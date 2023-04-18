Яблоко раздора. Мобилизованным наносят удар в спину?

Региональные власти по мере сил помогают мобилизованным землякам. Формируют батальоны, закупают снаряжение, поддерживают родственников бойцов. Но в некоторых городах и муниципалитетах засели вполне открытые враги, практически диверсанты. Они никогда не скрывали, что против СВО. Что Крым и Донбасс не считают русским. Но они остаются в депутатских креслах с возможностью наносить удар по русской армии, причём по собственным мобилизованным избирателям. Подробнее – в расследовании Царьграда.

Летом 2011 года под Санкт-Петербургом, в районе Колпинского противотанкового рва поисковики откопали останки красного командира Степана Ивановича Верясова. Он пропал без вести за 69 лет до того как его обнаружили волонтёры – в холодном январе 1942-го, когда нацисты рвались к Ленинграду. При бойце обнаружили орден Красного Знамени и какой-то замаранный грязью металлический значок. Очистив и промыв находку, волонтёры-поисковики застыли в изумлении. На легированной поверхности рядом с серпом и молотом – хорошо читаемая надпись: "Верховный Совет РСФСР".

Всё верно. Когда началась Великая Отечественная война и миллионы русских людей пошли на фронт, ни у кого даже сомнений не было: народные избранники должны идти в первых рядах. Ведь они – лицо советской власти, а защищать Родину с оружием в руках – обязанность гражданина. А как сегодня мыслят те, кому народ доверил депутатский мандат?

У слуг народа – господские повадки

28 сентября прошлого года на заседание совета депутатов города Мурино (Ленинградская область) явились представители военкомата, чтобы вручить повестки слугам народа – "яблочникам" Сергею Амельченко, Александру Баркевичу и Дмитрию Кузьмину, главе муниципального образования. Первых двух на месте не оказалось (пустые кресла – традиция не одной лишь Государственной думы), а вот Кузьмина застали на рабочем месте. Правда, получить повестку под роспись он отказался напрочь, подняв скандал и попытавшись выпроводить из зала заседаний работников военного комиссариата.

Нам ничего не остаётся, вы мешаете работать органам местного самоуправления. Не мешайте вести заседание комиссии, – решительно заявил людям в форме муринский глава.

Военные прождали полтора часа, пока депутаты поработают на благо народа. Так и не дождавшись конца затянувшегося заседания, визитёры ушли, констатировав отказ от получения повестки. По данным источника телеканала Царьград, сразу же после окончания депутатского собрания Дмитрий Кузьмин испарился, воспользовавшись чёрным ходом, и не появлялся на работе около двух месяцев. Правоохранители незамедлительно инициировали административное производство.

В ОТНОШЕНИИ ДЕПУТАТОВ КУЗЬМИНА, БАРКЕВИЧА И АМЕЛЬЧЕНКО БЫЛИ НАЧАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ. ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕН ИСТОЧНИКОМ ТЕЛЕКАНАЛА ЦАРЬГРАД.

Но, как говорится, весь пар ушёл в свисток. По итогу ни Кузьмин, ни Амельченко, ни Баркевич ряды Вооружённых сил почему-то не пополнили. А вот многим их избирателям пришлось собирать вещи и отправляться на фронт специальной военной операции.

Людям, конечно, свойственно испытывать страх. Но здесь – не тот случай. Дело в том, что Мурино завоевал себе дурную славу в Ленобласти как оплот либералов. На выборах 2019 года партия "Яблоко" получила 13 мест из 20. Новые народные избранники оказались идейными и на своём посту занимаются откровенно вредительской деятельностью. По информации от нашего источника, избежав собственной мобилизации, "яблочники" делают всё, чтобы сорвать мероприятия, направленные на помощь мобилизованным.

По утверждению источников "Первого русского", сборами для воюющих земляков в Мурино занимается исключительно глава местной администрации. А господа "яблочники" саботируют все решения по бюджету в этом направлении. И даже не скрывают своего отвращения к собственным избирателям, которые прямо сейчас проливают кровь за национальные интересы России. Заместитель Дмитрия Кузьмина Ольга Кадурина, тоже избранная от "Яблока", например, позволяет себе оставлять "тошнотворные" смайлики под новостью об автопробеге в поддержку русской армии.

