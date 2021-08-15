В 1920‑е годы формировалось новое советское государство. В помощь ему требовались иные формы искусства, которые смогли бы стать проводниками основных идей и помогли бы сформировать образ идеального нового советского человека. Искусство соединялось с реальной жизнью, становилось всё более политичным, социально ориентированным и интерактивным. Ярким примером тому является агитбригада «Синяя блуза, возникшая как раз в годы становления советской власти.

Ранее мы писали об агитационных театрах 1920‑х годов в целом, а сегодня в центре внимания — «Синяя блуза» от основания до угасания.

Открытие Центрального парка культуры и отдыха в Москве. Выступает агитационный коллектив «Синяя блуза». 1928 год

В начале 1920 года в Петрограде открылась новая театральная студия. Её возглавил Николай Фореггер, грезивший идеей создания народного театра, который бы отвечал новым социалистическим настроениям. Он работал вместе с драматургом, поэтом и театральным критиком Владимиром Массом. В начальный период своей художественной деятельности они присоединялись к существующим поездным агитбригадам и экспериментировали с политической сатирой.

После переезда в 1921 году в Москву оба развивали идею создания своего театра масок, персонажи которого напрямую бы отражали текущие события.

Например, после введения НЭПа в 1921 году и последовавших за этим социальных, экономических и культурных изменений, главными действующими лицами в театральных постановках Фореггера и Масса стали нэпман, интеллигент-мистик, воинствующая коммунистка с кожаным портфелем и поэт-имажинист.

Николай Фореггер — теоретик искусства, театральный режиссёр

В открытой Николаем Михайловичем студии-мастерской «Мастфор» («Мастерская Фореггера») занимались будущие кинематографисты, киноактёры, театральные режиссёры, в числе которых были Сергей Эйзенштейн, Сергей Юткевич, Владимир Фогель, Игорь Ильин. Они вводили в оборот новые сложные методы постановок, получившие названия «американских» из-за того, что в них упор делался на механические приспособления. Также движения актёров и танцоров отличались определённой резкостью, которые напоминали работу технических механизмов.

Николай Фореггер начал сотрудничать с «Синей блузой» — агиттеатром Пролеткульта. Её основатель, Борис Южанин (настоящая фамилия Гуревич), полностью отрицал старое театральное искусство. Он был резко против принципа работы Художественного и Малого театров. Так как классические театры долго не могли приспособиться к новой власти, Южанин взял на себя ответственность говорить от её имени. Он обещал новое искусство, в котором главное место отводилось лозунгам и политике. «Живая газета» — так называли бригаду синеблузников.

Основатели и ключевые руководители «Синей блузы»

К тому же в рабочих клубах «механические танцы» пришлись ко двору больше, чем пластика. Сравнение человека с машиной вызывало новое отношение к производству и самосознанию себя в качестве части всеобщего рабочего механизма. Хотя не обходилось без того, что многим такие «танцы машин» казались зловещими, а экстраполяция работы механизмов на человеческое тело и наоборот «очеловечивание механизмов» воспринималось довольно болезненно.

Первая «Синяя блуза» вышла на комсомольскую сцену в 1921 году. Но официально история агитбригады начинается через два года, в 1923 году.

В качестве основной базы с круглосуточными постановками синеблузники получили кинотеатр «Шануар» на Страстной площади. Главных коллективов было восемь. Они назывались следующим образом: «Основной», «Центральный», «Индустриальный», «Производственный», «Экспериментальный», «Показательный», «Образцовый», «Ударный». В 1923 году на правах отдельного подразделения в «Синюю блузу» вошёл и театр Фореггера.

Сцена из постановки «Синей блузы». 1927 год. В центре певица и артистка эстрады Ксения Михайловна Квитницкая

Предполагалось, что на каждом заводе, фабрике будут самоорганизовываться подобные самодеятельные коллективы из непрофессиональных участников. Изначально было создано несколько таких групп для выступлений в домах культуры и рабочих клубах.

А уже через пять лет после начала деятельности первой «Синей блузы» подобных коллективов по всей стране насчитывалось более 400.

