Новая Концепция государственной языковой политики России

На прошлой неделе вышла в свет новая Концепция государственной языковой политики Российской Федерации. В том плане, что была утверждена.

О чём с невероятной гордостью везде, где только можно и нельзя вещали представители Минпросвещения и целый вице-премьер России.

Ведомство разработало документ по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что Концепция подчеркивает важность сохранения языкового многообразия, развития духовно-нравственных ценностей.

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей», — уточнили в Минпросвещения.

Также предусматривается поддержка для национальных языков России, которых в стране насчитывается свыше 155.

И вот что в частности сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов:

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного – быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей. В Концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России – а их насчитывается более 155. В российских школах представители разных народов нашей страны с юных лет изучают родной язык и родную литературу, для их преподавания разрабатываются учебники и выпускается литература, в школах открываются различные факультативы с этнокультурным компонентом. Для поддержки педагогов с 2022 года проводится профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». И теперь поддержка национальных языков будет закреплена как отдельное направление в Концепции государственной языковой политики России»

Знаете, что интересно? Эти 155 языков в самой Концепции, разумеется, не перечислены. Даже в качестве приложения. И ссылки на них нет.

Однако есть такой интересный документ "СПИСОК ЯЗЫКОВ РОССИИ В ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ", разработанный Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт языкознания Российской Академии Наук (ИЯз РАН).

И там по удивительному - на самом деле не очень - обстоятельству есть такая же цифра - 155 языков:

И среди этих "живых языков России" есть такие языки, как таджикский, узбекский и киргизский.

Получается, что теперь в нашей стране в соответствии с новой Концепцией эти языки могут вполне официально преподаваться в российских школах? На них официально будут выходить ТВ- и радиопередачи на территории нашей страны? И тогда вопрос - с такой языковой политикой кого и каким образом собираются приезжих из этих стран "интегрировать" в российской языковое и культурное поле? У них же за счёт федерального - и других бюджетов - всё будет, что им требуется: изучение их языков, культуры, разные программы "поддержки" и тому подобное.

Если в классе будет, условно говоря, 20 учеников другого носителя языка, допустим таджикский, и 10 русскоговорящих (а такое наблюдается в некоторых школах), то родители инородцев вполне могут затребовать обучение на родном языке. И согласно этой Концепции им ОБЯЗАНЫ это предоставить!

Получается, что создание этнических анклавов на территории России будет финансироваться прямо из федерального бюджета и на основании федерального же законодательства. И такую "мину замедленного действия" нашей стране подарило Минпросвещения. Да, с одной стороны Концепция - это "грубыми штрихами" о том, что и как надо делать. Этот документ будет потом "уточняться" федеральными законами, постановлениями правительства, региональными законами и так далее. Однако, сама тенденция очень и очень напрягает. Особенно, если учесть позицию чиновников Минпросвещения, которые заявляют, что в российских школах должны детей мигрантов, которые не знают русского языка, дополнительно обучать языку за счёт российских налогоплательщиков.