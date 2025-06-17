105 лет лучшему советскому асу

Иван Никитович Кожедуб возле самолета Ла-5ФН





В школьные годы летчик-ас любил рисование

Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка, расположенном в Глуховском уезде Черниговской губернии, сегодня территория Шосткинского района Сумской области Украины. Родители будущего летчика аса были обычными крестьянами. Отец был церковным старостой (это мирская должность, которую занимали люди, ведающие церковным хозяйством). От отца, который самостоятельно научился грамоте и любил читать, Иван перенял любовь и тягу к знаниям. В 1934 году Кожедуб окончил семилетнюю школу и продолжил дальнейшее обучение, поступив сначала в вечернюю школу при фабрично-заводском училище (ФЗУ), а в 1936 году в химико-технологический техникум, расположенный в городе Шостке.

В Шостке Иван Кожедуб сделал свои первые шаги в небо. В 1938 году Иван Кожедуб пришел в местный аэроклуб, а в апреле 1939 года совершил свой первый полет. Увлечение авиацией навсегда определило судьбу и жизненный путь прославленного летчика. Именно из Шосткинского аэроклуба Иван Кожедуб отправится на военную службу, поступив в 1940 году в Чугуевское военное авиационное училище.

Любопытно, что в детстве, ещё будучи школьником, а затем студентом техникума, Иван Кожедуб очень любил рисование.

8 июня 1920 года в Глуховском уезде Черниговской губернии родился Иван Никитович Кожедуб, будущий трижды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, известный воздушный ас и маршал авиации. Именно Ивану Кожедубу принадлежит личный рекорд по числу воздушных побед среди всех летчиков-истребителей стран антигитлеровской коалиции: 64 сбитых самолета противника.Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка, расположенном в Глуховском уезде Черниговской губернии, сегодня территория Шосткинского района Сумской области Украины. Родители будущего летчика аса были обычными крестьянами. Отец был церковным старостой (это мирская должность, которую занимали люди, ведающие церковным хозяйством). От отца, который самостоятельно научился грамоте и любил читать, Иван перенял любовь и тягу к знаниям. В 1934 году Кожедуб окончил семилетнюю школу и продолжил дальнейшее обучение, поступив сначала в вечернюю школу при фабрично-заводском училище (ФЗУ), а в 1936 году в химико-технологический техникум, расположенный в городе Шостке.В Шостке Иван Кожедуб сделал свои первые шаги в небо. В 1938 году Иван Кожедуб пришел в местный аэроклуб, а в апреле 1939 года совершил свой первый полет. Увлечение авиацией навсегда определило судьбу и жизненный путь прославленного летчика. Именно из Шосткинского аэроклуба Иван Кожедуб отправится на военную службу, поступив в 1940 году в Чугуевское военное авиационное училище.Любопытно, что в детстве, ещё будучи школьником, а затем студентом техникума, Иван Кожедуб очень любил рисование.

Иван Никитович Кожедуб, фото: госкаталог.рф

Еще одним увлечением летчика была гимнастика. Иван Кожедуб был младшим, пятым ребенком в семье. С детства мальчик не отличался особым ростом, но был крепкого телосложения, да и здоровье его никогда не подводило. В будущем всё это также пригодилось в его профессии. В 13-летнем возрасте мальчик стал свидетелем приезда в село цирковых артистов, особенно Ивана потряс силач, который одной рукой свободно выжимал двухпудовую (32 кг) гирю. Позднее Кожедуб и сам научился этому, добившись всего тренировками. Физическая выносливость, которую будущий летчик вырабатывал с раннего возраста, очень пригодилась в воздушных боях, которые выматывали организм пилота и сопровождались серьезными перегрузками. Даже на фронте Иван Кожедуб всегда старался найти свободное время, чтобы сделать зарядку.



В первом боевом вылете будущий летчик-ас едва не погиб

В феврале 1940 года Иван Кожедуб, пройдя строгую медкомиссию и отбор, был зачислен в Чугуевское военное авиационное училище. В марте 1941 года статус училища был понижен до школы пилотов. Это решение означало, что при выпуске летчики получали звание сержантов, а не лейтенантов, как было ранее. Несмотря на это, Кожедуб не стал писать заявление о переводе, продолжив обучение. Будучи курсантом, Кожедуб постепенно осваивал самолеты УТ-2 и УТИ-4, а в дальнейшем и истребитель И-16.

