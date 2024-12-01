О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии, в случае дальнейшего развития неприятных тенденций (назовем это так):

1. При утрате Хамы и дальнейшего продвижения к Хомсу, будет создана угроза для баз ВС РФ в Хмеймиме и Тартусе. Важно понимать, что они играют важную роль в ближневосточной и африканской стратегии России.

Их утрата не только обвалит позиции РФ на Ближнем Востоке и снизит возможности флота присутствовать в Восточном Средиземноморье, но и подорвет логистику африканских мероприятий, которые во многом опираются на авиабазу Хмеймим, через которую в том числе снабжаются контингенты в целом ряде стран. Те, кто вещают, зачем нам эти базы, просто не понимают о чем говорят. Их утрата - это будет уже обнуление нашей стратегии. Важно понимать, что наша кампания в Сирии обеспечила нам новые возможности экономического и политического характера, которые мы активно используем после начала СВО, дабы торпедировать стратегию Запада по нашей дипломатической и экономической изоляции.Происходящее в Сирии - создает угрозу этой стратегии, поэтому то что происходит, это наше дело. Другой вопрос - как эти тенденции переломить.

2. Далее. Расширение зоны контроля боевиков в Сирии и возможная угроза самой структуре асадовской Сирии, это серьезный удар по Ирану и его стратегическому проекту сухопутного моста - Иран-Ирак-Сирия-Ливан, против которого ведут борьбу США и Израиль. Втягивание Ирана в полноценные сухопутные операции в Сирии для удержания правительства Асада и сухопутного коридора, может быть использована для дальнейшего перенапряжения сил Ирана и попыток подорвать его влияние в Ливане и Ираке.

3. При этом, в условиях занятости России на Украине и Ирана в Сирии и Ираке, весьма вероятно, что готовится на ближайшие пару месяцев активизация войны в Закавказье, с целью расчленения Армении и передачи Южной Армении под контроль Азербайджана/Турции. Россия занята,, Иран угрожавший вторжением Азербайджану при попытке захватить южную Армению - занят. Пашинян выдавливает российских пограничников и устраняется от ОДКБ. В случае военного конфликта, помогать Армении будет некому. В итоге Азербайджан получит еще один регион и прямую связь с Нахичеванью, а Турция - коридор до Баку и Каспийского моря. События в Грузии могут являться частью подготовки, к грядущему разделу Армении, дабы к моменту начала событий, в Тбилиси сидело полностью антироссийское правительство и Армения была полностью изолирована.

С учетом грядущей смены администрации в США и явному цейтноту у администрации Байдена, сейчас все эти "проекты" будут стремительно форсировать. Сирия тут лишь одна из досок.

https://t.me/boris_rozhin/146228

Военкор Ярем:

Архивное фото с позиций, отбитых у боевиков ХТШ, во время операции по освобождению Саракеба.

▪️Ни в "британский почерк", ни в американский след я лично не верю. Все развивается в логике той конфигурации, которая была заморожена в марте 2020 года, когда Эрдоган приезжал в Сочи и взял на себя обязательства по ликвидации террористической угрозы в "зоне эскалации Идлиб".

Это зона влияния Турции.

Там стояли турецкие наблюдательные посты, там работали турецкие военные инструкторы, там ходили турецкие лиры и висели турецкие флаги. С одной стороны погранпереходы контролировали турецкие пограничники, с другой — ХТШ. Вся экономика террористов завязана на Анкару. Без Анкары террористы не выживут. Они замерзнут без турецкого газа, они лишатся предметов первой необходимости, у них не будет ни БК, ни оружия.

▪️То, что произошло комментировать не хочется. Но мне кажется, самое простое объяснение будет самым верным.

▪️Некоторые умники начали рассказывать про то, что Сирия нам не нужна, пока мы не разберемся с соседями. Это не так. Потому что в Сирии у нас логистический хаб, который если мы не дай бог потеряем (я в теории, надеюсь этого, конечно, не случится), потеряем и всю Африку, и все Средиземное море. А значит лишимся влияния, как минимум, в двух регионах, что ослабит позиции нашей страны.

Не знаю, как этим умникам, а мне бы не хотелось, чтобы позиции нашей страны ослабевали. Особенно сейчас, когда в СВО как будто намечается перелом.

▪️Город Хама на текущий момент не взята. Небольшая группа боевиков заехала туда, но пока решила не суетиться, поскольку встретила сирийскую армию.

