Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Верно!Вот такие новости
  • Светлана Митленко
    Это тинейджеровский певец. Хотя в том же Альфа-банке его пытались сделать взрослые дяди-тети лицом банка. Но долго не..."Долетался". Тур ...
  • Светлана Митленко
    А молодежи пофиг. Чем дурнее, тем моднее. Ведь и взрослые (даже искусствоведы) некоторые тащатся от Черного квадрата ..."Долетался". Тур ...

Противостояние красных и белых на плакатах

Пропаганда — неразлучная спутница любой войны. Ещё Наполеон говорил: «Трёх газет я боюсь больше, чем стотысячной армии». Спустя столетие после Наполеона правители начали бояться не только газет, но и пропагандистских плакатов.

Гражданская война в России вывела плакатную пропаганду на новый уровень. Враждующие стороны виртуозно поливали друг друга грязью, писали на плакатах иногда правду, но чаще — ложь, сгущали краски, изображали противников алкоголиками, тиранами, грабителями, убийцами, угнетателями и даже демонами, чертями и псами. Себя, конечно же, изображали освободителями, защитниками, патриотами и друзьями слабых и угнетённых.

В нашей подборке собраны плакаты красных и белых примерно в равном количестве. И всё вышеперечисленное на них можно увидеть.

У многих наверняка возникал вопрос, а чья же пропаганда в Гражданскую войну была сильнее? Тут можно ответить однозначно: сильнее и убедительнее пропаганда у того, кто в итоге победил. Со слабой пропагандой гражданские войны не выигрываются. В данном же случае красная пропаганда не просто сильнее белой, но сильнее, понятнее и убедительнее на несколько уровней.

Это можно считать парадоксом, но большевики, среди которых было много евреев, латышей, украинцев, грузин и других национальностей, знали русский народ, и в особенности русского крестьянина, гораздо лучше, чем белые генералы, считавшие себя патриотами России и обладавшие неплохим образованием.

Белые пропагандисты до самого конца войны так и не смогли придумать ничего умнее, чем изображать большевистских вождей в образе чертей и демонов, приплетать религию и лозунги о «великой и неделимой России». Белая пропаганда очень абстрактна, тогда как красная вполне конкретна и направлена на определённые цели.

Простому крестьянину в то время было абсолютно плевать на идеи «величия» и даже на то, что в Кремле сидят демоны. Но не плевать было на то, с землёй он будет или без. Сможет ли прокормить свою семью или нет. И красные плакаты давали ему ответ на эти вопросы, тогда как белые — нет.

Плакаты красных

Противостояние красных и белых на плакатахВиктор Дени. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахВиктор Дени. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахАлександр Апсит. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахПётр Киселис. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахИ. Осинин (псевдоним Александра Апситиса). 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахВиктор Дени. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахК. Спасский. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахАлександр Апсит. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахАлександр Апсит. 1918 годПротивостояние красных и белых на плакатахЙири Аррак. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахДмитрий Моор. 1919 годПротивостояние красных и белых на плакатахДмитрий Моор. 1920 годПротивостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1919 год

Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1921 год

Плакаты белых

Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Противостояние красных и белых на плакатахПлакат посвящён походу Деникина на Москву в 1919 году, закончившемуся для него поражением

Противостояние красных и белых на плакатахКолчаковский плакат. 1919 год

Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.Противостояние красных и белых на плакатахАвтор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

 

Противостояние красных и белых на плакатахАнтисемитский плакат белых. Лозунг с этого плаката в годы Великой Отечественной войны заимствовали нацисты, которые переиначили его в «Бери хворостину, гони жида в Палестину!»

Противостояние красных и белых на плакатахНадпись: «Пойдём мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему»Противостояние красных и белых на плакатахТроцкий в образе демона. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Андрей Сарматов
https://vatnikstan.ru/archive/images/plakaty-krasnyh-i-belyh/

советские успехиискусствофотоностальгия
Обсудить

Картина дня

наверх