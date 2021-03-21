"В России нищета и бедность!" - говорят нам. А много ли бедных вы видите вокруг себя?

Меня опять обидели, уважаемые читатели! "Прилетел" комментарий, над которым я задумался всерьёз, потому что у меня снова возник когнитивный диссонанс.

Может когда то народ и выбирал власть, но не сейчас, авторитет надо заслужить, а если даже 20% населения живёт на грани выживания, то это не хорошо...

Такие комментарии я встречал неоднократно и раньше. Давайте разберёмся.

Бедность бывает абсолютная, когда получаемого дохода не хватает на удовлетворение физических потребностей и нужд на покупку еды и оплату жилья. То есть, если человек не может прокормить себя, одеть, обуть, то это «абсолютная бедность»; относительная — уровень бедности, определенный государством или считающийся общепринятым. А теперь несколько пояснений с сайта Ratenger:

В современной трактовке бедность напрямую связана с понятиями прожиточного минимума, потребительской корзины и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Прожиточный минимум

Подразумевает стоимостную оценку необходимых для нормального существования индивида в социуме продуктов питания и непродовольственных товаров. Это та сумма денег, которой достаточно для того, чтобы не голодать и не выглядеть оборванцем в глазах других. На 2021 г его величина в России составляет 11653 руб.

Потребительская корзина

Представляет собой перечень продуктов и услуг, которые требуются гражданину страны для возможности здорового существования. На ее основании определяется прожиточный минимум.

картинка с сайта: https://pfrf-kabinet.ru/grazhdanam/potrebitelskaya-korzina.h...

картинка с сайта: https://pfrf-kabinet.ru/grazhdanam/potrebitelskaya-korzina.h...

Минимальный размер оплаты труда

На законодательном уровне имеется МРОТ, ниже которого никакому трудяге платить нельзя. Как вы понимаете, эта сумма не выглядит заоблачной. Она утверждена на 2021 г и составляет 12 792 руб.

Вот ещё потребительская корзина в виде таблицы:

скриншот с сайта: https://pfrf-kabinet.ru/grazhdanam/potrebitelskaya-korzina.h...

Эти данные я дал вам для пояснения, как же происходит расчёт продуктовой корзины. То есть, берётся суммарная стоимость этого списка продуктов, коммунальных услуг, бытовых товаров, одежды и обуви, исходя из нормативов, затем полученная сумма делится на двенадцать месяцев. Если вы скажете, что у нас слишком скудная продуктовая корзина, то я покажу вам для сравнения данные по Латвии:

Годовая потребительская корзина в этой бывшей республике СССР, а теперь в полноправном члене ЕС выглядит так:

Мясо — 55 кг

Рыба — 14,5 кг

Молоко — 445 л

Яйца — 216 шт.

Мучные изделия — 87 кг

Жиры — 4,8 кг

Картофель — 84 кг

Овощи — 63 кг

Фрукты и ягоды — 31 кг

Как видим, во многом латвийский годовой продовольственный набор уступает российскому по количественной структуре. Аналогичная ситуация складывается и во многих странах, недавно вступивших в Евросоюз: уровень жизни в них мало отличается от среднероссийского.Источник

По идее, если бы человек получал МРОТ и жил в одиночку, то скромно и без излишеств смог бы существовать на эту сумму, но мы же с вами понимаем, что МРОТ может получать, к примеру мать одиночка, у которой есть ребёнок. Сейчас государство выплачивает на детей пособие вплоть до семи лет, если суммарный доход в расчёте на каждого члена семьи падает ниже прожиточного минимума. Но и этого пока явно недостаточно потому что как только ребёнку исполняется семь лет, то такую семью берёт за горло жёсткая рука голода, причём это без вариантов. И тут уже приходится надеяться либо на родственников, либо идти искать работу, где оплата будет значительно выше МРОТ.

По моему мнению, в каждом таком случае государство должно сделать так, чтобы дети в таких семьях не голодали. Их нужно брать на учёт в соцзащите и на всё время обучения, вплоть до окончания колледжей и ВУЗов, кормить за счёт государства по нормативам в тех же школьных столовых.

Я вижу, что наша страна сейчас левеет - то есть начинает потихоньку продвигаться к большей социальной защите людей, и эти проблемы, особенно проблемы семей с детьми, однозначно будут решаться. Почему я оптимистичен - объясню: даже в СССР не было такого, чтобы детей кормили обедами до четвёртого класса бесплатно и никаких сопоставимых с прожиточным минимумом пособий на детей от 3 до 7 лет мы тогда не видели. А с 2021 года такое пособие будет доходить до 100% прожиточного минимума на каждого ребёнка. Пример расчёта - здесь.