▪️Ну, и по поводу стрельбы в Дамаске. Я, конечно, давненько уже не был на Благословенных землях Шама, но когда был, там стреляли по любому поводу: День рождения жены, свадьба, проигрыш любимой футбольной команды, заиграла любимая песня. Это Сирия, алло! Поэтому не стоит на основе сомнительных видео с автоматными очередями строить конспирологические теории.

https://t.me/yaremshooter/3791

Личный блог инструктора Группы Вагнера "Брест", офицера запаса Спецназа ВВ МВД РБ. Боевой опыт ДНР, Сирия, Судан, Ливия, СВО.

И вот что он пишет о смадыках. Это для понимания. Сирия - древнейшая земля, которую не завоевывал только ленивый из тамошних полководцев. Возможно поэтому в крови у народа что-то типа раболепства, да-простят меня те великие представители сего народа, кто таким не является.

Говорю я это, потому что провел в Сирии в совокупности примерно два года, был там раз десять точно, причем, приходилось с ними жить и работать именно в обстановке местного колорита. Например, жить пару месяцев с ротой садыков в качестве инструктора на «опорнике» посреди пустыни. Видеть их культуру, быт, манеры и повадки.

Общаться в Сирии, Ливии, Судане приходилось достаточно много, переводчики были не всегда, в результате арабский язык пришлось выучить. Сносно говорю, читаю и пишу древнюю арабскую вязь. Да и каждый второй на Юге Отечества знает что такое мархаба и шармута.

Люди в Сирии очень чуткие и боязливые к сильным. Если относиться к ним с искренним дружелюбием и покровительством то будут клясца в верности, преданности, стараться все делать наилучшим образом, угождать. Если же, к ним относиться свысока, брезгливо и пренебрежительно, то как коты «насцут в тапки».

К более слабым относятся чересчур жестоко. В основном это проявляется у начальников в отношении к подчинённым, либо когда местный закон или сила на одной стороне. Просто забьют до смерти. Но, конфликтуют редко. Если силы равны, драться не любят, но много кричат и машут руками.

Женщин в обществе мало, их берегут в традиционном воспитании, поэтому особи мужского пола часто грешат мужеложством, и вообще в «мужских» коллективах относятся друг к другу тепло и нежно, могут ходить за ручки или в обнимку. И вот из этого контингента нужно было лепить воина.

Коротко скажу так: если с ними есть хотя бы один русский, которого они любят или бояться, знают, уважают, то есть высокая вероятность что при малейшем кипеше они не побегут. В глазах у них страх и фатализм. Между дракой за жизнь и смертью на коленях посреди пустыни (когда не далеко убежал) выберут второе. Но если есть сильный лидер то они будут идти и драться. Бестолково, фанатично, шумно, очень жестоко как будто в припадке. Иначе, просто бегут даже при малейшей панике.

Возможно, это моё описание поможет понять читателю че там за цирк творится или просто больше узнать Сирию. Причем, со стороны нападающих точно такие же бармалеи, но в отличие от «защитников Алеппо», знатно накрученные религиозно (помним что это опиум для народа), идеологически и замотивированные финансово своими кукловодами до того самого состояния боевого угара.

Теперь разберёмся кто там представляет Отечество. Это в основном кадровые военные ССО, «летуны» и другие вояки, которые обвешаны наградами за победу над ИГ и за взятие сирийских городов, в которых они никогда не были, так как Сирию освобождал Вагнер.

Они комфортно живут на нашей российской авиабазе Хмеймим, недалеко от древнейшего города-курорта Латакия (та самая Лаодикея, которую грабили крестоносцы идя на Иерусалим в 1097) куда, некоторых из них как в ссылку, отправляют после знатных проебов на домашнем СВО. За пределами базы по стране, где бедные сирийца выращивают оливки и пасут овец передвигаются в бронированных тиграх и с боевым охранением.

Конечно, так как Вагнера с простыми сирийцами они не взаимодействуют. Не встанет какой-нибудь старлей и не скажет своим садыкам: «а давайте шябаб удержим цитадель Алеппо, ведь это не сложно так как нас 50 человек и херова туча оружия, тамам? Елла», как сделал бы среднестатистический вагнеровец уровня от командира отделения. У старлея хата с краю, он эти города не брал с боями, товарищей погибших там у него нет и местные жители его за это не благодарили. А товарищ майор скажет: ты что долбоеб?

