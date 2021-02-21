Полковник КГБ Африка де лас Эрас - что мы знаем о судьбе советского резидента в Уругвае

Она росла в испанском монастыре, служила радисткой в диверсионном отряде где-то в лесах под Ровно. Вышла замуж по приказу чужой Родины, держала антикварный магазинчик в Монтевидео и часами бродила по местным кладбищам. Но что именно сделала для СССР полковник КГБ Африка де лас Эрас — до сих пор секрет, охраняемый Службой внешней разведки РФ.

Удостоверение к знаку «Почётный сотрудник госбезопасности»,

Москва, 27 ноября 1987 г. © Собрание СВР России

Юбилеи творят чудеса даже с самыми секретными организациями. Вот и на выставке «Внешняя разведка. Из прошлого в будущее» к 100-летию СВР — вы запросто можете узнать имена людей, само существование которых десятилетиями было государственной тайной высшего разряда. И увидеть их лица.

Но СВР славится умением прятать что-то у всех на виду (помните историю, как подаренный пионерами «Артека» герб США из ценных пород дерева, но с подслушивающим устройством, восемь лет провисел в кабинете американского посла в Москве?) Так что и на выставке вы узнаете про представленных героев не всё.

Вот небольшой стенд, лежит удостоверение: «Товарищ Мария-Луиз Де Лас Эрас Африка награждён нагрудным знаком почётного сотрудника госбезопасности за достигнутые конкретные результаты в работе».

За какие результаты?

Республиканка и диверсант

Первые публикации об Африке появились на сайте СВР в 2019-м, к её 110-летию. Из них следует, что родилась таинственная разведчица 26 апреля 1909 года в городе Сеуте (испанское Марокко). Видимо, поначалу её звали «Африка де лас Эрас Гавилан». Отец, военный архивариус, был очень доволен своей командировкой на Чёрный континент, что и отразил в имени дочери.

Африка де лас Эрас Гавилан. Год, когда сделана фотография, не раскрывается. © Собрание СВР России

Потом была монастырская школа в Мелилье, работа на ткацкой фабрике в Мадриде, участие в испанской Гражданской войне на стороне республиканцев. «В 1937-м начала сотрудничать с советской внешней разведкой, — сообщает сайт СВР. — Именно тогда в оперативной переписке ее стали называть „Патрия“. Однако до сих пор операции, в которых она принимала участие, носят гриф секретности».

С осени 1942-го Африка — радистка разведывательно-диверсионного отряда «Победители» Дмитрия Медведева, который действовал под Ровно по апрель 1944 года. Как она провела два года в лесах — не раскрывается. Зато из юбилейной публикации СВР можно узнать, что у диверсантов была особая «клятва радиста».

«Я торжественно поклялась, что живой врагу не сдамся и, прежде чем погибну, подорву гранатами передатчик, кварцы, шифры... Мне вручили две гранаты, пистолет, финский нож. С этого момента все это снаряжение я постоянно носила с собой», — приводит СВР воспоминания Африки.

Эта фотография в материалах о жизни Африки де Лас Эрас на сайте СВР приведена без подписи.

1945 год? © Собрание СВР России

Связь с отрядом держал легендарный разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов — тот самый «обер-лейтенант Пауль Зиберт», который лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации.

«И вот один раз приходит Кузнецов к ним в отряд. И увидел, она и красивая, яркая — как ее не увидишь, ее сразу видно. И он снимает свой свитер — я этот свитер лично видела — надевает на нее, она в нем „утонула“, чтобы ей теплее. А потом, когда она в следующий раз приходил, он ей принес шерстяную шаль с цветами. И она ее любила больше всего на свете. Для нее Кузнецов — это всё», — вспоминает разведчица-нелегал Тамара Нетыкса в документальном фильме «Тайники и тайны», который вышел на канале «Россия» в декабре 2020 года.

Нетыкса познакомилась с Африкой уже после войны. Значит, «Мария Павловна» (как её называли в Советском Союзе) сама рассказала Тамаре эти истории. Не могла забыть? Была ли это любовь, роман? Не знаем, государственная тайна. 9 марта 1944 года Николай Кузнецов погиб в перестрелке с бойцами УПА у села Боратин в Львовской области.

