье крестьянина
Русский.
Член КПСС.
Окончил неполную среднюю школу, военное танковое училище.
В октябре 1937 года призван в Красную Армию.
С начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 16 февраля 1942 года — воевал на Северо-Западном, Ленинградском фронтах, участвовал в оборонительных боях первого периода войны под Новгородом, Псковом, обороне Ленинграда.
Звание Героя Советского Союза Ф. Ф. Фомину присвоено 6 февраля 1942 года за отвагу и мужество, проявленные в боях.
До Великой Отечественной войны лейтенанту Федору Фомину довелось воевать с белофиннами на Карельском перешейке. Боевая закалка, полученная в боях с белофиннами в суровых зимних условиях, теперь очень пригодилась.
И вот суровая зима 1941 года. 1-й отдельный танковый батальон 129-й танковой бригады продвигался с боями в направлении Усть-Тосно. Противник встретил его массированным огнем. Несколько танков загорелось. Другие маневрировали по заснеженному полю, пытаясь выйти из зоны. Среди них был и танк Федора Фомина. Лейтенант подал команду:
— Вперед!
Механик-водитель был ранен, но повел машину на вражеское противотанковое орудие и с ходу раздавил его.
Танк мчался на большой скорости и достиг Усть-Тосно, смяв по пути боевое охранение фашистов. Вдруг раздался взрыв, и машина потеряла ход. Гитлеровцы усилили огонь по неподвижному танку. Командир орудия метко поражал огневые точки противника, а Фомин из пулемета косил атакующих. До вечера танкисты отбили несколько атак.
С наступлением темноты гитлеровцы, вероятно, решили, что экипаж погиб, и стали подходить к танку Фомин, подпустив фашистов поближе, дал длинную очередь из пулемета. Немцы отступили, на земле лежало несколько трупов.
К утру экипажу удалось связаться по рации со штабом бригады и сообщить, что захваченную позицию удерживает. Ответ был краток: «Ждать подхода наших танков».
Погода способствовала осажденному экипажу: мела поземка. Когда ветер стих, фашисты начали обстрел. Фомин стал у орудия и первым снарядом уничтожил противотанковую пушку врага. Гитлеровцы на время оставили их в покое.
К исходу второго дня танк внутри стал покрываться инеем. На третьи сутки отказала рация, на исходе боеприпасы. Экипаж отвечал на атаки врага все реже, но бил наверняка, экономя снаряды и патроны.
На четвертые сутки кончился неприкосновенный запас продпайка, на пятые от голода, холода и жажды раненые танкисты очень ослабели. И все же они оставались боевым экипажем, не оставили свою машину. И только на шестой день наши части освободили Усть-Тосно и пришли на помощь героям-танкистам.
16 февраля 1942 года Ф. Ф. Фомин погиб смертью храбрых.
Это как бы официальные данные.
Но разыскивая в сети еще хоть какие-то данные я натолкнуласб на рассказ Елены Селезневой, которой было что добавить.
Вот ее рассказ без купюр:
Приближается 9 мая. Ребенку задали в садике написать историю о своих родственниках в годы ВОВ. Стала узнавать у отца, а есть у нас такие или нет, и вот какую историю он рассказал, услышав от своей бабушки, той самой женщины, которая нашла танкиста. Как позже оказалось танкист, о котором шла речь в истории, оказался Фомин Федор Фролович. Эта история о том, как его нашли, что было с ним в последние минуты жизни.
Случилась это в сентябре 1947 года, после окончания Великой Отечественной Войны.
Рано утром решили идти на восход солнца. Вокруг было много окопов и остатков солдат немецкой армии. В середине острова увидели 3 советских танка Т34 стоящих на расстоянии друг от друга 200-250 метров. Проходя мимо танка Анастасия заметила более 10-ти красных звезд на стволе, это означало количество подбитых орудий или танков.
Это единственный танк, который был цел по сравнению с другими, которые горели, но в нем с боку было большое отверстие от снаряда, в результате чего весь экипаж погиб.
Верхний люк танка был приоткрыт, поэтому она залезла на танк и заглянула во внутрь. Она увидела в кресле одетого в зимнюю одежду танкиста и решила посмотреть есть ли у него документы. Когда она растегнула фуфайку, то увидела звезду Героя Советского Союза. Она забрала ее, а в месте с ней, офицерскую планшетку и документы. Уходя, плотно закрыла за собой люк, чтобы дождь не мог проникнуть внутрь. Остальные два танка были полностью сгоревшими, попасть внутрь не было никакой возможности. Люки были плотно закрыты.
Шли долго, через болото вышли на железнодорожную станцию «Жихарево», затем через нее пришли на станцию «Новая Малукса».
Исследуя документы из офицерской планшетки Анастасия нашла несколько писем от матери из Сибири. Она написала матери письмо и через неделю получила ответ, в котором говорилось, что сын ее пропал без вести. Через две недели мать приехала из Сибири. Анастасия отдала ей звезду, документы и планшетку.
Семья погибшего танкиста состояла из 5 человек. О погибшем на войне муже и одном из сыновей она знала, где и когда они отдали свою жизнь за Родину, а о втором сыне ничего… просто пропал без вести.
В настоящее время Герой Советского Союза Фомин Федор Фролович, командир танкового взвода отдельного танкового батальона 124-й отдельной танковой бригады Ленинградского фронта, лейтенант захоронен на братском кладбище на станции «Новая Малукса».
Мать приезжала на кладбище каждый год 9 мая, а когда занемогла просила Анастасию навещать могилу. Танк был извлечен из болота и переправлен в Сибирь для установки на постамент.
Так как моя пра-бабушка Анастасия работала лесником в Березовском лесничестве Мгинского района, у нее была возможность на местах гибели солдат сажать сосны и ели в виде квадратов, кругов и треугольников, в которых находились захороненные солдаты, для того, что бы после войны можно было найти эти места с высоты и перезахоронить останки солдат на братском кладбище.
В этот период моей пра-бабушке было 48 лет. В начале войны, в августе месяце 1941 года она была санинструктором разветроты Волховского фронта, поэтому она не боялась подходить к погибшим солдатам и находить их документы. И все что она для них может сделать, это передать хоть какую нибудь информацию о тех, кто остался там, в сырой земле...
Делая благое дело, она стала основательницей братского захоронения в «Новой Малуксе». Она первая стала хоронить солдат в этом населенном пункте, позже к ней присоединились и другие. Сейчас это огромный мемориал павшим в бою солдатам.
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=38445Печатная книга памяти.
Братская могила в поселке Новая Малукса Кировского района Ленинградской области. Фото Алексей Сидельников 13.06.2015Вот такие еще дополнительные данные о наших Героях.
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