Не берусь прогнозировать че там будет дальше, ибо не знаю ситуацию достаточно, но если мы проебем Сирию это будет пиздец. Хуже только Крым потерять или Чечню. Пока не поздно бегите к Вагнерам и спрашивайте что делать.

Мархаба – привет

Садык – товарищ

Шябаб – парни

Тамам – хорошо

Елла – погнали

Шармута – женщина с низкой соц. отв.

https://t.me/otechestvo_BY/167

Прилеты в Алеппо. ВКС сокращает поголовье боевиков, но одними бомбами остановить наступление боевиков не получится. Это делает пехота на земле. Должна делать. К работе парней из ССО, которые приняли бой в неравных условиях тотального краха обороны не может быть ни малейшей претензии. Также как и к работе летчиков ВКС, которые наносят весьма эффективные удары..

Делают, что могут. Но без устойчивого фронта, это лишь повышает издержки противника, но не останавливает его.

Сирийцам надо где-то остановиться и дать бой, чтобы помощь России и Ирана стала действенной. Если сирийская армия будет стоять и сражаться, ей помогут. Если она будет бежать бросая города и целые провинции, помочь ей будет затруднительно.

https://t.me/boris_rozhin/146227

1. Ирак и ОАЭ во время телефонных переговоров выразили поддержку Асаду и Сирии в борьбе с терроризмом.

2.. ОАЭ поможет разве что морально в стиле "всего хорошего", а вот из Ирака в Сирию будут заходить иранские прокси.

3. Ресурсы ХТШ подтверждают "временный отход из Хамы". Собственно, можно говорить о том, что на 11 часов вечера Хама осталась за САА. Хоть одна хорошая новость на фоне мрачного потока последних двух суток.

4. Башар Асад впервые прокомментировал происходящее: «Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников»

5. А да. МО РФ сообщило, что за последние сутки усилиями ВС РФ и САА было уничтожено до 300 террористов. Надо понимать, большую часть из них составили многочисленные жертвы ударов по колоннам. Летчики с Хмеймима молодцы.

https://t.me/boris_rozhin/146253

В целом. Если в ближайшие сутки ситуация для САА в районе Хамы останется стабильной, то дальше будет чуть проще. Такое впечатление, что боевикам не хватило буквально нескольких часов, чтобы успеть занять пустой город, прежде чем туда начали заходить колонны САА. По сути, видео с заходом боевиков в северо-восточные районы Хамы и видео колонн САА на юге Хамы появились почти одновременно. Боевики решили не вступать в бой и их мобильные группы отвалили на север, где их контроль на севере провинции пока еще достаточно зыбкий. Но стоит учитывать, что забрав большие трофеи в Алеппо, они могут достаточно скоро начать перемещать трофейные танки, ББМ и артиллерию на новые направления, усиливая нажим.

PS. Как сообщают (https://t.me/Middle_East_Spectator/13150), в Хаму уже прибыли иранские военные советники и начинали помогать сирийцам организовывать оборону города..

https://t.me/boris_rozhin/146257

Турки спешат откреститься: "я не я и рожа не моя". Турция не вовлечена в конфликт в сирийской провинции Алеппо, но принимает меры безопасности, — заявил глава МИД Турции Фидан.

«Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь» - Пётр 1.

Уж Пётр знал о чем говорил

https://t.me/zarafru/4652

И вот еще на что хочется обратить внимание. Репортёр-ваххабит из Алеппо говорит на хорошем русском языке:

"Больше восьми лет этот город находился под оккупацией иранцев, и сегодня впервые муджахиды зашли и проводят полную зачистку". Тут же картинно падает в экстазе с молитвой: А этот указующий перс узнаете? Узбекские БРАТЬЯ приморского губернатора Кожемяко докладывают из захваченных сирийских городов. Что важно: на прекрасном русском языке. Не зря "Русский Дом" возит в станы учебники и педагогов. https://t.me/russkiegramoty/52874

Кто он и откуда?

Восторженный репортёр-ваххабит из Алеппо, который давеча рекламировал успехи муджахидов своим русскоязычным БРАТЬЯМ, оказался эталонным продуктом ФАДН, фестивалей плова и обеих российских стратегических концепции, которые выполняются побуквенно, с безумным фанатизмом - национальной политики и миграционной. О ней можно ознакомиться вот тут: https://t.me/russkiegramoty/52653

Это Фаррух Файзиматов - узбек из Таджикистана. То есть одновременно и образцовый затулинец, и кожемякинец. Долго жил в России, освоил за бюджетный счёт профессию айтишника, выучил русский язык как родной. И пошёл резать головы неверным.

