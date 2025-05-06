Подвиг танкистов

16 февраля 1942 года геройски погиб Федор Фролович Фомин, лейтенант, командир взвода 129-й танковой бригады. Родился в 1915 году в селе Петровка Кур минаевского района Оренбургской области в семье крестьянина

Русский.

Член КПСС.

Окончил неполную среднюю школу, военное танковое училище.

В октябре 1937 года призван в Красную Армию.

С начала Великой Отечественной войны до дня гибели — 16 февраля 1942 года — воевал на Северо-Западном, Ленинградском фронтах, участвовал в оборонительных боях первого периода войны под Новгородом, Псковом, обороне Ленинграда.

Звание Героя Советского Союза Ф. Ф. Фомину присвоено 6 февраля 1942 года за отвагу и мужество, проявленные в боях.

До Великой Отечественной войны лейтенанту Федору Фомину довелось воевать с белофиннами на Карельском перешейке. Боевая закалка, полученная в боях с белофиннами в суровых зимних условиях, теперь очень пригодилась.

И вот суровая зима 1941 года. 1-й отдельный танковый батальон 129-й танковой бригады продвигался с боями в направлении Усть-Тосно. Противник встретил его массированным огнем. Несколько танков загорелось. Другие маневрировали по заснеженному полю, пытаясь выйти из зоны. Среди них был и танк Федора Фомина. Лейтенант подал команду:

— Вперед!

Механик-водитель был ранен, но повел машину на вражеское противотанковое орудие и с ходу раздавил его.

Танк мчался на большой скорости и достиг Усть-Тосно, смяв по пути боевое охранение фашистов. Вдруг раздался взрыв, и машина потеряла ход. Гитлеровцы усилили огонь по неподвижному танку. Командир орудия метко поражал огневые точки противника, а Фомин из пулемета косил атакующих. До вечера танкисты отбили несколько атак.

С наступлением темноты гитлеровцы, вероятно, решили, что экипаж погиб, и стали подходить к танку Фомин, подпустив фашистов поближе, дал длинную очередь из пулемета. Немцы отступили, на земле лежало несколько трупов.

К утру экипажу удалось связаться по рации со штабом бригады и сообщить, что захваченную позицию удерживает. Ответ был краток: «Ждать подхода наших танков».

Погода способствовала осажденному экипажу: мела поземка. Когда ветер стих, фашисты начали обстрел. Фомин стал у орудия и первым снарядом уничтожил противотанковую пушку врага. Гитлеровцы на время оставили их в покое.

К исходу второго дня танк внутри стал покрываться инеем. На третьи сутки отказала рация, на исходе боеприпасы. Экипаж отвечал на атаки врага все реже, но бил наверняка, экономя снаряды и патроны.

На четвертые сутки кончился неприкосновенный запас продпайка, на пятые от голода, холода и жажды раненые танкисты очень ослабели. И все же они оставались боевым экипажем, не оставили свою машину. И только на шестой день наши части освободили Усть-Тосно и пришли на помощь героям-танкистам.

16 февраля 1942 года Ф. Ф. Фомин погиб смертью храбрых.

Это как бы официальные данные.

Но разыскивая в сети еще хоть какие-то данные я натолкнуласб на рассказ Елены Селезневой, которой было что добавить.

Вот ее рассказ без купюр:

Приближается 9 мая. Ребенку задали в садике написать историю о своих родственниках в годы ВОВ. Стала узнавать у отца, а есть у нас такие или нет, и вот какую историю он рассказал, услышав от своей бабушки, той самой женщины, которая нашла танкиста. Как позже оказалось танкист, о котором шла речь в истории, оказался Фомин Федор Фролович. Эта история о том, как его нашли, что было с ним в последние минуты жизни.

Случилась это в сентябре 1947 года, после окончания Великой Отечественной Войны.