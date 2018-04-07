Половой вопрос при большевиках или влажные фантазии антисоветчиков

В очередной раз к празднику 8 марта и после него активизировались антисоветчики, которые стремятся доказать, будто большевики были разрушителями семьи.

В социальных сетях сейчас распространяется такая вот картинка:

Подпись под картинкой гласит: «Плакат по вопросам полового воспитания, СССР, 1922 год».

Нельзя сказать, что в этой картинке есть что-то новое – ей уже давно активно пользуются на разных антисоветских ресурсах. Разумеется, в основном, как иллюстрацию разрушения семьи при большевиках. Дескать, большевики отменили брак, отменили наказание за гомосексуализм, проводили парады лесбиянок на красной площади, что лидеры большевиков были сексуальным маньяками и прочий бред, который я опроверг в статье «Грязные химеры (о марксизме и содомии)».

Для тех, кто поспешил поверить очередной антисоветской агитке, поясняю: Это никакой не плакат по вопросам полового воспитания, а иллюстрация к театральной постановке. Неизвестно, что это за книга, но пишут, что фотографировали в музее.

Во-первых, обратите внимание: это не начало, и не конец описываемой постановки. Во-вторых, после сцены, где комсомолка как бы уступает комсомольцу, следующая сцена происходит (!) в больнице, и комсомолка почему-то в слезах. Но продолжения этой истории мы узнать не можем, потому что антисоветчики публикуют только страницу 68.

Внимание вопрос: почему бы антисоветчикам не опубликовать 69 страницу? Ведь если они правы, если речь идет о комсомольской «порно-постановке», это же такой замечательный антисоветский материал! Просто закачаешься! Какая прекрасная получилась бы иллюстрация на тему «большевики – разрушители семьи». Но они следующей страницы не публикуют. Умеренные антисоветчики публикуют лишь страницу 68, а оголтелые так и вовсе обрезают верх и них, чтобы читателям не было понятно, что это такое, и откуда взялось.

Так в чем проблема? Ответ напрашивается сам собой. Сцена в больнице и плачущая комсомолка означает, что «потеха» закончилась плохо - либо абортом, либо венерической болезнью. Т.е. постановка - это половое просвещение, но совсем не в том смысле, какой вкладывают антисоветчики, а в прямо противоположном. В очередной раз антисоветчики пытаются выдать за реальность собственные влажные фантазии.

https://burevestn1k.livejournal.com/111370.html

И вот активисты из "Сути времени" пошли дальше. Они сумели найти книгу, из которой позаимствована картинка, отыскали ее в музее и отсканировали страницы. Вот эта книга: Борис Зон "Живая комсомольская газета. Материалы и методика", 1926 год.

Живая газета, для тех, кто не знает, это небольшие постановки, которые делали комсомольцы в рабочих и сельских клубах. Постановки были посвящены общественно-политической жизни. Что ж, давайте посмотрим, призывала ли партия молодежь вести себя разнузданно.

(Страницы 27-28) (Страницы 67 - 69) Итак, как я и предполагал, комсомольцы устраивали эти постановки вовсе не для того, чтобы разжигать сексуальный разгул в обществе, а для того, чтобы вразумлять молодежь.

Антисоветчики в очередной раз оказались посрамлены.

Так что произошло? Один подлец взял картинку, как иллюстрацию на тему "большевики устроили разврат", прекрасно зная, что смысл комсомольской постановки прямо противоположный. А люди, у которых мозги забиты лживыми антисоветскими мифами, этой клевете охотно поверили, и принялись ее распространять. Воистину, сон разума рождает чудищ.

https://burevestn1k.livejournal.com/111804.html