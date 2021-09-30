Противостояние красных и белых на плакатах

Пропаганда — неразлучная спутница любой войны. Ещё Наполеон говорил: «Трёх газет я боюсь больше, чем стотысячной армии». Спустя столетие после Наполеона правители начали бояться не только газет, но и пропагандистских плакатов.

Гражданская война в России вывела плакатную пропаганду на новый уровень. Враждующие стороны виртуозно поливали друг друга грязью, писали на плакатах иногда правду, но чаще — ложь, сгущали краски, изображали противников алкоголиками, тиранами, грабителями, убийцами, угнетателями и даже демонами, чертями и псами. Себя, конечно же, изображали освободителями, защитниками, патриотами и друзьями слабых и угнетённых.

В нашей подборке собраны плакаты красных и белых примерно в равном количестве. И всё вышеперечисленное на них можно увидеть.

У многих наверняка возникал вопрос, а чья же пропаганда в Гражданскую войну была сильнее? Тут можно ответить однозначно: сильнее и убедительнее пропаганда у того, кто в итоге победил. Со слабой пропагандой гражданские войны не выигрываются. В данном же случае красная пропаганда не просто сильнее белой, но сильнее, понятнее и убедительнее на несколько уровней.

Это можно считать парадоксом, но большевики, среди которых было много евреев, латышей, украинцев, грузин и других национальностей, знали русский народ, и в особенности русского крестьянина, гораздо лучше, чем белые генералы, считавшие себя патриотами России и обладавшие неплохим образованием. Белые пропагандисты до самого конца войны так и не смогли придумать ничего умнее, чем изображать большевистских вождей в образе чертей и демонов, приплетать религию и лозунги о «великой и неделимой России». Белая пропаганда очень абстрактна, тогда как красная вполне конкретна и направлена на определённые цели.

Простому крестьянину в то время было абсолютно плевать на идеи «величия» и даже на то, что в Кремле сидят демоны. Но не плевать было на то, с землёй он будет или без. Сможет ли прокормить свою семью или нет. И красные плакаты давали ему ответ на эти вопросы, тогда как белые — нет.

Плакаты красных

Виктор Дени. 1919 год Виктор Дени. 1919 год Александр Апсит. 1919 год Пётр Киселис. 1919 год И. Осинин (псевдоним Александра Апситиса). 1919 год Виктор Дени. 1919 год К. Спасский. 1919 год Александр Апсит. 1919 год Александр Апсит. 1918 год Йири Аррак. 1919 год Дмитрий Моор. 1919 год Дмитрий Моор. 1920 год Автор неизвестен. 1919 год

Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Автор неизвестен. 1921 год

Плакаты белых

Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Плакат посвящён походу Деникина на Москву в 1919 году, закончившемуся для него поражением

Колчаковский плакат. 1919 год

Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Антисемитский плакат белых. Лозунг с этого плаката в годы Великой Отечественной войны заимствовали нацисты, которые переиначили его в «Бери хворостину, гони жида в Палестину!»

Надпись: «Пойдём мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему» Троцкий в образе демона. Автор неизвестен. 1918–1920‑е гг.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/images/plakaty-krasnyh-i-belyh/