По достоинству оценив талант летчика, руководство школы решило оставить Ивана Кожедуба в учебном заведении в должности летчика-инструктора. Именно там будущий летчик-ас встретил Великую Отечественную войну. Рапорт Кожедуба об отправке на фронт удовлетворен не был, стране нужны были хорошие летчики-инструкторы, чтобы готовить новые кадры для ВВС. Перевода в действующую армию Иван Кожедуб добился только осенью 1942 года. В ноябре того же года летчик прибыл в Москву и был зачислен в 240-й истребительный авиационный полк, где проходил обучение полетам на новом советском истребителе Ла-5. После освоения личным составом новой боевой машины полк был отправлен на Воронежский фронт, куда прибыл в марте 1943 года.



Иван Никитович Кожедуб, фото: госкаталог.рф

Первый же воздушный бой едва не закончился для нашего героя гибелью. Ла-5 был серьезно поврежден очередью немецкого истребителя Mе-109. От гибели Ивана Кожедуба спасла бронеспинка, которую не пробил зажигательный снаряд. Уже на подлете к аэродрому поврежденный истребитель обстреляли свои же зенитчики, добившись нескольких попаданий в Ла-5. Несмотря на это, летчик сумел посадить самолет на аэродром, правда, восстановлению истребитель уже не подлежал. После этого случая некоторое время Кожедуб совершал полеты на «остатках», так называли те самолеты эскадрильи, которые по какой-то причине были свободны.

В июне 1943 года Ивану Кожедубу было присвоение офицерское звание, он стал младшим лейтенантом, а к августу стал заместителем командира эскадрильи. Первую свою воздушную победу летчик-ас одержал во время Курской битвы. Грандиозное противостояние двух воющих армий развернулось в начале июля 1943 года на земле и в небе.

6 июля во время своего сорокового боевого вылета летчик одержал первую победу, сбив немецкий пикирующий бомбардировщик Ju-87. А дальше — как прорвало, уже на следующий день Кожедуб снова сбил «лаптёжника», а в воздушных боях 9 июля записал на свой личный счет два первых немецких истребителя — Me-109.

К концу 1943 года на счету аса было уже 25 уничтоженных самолетов противника.



Всю войну Иван Кожедуб летал на истребителях Лавочкина

Если другой знаменитый советский ас Александр Покрышкин большинство своих побед одержал на лендлизовском истребителе P-39 «Аэрокобра», то Иван Кожедуб всю войну летал на советских истребителях Лавочкина: Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7. Эти истребители справедливо считаются одними из самых лучших советских боевых самолетов периода Второй мировой войны.

На истребителе Ла-5 Кожедуб воевал с марта 1943 по конец апреля 1944 года. Этот одноместный истребитель, созданный в 1942 году в Горьком, был выпущен крупной серией – практически 10 тысяч самолетов. Машина конструктора Семёна Алексеевича Лавочкина отличалась очень хорошими летно-техническими данными. Максимальная скорость на высоте – до 580 км/ч, практический потолок – 9500 метров, практическая дальность полета – 1190 км. При этом истребитель отличался мощным пушечным вооружением – на нем были установлены две 20-мм автоматических пушки ШВАК.



Истребитель Ла-7, на котором летал Иван Кожедуб



Любопытно, что новый истребитель Ла-5ФН, на котором воевал Кожедуб, был построен на деньги 60-летнего пчеловода Василия Викторовича Конева из колхоза «Большевик», расположенного на территории Сталинградской области. Летая на этом именном самолете, за неделю воздушных боев в румынском небе летчик-ас сбил 8 самолетов врага.

Заканчивал войну Иван Кожедуб на истребителе Ла-7, который представлял собой дальнейшее развитие Ла-5ФН, и совершил на нём первый полет 23 января 1944 года. Данная машина справедливо считается одним из лучших фронтовых истребителей Второй мировой войны. У самолета была значительным образом улучшена аэродинамика, что обеспечивало истребителю преимущество в скорости, скороподъемности и практическом потолке полета по сравнению с обычным Ла-5. При этом машина получила и новый более мощный двигатель, с ним максимальная скорость самолета на высоте могла достигать 680 км/ч. Летая на этом истребителе на завершающем этапе Великой Отечественной войны, Иван Кожедуб сбил 16 самолетов противника.

Примечательно, что истребитель Ла-7, на котором летал летчик-ас, сохранился до наших дней и сегодня находится в экспозиции Центрального музея Военно-воздушных сил Российской Федерации.



Иван Кожедуб ни разу не был сбит

Иван Никитович Кожедуб прибыл на фронт в марте 1943 года. С этого момента и вплоть до самого конца войны летчик-ас ни разу не был сбит. За несколько лет на фронте Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, проведя 120 воздушных боев. Конечно, в воздухе случалось всякое. Самолет героя неоднократно пронизывали очереди немецких пулеметов и авиационных пушек. Но ни одно из попаданий не закончилось серьезным ранением или гибелью пилота, отчасти это было связно с сильным везением, но, безусловно, свидетельствовало и об отличных навыках ведения воздушного боя.

