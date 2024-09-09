Об этом пока не хотят говорить...

Мы тоже забываем уроки истории? Или как? Враг топчет русскую землю… Но это далеко не тот враг, что топтал ее 80 лет назад. Этот враг еще страшнее того, он коварен и беспощаден, этот враг тоже русский, только потерявший память. Этот враг ненавидит все русское, а зависть его съедает изнутри. Этот враг готов убивать, истязать и насиловать русских, только бы они ему не говорили правду.

Нам нужно поверить в эту реальность… она рядом с нами. Жители ДНР и ЛНР прекрасно знают, на что способны украинские террористы. И когда сегодня я узнала про убийство русских детей, которых расстреляли украинские ублюдки, я прекрасно понимала, что это только цветочки.

Украинские военные не стесняются того, что они творят с русскими людьми. Они снимают это на камеры, хвастаются своими «подвигами» в интернете. Они уверены в том, что им не придется за это отвечать.

Как-то стороной обходят все новости о зверствах ВСУ, стесняются писать об этом, хотя об этом нужно кричать на весь мир. Того, кого не коснулись зверства ВСУ не смогут понять, что в современном мире это возможно. А вот возможно и спрятаться от этого нельзя!

Помните тогда, 80 лет назад, преступления бандеровцев старались стереть из памяти народа. Хрущев так вообще их всех распустил по домам, мол они уже покаялись. А ведь оказалось все с точностью наоборот. Они продолжали вынашивать свои планы, учили ненависти к русским своих детей и внуков. А сотни этих упырей пробрались в украинскую власть и теперь мы пожинаем плоды.

Сегодня люди из Суджи рассказывают, как сначала шли ВСУ, а за ними НАТО, и ВСУ орали людям бегите отсюда. А НАТОвцы просто расстреливали всех подряд…Под словом "натовцы" люди, по всей видимости, подразумевают иностранных наемников.

И руки отрубали и из танка стреляли прям в окна видя там людей. И насилие. И издевались над молодыми девочками.

Об этом не нужно писать? Или неудобно кому-то читать? А ведь это правда...

И то, что Украина продает детей на органы и в бордели Европы, тоже нужно писать и говорить.

Иногда мне кажется, что мы воюем с абсолютным злом. И это зло бьет по мирным жителям, оно, это зло, гоняется с FPV-дронами за машинами с детьми, или оно убивает мирных жителей.

А зло должно быть уничтожено

Кто-то мне скажет, что после освобождения окраины, нам еще жить с теми людьми, которые вырастили этих украинских особей, этих убийц. Не переживайте, те кто вырастил сбегут в первых рядах, осанутся те, кто ждет нас. И в истории современной Украины обязательно должна быть страница, которая расскажет, что творили украинские боевики. Мы не должны этому дать исчезнуть...

То, что сегодня происходит в Курской области - это откровенный геноцид русских людей. И это не должно быть забыто. Как не должно быть забыто то, что творила Украина с жителями Донбасса... как не должно быть забыто освобождение каждого русского города от украинского оккупанта, который прикрывался мирными жителями, детьми и стариками.

Царствие небесное всем погибшим... Соболезнование всем потерявшим родных и близких...

Всему свое время...

Ваш Таксист...

Солдаты ВСУ: "Мы не фашисты" БОЕВИКИ ВСУ РАССТРЕЛЯЛИ ПОД КУРСКОМ ТРОИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ НА МОТОЦИКЛЕ Украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. Об этом рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным "Кадет". Посадили трёх детей ориентировочно 10-12 лет на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни, - сказал "Кадет" в разговоре с ТАСС. По словам военного, это далеко не первый случай убийства мирных граждан боевиками ВСУ. К примеру, недавно в Малой Локне несколько пенсионеров собрались около магазина в ожидании транспорта, чтобы эвакуироваться. В какой-то момент над ними завис разведывательный коптер. После этого через несколько минут вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом, - добавил "Кадет". Он уточнил, что не знает, сколько именно человек погибло. В его распоряжении есть лишь информация о том, что жертв было не более десяти. "Кадет" добавил, что бойцы ВСУ на территории России ведут себя "подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны". Они без разбора расстреливают мирных жителей. https://tsargrad.tv/news/boevi... А к нам, сынок, немцы вчера заезжали... Как же тяжело такое читать...

- А к нам, сынок, немцы вчера заезжали. Деда моего ногами по тулову били, а соседа и вовсе застрелили - он на них с топором пошел...

- Какие немцы, мать? Хохлы ведь!

- Немцы они, сынок, немцы. Я как маленькая была, видела их и на всю жизнь запомнила: с крестами на машинах, лопочут не по-нашему и глаза неживые, стеклянные. ..