КОММЕНТАРИЙ ОЛЬГИ КАДУРИНОЙ ПОД ПОСТОМ С НОВОСТЬЮ ОБ АВТОПРОБЕГЕ В ПОДДЕРЖКУ РУССКОЙ АРМИИ. ИСТОЧНИК: ВСЕВОЛОЖСКИЙ МЕДИАЦЕНТР В1

Ещё три избранника от "яблочной" коалиции в Мурино, по данным Царьграда, а именно: Антон Попов, Алексей Никифоров и Ринат Джамбулатов подписали так называемое "Обращение российских депутатов к гражданам России", в котором осудили "нападение российской армии на Украину", назвали действия наших военнослужащих "злодеянием, которому нет и не может быть оправдания". Позже инициаторы письма подтёрли имена и фамилии подписантов, чтобы "смельчаки" не попали под уголовную или административную ответственность.

"ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕПУТАТОВ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ" 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ПОДПИСАННОЕ ДЕПУТАТАМИ НИКИФОРОВЫМ, ПОПОВЫМ И ДЖАМБУЛАТОВЫМ. СКРИНШОТ ДОКУМЕНТА СО СТРАНИЦЫ ЗАБЛОКИРОВАННОГО В РОССИИ "РАДИО СВОБОДА"**

Стоит ли после такого удивляться откровенному саботажу помощи мобилизованным со стороны тех, кому жители доверили мандаты?..

Мир туалетам, война мобилизованным?

Впрочем, муринские "яблочники" отнюдь не уникальны. Ведь это – позиция всего либерального блока (а в случае с "Яблоком" – открытая повестка партии). На другом конце нашей необъятной страны, в Новосибирске, представители "оплота демократии" точно так же пытаются сорвать поддержку мобилизованных. Сразу два депутата городского совета депутатов, например, находятся в бегах. Осенью 2021 года из России, опасаясь заведения уголовного дела, уехал Сергей Бойко и осел предположительно в Вильнюсе. Сейчас работает у беглых навальнистов на ютюб-канале Марии Певчих* и выступает на митингах под жовто-блакитными украинскими и бело-голубо-белыми флагами.

В июле 2022-го из-за дела о фейках про Вооружённые силы Родину покинула Хельга Пирогова, обосновавшись в соевой Мекке – солнечном Тбилиси. Как писали беглооппозиционные СМИ, на девушку завели уголовное дело "просто за твит". Поясним немного. Комментируя похороны солдат, погибших на фронте, госпожа Пирогова написала, что ей хочется оживить павших бойцов, "сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут". Во времена Великой Отечественной войны, наверное, этим случаем бы занялась карательная психиатрия. Но её упразднили.

ДЕПУТАТ ХЕЛЬГА ПИРОГОВА ЦИНИЧНО ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ПОХОРОНЫ РУССКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ИСТОЧНИК: АККАУНТ ХЕЛЬГИ ПИРОГОВОЙ В TWITTER.

Топорной "борьбе" с открытым забралом два других новосибирских депутата, Светлана Каверзина (член "Яблока" в 2014–2020 гг.) и Антон Картавин, предпочли подрывную работу внутри горсовета. Они тоже высказывают свою "антивоенную" (на деле – антирусскую) позицию, делая упор на то, чтобы любыми путями не допустить оказания помощи бойцам-сибирякам, воюющим в СВО. При этом формулировки подбираются по возможности более популистские. Нельзя сказать "хватит финансировать агрессию" – за это можно составить дружную компанию Бойко и Пироговой. Зато можно сказать, мол, наша хата с краю, пусть платит федеральный бюджет, а нашим жителям важнее лавочки.

При обсуждении городского бюджета в декабре прошлого года Каверзина и Картавин устроили настоящий перформанс, пытаясь доказать, что трата денег на военнослужащих – пустое дело, и у Новосибирска есть дела поважнее. Светлана Викторовна заявила, дескать, нужды военных пускай обеспечивают на федеральном уровне, а тратить средства на закупку товаров двойного назначения – неправильно. Картавин решил пойти ещё дальше и стать в позу "защитника интересов горожан".

Я до конца не понимаю направленность этого варианта бюджета. Мы говорим, что он социальный, то есть направлен на нужды общества. Но эти нужды, первоочередные причём, пока не выполняются. Могу попробовать объяснить на примере. В этом году жители Горского микрорайона, от которого я выбран депутатом в том числе, собрали 2000 подписей за содержание парка. И я передал их в мэрию. Стоимость содержания, согласно расчётам, порядка 1 миллиона рублей в год. Согласно ответу Департамента финансов, бюджет не может себе этого позволить, поскольку у него нет денег даже на выплату зарплат в полной мере. Какие тут парки, если у нас нет денег на зарплаты? Зато у нас находятся десятки миллионов на покупку обмундирования для военнослужащих. Этого ли хотят жители города? Мы все знаем, чего они хотят. Им нужны детские сады, школы, социальные гарантии, уборка города, работа коммунальных служб, надёжный общественный транспорт, – заявил радетель о добре народном.