Теперь вновь вернёмся к комментарию. Я встречаю много обвинителей власти, которые постоянно подвывают и подбрасывают в топку народного недовольства "уголька" утверждая, что живём мы бедновато. Но самое удивительное, что они не приводят конкретных примеров нищеты около них, а постоянно пользуются данными. Чьими бы вы думали?..

Росстата!

И это зачастую одни и те же люди, которые в следующем же комментарии будут хлестаться и доказывать, что цифры того же Росстата по инфляции, средней пенсии, медианной и средней зарплате, безработице - это ложь лживая и Росстату верить ни в коем случае нельзя. Ну всё, как в известной юмористической миниатюре Левона Оганезова и Владимир Винокура:

Так вы, уважаемые обличители власти, либо крестик снимите, либо трусы наденьте!

Ну, это к слову пришлось. Так можно ли в вопросе цифр по бедности в России полностью доверять Росстату? Я уверен, что нельзя.

В начале статьи я сказал, что у меня возник когнитивный диссонанс, то есть я постоянно слышу о запредельной бедности в России, когда читаю комментарии или сообщения в соцсетях, но когда я начинаю думать, кого бы из знакомых я мог записать в эту категорию, мне на ум не приходит ни одного человека, потому что в реальности я не вижу вокруг себя ни одного друга, знакомого, родственника, который был бы абсолютно беден, но мало того, я не знаю ни одного друга, знакомого, родственника, который проживал хотя бы в относительной бедности.

Для начала, посмотрите таблицу, в каком месте Россия находится по уровню бедности:

Уровень бедности по странам-участникам Организации экономического сотрудничества и развития (по данным https://www.oecd.org/) Источник: https://ratenger.com/economics/bednost-rossiya-statistika

Уже немножко другая картинка, чем в комментариях, правда?

Россия явно находится не в самом плохом положении. Тот человек гневно сказал мне о 20% живущих за чертой бедности, используя приём: ври масштабно и с огоньком!

кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Но на самом деле, как видите, это 12,7% населения, что составляет приблизительно 18,5 миллионов человек.

Но правильно ли считает Росстат?

Вот у моей жены есть подруга, работает она швеёй в хорошей компании уже много лет. Заработок составляет 40 000 - 50 000 рублей, а официально она получает... вы угадали - 12792 рубля, то есть МРОТ. И будь у неё всё ещё маленький ребёнок, она входила бы в эти 18,5 миллионов человек, живущих за чертой бедности. Но в её компании работает много молодых женщин и, в том числе их, Росстат посчитал по официально получаемой зарплате и занёс в то самое количество людей проживающих за чертой бедности.

А что, никто из вас не знает людей, которые оказывают различного рода частные услуги?

Это те, кто делает на дому маникюр, стрижки, шьёт изделия на заказ. Это различных дел мастера: электрики, автослесари, сантехники, каменщики. Это люди, зарабатывающие криминалом, например, чёрные лесорубы, женщины с низкой социальной ответственностью и прочие, прочие, прочие - все те, у кого Росстат не может посчитать доход и автоматически заносит их в список граждан "живущих за чертой бедности". А сколько у нас блогеров - "звёзд" Ютуба и Инстаграма? А вы уверены, что они отчитываются полностью о своих доходах и не попадают в тот самый список бедных людей? Да конечно же, все они там! Все, кто сдаёт квартиры без регистрации в налоговой и получает от них доход, все, кто по своему хотению нигде не работает: алкоголики, наркоманы, лица некоторых национальностей (не будем упоминать каких, ибо это будет сочтено... ну вы знаете, как), всё это люди, большинство из которых не загонишь работать ни за какую зарплату и все они в том самом списке и входят в 12,7%. Вам их правда так жалко, что душа на разрыв?

Поэтому, давайте уж, дорогие друзья, не пугать друг друга запредельными цифрами бедных в России, потому что это не более, чем пропагандистская уловка и лукавство оппозиционеров и людей ненавидящих власть, которые имеют право на своё мнение, но не имеют права обманывать вас и манипулировать цифрами. Конечно, я ни секунды не сомневаюсь, что действительно есть люди, которые работают на самом деле за МРОТ и еле-еле сводят концы с концами, но если таковые есть около вас, то перестаньте лить крокодиловые слёзы и просто помогите этим людям, чем можете! Будьте людьми.

ИСТОЧНИК

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