Антиквар и резидент

Юлиан Семёнов прав: послевоенная неразбериха была идеальным сезоном для размещения за границей сети советских нелегалов. Сгоревшие архивы, миллионы перемещённых лиц, документы выдают по справке, а справку — по устному заявлению. В 1946-м «Мария Павловна» уже в Париже — неизвестно, под каким именем и легендой. Роман с писателем-уругвайцем Фелисберто Эрнандесом катапультирует Африку в 1948-м прямиком в Монтевидео.

Джованни Антонио Бертони (оперативный псевдоним — «Марко»)

© Собрание СВР России

А в 1956-м ей присылают из Центра нового жениха — «итальянского товарища», опытного разведчика Джованни Антонио Бертони (оперативный псевдоним — «Марко»). «В Центре точно дали понять, что их рабочие отношения могут дополниться личными. Сближение она не отвергла. — бесстрастно сообщает сайт СВР. — Вскоре, согласно выработанной в Москве оперативной легенде-биографии, они стали мужем и женой, обвенчавшись в кафедральном соборе Монтевидео».

Впрочем, свидетели говорят, что «оперативный» брак получился вполне счастливым. Верю — красивые умные люди, занятые общим важным делом, могут стать близки.

Итак, у СССР была полноценная резидентура в Уругвае, второразрядном государстве в Южной Америке (основа экономики — животноводство). Зачем? «Прикрытием для супругов стала торговля антиквариатом: благодаря скупке и продаже старинных вещей они обзавелись полезными связями среди власти и элиты», — рассказывает СВР. Африка часто выезжала в командировки в соседние страны.

«Марко» и «Патрия» стали первыми нелегалами в Западном полушарии, установившими бесперебойную двустороннюю радиосвязь с Москвой.

А ещё Африка часами бродила по кладбищам провинциальных городков Уругвая: выискивала могилы младенцев с двойными именами и фамилиями. «А это — ровно то, что требуется при оформлении удостоверения личности», — глубокомысленно замечает диктор в фильме телеканала «Россия».

Рискну предположить, что антикварный магазинчик Африки в Монтевидео был, в том числе, базой поддержки советской агентурной сети в Америке. И кротовой норой, через которую нелегалов засылали в США. А «Патрия» готовила им легенды и документы.

Табличка к этому экспонату на выставке гласит: «Фигурка испанской танцовщицы в жёлтом платье. Памятная кукла А. де лас Эрас».

Какая история стоит за этой куклой? Почему именно её СВР хранит в своей коллекции?

© Собрание СВР России

Если вы сейчас НЕ читаете эти строки, значит, я раскрыл тайну СВР.

Непадающий солдат

«1 сентября 1964 года Бертони скоропостижно скончался при исполнении служебных обязанностей», — это цитата с сайта СВР. Сказали максимум, что могли, понимаю. Ещё спустя три года «Патрия» эвакуировалась в СССР. «За достигнутые результаты в работе она была награждена вторым орденом Красной Звезды и второй медалью „За отвагу“».

Деревянная игрушка «Непадающий солдат», подарок Тамаре Нетыксе от А. де лас Эрас. © Собрание СВР России

Впоследствии Африка ещё трижды выезжала в «командировки» за границу, о которых нет никаких подробностей. И учила молодых разведчиков-нелегалов. Чему? Тамара Нетыкса рассказывает, что перед отправкой на задание получила от «Марии Павловны» деревянную игрушку «Непадающий солдат». Видимо, быть вот такими «солдатами» учила.

Захватывающая жизнь, прошедшая в страшной тайне. В какие переделки попадала урождённая Африка де Лас Эрас Гавилан (26.04.1909-08.03.1988), она же «Мария-Луиз», «Патрия», «Мария Павловна»? Какие подвиги совершила? Была ли она, в конце концов, довольна такой жизнью? «Вряд ли в ближайшие годы можно будет рассказать более подробно, чем сейчас», — отмечает сайт СВР.

Очень рекомендую выставку «Внешняя разведка. Из прошлого в будущее» к 100-летию СВР — она отличная. Открыта в Музее современной истории России (Москва) до 31 марта.

https://zen.yandex.ru/media/zacepilo/polkovnik-kgb-afrika-de-las-eras-chto-my-znaem-o-sudbe-sovetskogo-rezidenta-v-urugvae-6026aedac219c97e3262539e