С мая 1944 по август 1944 года Кожедуб сражался на истребителе Ла-5ФН, который представлял собой усовершенствованный вариант предыдущего истребителя с новым более мощным двигателем М-82ФН, выдававшем мощность 1460 л.с (на 130 л.с. больше, чем двигатель М-82 истребителя Ла-5). Прибавка в мощности была значительной и позволила довести максимальную скорость истребителя до 648 км/ч, а практический потолок вырос до 11 200 метров.Любопытно, что новый истребитель Ла-5ФН, на котором воевал Кожедуб, был построен на деньги 60-летнего пчеловода Василия Викторовича Конева из колхоза «Большевик», расположенного на территории Сталинградской области. Летая на этом именном самолете, за неделю воздушных боев в румынском небе летчик-ас сбил 8 самолетов врага.Заканчивал войну Иван Кожедуб на истребителе Ла-7, который представлял собой дальнейшее развитие Ла-5ФН, и совершил на нём первый полет 23 января 1944 года. Данная машина справедливо считается одним из лучших фронтовых истребителей Второй мировой войны. У самолета была значительным образом улучшена аэродинамика, что обеспечивало истребителю преимущество в скорости, скороподъемности и практическом потолке полета по сравнению с обычным Ла-5. При этом машина получила и новый более мощный двигатель, с ним максимальная скорость самолета на высоте могла достигать 680 км/ч. Летая на этом истребителе на завершающем этапе Великой Отечественной войны, Иван Кожедуб сбил 16 самолетов противника.Примечательно, что истребитель Ла-7, на котором летал летчик-ас, сохранился до наших дней и сегодня находится в экспозиции Центрального музея Военно-воздушных сил Российской Федерации.Иван Никитович Кожедуб прибыл на фронт в марте 1943 года. С этого момента и вплоть до самого конца войны летчик-ас ни разу не был сбит. За несколько лет на фронте Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, проведя 120 воздушных боев. Конечно, в воздухе случалось всякое. Самолет героя неоднократно пронизывали очереди немецких пулеметов и авиационных пушек. Но ни одно из попаданий не закончилось серьезным ранением или гибелью пилота, отчасти это было связно с сильным везением, но, безусловно, свидетельствовало и об отличных навыках ведения воздушного боя. Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб

При этом мастерство летчика-аса особенно проявлялось в том, что Кожедубу всегда удавалось вернуть поврежденный истребитель на землю. Он ни разу не покидал самолет, воспользовавшись парашютом. Сказывался серьезный уровень ещё довоенной подготовки в летной школе и работа инструктором. Высокий уровень техники пилотирования Ивана Кожедуба ни у кого никогда не вызывал сомнений.



Список побед Ивана Кожедуба

За время войны летчик, согласно официальной советской историографии, сбил 62 самолета противника. Но, как показали дальнейшие исследования, в это число по какой-то причине не вошли ещё два сбитых самолета, которые официально подтверждались и были записаны на личный счет Ивана Кожедуба. Таким образом, в 120 воздушных боях отважный летчик сбил 64 машины врага:

21 истребитель Fw-190,

18 истребителей Ме-109,

18 пикирующих бомбардировщиков Ju-87,

три штурмовика Hs-129,

два бомбардировщика He-111,

один истребитель PZL P-24 (румынский)

и один реактивный истребитель Ме-262.

При этом Иван Кожедуб, по всей видимости, стал первым советским летчиком, которому удалось сбить реактивный немецкий истребитель. Эту воздушную победу летчик-ас одержал 24 февраля 1945 года во время свободной охоты.



Иван Кожедуб сбивает реактивный истребитель Ме-262

Благодаря 64 воздушным победам Иван Никитович Кожедуб стал самым результативным летчиком-истребителем среди всех пилотов стран антигитлеровской коалиции. Но даже этот список является неполным. Считается, что во второй половине апреля 1945 года Иван Кожедуб сбил два атаковавших его американских истребителя P-51 «Мустанг».

Позднее летчик сам вспоминал об этом в своих мемуарах, а в конце войны этот эпизод дружеского огня просто замяли. Выживший американский летчик отмечал, что они атаковали Ла-7 Кожедуба, приняв его за немецкий истребитель Fw-190. Действительно, два этих истребителя в суматохе воздушного боя можно было спутать. При этом американский летчик был искренне уверен, что сбил его именно немец.

