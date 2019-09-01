"Инкерманская трагедия" - ложь русофобов, или Почему психовал фельдмаршал Манштейн

Иногда даже поражаешься до какой степени низости могут пасть люди, вступившие на путь предательства своей Родины. Поражаешься просто всем тем тоннам яда и грязи, которую идейные последователи предателя генерала Власова выливают на нашу историю, особенно советского периода. Эти глумливые власовские твари обильно с глумлением и истериками поливают наших предков грязью, при этом, не останавливаясь перед прямой ложью. Увы, но при бездействии, а то и поддержке наших властей в 90-е в нашу страну заползли недобитые белогвардейцы, власовцы, попы РПЦЗ (читавшие молебны в годы войны о "даровании Господом сил и крепости Германской армии и ее вождю Адольфу Гитлеру для окончательной победы над проклятым жидо-большевизмом"), бывшие полицаи, предатели и каратели, которых новые власти по недалекости ума выставили в качестве героев "новой России". Эти предатели, потерпевшие исторический крах, захотели реванша. Как истинные дети отца лжи эти мрази лгут всегда и везде, особенно когда надо облить грязью подвиг наших предков в годы Великой отечественной войны. Это и понятно – бывшие пособники Гитлера служат его делу, даже сегодня.

Остановимся на одной из такой подлой лжи. Вкратце ложь выглядит так: злобные кровавые коммунисты во время осады Севастополя фашистами в ночь на 29 июля 1942 г. взорвали несколько десятков тысяч раненных и гражданских лиц в штольнях Инкермана. Одни заголовки статеек у этих власовских мразей чего стоят: "Хроники преступлений: инкерманская трагедия", "Как большевики взорвали 30 тысяч раненых солдат и жителей Севастополя", "Взрыв Инкерманских каменоломен с 30 тыс. людей при отступлении РККА из Севастополя" и т. п. и т. д. Причем каких-либо существенных доказательств они читателю не представляют. Даже число в 30 тыс. якобы убитых коммунистами раненых взято с потолка, точнее это округленное количество вообще всех раненых, оставленных Красной армией в Севастополе, потому что эвакуировать их не было никакой возможности. Раненые советские солдаты действительно погибли, но вот убили их немцы – эсесовцы из айнзатцгруппы D, которая уже 5 июля прибыла в Севастополь и начала методично уничтожать военнопленных и евреев. Но про это власовские мрази предпочитают не вспоминать, рисуя читателю лживую картинку, где доблестные немецкие рыцари противостоят звероподобным большевикам.

Кто же запустил это ложь? Это был эмигрант, предатель Родины и пособник фашистов Н. Дугас. Известно о нем мало, но вот его краткая биография, которую удалось найти:

"Николай Алексеевич Дугас (1916-1995) в 1941 г. закончил физ-мат. факультет Николаевского пединститута, добровольцем пошел на фронт. В Харьковском окружении попал в плен, бежал, скрываясь у бельгийской границы до подхода американцев. Узнав о репрессиях по отношению к репатриируемым советским гражданам, решил эмигрировать в США. В 1987 г. под псевдонимом И.А. Лугин опубликовал книгу "Полглотка свободы" о тернистом пути преданных Сталиным советских пленных: от их мучений и гибели в гитлеровских лагерях вплоть до их насильственных выдач в СССР после войны (6-й том "Всероссийской мемуарной библиотеки" А.И. Солженицына)".

Типичная биография для предателя Родины. Она у всех предателей и прислужников фашистов, которые сбежали от справедливого возмездия под защиту американцев, одинаковая, как под копирку: воевал, попал в плен, сбежал к американцам и только архивы ФСБ помнят об их предательстве и преступлениях.

И вот этот предатель Родины на страницах альманаха "Вече" (№ 46) в 1992 г. опубликовал статейку "Три точки… Инкерманская трагедия" (стр. 162-182). Статейка на редкость мерзостная и лживая. По сути, только приведя нужные фальсификатору цитаты, далее Дугас просто фантазирует про жестоких большевиков, не приводя никаких доказательств. Аргумент у Дугаса убойный: мол большевики убили раненых просто, потому что они звери, а не люди. Стоит остановиться и на альманахе "Вече", основанным в 1947 г. в ФРГ кучкой бывших белогвардейских офицеров. Сам журнальчик откровенно националистический, реваншистский, где в свое время печаталась всякая такие диссидентские деятели, как Солженицын и Шафаревич, а так же деятели РПЦЗ.