По квоте он отучился в русском вузе на программиста, получил паспорт и несколько лет жил в нашей стране. С 2016 года он в Сирии, ведет радикальный блог на русском языке. Публикует призывы к мусульманам, обсуждает активную повестку. Например, после теракта, который устроили его земляки в «Крокусе», Фаррух активно уверял подписчиков, что это была провокация ФСБ, специально направленная на «братьев-мусульман» Файзиматов очень популярен у мигрантов из постсоветских республик: узбеков, таджиков, киргизов. Определенное число подписчиков есть из Чечни, Ингушетии, Дагестана.

Инсайдеры сообщают, что этот блогер действительно сыграл важную роль в привлечении их к радикальному исламу. Посыл его публикаций прост и понятен: вот мы захватили часть Сирии, очистили ее от неверных (христиан и неправильных мусульман) — и вы можете так же.

Но где радикалы могут «делать так же»? В Средней Азии стали жестко пресекать радикализм: снимают хиджабы, никабы, бреют бороды и пр. Часть несогласных может податься в Россию, благо границы фактически открыты.

Так что никакой это не «репортаж с места событий». Это открытая реклама и призыв к радикалам в нашей стране. Он буквально говорит — «вы тоже можете взять все в свои руки». И пока что это Сирия. Пока что эти «ценные специалисты» получают боевой опыт там, далеко от России. Но это только пока.

Надо чётко понимать, что таких вокруг нас миллионы. В наших городах, в наших дворах, в наших школах. И все они единомышленники Фаруха. Все. До единого. Просто некоторым ещё не объяснили нормально необходимость резать кафиров. Но обязательно объяснят. Как говорил бывший епископ Душанбинский:

"У них очень жёсткие законы против ваххабизма. Знаете, что страшно было? Я уже там три года в Таджикистане был, у меня там сотрудники, которых я хорошо знаю. Мирные, в основном из советского времени, которым за 40-50 лет. Они вдруг за одну неделю все с ума сошли и все захотели в Сирию воевать за Великий Халифат. Их можно всех за одну неделю объединить этой идеей. Вот этих вот мирных, которые даже про это не думали. Когда я приехал в 2012, они Уразу-то не держали, Пост свой, и в мечеть не ходили. А когда я уезжал оттуда в 2019 году, все ходили в мечеть и все Уразу держали. У них происходит очень мощная исламизация населения. У меня была растерянность и испуг. Я понял, что нас ждёт в будущем, как могут развиваться события".

Шнур, ведущий к бомбе посреди России, уже загорелся и шипит. Почему же он не догорит, а бомба не взорвётся, можно спросить у старика Фадеева. Он объяснит.

https://t.me/zloy_zhurnalist/19813

Абсолютно верно пишет уважаемый Андрей Медведев.

Никакой это не "репортаж" с места событий. Говорящий на русском про "неправильных мусульман" абу бандит – это рекламный проспект для абу бандитов в нашей стране.

Ведь кто такие "правильные мусульмане", переводя с языка мигрантов из Средней Азии? Это не ваш сосед татарин, который в юности ходил с вами в одну школу. Не дагестанец, который работает с вами на одном предприятии. "Репортер" обращается к приехавшим малограмотным "ценным специалистам".

Он буквально говорит — "вы тоже можете взять все в свои руки". И пока что это Сирия. Пока что эти ценные специалисты получают боевой опыт там, далеко. Но это только пока.

Нашему государству нужна жёсткая миграционная политика, со сбором биометрии и цифровой базой данных всех мигрантов. Это не про "прессинг бедных трудовых мигрантов", это про безопасность нашей страны и наших граждан. Мы должны знать кто и зачем сюда едет.

https://t.me/rybar/65856

Продолжая мысль, стоит сказать, что недобитый идлибский гадюшник, где планировали и готовили атаку на Алеппо, это ярчайшая иллюстрация того, как будет выглядеть Украина, в случае чего.

Ведь с Идлибом получилось как? В 2020 году были переговоры, где турецкая сторона пообещала ликвидировать террористические ячейки в Идлибе. Что сделали турки вместо этого? Правильно, кинули всех. Восток потому что. Традиции такие.