В этом объединении, не скрывавшем политических целей, использовались методы как авангардные, так и предназначенные специально для массового зрителя.

Репертуар, где активно применялся агитпроп, в основном состоял из кино, танцевальных номеров и живых плакатов. Такое название имели плакаты 1920–1930‑х годов, которые создавались как пособия для разъяснения отношения советской власти к определённым темам, вопросам, текущим событиям и актуальным проблемам в наглядной и доступной форме.

За техническое воплощение и приёмы киномонтажа отвечала мастерская «Мастфор». На общий же стиль «Синей блузы» сильно повлияла мейерхольдовская биомеханика, представлявшая собой систему физических упражнений для тренировки актёров.

Агитационный молодёжный, вначале любительский эстрадный коллектив, пропагандировал революцию и новое массовое искусство, противопоставлял своё агитационное публицистическое творчество профессиональной эстраде.

Организация просуществовала десять лет, с 1923 по 1933 год. Руководителем первой группы «Синей блузы» был Борис Южанин. Актёры агиттеатра знакомили рабочих с последними политическими, экономическими, социальными событиями, причём старались сделать свои выступления понятными даже для малограмотных слушателей и зрителей. В сатирических сценках высмеивался бюрократизм, пьянство, представители буржуазии, затрагивались различные социальные проблемы.

Агитбригада «Синей блузы». Интермедия «Метрополитен». 1920‑е гг.

Мы — синеблузники,

Мы — профсоюзники.

Мы не баяны-соловьи.

Мы только гайки

Великой спайки

Одной трудящейся семьи.

Так, информация, преподносившаяся в форме хоровых декламаций, монологов представителей определённых классов, положенная на популярные узнаваемые мелодии, действовала более эмоционально и воспринималась легче стандартных пропагандистских речей. Злободневные темы раскрывались в стихах, танцах, даже акробатических номерах.

«Синеблузники» пользовались большой популярностью в стране, о чём свидетельствуют их массовые посещения заводов, фабрик, рабочих клубов, сельских организаций. В начале 1920‑х годов на «Синюю блузу» возлагалось много надежд.

Синеблузники в Спасске в 1927 году

Как участники «Синей блузы», так и многие другие деятели, связанные с искусством футуризма, предпочитали работать с возможностями пропагандистской машины нового молодого государства.

В 1927 году два коллектива «Синей блузы» во главе с самим Борисом Южаниным поехали в Германию. Через год руководитель повёз заграницу ещё два коллектива — тех, кто не участвовал в первом туре. После успешных гастролей подобие «Синих блуз» создавалось и в других странах. Например, Бертольт Брехт, немецкий драматург, основатель собственного театра в Германии признавал, что был вдохновлён именно «синеблузниками».

Письмо германской организации Межрабкома о поездке «Синей блузы» в Германию

Со временем в Советском Союзе классические театры оправились от потрясения и начинали приспосабливаться к требованиям новой власти. Зрители продолжили ходить на постановки. В театральные вузы вновь стали поступать студенты. «Синяя блуза» оказывалась в подобной ситуации ненужной.

Борис Южанин так и не сумел привести свой театр к мировой революции. Эта перспектива к середине двадцатых годов потускнела, а сам он не выдержал закулисной борьбы.

Участники коллектива «Синяя блуза» в Германии

Мир искусства на момент формирования нового государства представлялся средой, где свободы пока что было больше, чем в других сферах человеческой жизни.

В художественной среде за творцом признавалось абсолютное и неотъемлемое право на создание таких новых форм искусства, которые бы в полной мере отражали окружающие явления и отношение автора к ним. И поэтому такая новая перформативно-театральная форма тоже могла возникнуть и даже стать, хоть и ненадолго, пособником нового государственного строя.

Всё, что умели,

Мы вам пропели,

Мы вам пропели всё, что могли.

И, безусловно, достигли цели,

Если мы пользу вам принесли.

Литература о «Синей блузе»

Ксения Суворова

https://vatnikstan.ru/culture/agitbrigada-sinyaya-bluza/