Свою ложь Дугас строит примитивно: были медсанбаты, был взрыв и, следовательно, все раненые медсанбатов были уничтожены взрывом. Всё, больше никаких аргументов у Дугаса нет. Вот, например, как Дугас откровенно переврал цитату из "Севастопольских дневников" А. Ковтуна, опубликованных в № 8 журнала "Новый мир" в 1963 г. Дугас цитирует:

"Начальник оперативного отдела Приморской армии, майор А.И. Ковтун: «Двадцать восьмого июня положение становится трагическим. Этого уже никак не скроешь. Немцы, захватив берег Северной, через бухту ведут обстрел города... Медсанбаты в Инкерманских штольнях под обстрелом. Они надежно защищены от огня толщей инкерманского камня, но противник слишком близок. А куда вывозить раненых? Некуда... В ночь на 29 июня немцы переправили десант через Северную бухту в районе Инкермана... Немцы у штолен Шампанстроя. Штаб чапаевцев оттуда ушел, остались медсанбаты, не всех раненых успели вывезти в город. Ночью там был большой взрыв...»".

На первый взгляд, вот оно доказательство. Но это пока не заглянешь в с сам журнал. Понятно, что в начале 90-х мало кто мог пойти в библиотеку искать нужный номер журнала, поэтому читателя можно было обмануть, но сейчас в век интернета это делать сложно – любая ложь раскрывается буквально за десять минут. Вот как выглядят обрезанные цитаты А. Ковтуна на самом деле:

О событиях 25 июля 1942 г.

"Медсанбаты в Инкерманских штольнях под обстрелом. Они надежно защищены от огня толщей инкерманского камня, но противник к ним слишком близок. А куда вывозить раненых? Некуда.

Рядом с медсанбатами штаб 25-й Чапаевской. Там и мой Швецов. Малахов курган, как в первую оборону Севастополя, занимают моряки. Сейчас там почти исключительно моряки из береговой обороны (или морской пехоты), то есть отлично обученные действиям на суше и совмещающие это достоинство с другим, очень важным: матросской спайкой".

О событиях в ночь на 29 июля 1942 г.

"В ночь на 29 июня немцы переправили десант через Северную бухту в районе Инкермана. Противник оказался в тылу дерущихся на фронте войск. Инкерман взят. Начались бои в городе.

Прекратилась связь с Швецовым. Немцы - у штолен Шампанстроя. Штаб чапаевцев оттуда ушел, остались медсанбаты, не всех раненых успели перевезти в город. Ночью там был большой взрыв".

Итак, что мы узнали из дневников А. Ковтуна? Лишь то, что на 25 июля в медсанбатах в штольнях Инкермана были раненые, что их начали вывозить, но к 29 июля не всех раненых успели вывезти. О массовой гибели раненых он ничего не написал. Об этом вообще никто из участников и свидетелей событий не сообщает. Это уже придумал после войны фашистский пособник Дугас, а его ложь начали тиражировать наши туземные власовцы.

На самом деле, россказни о гибели раненых – это ложь от начала и до конца. Вот что пишет об этом И. Маношин в книге "Июль 1942 года. Падение Севастополя":

"В течение 29–30 июня при отходе наших войск на Корабельной стороне были взорваны Северная электростанция, спецкомбинат № 1 и другие объекты, а также запасной арсенал флота взрывчатых веществ и негодного боезапаса в Инкермане, которых было около 400 вагонов. Чтобы развеять разные домыслы насчет якобы погибших во время взрыва арсенала, приводится сообщение командира 3-го артдивизиона 99-го гаубичного артполка 25-й Чапаевской дивизии майора З. Г. Олейника, находившегося в момент этого взрыва на наблюдательном пункте в верховьях Лабораторной балки в первой половине дня 29 июня 1942 года:

"После двух подземных громадных взрывов в районе Чертовой балки в Инкермане, стало темно от гари и пыли, трудно стало дышать. Сразу после случившегося позвонил командир 31-го стрелкового полка нашей дивизии подполковник Б. А. Лыков, который сообщил, что за полчаса до этого взрыва к его командному пункту подъехал грузовой "газик" с группой моряков. Ему представился старший группы воентехник 2-го ранга начальник складского хозяйства П. П. Саенко и доложил, что имеет приказ командования подорвать штольни с взрывчатыми веществами и старым боезапасом, предъявив при этом свое удостоверение личности. Уточнив у Лыкова, что в соседних штольнях, где ранее располагался 47-й медсанбат нашей дивизии, нет людей и наших бойцов, моряки протянули провода к заложенным ранее зарядам в двух штольнях. Контактной машинкой с автомашины подорвали штольни и уехали в Севастополь"".

Итак, никого из раненых в штольнях перед взрывом не было. Перед нами откровенная власовская русофобская ложь. Образ злобного русского, который просто так убивает своих, чтобы чужие боялись - это уже образ пришедший из Голливуда. А в Голливуд он попал прямо из пропагандистских брошюрок министерства Геббельса, вроде "Унтерменьш" (1942), где русские показаны в виде азиатских недочеловеков, которые с наслаждением уничтожают собственный народ. Цель такой лжи понятна – вызвать у читателя ненависть к русскому народу, к подвигу наших предков, унизить и умалить великую Победу.