Циничность впечатляет. Лавочки новосибирцам, вне всяких сомнений, нужны. Но не меньше им нужны живые и здоровые мужья, сыновья, дяди, племянники, соседи. Речь идёт о жизнях тысяч новосибирцев, которые каждый день рискуют собой ради русского народа и безопасности грядущих поколений. И долг любого народного избранника вроде бы – помогать своим избирателям, в данном случае мобилизованным резервистам.

Но госпожа Каверзина предпочитает второй путь. Мобилизованные ей решительно не интересны. Зато она считает своим важным достижением, скажем, ремонт старого деревянного туалета на автобусной остановке. Этим депутатским "подвигом" она активно хвасталась в своих соцсетях. Конечно, нормальный туалет нужен, это самой собой разумеется, тем более в такой холодной стране, как наша. Но почему этот вопрос нельзя было просто решить в рабочем порядке и не устраивать из этого целую эпопею? Вопрос в пустоту.

ПОСТ ДЕПУТАТА КАВЕРЗИНОЙ О "ГЕРОИЧЕСКОМ" РЕМОНТЕ ТУАЛЕТА НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ СВЕТЛАНЫ КАВЕРЗИНОЙ ВКОНТАКТЕ.

Пущай платят другие

Ещё один фронт против русских бойцов открыли "яблочники" Карелии. Оторвать кусок бюджетного пирога от мобилизованных изо всех сил старается депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова, экс-председатель партии "Яблоко" в 2015–2019 гг. В её официальном телеграм-канале много постов с пространными рассуждениями о том, как много средств выделяется каким-то там солдатам. И это, вдумайтесь, в то самое время, когда не покрашены лавочки, не благоустроены парки и не починены заборы! Эмилия Эдгардовна возмущается слишком большими выплатами мобилизованным, выражает недовольство тем, что регионы "вынуждены нести траты на материально-техническое обеспечение" бойцов. А выделение пособий для детей из малообеспеченных семей – дескать, ширма для бездумных трат.

ДЕПУТАТ СЛАБУНОВА НЕДОВОЛЬНА РАСХОДАМИ НА ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ. СКРИНШОТ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА ЭМИЛИИ СЛАБУНОВОЙ

И проталкиванию мысли о "ненужных расходах" на потребности специальной военной операции посвящён не один пост госпожи Слабуновой. Этот тезис повторяется из раза в раз, причём посыл один и тот же: у региона есть дела поважнее. Депутат выразила крайнее неудовольствие по поводу того, что добровольцам из карельских батальонов "Ладога" и "Онего" будут платить по 300 тысяч рублей в месяц (речь идёт о трёх сотнях бойцов).

СКРИНШОТ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА ЭМИЛИИ СЛАБУНОВОЙ

На самом деле понять истинную мотивацию не составляет труда. Слабунова – ярая "нетвойнистка". В январе текущего года в отношении депутата завели административное дело за дискредитацию Вооружённых сил. Одним из мотивов возбуждения административки сама Слабунова называет своё выступление на совместном заседании комитетов по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике и по законности и правопорядку, где Эмилия Эдгардовна вновь решила попытаться "загасить" финансирование русских солдат, заявив буквально следующее:

Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет, чтобы эти налоги тратились не на военные операции, там специальные, не специальные и всякие разные, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах и в три… Предлагаю в обязательном порядке записать это в ту информацию, которая поступит в Совет законодателей…

Сравните данный пассаж с выступлением господина Картавина из Новосибирского городского совета. Не правда ли, складывается ощущение, что всё сделано словно под копирку?

Не отстаёт от карельских либералов и петербургское "Яблоко". В Законодательном собрании Северной столицы оно представлено двумя депутатами – Александром Шишловым и Борисом Вишневским. Эти граждане хоть и не имеют решающего влияния на определение окончательного варианта городского бюджета, тем не менее предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы до фронта дошёл минимум. Резкий протест питерских либералов вызывают траты Санкт-Петербурга на выплаты военнослужащим и на работы по восстановлению Мариуполя. Характерная деталь: "демократы" любят приводить этот разрушенный город в качестве символа "русской агрессии", а между тем любым усилиям по возрождению Мариуполя из пепла попросту вставляют палки в колёса. Лицемерие высшей пробы!