Турки отчасти свои обещания исполнили. Прикормили ХТШ и руками боевиков Джулани перебили прочее отребье. Слияние и поглощение. Фахим, хабиби?

Ну так вот если сейчас начать переговоры о перемирии ( а не о полной капитуляции с четкими условиями) и о разоружении Киева руками НАТО, поверить в добрые намерения Запада, оставить Украину в состоянии "Идлибской зоны деэскалации", то результат вполне понятен. Боевики ХТШ в Цитадели Алеппо. Точнее боевики ВСУ в ..... . Русский город подставьте сами.

Оно нам надо?

https://t.me/MedvedevVesti/19301

Инсайдерская информация от силовика.

После начала событий в Сирии, на карточки боевиков, посыпались донаты, в том числе и из нашей страны. Конечно на первом месте идут Таджикистан, Узбекистан и другие государства средней Азии, но и наши сограждане тоже участвуют, в первую очередь вчерашние мигранты, получившие российские паспорта. Однако есть так сказать и коренные жители России. Особенной популярностью пользуются донаты за отрезание головы пленному солдату сирийской армии. Как пример рассказали, что за отрезание на камеру головы пленному капитану сирийской армии, за пару минут собрали 5 тысяч долларов в виде донатов. Вычислить тех, кто переводит деньги не сложно и хочу надеяться, что будут выделены дополнительные силы и средства на то, чтобы этих персонажей упаковать по статье "оправдание терроризма" или "терроризм".

https://t.me/boris_rozhin/146188

К информации о том, что мигранты из Средней Азии начали перечислять (https://t.me/Oleg_Blokhin/61447) донаты боевикам в Сирии важно отдельно отметить: основная проблема не в том, что среди выходцев региона немало сторонников ХТШ, а в том, что их запустили в Россию.

Даже самая успешная борьба с радикальными исламистами на дальних рубежах может быть перечеркнута ошибками миграционной политики, когда взамен уничтоженных в Сирии граждан с постсоветского пространства в страну пребывает еще большая масса последователей таких же идей.

Наивно полагать, что если прямо сейчас уничтожить условную ХТШ, то проблема исчезнет — поклонники группировки просто уйдут к ее конкурентам от ИГ до «Боко Харам» со схожей человеконенавистнической идеологией.

📌 Поэтому в первую очередь нужно не пускать в страну радикальных исламистов и не церемонится с выявляемыми из числа ранее прибывших.

Сделать это можно изменениями в миграционной политике с тотальным контролем каждого прибывающего мигранта из таких стран, ликвидацией создаваемых ими надгосударственных структур, запретом никабов и другими давно назревшими мерами.

Если кто-то начнет рассказывать про невозможность таких мер, то пусть вспомнит про фильтрацию в Шереметьево или борьбу с боевиками на Северном Кавказе в 00-х годах. Вопрос в отказе от толерантности к тем, кто нас ненавидит.

https://t.me/rybar/65879

В ответ на развернувшиеся события в Абу-Даби уже 15 часов не выпускают граждан Узбекистана из аэропорта.

У 31 человека забрали паспорта и не впускают в страну. Они прилетели в Абу-Даби рейсом авиакомпании Wizz Air.

Сотрудник службы безопасности сообщил журналистам, что узбекистанцы будут отправлены обратно в Узбекистан. Причина: в связи с последними событиями в странах Залива, когда узбекистанцы оказались замешаны в «политических» убийствах, и в войне в Сирии на стороне радикалов, к гражданам этой страны относятся с «опасением».

Мусульмане опасаются и крепко прессуют своих же братьев мусульман и все нормально.

А нас кормят какими-то сказками про «деды воевали».

https://t.me/deva_divna/11768



На фоне военных действий в Сирии, бунтов в Грузии, обострившегося конфликта в Косово, обстрелов Ливана - практически завершающий штрих. Вот и сказочке конец. "Лох" ответил угрозами.

Похоже, прав был президент Путин, когда говорил, что для России будет лучше, если победит Камала Харрис.

Избранный президент США Трамп еще не вступил в должность, а уже грозит странам БРИКС.

"С идеей о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем за этим, покончено. Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту взамен могущественного доллара США, в противном случае они столкнутся со 100% пошлинами, и им следует ожидать, что они распрощаются с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого "лоха"! Нет никаких шансов на то, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна попрощаться с Америкой", — написал Трамп.

Сплошной ультиматум!

https://t.me/tsargradtv/94863