Но разберемся с другой частью власовского мифа о штольнях Инкермана. Власовцы вещают нам, что большевики нам якобы солгали, что взрывом засыпало немецких солдат и танки. Власовцы утверждают, что танков в 11-ой армии не было. Это ложь. Вот что пишет историк А. Исаев в книге "Битва за Крым 1941–1944 гг.":

"После завершения операции «Охота на дроф» основные силы 22-й тд были переброшены на Донбасс, но III батальон 204-го танкового полка дивизии остался в подчинении 11-й армии (5 Pz.II, 15 Pz.38(t) и 5 Pz.IV на 4 июня. Однако в начальном этапе штурма Севастополя он не участвовал и был подчинен «группе Маттенклота» на Керченском полуострове…

Основным видом бронетехники немецкой армии в штурме Севастополя стали штурмовые орудия. Соответственно LIV AK были подчинены 190-й и 197-й батальоны штурмовых орудий (13 и 18 боеготовых САУ на 3 и 4 июня), XXX AK – 249-й батальон штурмовых орудий (15 машин на 4 июня). Также в наступлении была задействована 223-я рота трофейных танков (5 боеготовых, 2 в ремонте и 14 неисправных машин на 4 июня. Какие именно танки использовались, в немецких отчетных документах не указывается. В советском «Докладе об использовании танков в Севастопольской операции» указывалось: «В ходе боев в полосе 345 СД (сев. участок фронта) отмечено применение противником танков КВ (4 штуки)». Возможность такого использования не исключается – на Крымском фронте применялось значительное количество тяжелых танков КВ, их захват и восстановление до ходового состояния было вполне возможно…

Кроме того, к операции «Лов осетра» привлекался 300-й батальон дистанционно управляемых танков, поровну разделенный между LIV AK и XXX AK. На 4 июня в XXX AK было 13 Pz.III 300-го батальона. Согласно вечернему донесению от 7 июня в подчинении LIV AK находилось 14 Pz.III, 31 танкетка «Боргвард» B.IV, 19 «Голиафов» и 6 трофейных танков из состава 300-го батальона. Это были новейшие образцы вооружения, производство «Боргвардов» B.IV началось только в апреле 1942 г., первые машины попали как раз в 300-й батальон. Их функция заключалась в передвижении под радиоуправлением и выгрузке мощного заряда взрывчатки перед целью. «Голиафы» управлялись по проводам, это была своего рода сухопутная торпеда на гусеницах. Трофейные машины в 300-м батальоне были отнюдь не советскими. Это были английские артиллерийские тягачи «Виккерс» и БТР «Универсал», переделанные под радиоуправление, функционально аналогичные «Боргвардам»".

Стоит добавить, 300-й батальон был батальоном огнеметных танков. Таким образом, танки у Манштейна были и активно использовались в финальной фазе штурма Севастополя, о чем имеются многочисленные свидетельства. И здесь власовцы нам солгали.

Но осталось разобраться еще с одним свидетелем события – липовым гением вермахта фон Манштейном, который в своих мемуарах "Утерянные победы" писал следующее:

"Здесь произошла трагедия, показавшая, с каким фанатизмом боролись большевики. Высоко над Инкерманом поднималась длинная, уходящая далеко на юг скалистая стена. В этой стене находились огромные галереи, служившие в Крыму винными погребами для заводов шампанских вин. Наряду с большими запасами этого напитка большевики создали здесь склады боеприпасов; кроме того, эти помещения использовались ими для размещения тысяч раненых и бежавшего гражданского населения. Когда наши войска ворвались в населенный пункт Инкерман, вся скала за населенным пунктом задрожала от чудовищной силы взрыва. Стена высотой примерно 30 м обрушилась на протяжении около 300 м".

Почему же даже 10 лет после войны битый фельдмаршал Гитлера так психовал? Только по одной причине – этот взрыв убил немало немецких солдат, а вот свои потери тевтонская гнида тщательно скрывала и замалчивала. Этот взрыв похонивший десятки, если не сотни фашистских выродков был настоящей пощечиной дутому фашистскому генералу. На убитых русских ему было глубоко безразлично. Но даже получивший удар по самолюбию Манштейн не стал врать, что русские взорвали своих раненых – он только упомянул, что штольни использовались как лазарет, и только. А вот наши туземные власовцы оказались подлее и лживее фашистского генерала. И это не удивительно – предатели всегда желают оправдать свое предательство, перекладывая свою вину на тех, кого они предали и предают.

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