ПЕТЕРБУРГСКОЕ "ЯБЛОКО" – ПРОТИВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДА-ПОБРАТИМА МАРИУПОЛЯ И ПОДДЕРЖКИ ПЕТЕРБУРГСКИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА SPB.YABLOKO.RU

Прикрывать свои "диверсии" господа либералы стараются лучшими побуждениями. Борис Вишневский, выступая в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, например, предложил выделить деньги на лечение детей со спинальной мышечной атрофией из федерального бюджета, урезав для этого расходы на оборону, которые, по его словам, составляют более 3,5 триллиона рублей. Вишневский бы явно с радостью принял поражение России, которое он и его коллеги скрывают за словом "мир". У нас же есть альтернативное предложение: направить все доходы партии "Яблоко" в благотворительные фонды помощи детям. По данным ЦИК, за последний квартал 2022 года "яблочники" заработали 42 миллиона рублей, обогнав все политические силы, включая парламентские, и уступив только "Единой России". Понравится ли такая инициатива господину Вишневскому? В этом есть большие сомнения. Тут "слезинка ребёнка" не сработает и Бориса Лазаревича не растрогает.

Конечно, не могла не отличиться в борьбе против наших Вооружённых сил фракция "Яблока" в Московской городской думе. 14 марта 2022 года она обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину как к члену Совета безопасности России с просьбой поспособствовать прекращению специальной военной операции на Украине. Обосновали инициативу экономически. Дескать, СВО приведёт к "резкому ухудшению уровня и качества жизни москвичей".

ОБРАЩЕНИЕ ФРАКЦИИ "ЯБЛОКО" В МГД К МЭРУ МОСКВЫ СЕРГЕЮ СОБЯНИНУ. ИСТОЧНИК: YABLOKO.RU

Депутат МГД от "Яблока" Максим Круглов у себя на канале жалуется на то, что Донецк и Луганск будут "содержаться за счёт налогов москвичей" и деньги "пойдут в украинские регионы". К слову, при обсуждении столичного бюджета на 2023 год партия предложила сократить резервный фонд города Москвы на 2,7 миллиарда рублей. Именно из этого фонда распределяются средства для помощи многострадальному Донбассу.

ДЕПУТАТЫ "ЯБЛОКА" В МОСГОРДУМЕ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "УКРАИНСКИХ РЕГИОНОВ" – ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА. СКРИНШОТ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА МАКСИМА КРУГЛОВА

Что с того?

Политический плюрализм подразумевает наличие разных мнений. Да, до 24 февраля 2022 года можно было рассуждать о том, следует или нет начинать специальную военную операцию. Но с её началом все споры должны кануть в прошлое. Идут жестокие боевые действия, сотни тысяч русских людей с оружием в руках каждый день рискуют жизнью. Вас, господа либеральные депутаты, люди не для того выбирали, чтобы вы стреляли в спины, оставляя без необходимого снаряжения и экипировки, а их семьи – без денежной поддержки. Вам оказали доверие, а вы этим цинично воспользовались. И пенять на то, справляется ли с экипировкой Минобороны – это всё равно что открещиваться от своих людей, перекидывая их как бы на нужное ведомство.

Очевидно, все саботажники, чинящие препятствия для помощи фронту, должны лишиться мандатов и получить судебное взыскание – полный запрет на политическую деятельность. А партия "Яблоко" подвергнуться тщательной проверке. Где это видано, чтобы организация, участвующая в выборах, не признавала территориальной целостности государства, где она ведёт политическую деятельность?

Крым – не наш. Это позиция партии, сформулированная 7 лет назад. "Россия провела аннексию Крыма" – это правильный ответ, – вполне открыто, во всеуслышание заявляет замглавы "Яблока" Сергей Иваненко.

И открывается весь этот неприятный ларчик просто – это официальная партийная повестка. 14 декабря 2019 года на XXI съезде "Яблока" принят Политический меморандум, обязательный для подписания кандидатами от партии на выборах всех уровней. Съезд также постановил, что выдвижение в руководящие и контрольно-ревизионные органы партии кандидатур, не разделяющих положения меморандума, невозможно. В пункте 9 читаем:

Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигание ненависти и пропаганду войны. Решение крымского вопроса возможно в соответствии с дорожной картой, выработанной в рамках специально созванной международной конференции.

Может быть, власти пора сформулировать свою позицию по поводу этой ситуации, исходя из норм Конституции, Уголовного кодекса, да и просто здравого смысла? Царьград направил запросы в Следственный комитет и ФСБ России с просьбой разобраться в этой дикой ситуации.

* Мария Певчих внесена решением Министерства юстиции России в список иностранных агентов.

** ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" внесено Министерством юстиции России в число СМИ-иноагентов

https://tsargrad.tv/investigations/jabloko-razdora-mobilizov...