(Курская область, год 2024-й)

Рецепт против этого кошмара один: сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей! (Курская область, год 2024-й)Рецепт против этого кошмара один: сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей! https://t.me/VSMihalych67/6662 БУДУТ УДАРЫ ОТ СОЧИ ДО МОСКВЫ: РАЗВЕДКА "СЛИЛА" НОВЫЕ ЦЕЛИ КИЕВА Киев наметил новые цели для ударов по России. Под угрозой могут оказаться многие русские города - от Сочи до Москвы. Предполагаемые мишени "слила" разведка. Источники в разведсообществе США обозначили цели, по которым украинская армия может ударить уже в ближайшее время. Все они находятся на территории России, причём не в приграничных районах. Если верить "слитым" данным, опасность грозит также Сочи, Москве и культурной столице. Как пишет Pravda.Ru со ссылкой на развединформацию, ВСУ намерены бить по флоту в Новороссийске, резиденции президента в Сочи, системам ПВО в Севастополе; а также по Москве и Санкт-Петербургу. Под удар могут попасть оборонные и пороховые заводы, военные штабы Вооружённых сил России, а также транспортные развязки, через которые осуществляется снабжение наших войск. Для атак планируется задействовать крылатые ракеты Storm Shadow. Отмечается, что удары по столицам и предприятиям военно-промышленного комплекса призваны вызвать ужас у населения России и создать ощущение "войны у дверей дома". Напомним, ранее газеты The Telegraph и The Guardian писали, что Великобритания "разрешила наносить удары Storm Shadow по территории России без официального публичного одобрения". Такая возможность обсуждалась и в Елисейском дворце. https://tsargrad.tv/news/budut... ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ДВОЕ РАНЕНЫ: ШЕБЕКИНО ПОПАЛ ПОД ОБСТРЕЛ ВСУ Один мирный житель погиб, ещё двое ранены при обстреле Шебекино. Об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Увы, без жертв не обошлось. Один человек получил сильные ранения и скончался до приезда скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким… - написал Гладков в своём телеграм-канале. Также, по предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены в больницу. В результате прилёта снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также загорелось авто. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте. https://tsargrad.tv/news/odin-...

Никому из русских ТАМ не дадут "просто жить"...





Никому "там" не дадут "просто жить".

Вот это вот "я здесь просто живу и работаю, но в политику не лезу" в ближайшей перспективе не прокатит.



Не такова логика "окончательного решения русского вопроса" .

Рано или поздно, но всех "я здесь просто живу и работаю", соберут вокруг большого стола, на котором растянут пленного срочника Васю из Костромской области и заставят, как в мексиканских наркокартелях, всадить в него нож.

Чтоб не усиделось на двух стульях.

Чтоб повязать русских русской же кровью.



И всадят.

И Маргарита Куусинен, которая "просто замужем за финном и живёт в Финляндии с 1993 года", и Изольда Брониславовна Гессен-Альцгеймер, доцент Аугсбургского университета (тайком голосовавшая за Путина в берлинском посольстве в марте 2024) - всадят.

И даже Владимир Лорченков всадит (Примечание от меня: а кто это?).

Напишет потом, конечно, гневный, характерный свой шипяще-шкворчащий пост, обвинит во всем Путина и новиопов, но сперва всадит нож в срочника Васю, если комиссар королевской канадской конной полиции попросит. Ну, или какой другой чин.

А он попросит.



Потому что кашеварить в РОА не получится.

Вернее - оно, может и получится, особенно если кашевар ты хороший.

Но сперва "вон тот мальенкий тевотшка на верёвку за шею - фюить".



Оформил девочку на берёзку?

Ну теперь можешь и покашеварить.

Никуда ведь уже не денешься.



Так что нет там наших людей, а ежели кто и остался, то это не их заслуга, а недоработка местных компетентных органов. А они все доработают .



Взято отсюда - https://el-tolstyh.livejournal.com/14342120.html

Распространяем!!! Это, без сомнения, будет текст даже не недели, а месяца. Или года. Или даже текст на долгие времена...Вот это вот "я здесь просто живу и работаю, но в политику не лезу"Рано или поздно, ноИ Маргарита Куусинен, которая "просто замужем за финном и живёт в Финляндии с 1993 года", и Изольда Брониславовна Гессен-Альцгеймер, доцент Аугсбургского университета () - всадят.И даже Владимир Лорченков всадит (Примечание от меня: а кто это?).Напишет потом, конечно, гневный, характерный свой шипяще-шкворчащий пост, обвинит во всем Путина и новиопов, ноНу, или какой другой чин.А он попросит.Вернее - оно, может и получится, особенно если кашевар ты хороший.Но сперва "вон тот мальенкий тевотшка на верёвку за шею - фюить".Оформил девочку на берёзку?Ну теперь можешь и покашеварить.Никуда ведь уже не денешься.Взято отсюда -Распространяем!!!